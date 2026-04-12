Нова хуманитарна флотилия отплава от Барселона към Газа

Нова хуманитарна флотилия отплава от Барселона към Газа

12 Април, 2026 18:53 530 4

Организаторите определят мисията като опит за "отваряне на хуманитарен коридор", който да позволи по-лесен достъп на помощи до населението в Газа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Втора хуманитарна флотилия, натоварена с помощи за палестинците в ивицата Газа, трябва да отплава в неделя от Барселона в опит да пробие израелската блокада. Около 30 плавателни съда, превозващи медицински консумативи и други доставки, ще участват в инициативата "Global Sumud Flotilla", като се очаква към тях да се присъединят и допълнителни кораби по маршрута към палестинските територии, предава "Ройтерс".

Организаторите определят мисията като опит за "отваряне на хуманитарен коридор", който да позволи по-лесен достъп на помощи до населението в Газа. Според палестинския активист Саеф Абукешак, част от организационния комитет, инициативата цели да подпомогне доставките на жизненоважни ресурси в анклава. От Световна здравна организация напомнят, че дори при въоръжени конфликти държавите са задължени по международното хуманитарно право да осигурят безопасен достъп до медицинска помощ.

Израел, който контролира достъпа до ивицата Газа, отхвърля обвиненията, че възпрепятства доставките, и заявява, че в рамките на примирието от октомври е осигурено увеличаване на помощите. Палестински представители и международни хуманитарни организации обаче твърдят, че те остават недостатъчни за населението от над два милиона души.

Подобна флотилия, организирана от същата група през октомври миналата година, беше спряна от израелските военни, като бяха задържани стотици участници, сред които и активистката Грета Тунберг. Някои от участниците тогава заявиха, че са били подложени на нечовешки условия по време на задържането, обвинения, които израелските власти отхвърлиха.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Лумпен

    2 6 Отговор
    Евреите няма да позволят !
    Те са господарите на света!
    Засега..!

    18:56 12.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор
    евреите ги попиляват тия чалмари , ние ще ги хрантутим....луда работа

    19:00 12.04.2026

  • 3 Лумпените

    4 0 Отговор
    първо ги бомбят, после им "помагат".

    19:06 12.04.2026

  • 4 Гост

    1 0 Отговор
    Евреите цял живот се чудят, защо са толкова мразени навсякъде, а не виждат отговорите, които са им под големите носове...

    19:17 12.04.2026