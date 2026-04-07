Тръмп: Вчера казах на Биби Нетаняху! Израел щеше да бъде унищожен, ако ядреното споразумение на Обама беше останало в сила

7 Април, 2026 12:45

Доналд Тръмп също така се чуди защо повечето евреи гласуват за политици от Демократическата партия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е казал на премиера Бенямин Нетаняху, че Израел щеше да бъде унищожен, ако той не се беше оттеглил от ядреното споразумение от 2015 г., сключено от бившия президент Барак Обама, пише Times of Israel.

"Вчера казах това на Биби Нетаняху", заяви той в Белия дом.

Тръмп също така се чуди защо повечето евреи гласуват за политици от Демократическата партия.

"Как Израел може да гласува за демократ - ако си евреин в Ню Йорк или някъде другаде в тази страна, е невероятно как можеш да гласуваш за демократ, защото (Обама) избра Иран", казва Тръмп.

Президентът атакува кюрдите, когато го питат дали би искал те да се включат във войната.

"По-скоро бих предпочел да стоят настрана, защото мисля, че те носят със себе си някои проблеми и затруднения... Те носят смърт... на себе си", отговаря той.

По-рано той намекна, че кюрдите са задържали оръжия, дадени им от САЩ, които са били предназначени за използване от протестиращите в Иран. Той не предостави доказателства за това твърдение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е

    8 48 Отговор
    Затова и се провежда тази операция. Иран не г ябва да има ЯО.

    Коментиран от #6

    12:46 07.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    55 4 Отговор
    Нетаняху държи за кълбата Тръмп с острова на Епстийн.

    Коментиран от #26

    12:47 07.04.2026

  • 3 Ксаниба

    41 1 Отговор
    Всички знаем че тази изкуствена еденица ще бъде унищожена рано или късно. Не случайно изкупуват земи тук

    12:48 07.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Те Аятоласите

    41 2 Отговор
    Пак ще унищожат Израел.Евреите знаят но Тръмп не знае това.

    12:49 07.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е":

    Как стои въпросът със северна Корея там в дженддър средите?

    Коментиран от #45

    12:49 07.04.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 17 Отговор
    "Иран-контри"- 2 ❗
    Ех ПО ПЕЙКИ, как всеки "фейк" се оказва истина след време, а❗

    12:49 07.04.2026

  • 8 Сталин

    31 2 Отговор
    Оранжевия Шломо клоун също да каже как смукал шлонга на Сатаняху

    12:50 07.04.2026

  • 9 Йепштайн

    26 1 Отговор

    До коментар #4 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Всичко снасях на Моссад!! Клипчета, поръчки, билетите за острова с лолитаекспрес!!!

    12:51 07.04.2026

  • 10 25 танка за един ден 😂😂😂

    26 2 Отговор
    Сега Израел е екстра, много му помогна!😂😂😂

    12:51 07.04.2026

  • 11 Трима дъртака

    25 3 Отговор
    Попиляха света предсмъртно

    Коментиран от #15

    12:51 07.04.2026

  • 12 Сталин

    30 3 Отговор
    Двама терористи

    12:51 07.04.2026

  • 13 Браво, Тръмп!

    8 14 Отговор
    И Иран
    И Израел са деца на глобалистите
    Разбий този Гордиев възел!
    Ще останеш в Историята!

    12:53 07.04.2026

  • 14 Абе

    1 22 Отговор
    Утре сутринта ще има ли живи аятоласи?

    12:53 07.04.2026

  • 15 Ксаниба

    13 2 Отговор

    До коментар #11 от "Трима дъртака":

    Че зелето жуже е само морално остарял дъртак, инак по егн не е

    12:53 07.04.2026

  • 16 разплакан русо-роб

    2 16 Отговор
    ма този нали беше със 6 пръста...

    Коментиран от #35

    12:54 07.04.2026

  • 17 Велик президент!

    7 3 Отговор
    На екзестинциална революция на човечеството!
    Срещу зарибеният от олигархични банкови кабалисти!
    Браво!

    12:54 07.04.2026

  • 18 Kaлпазанин

    21 2 Отговор
    Когато идиотите завземат властта ,на нормалните ще им бъде забранено да говорят

    12:54 07.04.2026

  • 19 Смешник

    22 2 Отговор
    Видя се че тия протести са въоръжени и инспирирани от краварите подобно на Майдана в Киев След това се чудят защо има толкова избити протестиращи Това не са протестиращи това са въоръжени банди

    12:55 07.04.2026

  • 20 ХахуБиби

    16 2 Отговор
    Ще налапа яко биби!!!

    12:55 07.04.2026

  • 21 ФАЛШИВА НОВИНА

    25 4 Отговор
    Няма как да си казал нещо вчера на мъртвеца Нетаняху, защото той беше ликвидиран преди три седмици.Спри да лъжеш бе тромпет

    12:56 07.04.2026

  • 22 Дада

    22 2 Отговор
    Тоя от кога провежда разговори с мъртвите

    12:57 07.04.2026

  • 23 Нема Биби

    5 13 Отговор
    Нема радикални ислямисти
    Тогава ще настъпи Мир!
    Браво, г-н Президент!
    Ти ще довършиш делото на всички американски президенти , убити от финансовата кабала!

    12:57 07.04.2026

  • 24 мбуа ха ха ха

    2 16 Отговор
    А где Моджтаба Хаменей? На свиждане при тати?

    12:57 07.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тъп си

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Като софиянски ..ръб

    12:58 07.04.2026

  • 27 Демократ

    23 6 Отговор
    Биби така яко му го нахаБиби, че бай Дончо не разбра, как е изхарчил 40 милиарда за един месец

    Коментиран от #28, #60

    12:59 07.04.2026

  • 28 ъхъ

    6 15 Отговор

    До коментар #27 от "Демократ":

    само Мъскито има 800 млрд... бълха ги охапали. това са много пари за бедните държави като Руслямска държава.

    13:01 07.04.2026

  • 29 ама кога

    9 5 Отговор
    преди или след като му правеше бибитки на биби?

    13:02 07.04.2026

  • 30 Дончо Миротвореца разби

    6 14 Отговор
    илюзиите на русофилите, че разбират от политика и от каквото и да е друго ... 😂

    13:02 07.04.2026

  • 31 Велик

    2 15 Отговор
    Имаше пресконференция, нямаше подбор на журналисти!
    Всички бяха допуснати!
    Без фалшиви и писани речи!
    С МАGA!
    С Пийт Хегсет ,на който днес демократите щели да искат импийнч за военни престъпления(?)

    Голям мъж!
    Преживя два опита за покушения..

    Браво!
    Свърши ги, Тръмп!

    13:04 07.04.2026

  • 32 БИБИ си играе с топчетата на Тръмп

    16 4 Отговор
    чрез компроматите на своя сънародник Епстийн ! Ако не беше почнал войната Тръмп трябваше да дава обеснение пред съда .

    Коментиран от #49

    13:07 07.04.2026

  • 33 Да....

    5 8 Отговор
    Айде, тролеите на глобалните да не ослушват ами да драскат срещу Тръмп..
    Че малко им остана- пари нема, действайте..
    Отидоха застраховки, отидоха наркоканалите..

    Дойде Тръмп
    И им разказа ..Играта!

    13:07 07.04.2026

  • 34 Васо

    18 4 Отговор
    Биби Натаняху е главният виновник за тази война. Доналд Тръмп е кукла на конци и слуга на Биби.Каквото нареди Натаняху, Доналд Тръмп само изпълнява покорно.

    Коментиран от #36, #43

    13:07 07.04.2026

  • 35 наакан робороб

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "разплакан русо-роб":

    плачем за присътствието! Ако може и с шестте пръста, а не само манафската 500 г

    13:09 07.04.2026

  • 36 Василе,

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Васо":

    Има една- разбрала свиня от кладенчова вода..
    Та и ти..

    13:10 07.04.2026

  • 37 Тия двамцата

    6 3 Отговор
    Са адови изчадия ще затрият света бог да ни спаси от тях

    Коментиран от #40

    13:11 07.04.2026

  • 38 Отстрани

    16 4 Отговор
    Току що 5 краварски самолета танкери пак излетяха от гражданското летище София един след друг с изключени транспондери за да бомбят мирните хора на Иран.
    Запрянов, Гюров, нали знаете какво ви чака!????

    13:12 07.04.2026

  • 39 Дзак

    5 1 Отговор
    Хипотетично, вероятно щеше да има ядрен паритет, доказана основа за мирно съвместно съществуване!

    13:14 07.04.2026

  • 40 Учат са от

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Тия двамцата":

    Путин

    13:16 07.04.2026

  • 41 Хохо Бохо

    6 3 Отговор
    Глупак ако Иран имаха ЯО сега протока щеше да е отворен и Тел Авив нямаше да е в руини.

    Коментиран от #46

    13:16 07.04.2026

  • 42 Дели Тръмпанаров

    8 3 Отговор
    Америка на първо място ама след мен.Разпадат е неудържим,така като и Рим се е разпаднала.С призива си Доналд:-"Както Слънцето е едно на Земята,така и аз съм единствения и Господар,се слага началото на разпада на Западната фашистка империя,така както се слага и края на Западната Римска империя от Зенон.Но Източната остава силна до падането и под Османска власт.Това е историята на стария Свят. А тя има навика да се повтаря.И нищо не е в състояние да спре ходът и.

    Коментиран от #44

    13:17 07.04.2026

  • 43 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Васо":

    Давайте урана, че ша ви земя и.петрола.

    13:18 07.04.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор

    До коментар #42 от "Дели Тръмпанаров":

    Сащ са разпадат от 250 години....ама май СССР са РАЗПАДНА..
    .

    Коментиран от #55

    13:19 07.04.2026

  • 45 По тези въпроси

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Питайте в Кремъл, там има най-голяма концентрация на дженддъри :)))

    13:20 07.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Шестопръстия гръмовержец

    0 7 Отговор
    Утре САБААЛЕН в 3.00 ч.ви почваме отново.

    13:22 07.04.2026

  • 48 Гого

    5 2 Отговор
    Супер изкуфяло старче.

    Коментиран от #50

    13:24 07.04.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "БИБИ си играе с топчетата на Тръмп":

    Никой съд не може да разпитва щатския президент, ама кой да знай.

    13:24 07.04.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #48 от "Гого":

    Това "старче" бомби Путин нон стоп.

    13:25 07.04.2026

  • 51 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 3 Отговор
    Вече наказвам, после казвам

    Коментиран от #59

    13:26 07.04.2026

  • 52 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 4 Отговор
    Къде са скрихте бе

    13:28 07.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Голем смех

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "бреййй":

    Как си говорят галено, така бомбят Путин и Моджтабата.

    13:32 07.04.2026

  • 55 Тръмпанаров

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Историята има навика да се повтаря.И никой не е в състояние да спре нейният ход.Макар и Империите към днешна дата да са "осъвременени" технологично (но не и духовно)резултата ще е същия.Разпад или Апокалипсис.Друг вариант е невъзможен.Историците са неопровержими,понеже си служат с такива доказателства.А и фактите по настоящем са неопровержими.Болезнена е истината,но тя е такава каквато е.А тя независи от желанията на един или друг самопровъзгласил се за Император.

    13:50 07.04.2026

  • 56 Има сведения

    5 1 Отговор
    Че Израел е разработил тайно вещество "Тръмполин".Сипваш го незабелязано в питието на висш държавник или политик и той изпада в перманентна лудост и започва да бълва "тръмпизми"

    13:59 07.04.2026

  • 57 Мръсни терористи

    1 0 Отговор
    пОВРЪЩА МИ СЕ ОТ ВАС И ВАШИТЕ СЛУГИ КОИТО ВИ ПОКАЗВАТ КАТО ХОРА !!!!

    ГНИЕТЕ В ВЕЧНИЯ АД ВИЕ И ВАШИТЕ СЛУГИ!

    14:07 07.04.2026

  • 58 гост

    2 0 Отговор
    Чичо!Лъжеца на годината!

    14:11 07.04.2026

  • 59 Любител на тихоокеанските ценности

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Пръд...о си и ше си отидеш като п..д..льо.

    14:13 07.04.2026

  • 60 Абе Бибо Ушатков..

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Демократ":

    удари с един удар, две мухи. Хем принуди сащисаните ьенки да бомбят Иран, хем юдейското лоби печели от оръжията. пък рижавият лисунгер се прави на артист

    14:16 07.04.2026

  • 61 Щом си казал това на Биби..

    0 1 Отговор
    Започвайте, и до сутринта Иран да не съществува... Бог с вас! 🙏.....

    14:30 07.04.2026

  • 62 Дони и Биби...

    0 4 Отговор
    В момента защитават нашата християнска цивилизация, те защитават нормалният свят от ислямските фанатизирани терористи и азиатските варвари които се надигат от изток, борба на живот и смърт.... Успех на Тръмп и Нетаняху!

    14:35 07.04.2026

  • 63 неделчо

    2 0 Отговор
    тръмп,още не е видял плачевното състояние на израел.пламъци и унищожени сгради,блокирани пътища.проблеми с ток и вода.израел.яде як пердах.откакто е станал държава,така не са го били.арабите,не вярват вече на американските оръжия.иран бие яко .не са розови нещата в катар,дубай,бахрейн,кувейт....

    17:58 07.04.2026

  • 64 Биби го няма

    1 0 Отговор
    В германия го лекуват . Не е ясно дали ще си промени физиономията и ще изчезни. Бай Дончо е в болница, краката му са зле. Войната свърши. До края на април максимум бай дончо ще отлага и после ке хвърли две три бомби и ще си ходи с победата. Протока ще носи пари на Иран за възстановяване. Ще има бензин но по скъп.

    18:34 07.04.2026