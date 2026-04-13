Новини
Свят »
Турция »
Първият дипломат на Ердоган: Израел просто не може да живее без врагове

13 Април, 2026 17:31 716 25

  • турция-
  • израел-
  • иран-
  • реджеп ердоган-
  • бенямин нетаняху-
  • хакан фидан-
  • газа-
  • доналд тръмп

Напрежението между Турция и Израел се увеличи след избухването на войната в Газа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Турският външен министър Хакан Фидан обвини Израел, че не може да живее без врагове, пише WION. Според него правителството в Тел Авив се опитва да представи Турция като един от тях.

Напрежението ескалира, след като турският президент Реджеп Ердоган предупреди Доналд Тръмп за възможни провокации и саботаж, които биха могли да подкопаят предварителното прекратяване на огъня в конфликта между САЩ и Израел с Иран.

Напрежението между Турция и Израел се увеличи след избухването на войната в Газа. По-рано този месец израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща, че Израел ще продължи да предизвиква Иран и всички негови регионални съюзници.

Хакан Фидан подчерта, че след Иран, Израел не може да живее без враг. Той посочи, че не само администрацията на Нетаняху, но и някои фигури в опозицията, се стремят да обявят Турция за враг. По думите му това е новото развитие в Израел, превръщащо се в държавна стратегия.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е вярно

    2 26 Отговор
    Враговете на Израел искат да го унищожат и Израел се отбранява. Толкова е просто и елементарно.

    Коментиран от #5, #7

    17:35 13.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дедо

    1 14 Отговор
    Същото важи сто процента и за Русия.

    17:36 13.04.2026

  • 4 Овчар

    11 4 Отговор
    Господин дипломат .,.. добре дошъл в реалността...!

    17:36 13.04.2026

  • 5 Сталин

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Не е вярно":

    И ти май си ял много кошерни л@йна

    Коментиран от #25

    17:37 13.04.2026

  • 6 666

    17 1 Отговор
    ИСРАЕЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТОТАЛНО УНИЩОЖЕН. НАПРАВО ДА СЕ МАХНЕ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК.

    Коментиран от #11

    17:37 13.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Има по-зле !

    14 1 Отговор
    Янките са по зле : не само търсят врагове , ами всяка година от историята си са нападали някоя държава . А някои години са нападали по две .

    17:38 13.04.2026

  • 9 Следващата Война,

    11 2 Отговор
    Турция Израел в Сирия.

    Коментиран от #14

    17:38 13.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само питам

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "666":

    Не е ли по-добре да си стои в Близкия изок , вместо евреите да се бъркат на хората ? . СССР и Сащ са стигнали единодушно до това заключение веднага след Втората световна , и са създали Израел .

    17:41 13.04.2026

  • 12 ИРАН+ТУРЦИЯ

    11 2 Отговор
    БУМ БУМ ИЗРАЕЛ И ТОЧКА.

    17:42 13.04.2026

  • 13 Женя

    1 11 Отговор
    Една малка държава с малобройно население , респектира и плаши целия арабски ислямски свят и Иран . 10 милиона плашат и респектират един милиард. Като стигнете до тяхното ниво тогава ще ги критикувате андрешковци.

    Коментиран от #15

    17:44 13.04.2026

  • 14 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Следващата Война,":

    Защш ?Турция и Израел работиха заедно в Сирия , със Сащ срещу Сирия . Да се бият помежду си няма смисъл. Плановете им срещу Сирия са по съвсем различни причини . И в двата случаи свързани с малцинства в Сирия , но съвсем различни . Е ако накрая се сбият кой да краде сирийския петро; - да . Но янките едва ли ще оставят дял и за тях .

    17:46 13.04.2026

  • 15 ЖЕНСКО НЕ ЗАБРАВЯЙ ЧЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Женя":

    БЕЗ САЩ ЗАД ГЪРБА СИ ЩЕ БЪДАТ ИЗЯДЕНИ ЖИВИ ЗА СКРОМНИТЕ 48 ЧАСА.

    Коментиран от #17

    17:48 13.04.2026

  • 16 Бебо

    0 2 Отговор
    Много копейки в тоя сайт 95% от коментиращите. Замириса на гранясал съветски борш .

    Коментиран от #21

    17:49 13.04.2026

  • 17 Женя

    0 8 Отговор

    До коментар #15 от "ЖЕНСКО НЕ ЗАБРАВЯЙ ЧЕ":

    Кой ти го каза Костадинов ли хахаха

    17:49 13.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И Ердо

    0 3 Отговор
    Без лондонсити
    Ама в голяма каша сте всички подпечни

    17:51 13.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ф16

    0 4 Отговор
    Когато евреите са се били против римляните и Фараоните на Египет, то руските питекантропи са изничали от пещерите на Урал по голи дупита.

    17:53 13.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кики

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Фон дер Лай Нен":

    Типичния копейкаджия бомби с ядрено оръжие наред ......после пада под масата

    17:54 13.04.2026

  • 25 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Ти си душил отдолу някоя другарка от близката психиатрия ..

    17:55 13.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания