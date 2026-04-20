Китай предупреди САЩ: Не си играйте с огъня

Китай предупреди Съединените щати, Япония и Филипините да не си "играят с огъня", след като трите държави започнаха най-големите досега годишни съвместни военни учения, предаде WION.

Ученията включват стрелби в северната част на Филипините с лице към Тайванския проток и в провинция край спорното Южнокитайско море, където филипинските и китайските сили са влезли в многократни конфронтации. В тях участват над 17 000 войници, летци и моряци.

Съвместните учения ще продължат 19 дни. В тях ще вземат участие и контингенти от Австралия, Нова Зеландия, Франция и Канада.

"Азиатско-тихоокеанският регион се нуждае най-много от мир и спокойствие, а най-малко от въвеждането на външни сили, които да сеят разделение и конфронтация", заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун. Той напомни на засегнатите страни, че сляпото обвързване в името на сигурността е равносилно на игра с огъня, която в крайна сметка ще се обърне срещу самите тях.

"Независимо от предизвикателствата другаде по света, фокусът на Съединените щати върху Индо-Тихоокеанския регион и нашият железен ангажимент към Филипините остават непоколебими", заяви генерал-лейтенат Кристиан Уортман, командир на експедиционните сили на морската пехота на САЩ.