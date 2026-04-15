Доналд Тръмп постави ултиматум: Напускай, за да не те уволня!

15 Април, 2026 17:15 3 377 21

Джером Пауъл си навлече гнева на Тръмп заради бавния темп на намаляването на лихвените проценти

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави ултиматум на Джером Пауъл, председателя на Федералния резерв, съобщава Ройтерс.

Той посочи, че ако Пауъл не напусне институцията, след като бъде назначен нов председател на Федералния, ще трябва да го уволни.

Пауъл си навлече гнева на Тръмп заради бавния темп на намаляването на лихвените проценти.

Президентът дори го заплаши със съд заради ремонтите в централата на Федералния резерв във Вашингтон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ъхъ!!!

    28 5 Отговор
    Първият император на САЩ Доналд Първи Миролюбивий не си играе на шикалки!

    17:18 15.04.2026

  • 4 Швейк

    13 3 Отговор
    Доброволно ли приемаш или насила да те карам ?

    17:18 15.04.2026

  • 5 Читател

    24 3 Отговор
    Бай Данчо дали знае че федералният е частен.

    Коментиран от #10

    17:19 15.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бендида

    26 1 Отговор
    По щатското законодателство, Тръмп не може да уволни Пауъл, затова го накисна за „корупция“. Дежавю някакво и подобни методи има и в нашата държава.

    Коментиран от #11

    17:25 15.04.2026

  • 8 Българин.

    25 2 Отговор
    Деменция след Деменция правят света и хората на луди!

    17:26 15.04.2026

  • 9 Орбан Фицо

    6 2 Отговор
    И КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    Дружно Подкрепят Инициативата за МИР на

    ДОНАЛД ТРЪМП.

    Обаче Орбан утече
    И сега Тръмп
    Не го бръсне
    За Слива .

    Другите Двама още ли ще го подържат
    За даде върнем към Нормалноста?

    17:28 15.04.2026

  • 10 Обаче

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Читател":

    Да не се окаже, че само наужким е частен. Без държавни гаранции такива неща не се вършат.

    17:29 15.04.2026

  • 11 Резидент

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бендида":

    Начи Бою е попил американския опит.😆

    17:29 15.04.2026

  • 12 Май вече

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "@@@":

    Ще трябва барела в юани да го обявяваме, както у нас всичко в евро

    Коментиран от #16

    17:30 15.04.2026

  • 13 Дзак

    6 0 Отговор
    При високи цени на енергията, високите лихви спират икономиката, заради която дойде на власт.

    Коментиран от #17, #18

    17:31 15.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти си най-големият разбирач тук

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Курти":

    По-голям ТъпейОт тебе няма.

    17:38 15.04.2026

  • 16 Ще стане това

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Май вече":

    но друг път. Не си въобразявай че нещата са се променили. Светът се движи от съединените щати Русия и Китай и на никоя от тях не е удобно да се смени долара защото ще има невероятни сътресения.
    А това че еврото е по-силно от долара без да има никакво покритие е колкото смешно толкова и трагично защото ще ни лъжат още известно време и след това ще рухнем. На Китай не му е удобно да замести долара като петро юан.

    17:46 15.04.2026

  • 17 Здравей

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    Не гледай в канчето на съединените щати а помисли и анализирай Какво се случва с Европейския съюз. Вие така говорихте ги за Русия че ще бъде погубена а нещата се оказаха съвсем различни с движения на източния фронт само на запад и договорки между Тръмп и Путин а Урсула и Кая са наминдерчето в Китай пред цинпин. Никой не ни взема за нещо сериозно но ние се правим на такова което е равно на нищо

    17:51 15.04.2026

  • 18 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    ФЕД се грижи за паричната маса. Когато стане прекалено много, заради слабо търсене трябва да се свалят лихвите. Търсенето е слабо заради нарушеното доверие, войната и противостоенето. Задържането удря Тръмп много силно.

    17:53 15.04.2026

  • 19 оня с коня

    2 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    18:08 15.04.2026

  • 20 Ами

    2 0 Отговор
    На Бай Дончо му хареса с "приказки" да натиска златото и приятелите му еврейчета да си играят с него и да правят милиарди парички!

    18:12 15.04.2026

  • 21 Ама наследника на жероми

    1 0 Отговор
    Е отявлен противник на ниските лихви така че наследника на жероми също няма да иска ниски лихви и е ястреб

    18:19 15.04.2026