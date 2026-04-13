Президентът на Куба за заплахите на Доналд Тръмп: Ще се защитаваме и ако се наложи ще умрем

В първото си интервю за американски медии, кубинският президент Мигел Диас-Канел говори за нарастващото напрежение между Куба и САЩ след като през март пезидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след Венецуела и Иран - Куба е следващата.

Диас-Канел осъжда възможността за нападение от страна на САЩ, позовавайки се на продължаващите заплахи и подчертавайки необходимостта от подготовка за отбрана на острова, тъй като дипломатическите отношения остават обтегнати, предаде CBS News.

В обширно интервю с модератора на предаването "Meet the Press" по NBC News Кристен Уелкър в Хавана в четвъртък, Диас-Канел заяви, че няма "оправдание Съединените щати да започнат военна агресия срещу Куба".

"Нахлуването в Куба би имало цена. То би засегнало сигурността на Куба, Съединените щати и региона", каза той чрез преводач в първото си американско интервю за телевизия.

"Ако това се случи, ще има боеве, ще има борба и ние ще се защитаваме, а ако се наложи да умрем, ще умрем, защото както се пее в нашия национален химн: "Да умреш за родината е да живееш", каза кубинският президент.

Cuba's President Miguel Díaz-Canel:



I have no fear. I am willing to give my life for the Revolution.



Той заяви, че няма страх и че премахването на един човек няма да реши нищо, защото стотици са готови да поемат отговорност.

Президентът Мигел Диас-Канел подкрепи ръководството на Куба и не призна необходимостта от каквито и да било промени в правителството на фона на кампанията за натиск на президента Доналд Тръмп срещу комунистическата страна.

Диас-Канел не се ангажира с освобождаването на политически затворници и отхвърли определянето им като такива, заявявайки, че в Куба има хора, които не подкрепят революцията "и се проявяват ежедневно", но не са в затвора.