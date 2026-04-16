"България ли е следващата Унгария?": чужди медии за изборите

"Радев показва определени политически паралели с Орбан – от проруските позиции и евроскептичната реторика, до политическия стил, залагащ на конфронтация с Брюксел": чужди издания отправят поглед към бившия президент.

Това ще бъдат осмите поред избори в България в рамките на 5 години. Но този път най-бедната страна от ЕС може да се сдобие със стабилно правителство, пише "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ) в статия, озаглавена "Политически хаос в София спира растежа".

В нея се посочва, че според проучвания и анализатори Румен Радев, който "като популистки социалист от години оглавява класацията за популярност на (непопулярните) български политици, може да получи до една трета от гласовете" на българските избиратели.

"Но колкото и известен да е бившият пилот от военновъздушните сили и генерал, почти нищо не се знае за намеренията му - особено в областта на финансовата и икономическата политика", подчертава авторът Андреас Мим и посочва, че това е притеснително. Той припомня, че предишното правителство е паднало именно заради финансовата политика. И по-специално заради проектобюджета за 2026 година.

Неясна икономическа програма

ФАЦ цитира оценката на кредитната агенция "Фич", която също стига до извода, че фискалната и икономическата програма на движението на бившия президент е неясна.

Неговите проруски позиции обаче са добре известни, посочва ФАЦ. Авторът припомня, че миналото лято Радев "искаше да спре чрез референдум присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026", но изтъква, че при представянето на програмата му е нямало критики към ЕС или НАТО. Даже напротив - Радев призова за "истинска интеграция" на България в ЕС, на която страната е член от 19 години. "Той обеща реформа в съдебната система с промени в прокуратурата, засилена борба срещу олигарсите и корупцията, включително с помощта на изкуствен интелект, по-голяма свобода на медиите и по-решителна борба срещу "социалното неравенство", което включва подобрения в здравеопазването", пише още ФАЦ.

Жак Папаро от близката до германските социалдемократи фондация "Фридрих Еберт" в София се затруднява да открие ясни програмни позиции. Той смята, че Радев умишлено не разкрива подробности, за да не даде на конкурентите си възможност за атака. В статията е цитиран и Румен Добрински, експерт по България във Виенския институт за международни икономически сравнения (WIIW), който също не може да внесе яснота, но изразява надежда, че "един нов, силен политически играч, който сам не е опетнен от обвинения в корупция, би могъл да доведе до положителна промяна в политиката, като се заеме с някои от най-острите проблеми на нашето време". А кои се те? "На първо място е проблемът с корупцията и широко разпространеното възприятие, че страната се управлява от клика олигарси, които преследват собствените си интереси", казва Добрински.

Борбата с корупцията е сред приоритетите в политическия списък със задачи и на Соня Микли, главен изпълнителен директор на Германо-българската индустриално-търговска камара в София. Тя обаче подчертава, че предприятията са загрижени и по други въпроси: "политическа и регулаторна стабилност, прозрачно и професионално обосновано

прилагане на икономическите решения, ефикасна администрация, както и по-добра предвидимост".

Диалог с Москва, а не с Брюксел: Радев си иска руските енергийни доставки

И сайтът на "Франкфуртер Рундшау" (ФР) публикува статия за Румен Радев в навечерието на изборите. В нея авторът Тадг Нагел посочва, че изборите в България може да бъдат спечелени от един човек, за когото Европа тепърва започва да се замисля сериозно. Под заглавие "Избори в България: Проруският Радев на прага на властта – заплашва ли ни поредният Орбан в ЕС?" изданието посочва, че Радев показва определени политически паралели с Виктор Орбан – от проруските си позиции и евроскептичната си реторика, до политическия стил, залагащ на конфронтация с Брюксел. Предвид това опасенията, че България може да се превърне в поредния проблем за ЕС, не изглеждат неоснователни.

ФР цитира публикация на Обсерваторията за Балканите и Кавказ, базирана в Италия (OBCT), според която Радев се обявява за възобновяване на диалога с Русия, пледирайки за поставяне на икономиката пред идеологията и препращайки към доставките на въглеводороди от Москва и на сътрудничеството с Русия, включващо ядрената област. Същевременно той изключва всякаква коалиция с проевропейското движение "Продължаваме промяната" след изборите и критикува европейската Зелена сделка, пише още ФР.

Във вътрешната политика Радев изрази съмнения относно "либералната идеология". Запитан за евентуални мерки в полза на ЛГБТ общността, той говори за "трезво завръщане към реалността на двата пола". Според анализаторите на OBCT най-вероятните варианти за коалиция на Радев са съюз със социалистите и националистическата партия "Възраждане" или мълчаливо сътрудничество с бившия премиер Бойко Борисов, за да остане той във властта, пише още ФР.

Радев не е следващият Орбан, но би могъл да стане такъв

При едно управление на Радев е възможно България да тръгне по антилиберален път на развитие, посочва "Франкфуртер Рундшау", като се позовава на политоложката проф. Ана Кръстева. Според нея обаче Радев не е Орбан, защото дотук той не е проявил нито така характерния за Орбан екстремизъм, нито неговата готовност за остра конфронтация с Брюксел.

Въпреки това, предвид тона на последната предизборна кампания, Кръстева не може да изключи, че "едно правителство под ръководството на Радев би могло да се поддаде на изкушението да запълни антилибералната и проруска политическа ниша, заемана от Унгария на Орбан през последните години".

България – следващата Унгария?

Почти е сигурно, че на власт в България след тези избори ще дойде един проруски политик: Румен Радев, пише и австрийският "Дер Щандарт" в публикация, озаглавена "България ли е следващата Унгария?". В нея авторът се спира на опасенията за руска намеса в предизборната кампания чрез социалните мрежи.

В статията се посочва, че хаштагът #rumenradev е достигнал 90,4 милиона гледания при общо 2700 видеоклипа – 60 пъти по-бързо от рекламите на ГЕРБ. "В социалните медии бившият президент Румен Радев вече спечели изборите", констатира Balkan Free Media Initiative (BFMI) в доклада си TikTokcracy за манипулирането на алгоритмите в предизборната кампания в България.

Предизборна кампания на "Прогресивна България" на Радев в ТикТок и други социални медии напомня за манипулациите преди румънските президентски избори през зимата на 2024 година, когато проруският кандидат Калин Джорджеску спечели с помощта на чуждестранна намеса. По-късно изборите бяха анулирани. В България чрез Seed Boosting в TикТок сега се налага реклама на Радев – дадено видео се обслужва изкуствено с харесвания, преглеждания или коментари в първите десет до 30 минути, за да се стимулира алгоритъмът, разяснява "Дер Щандарт".

В публикацията на австрийското издание се посочва също така, че Радев е против подписаното от служебното правителство на Гюров 10-годишно споразумение с Украйна за сътрудничество в областта на сигурността и ако спечели изборите, то ще бъде застрашено.

И още един акцент от публикацията: За мнозина Радев олицетворява носталгията по социализма, казва пред "Дер Щандарт" Александър Стоянов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) в София. Идентифицирането с Русия и руските интереси е много широко разпространено в България, а пропагандните канали от комунистическата епоха все още са активни, казва той и добавя, че например е очевидно, че българската армия дава предимство на руското оборудване. Стоянов посочва също така пред изданието, че преди шест години страната е закупила американски изтребители F-16, но досега са обучени само двама пилоти. "Това е саботаж", казва в тази връзка Стоянов.