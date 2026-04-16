Новини
Свят »
България »
"България ли е следващата Унгария?": чужди медии за изборите

16 Април, 2026 20:48 1 726 56

  • виктор орбан-
  • румен радев-
  • герб-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • еврозона

Предизборна кампания на "Прогресивна България" на Радев в ТикТок и други социални медии напомня за манипулациите преди румънските президентски избори през зимата на 2024 година

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Радев показва определени политически паралели с Орбан – от проруските позиции и евроскептичната реторика, до политическия стил, залагащ на конфронтация с Брюксел": чужди издания отправят поглед към бившия президент.

Това ще бъдат осмите поред избори в България в рамките на 5 години. Но този път най-бедната страна от ЕС може да се сдобие със стабилно правителство, пише "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ) в статия, озаглавена "Политически хаос в София спира растежа".

В нея се посочва, че според проучвания и анализатори Румен Радев, който "като популистки социалист от години оглавява класацията за популярност на (непопулярните) български политици, може да получи до една трета от гласовете" на българските избиратели.

"Но колкото и известен да е бившият пилот от военновъздушните сили и генерал, почти нищо не се знае за намеренията му - особено в областта на финансовата и икономическата политика", подчертава авторът Андреас Мим и посочва, че това е притеснително. Той припомня, че предишното правителство е паднало именно заради финансовата политика. И по-специално заради проектобюджета за 2026 година.

Неясна икономическа програма

ФАЦ цитира оценката на кредитната агенция "Фич", която също стига до извода, че фискалната и икономическата програма на движението на бившия президент е неясна.

Неговите проруски позиции обаче са добре известни, посочва ФАЦ. Авторът припомня, че миналото лято Радев "искаше да спре чрез референдум присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026", но изтъква, че при представянето на програмата му е нямало критики към ЕС или НАТО. Даже напротив - Радев призова за "истинска интеграция" на България в ЕС, на която страната е член от 19 години. "Той обеща реформа в съдебната система с промени в прокуратурата, засилена борба срещу олигарсите и корупцията, включително с помощта на изкуствен интелект, по-голяма свобода на медиите и по-решителна борба срещу "социалното неравенство", което включва подобрения в здравеопазването", пише още ФАЦ.

Жак Папаро от близката до германските социалдемократи фондация "Фридрих Еберт" в София се затруднява да открие ясни програмни позиции. Той смята, че Радев умишлено не разкрива подробности, за да не даде на конкурентите си възможност за атака. В статията е цитиран и Румен Добрински, експерт по България във Виенския институт за международни икономически сравнения (WIIW), който също не може да внесе яснота, но изразява надежда, че "един нов, силен политически играч, който сам не е опетнен от обвинения в корупция, би могъл да доведе до положителна промяна в политиката, като се заеме с някои от най-острите проблеми на нашето време". А кои се те? "На първо място е проблемът с корупцията и широко разпространеното възприятие, че страната се управлява от клика олигарси, които преследват собствените си интереси", казва Добрински.

Борбата с корупцията е сред приоритетите в политическия списък със задачи и на Соня Микли, главен изпълнителен директор на Германо-българската индустриално-търговска камара в София. Тя обаче подчертава, че предприятията са загрижени и по други въпроси: "политическа и регулаторна стабилност, прозрачно и професионално обосновано
прилагане на икономическите решения, ефикасна администрация, както и по-добра предвидимост".

Диалог с Москва, а не с Брюксел: Радев си иска руските енергийни доставки

И сайтът на "Франкфуртер Рундшау" (ФР) публикува статия за Румен Радев в навечерието на изборите. В нея авторът Тадг Нагел посочва, че изборите в България може да бъдат спечелени от един човек, за когото Европа тепърва започва да се замисля сериозно. Под заглавие "Избори в България: Проруският Радев на прага на властта – заплашва ли ни поредният Орбан в ЕС?" изданието посочва, че Радев показва определени политически паралели с Виктор Орбан – от проруските си позиции и евроскептичната си реторика, до политическия стил, залагащ на конфронтация с Брюксел. Предвид това опасенията, че България може да се превърне в поредния проблем за ЕС, не изглеждат неоснователни.

