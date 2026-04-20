Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Китай »
Китай предупреди САЩ: Не си играйте с огъня

20 Април, 2026 16:47 5 812 20

  • сащ-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • тайван-
  • пентагон

Ученията включват стрелби в северната част на Филипините с лице към Тайванския проток и в провинция край спорното Южнокитайско море

Снимка: БГНЕС/ЕРА
WION WION

Китай предупреди Съединените щати, Япония и Филипините да не си "играят с огъня", след като трите държави започнаха най-големите досега годишни съвместни военни учения, предаде WION.

Ученията включват стрелби в северната част на Филипините с лице към Тайванския проток и в провинция край спорното Южнокитайско море, където филипинските и китайските сили са влезли в многократни конфронтации. В тях участват над 17 000 войници, летци и моряци.

Съвместните учения ще продължат 19 дни. В тях ще вземат участие и контингенти от Австралия, Нова Зеландия, Франция и Канада.

"Азиатско-тихоокеанският регион се нуждае най-много от мир и спокойствие, а най-малко от въвеждането на външни сили, които да сеят разделение и конфронтация", заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун. Той напомни на засегнатите страни, че сляпото обвързване в името на сигурността е равносилно на игра с огъня, която в крайна сметка ще се обърне срещу самите тях.

"Независимо от предизвикателствата другаде по света, фокусът на Съединените щати върху Индо-Тихоокеанския регион и нашият железен ангажимент към Филипините остават непоколебими", заяви генерал-лейтенат Кристиан Уортман, командир на експедиционните сили на морската пехота на САЩ.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Харесвам

    50 8 Отговор
    търпението на Китай, но се страхувам защото не съм виждал съвременен Китай във военен жив екшън.

    Коментиран от #3

    16:50 20.04.2026

  • 2 долу сащ

    83 6 Отговор
    сащ започнаха война в европа и яоставиха на скапаните европейци, започнаха такава в бл изток и сега се чудят как да я оставят на арабите и пак европа, явно ще оравят трипъл, война в азия, която ще оставят на япония австралия и филипините с тайван, а те пак печелят отвсякъде на скапнаия си континент! рано или късно войната ще дойде и при тях, еврейски лай нари такива

    16:57 20.04.2026

  • 3 Ердоган

    11 75 Отговор

    До коментар #1 от "Харесвам":

    Китайците пак ще се кланят на японския Император

    16:59 20.04.2026

  • 4 Китай предупреди САЩ: Не си играйте с

    10 63 Отговор
    Китай предупреди САЩ: Не си играйте с огъня
    СИНИЯТ ДЗЪН ПЪН, МАЙ СЕ СТРАХУВА ДА НЕ ИЗГОРИ.

    17:01 20.04.2026

  • 5 авантгард

    54 4 Отговор
    И аз това се чудя.
    Защо се пилеят всяка година милиарди за някакви учения под носа на конкурент за пазара.
    Да си ги правят в симулация, нали са големите специалисти по виртуална реалност и т.н. щуротии.
    Риска от това да дрънкаш оръжия близо до друг е, че се случват грешки и после от играчка ще стане плачка.

    17:02 20.04.2026

  • 6 Пут U

    7 25 Отговор
    И аз мислех да кажа нещо ,но забравих

    17:05 20.04.2026

  • 7 Боруна Лом

    61 10 Отговор
    ТЕЗИ КРАВАРИ, ЕГАТИ МАЗОХИСТИТЕ! НАВСЯКЪДЕ БОЙ ЯДАТ И СЕ НАТИСКАТ ЗА ОЩЕ! КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ИМ СЕ БУТНЕ ОБОРА!

    17:08 20.04.2026

  • 8 Хасковски каунь

    34 5 Отговор
    Световни уроди!

    17:18 20.04.2026

  • 9 Разбрал

    13 41 Отговор
    Ами, Китай колко провокативни офанзивни учения около и срещу Тайван проведе? Сигурно си мислеше, че е най-големият бабаит в района и може да заплашва безнаказано по-слабите от него държави. Но не би! САЩ изпращат ясно послание към Поднебесната да не се самозабравя и да не повтаря "грешката" на Путин в Украйна!

    Коментиран от #16

    17:24 20.04.2026

  • 10 Kaлпазанин

    24 6 Отговор
    Накрая фащ и запада ще си намерят истинския майстор ми се струва ,укрия и Иран са само началото

    17:50 20.04.2026

  • 11 Бай Гошо

    5 24 Отговор
    Струва ми се, че Китайците скоро юе започнат пак да си ядът само ОРИЗА,както преди няколко годинни.!!!

    18:02 20.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост 13

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Разбрал":

    Разбрал... нищо не си разбрал!

    18:11 20.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Народа го е казал....

    12 4 Отговор
    "Въртят се ,като шугави ".....т.е.САЩ
    Наистина са МАЗОХИСТИ !

    18:14 20.04.2026

  • 19 И Киев е Руски

    8 5 Отговор
    САЩ и Израел са тумора на земята.Докато не се унищожи този генетичен бой.ук Мир няма да има

    Коментиран от #20

    18:40 20.04.2026

  • 20 Зайо Байо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "И Киев е Руски":

    Все повече хора се замислят дали не си прав ! Което е........

    21:21 20.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания