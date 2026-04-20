Китай предупреди САЩ: Не си играйте с огъня

Китай предупреди Съединените щати, Япония и Филипините да не си "играят с огъня", след като трите държави започнаха най-големите досега годишни съвместни военни учения, предаде WION.
Ученията включват стрелби в северната част на Филипините с лице към Тайванския проток и в провинция край спорното Южнокитайско море, където филипинските и китайските сили са влезли в многократни конфронтации. В тях участват над 17 000 войници, летци и моряци.
Съвместните учения ще продължат 19 дни. В тях ще вземат участие и контингенти от Австралия, Нова Зеландия, Франция и Канада.
"Азиатско-тихоокеанският регион се нуждае най-много от мир и спокойствие, а най-малко от въвеждането на външни сили, които да сеят разделение и конфронтация", заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун. Той напомни на засегнатите страни, че сляпото обвързване в името на сигурността е равносилно на игра с огъня, която в крайна сметка ще се обърне срещу самите тях.
"Независимо от предизвикателствата другаде по света, фокусът на Съединените щати върху Индо-Тихоокеанския регион и нашият железен ангажимент към Филипините остават непоколебими", заяви генерал-лейтенат Кристиан Уортман, командир на експедиционните сили на морската пехота на САЩ.
16:50 20.04.2026
16:57 20.04.2026
До коментар #1 от "Харесвам":Китайците пак ще се кланят на японския Император
16:59 20.04.2026
СИНИЯТ ДЗЪН ПЪН, МАЙ СЕ СТРАХУВА ДА НЕ ИЗГОРИ.
17:01 20.04.2026
5 авантгард
Защо се пилеят всяка година милиарди за някакви учения под носа на конкурент за пазара.
Да си ги правят в симулация, нали са големите специалисти по виртуална реалност и т.н. щуротии.
Риска от това да дрънкаш оръжия близо до друг е, че се случват грешки и после от играчка ще стане плачка.
17:02 20.04.2026
16 Гост 13
До коментар #9 от "Разбрал":Разбрал... нищо не си разбрал!
18:11 20.04.2026
18 Народа го е казал....
Наистина са МАЗОХИСТИ !
18:14 20.04.2026
20 Зайо Байо
До коментар #19 от "И Киев е Руски":Все повече хора се замислят дали не си прав ! Което е........
21:21 20.04.2026