Тръмп: Вчера казах на Биби Нетаняху! Израел щеше да бъде унищожен, ако ядреното споразумение на Обама беше останало в сила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е казал на премиера Бенямин Нетаняху, че Израел щеше да бъде унищожен, ако той не се беше оттеглил от ядреното споразумение от 2015 г., сключено от бившия президент Барак Обама, пише Times of Israel.

"Вчера казах това на Биби Нетаняху", заяви той в Белия дом.

Тръмп също така се чуди защо повечето евреи гласуват за политици от Демократическата партия.

"Как Израел може да гласува за демократ - ако си евреин в Ню Йорк или някъде другаде в тази страна, е невероятно как можеш да гласуваш за демократ, защото (Обама) избра Иран", казва Тръмп.

Президентът атакува кюрдите, когато го питат дали би искал те да се включат във войната.

"По-скоро бих предпочел да стоят настрана, защото мисля, че те носят със себе си някои проблеми и затруднения... Те носят смърт... на себе си", отговаря той.

По-рано той намекна, че кюрдите са задържали оръжия, дадени им от САЩ, които са били предназначени за използване от протестиращите в Иран. Той не предостави доказателства за това твърдение.