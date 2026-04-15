Доналд Тръмп постави ултиматум: Напускай, за да не те уволня!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави ултиматум на Джером Пауъл, председателя на Федералния резерв, съобщава Ройтерс.

Той посочи, че ако Пауъл не напусне институцията, след като бъде назначен нов председател на Федералния, ще трябва да го уволни.

Пауъл си навлече гнева на Тръмп заради бавния темп на намаляването на лихвените проценти.

Президентът дори го заплаши със съд заради ремонтите в централата на Федералния резерв във Вашингтон.