ФР цитира публикация на Обсерваторията за Балканите и Кавказ, базирана в Италия (OBCT), според която Радев се обявява за възобновяване на диалога с Русия, пледирайки за поставяне на икономиката пред идеологията и препращайки към доставките на въглеводороди от Москва и на сътрудничеството с Русия, включващо ядрената област. Същевременно той изключва всякаква коалиция с проевропейското движение "Продължаваме промяната" след изборите и критикува европейската Зелена сделка, пише още ФР.

Във вътрешната политика Радев изрази съмнения относно "либералната идеология". Запитан за евентуални мерки в полза на ЛГБТ общността, той говори за "трезво завръщане към реалността на двата пола". Според анализаторите на OBCT най-вероятните варианти за коалиция на Радев са съюз със социалистите и националистическата партия "Възраждане" или мълчаливо сътрудничество с бившия премиер Бойко Борисов, за да остане той във властта, пише още ФР.

Радев не е следващият Орбан, но би могъл да стане такъв

При едно управление на Радев е възможно България да тръгне по антилиберален път на развитие, посочва "Франкфуртер Рундшау", като се позовава на политоложката проф. Ана Кръстева. Според нея обаче Радев не е Орбан, защото дотук той не е проявил нито така характерния за Орбан екстремизъм, нито неговата готовност за остра конфронтация с Брюксел.

Въпреки това, предвид тона на последната предизборна кампания, Кръстева не може да изключи, че "едно правителство под ръководството на Радев би могло да се поддаде на изкушението да запълни антилибералната и проруска политическа ниша, заемана от Унгария на Орбан през последните години".

България – следващата Унгария?

Почти е сигурно, че на власт в България след тези избори ще дойде един проруски политик: Румен Радев, пише и австрийският "Дер Щандарт" в публикация, озаглавена "България ли е следващата Унгария?". В нея авторът се спира на опасенията за руска намеса в предизборната кампания чрез социалните мрежи.

В статията се посочва, че хаштагът #rumenradev е достигнал 90,4 милиона гледания при общо 2700 видеоклипа – 60 пъти по-бързо от рекламите на ГЕРБ. "В социалните медии бившият президент Румен Радев вече спечели изборите", констатира Balkan Free Media Initiative (BFMI) в доклада си TikTokcracy за манипулирането на алгоритмите в предизборната кампания в България.

Предизборна кампания на "Прогресивна България" на Радев в ТикТок и други социални медии напомня за манипулациите преди румънските президентски избори през зимата на 2024 година, когато проруският кандидат Калин Джорджеску спечели с помощта на чуждестранна намеса. По-късно изборите бяха анулирани. В България чрез Seed Boosting в TикТок сега се налага реклама на Радев – дадено видео се обслужва изкуствено с харесвания, преглеждания или коментари в първите десет до 30 минути, за да се стимулира алгоритъмът, разяснява "Дер Щандарт".

В публикацията на австрийското издание се посочва също така, че Радев е против подписаното от служебното правителство на Гюров 10-годишно споразумение с Украйна за сътрудничество в областта на сигурността и ако спечели изборите, то ще бъде застрашено.

И още един акцент от публикацията: За мнозина Радев олицетворява носталгията по социализма, казва пред "Дер Щандарт" Александър Стоянов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) в София. Идентифицирането с Русия и руските интереси е много широко разпространено в България, а пропагандните канали от комунистическата епоха все още са активни, казва той и добавя, че например е очевидно, че българската армия дава предимство на руското оборудване. Стоянов посочва също така пред изданието, че преди шест години страната е закупила американски изтребители F-16, но досега са обучени само двама пилоти. "Това е саботаж", казва в тази връзка Стоянов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МТК

    25 6 Отговор
    Де късмет, де.

    Коментиран от #5

    20:50 16.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    25 14 Отговор
    Петер Мадяр отказа да дава пари за Украйнаа днес Гюров одобри 3 000 000 000 за Украйна.

    Коментиран от #21

    20:51 16.04.2026

  • 4 Пич

    24 10 Отговор
    Обаче от всички които мразят германците, най много мразят германците ДВ !!! Тия приличат на еврейска медия.....

