Белград: Сърбия няма да моли никого за членство в ЕС

16 Април, 2026 21:48 846 15

През есента Европейската комисия призова Сърбия да реформира по-активно и да приведе външната си политика в съответствие с позицията на ЕС за придвижване към членство

Белград: Сърбия няма да моли никого за членство в ЕС
Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че страната му продължава да се движи към членство в Европейския съюз, но нейните граждани няма да ''молят'' за членство в ЕС. Той направи тези забележки по време на среща с журналисти в Прага в четвъртък, 16 април, предава Bloomberg, цитирана от Фокус.

Джурич заяви, че Сърбия скоро ще приеме още един пакетите от закони, необходими за процеса на присъединяване, тъй като се стреми да завърши всички административни и технически процедури до края на тази година.

''В същото време Белград няма да се обърне към Брюксел, молейки за членство'', категоричен бе той.

Сръбският външен министър също подчерта, че окончателното решение за разширяването остава на ЕС.

През есента Европейската комисия призова Сърбия да реформира по-активно и да приведе външната си политика в съответствие с позицията на ЕС за придвижване към членство.

Тогава стана ясно, че Сърбия може потенциално да загуби 1,5 милиарда евро европейско финансиране поради влошаващата се демокрация и тесните връзки с Москва – решение, което вече се разглежда от Европейската комисия.


Сърбия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    15 10 Отговор
    ЕС е п0мийна яма

    Коментиран от #12

    21:50 16.04.2026

  • 2 Абе

    19 7 Отговор
    Не само че не трябва да се молите - Бегайте!!!

    Коментиран от #6

    21:51 16.04.2026

  • 3 Ние пък нямаме

    11 10 Отговор
    никакъв зор да приемаме поредното кремълско прокси в ЕС.

    Така че всички са доволни!

    21:51 16.04.2026

  • 4 Кичо

    10 7 Отговор
    За какъв курт ви е еs бре!? И динара ша ви земат

    Коментиран от #14

    21:52 16.04.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    10 6 Отговор
    ЕС е инкобатор за третополови. Така написах защото е така!

    Коментиран от #8

    21:52 16.04.2026

  • 6 Хахахаха

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Те не бягат. Ама вие бягайте от ЕС, копейки!

    21:52 16.04.2026

  • 7 Кривоверен алкаш

    6 4 Отговор
    Не става на два стола братя сърби...отдавна е време да решите по кой път искате да вървите...и тако....и вако не става..

    21:58 16.04.2026

  • 8 Пуся Педоса

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Бесен - Язовец":

    Ли ти е Кумира ?

    ЦЕЛУВАНЕТО на Малки Момченца

    И на тебе ли Ти Допада

    Еднополов Гейзак ?

    22:00 16.04.2026

  • 9 Само вие сте

    1 2 Отговор
    Ни изтребали 🤣🤣🤣🤣
    С Тръмп, Натаняху и Путин наоколо, западните Балкани са последната грижа на някой 🤣🤣🤣
    Като изпъмните исловията ще влезете. Ако не - все тая 🤣🤣🤣
    На нокой не му пука за вас 🧐🧐🧐

    22:15 16.04.2026

  • 10 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Тази изсъхнала вещица УрSSула ще насъска България да се сбие със Сърбия

    22:16 16.04.2026

  • 11 Али Турчинът

    1 1 Отговор
    Здравейте недоразвити от всякакъв пол, с ценности които нямат и млекопитаещите (животните).За да ви се развият мозъците питам. Кога изтича срока на Урсула фон дер Лайен?Която е бюрократ и управлява ЕС и то с образование на акушерка. За да разберете какво искам да кажа трябва да си създадете няколко въпроса.
    Управлението на ЕС (на бюрократите) кой ги избира? Аз знам и вие питайте ChatGPT и ще получите отговор.
    За това казвам следващият председател на ЕС ще бъде Орбан.
    Недоразвити..разбрахте ли играта?

    Коментиран от #13

    22:20 16.04.2026

  • 12 Ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Значи си помияр живеещ в помийна яма.

    22:21 16.04.2026

  • 13 Барометър

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Али Турчинът":

    Европейският съюз се управлява от Европейският парламент. Когато пишете такива работи, мислете с мозък, а не с долните си части.

    Коментиран от #15

    22:22 16.04.2026

  • 14 Ползвай сапун и четка против Кир

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кичо":

    Половината сърби от времето на Тито още живеят из страните на Европейския съюз. Това и една от причините Сърбия да е била доста по-добре от нас поне, докато ние влезнахме в ЕС.

    22:24 16.04.2026

  • 15 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Барометър":

    И този "Парламент "избира Урсула, нали така? А кой избира "Парламента "в този ЕС?
    Мисли и ти с долните си части. Защото с акъл не става.

    22:27 16.04.2026

