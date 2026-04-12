Нова хуманитарна флотилия отплава от Барселона към Газа

Втора хуманитарна флотилия, натоварена с помощи за палестинците в ивицата Газа, трябва да отплава в неделя от Барселона в опит да пробие израелската блокада. Около 30 плавателни съда, превозващи медицински консумативи и други доставки, ще участват в инициативата "Global Sumud Flotilla", като се очаква към тях да се присъединят и допълнителни кораби по маршрута към палестинските територии, предава "Ройтерс".

Организаторите определят мисията като опит за "отваряне на хуманитарен коридор", който да позволи по-лесен достъп на помощи до населението в Газа. Според палестинския активист Саеф Абукешак, част от организационния комитет, инициативата цели да подпомогне доставките на жизненоважни ресурси в анклава. От Световна здравна организация напомнят, че дори при въоръжени конфликти държавите са задължени по международното хуманитарно право да осигурят безопасен достъп до медицинска помощ.

Израел, който контролира достъпа до ивицата Газа, отхвърля обвиненията, че възпрепятства доставките, и заявява, че в рамките на примирието от октомври е осигурено увеличаване на помощите. Палестински представители и международни хуманитарни организации обаче твърдят, че те остават недостатъчни за населението от над два милиона души.

Подобна флотилия, организирана от същата група през октомври миналата година, беше спряна от израелските военни, като бяха задържани стотици участници, сред които и активистката Грета Тунберг. Някои от участниците тогава заявиха, че са били подложени на нечовешки условия по време на задържането, обвинения, които израелските власти отхвърлиха.