    Коментиран от #17

    20:52 16.04.2026

  • 5 ДНК

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "МТК":

    С номер 10 народа влиза в парламента а Бойко и Шиши в затвора.

    Коментиран от #10, #16

    20:52 16.04.2026

  • 6 Дойче Зеле

    19 11 Отговор
    За вас банан с две мандарини /Устата

    20:52 16.04.2026

  • 7 Шопо

    14 22 Отговор
    България е в клуба на богатите а Унгария е на опашката в чакалнята

    Коментиран от #28

    20:52 16.04.2026

  • 8 Сила

    11 15 Отговор
    Мунчо ....ще ни "оправи " !!! И той .... ПАК !!!

    20:53 16.04.2026

  • 9 Дойче вмирисано зеле

    24 13 Отговор
    Зложелателите на България търсят теле под вола.

    20:53 16.04.2026

  • 10 МТК

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "ДНК":

    Това казвам и аз.

    20:53 16.04.2026

  • 11 Орбан от Алиекспрес

    17 28 Отговор
    Унгарците се отърват от руска подлога, а ние тепърва ще изберем такъв😞

    20:53 16.04.2026

  • 12 Факт

    24 11 Отговор
    Докато канадците ни изнасят златото, няма да си оправим държавата.

    Коментиран от #22

    20:54 16.04.2026

  • 13 Сталин

    15 10 Отговор
    Мадяр- унгарския Киру е чфут роднина на Сатаняху,скоро ще чакаме унгарците в ада да ни правят компания

    20:54 16.04.2026

  • 14 Истина

    15 17 Отговор
    За разлика от Русия и САЩ ,няма държава от Е С която да е започнала война. Затова гласувайте за партия която която иска България да е част от Европа.

    Коментиран от #24, #33

    20:54 16.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Асен

    11 10 Отговор

    До коментар #5 от "ДНК":

    Като ида в магазина не ми дават хляб без пари, и Аз няма да дам своя глас без пари.
    Ще ходя за гъби

    20:55 16.04.2026

  • 17 Ами плащат им

    15 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    от САЩ.

    А САЩ са юдео-сатанинска и ционистка колония.

    Коментиран от #25

    20:55 16.04.2026

  • 18 НаКапутиПутин им виновен

    15 8 Отговор
    пее устата, в песента си "Новите братушки".
    Голям хит.

    20:55 16.04.2026

  • 19 Дориана

    18 9 Отговор
    България се превърна в най- корумпираната мафиотска олигархична държава в целия ЕС.след управлението на Борисов- Пеевски и техните съюзници от ИТН и БСП ОЛ. Край и унищожение на корупцията и мафията в България. Както всички виждат от ГЕРБ/ СДС Борисов правят последни напъни да откраднат и опорочат вота на избирателите, но не само, че не им се получава, но и падат още по- надолу, под 15 %.

    Коментиран от #27, #53

    20:56 16.04.2026

  • 20 Пич

    15 10 Отговор
    Сега сериозно!!! Рупорите на Урсула са много притеснени да не пропадне голямата кражба на многото милиарди !!! Баце, Кокорчо и Пеевски няма да мъцнат, защото и те крадат част от това!!! И няма да бъде допуснато Радев да вземе решително мнозинство !!! Има флашки за тая работа бе.....

    Коментиран от #31

    20:56 16.04.2026

  • 21 Петер Мадяр

    8 14 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    днес подписа заема за 90 млрд. за Украйна. Бъркаш се с Орбан, който беше изритан от унгарците.

    Коментиран от #26, #34

    20:56 16.04.2026

  • 22 Сталин

    14 8 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Волен Сидеров откога ги говореше тези неща за златото но вие му се смеехте и го мислехте за луд ,яжте сега цървулите кошерни л@йна

    20:56 16.04.2026

  • 23 най- забавно е

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Най забавното е,че накрая":

    да гледаме края на хегемона:))

    20:56 16.04.2026

  • 24 По-голяма подигравка с истината,

    10 7 Отговор

    До коментар #14 от "Истина":

    не бях чувал, нито чел!

    Коментиран от #44

    20:57 16.04.2026

  • 25 Пич

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ами плащат им":

    Даа....... вече и американците в Америка не го отричат!!! Нещо повече - възмущават се...

    20:57 16.04.2026

  • 26 Подписа,

    19 4 Отговор

    До коментар #21 от "Петер Мадяр":

    но каза, че Унгария няма да плаща. Даде зелена светлина на нас , ние да плащаме. Хитър, за разлика от Гюро без глава. Унгария нямала пари , ама другите като имали да поемали разходите.

    20:59 16.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Русенец

    8 8 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Клуб на богатите ли?
    На 2 км от Русе, в Румъния, и не мога да си купя нищо с това измислено Евро.

    Коментиран от #39

    20:59 16.04.2026

  • 29 Горски

    12 5 Отговор
    "За 2025 г. номиналния БВП на глава от населението на част от източноевропейските държави е следният: Унгария - USD 25 128; България - USD 20 400". Е какво излиза, пак са били много по-добре от нас даже и при Орбан. Пешо рече никаква зелена сделка никакви лгбт и подкрепям Орбан, никакъв заем за Зелю. Язе ще направя същото и ще пусна ина бюлетина срещу кикитата у Неделя. Даниел Смилов, от клуба на Лозанките... Всичките членове на този клуб имат специални умствени потребности. Лечение няма на заболяването. Спасението е при френския анатом Гилотен. А дали няма да видим нов Орбан?Първите изяви на новоизбрания Мадяр потвърждават ,че Унгария няма да участва в плащането на 90 милиарда евро на Украйна и няма да толерира бързо приемане на същата в ЕС. Аз пък гледам цените в България как се удвоиха преди и след еврото и гласувам според това което виждам т.е. против вредителите ППДБ, ГЕРБ, и ДПС. За хората които не знаят: ако гласувате за малка партия която не влезе в парламента, гласът ви не се брои при разпределянето на парламента, все едно не сте гласували. Така че умната!

    21:00 16.04.2026

  • 30 1234

    8 13 Отговор
    такъв като Орбан няма как да оцелее в БГ, защото ние българите не търпим подобни руски палячовци, които да унижават и да излагат България.

    21:00 16.04.2026

  • 31 Фатмака ле им вземе... Дедо вия

    12 14 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    България е НАТО!
    БЪЛГАРИЯ е ЕВРОПА!

    Коментиран от #36, #38

    21:00 16.04.2026

  • 32 Анонимен

    6 3 Отговор
    А дано че да изритат нахалниците

    21:01 16.04.2026

  • 33 Интересно

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Истина":

    Каква рязка демонстрация на тотално непознаване на европейската история?!?!

    21:03 16.04.2026

  • 34 Ти си сбърканият,

    17 7 Отговор

    До коментар #21 от "Петер Мадяр":

    защото Мадяр/ Маджар отказа Унгария да плаща.

    Затова пък нашата петроханска паплач, начело с мургавия Гюров се утрепа от подмазване на хазарския юдо-ционист и наркоман Зеленски, и с радост плаща и дела на Унгария, и дела на Словакия, и дела на Чехия, които също като Унгария отказват да наливат бензин в пожара на гражданската руско-руска война в квази-държавата "Украина".

    21:03 16.04.2026

  • 35 Шегобиец

    9 2 Отговор
    А дано, ама надали!

    21:04 16.04.2026

  • 36 Пич

    13 6 Отговор

    До коментар #31 от "Фатмака ле им вземе... Дедо вия":

    Много слаба реплика !!! Я ми обясни разбираемо, каква работа има Европа да дава парите на своите граждани на Украйна!!! Щото Урсулианците пари немат, милиарди украднаха по ковида, но техните си не дават на Украйна!!!След като установи многократни корупционни практики и златни кенефи !!! А вземи да ми обясниш и кой точно е нападнал НАТО !!!??? И кое НАТО - това със САЩ, или това без САЩ...?!

