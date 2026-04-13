Първият дипломат на Ердоган: Израел просто не може да живее без врагове

Турският външен министър Хакан Фидан обвини Израел, че не може да живее без врагове, пише WION. Според него правителството в Тел Авив се опитва да представи Турция като един от тях.

Напрежението ескалира, след като турският президент Реджеп Ердоган предупреди Доналд Тръмп за възможни провокации и саботаж, които биха могли да подкопаят предварителното прекратяване на огъня в конфликта между САЩ и Израел с Иран.

Напрежението между Турция и Израел се увеличи след избухването на войната в Газа. По-рано този месец израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща, че Израел ще продължи да предизвиква Иран и всички негови регионални съюзници.

Хакан Фидан подчерта, че след Иран, Израел не може да живее без враг. Той посочи, че не само администрацията на Нетаняху, но и някои фигури в опозицията, се стремят да обявят Турция за враг. По думите му това е новото развитие в Израел, превръщащо се в държавна стратегия.