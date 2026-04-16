Белград: Сърбия няма да моли никого за членство в ЕС

Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че страната му продължава да се движи към членство в Европейския съюз, но нейните граждани няма да ''молят'' за членство в ЕС. Той направи тези забележки по време на среща с журналисти в Прага в четвъртък, 16 април, предава Bloomberg, цитирана от Фокус.

Джурич заяви, че Сърбия скоро ще приеме още един пакетите от закони, необходими за процеса на присъединяване, тъй като се стреми да завърши всички административни и технически процедури до края на тази година.

''В същото време Белград няма да се обърне към Брюксел, молейки за членство'', категоричен бе той.

Сръбският външен министър също подчерта, че окончателното решение за разширяването остава на ЕС.

През есента Европейската комисия призова Сърбия да реформира по-активно и да приведе външната си политика в съответствие с позицията на ЕС за придвижване към членство.

Тогава стана ясно, че Сърбия може потенциално да загуби 1,5 милиарда евро европейско финансиране поради влошаващата се демокрация и тесните връзки с Москва – решение, което вече се разглежда от Европейската комисия.