    21:06 16.04.2026

  • 37 Костя дъ Простя

    6 7 Отговор
    Е силно Възмутен

    Че ще Загуби

    РУСОФИЛСКИЯ КОНТИНЕНТ

    във България.

    РАДЕВ ще му подлее Вода

    На Копанрапето

    21:07 16.04.2026

  • 38 Ха-ха! А Русия е супер Европа!

    9 6 Отговор

    До коментар #31 от "Фатмака ле им вземе... Дедо вия":

    Най-малкото защото заема около 40% от територията на Европа!

    Да не говорим, че е най-богатата на природни богатства в света!

    Да не говорим, че се ръководи от старобългарския цивилизационен завет, от който ни отчуждават пеДроханци, ДПС-та, гробари, БСП-ари и тем подобна св лоч....

    21:08 16.04.2026

  • 39 Верно ли бре

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Русенец":

    Издуханяк.

    Ние как си купуваме
    Всичко със Евро
    В Румъния
    Бре Издуханяк?

    21:08 16.04.2026

  • 40 ХЪ ХЪ ЪЪ

    8 8 Отговор
    Фатмака може да бие рекорда на ИТН и Славуцата по бързо залязване, я изкара до есента я не.

    Коментиран от #52

    21:10 16.04.2026

  • 41 Aлфа Вълкът

    3 6 Отговор
    Орбан се като м-🐩-тия, ама в Унгария се правят 4-5 марки коли, нашия 🍈 дето се задава да управлява имали толкова акъл да докара никого? 🎃 не можа да докара Фолксваген, да видим 🍈 какво ще направи.

    Коментиран от #51

    21:11 16.04.2026

  • 42 13675

    7 6 Отговор
    Ей, много ви влиза тази Украйна, а и ще продължи да влиза, защото вашата "майка" Русия, не може да я победи

    21:15 16.04.2026

  • 43 Ами

    8 4 Отговор
    Щом DW ревът срещу Радев ...
    Значи това е правилният избор за България и българите.

    21:19 16.04.2026

  • 44 Живот

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "По-голяма подигравка с истината,":

    В последните 80 г колкото е един среден човешки живот, коя държава от ЕС е започнала война?

    21:20 16.04.2026

  • 45 дядя Дръмпир-поздравява факти

    1 0 Отговор
    бг ще бъде въшката върху кожата на одраната просиянска мецана!

    21:36 16.04.2026

  • 46 В тия многословни статии

    2 0 Отговор
    не се казва най- важното - Радев е избраникът на Тръмп и Путин.
    За това всички партии в България клекнаха пред него.
    С едно- две изключения.

    Радев ще води политика против ЕС.

    21:37 16.04.2026

  • 47 Госあ

    0 0 Отговор
    Наистина има опасност пепедеберастите с помощ от дълбоката държава да саботират изборите по румънски сценарий !!! Ако това се случи и не бъдат изринати всички жълтопаветници придошли от селата (като Крушари), всичко което се случва на тая държава е логично.

    21:40 16.04.2026

  • 48 Айше

    0 0 Отговор
    Не разбирам защо трябва България да е като някоя друга държава?
    Липса на творчество и креативност ли е това? Значи политиците не са богоизбрани, ако им липсват тези качества.

    21:41 16.04.2026

  • 49 Ватенка

    3 1 Отговор
    Жендърите са в истерия

    21:43 16.04.2026

  • 50 Дзак

    0 1 Отговор
    Радев повече прилича на Маджар. Не знам защо го сравняват с Орбан. Може би защото не се остави Зеленски да го командори, когато другите властимащи си подвиха опашките.

    21:45 16.04.2026

  • 51 АманДа

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Aлфа Вълкът":

    Твойта майка Украйна

    21:52 16.04.2026

  • 52 Падаща

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    звезда .

    21:55 16.04.2026

  • 53 пропускаш

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Колко се забавляваха заедно и с пъпъдъбъ ;)

    22:00 16.04.2026

  • 54 Бай Ганьо

    2 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    22:11 16.04.2026

  • 55 !!!?

    3 0 Отговор
    "Вождът" - Ново начало !!!?

    22:13 16.04.2026

  • 56 Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен

    2 0 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    22:15 16.04.2026