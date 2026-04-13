Президентът на Куба за заплахите на Доналд Тръмп: Ще се защитаваме и ако се наложи ще умрем

В първото си интервю за американски медии, кубинският президент Мигел Диас-Канел говори за нарастващото напрежение между Куба и САЩ след като през март пезидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след Венецуела и Иран - Куба е следващата.
Диас-Канел осъжда възможността за нападение от страна на САЩ, позовавайки се на продължаващите заплахи и подчертавайки необходимостта от подготовка за отбрана на острова, тъй като дипломатическите отношения остават обтегнати, предаде CBS News.
В обширно интервю с модератора на предаването "Meet the Press" по NBC News Кристен Уелкър в Хавана в четвъртък, Диас-Канел заяви, че няма "оправдание Съединените щати да започнат военна агресия срещу Куба".
"Нахлуването в Куба би имало цена. То би засегнало сигурността на Куба, Съединените щати и региона", каза той чрез преводач в първото си американско интервю за телевизия.
"Ако това се случи, ще има боеве, ще има борба и ние ще се защитаваме, а ако се наложи да умрем, ще умрем, защото както се пее в нашия национален химн: "Да умреш за родината е да живееш", каза кубинският президент.
Cuba's President Miguel Díaz-Canel:— Clash Report (@clashreport) April 13, 2026
I have no fear. I am willing to give my life for the Revolution.
Removing one person will not solve anything. There are hundreds ready to assume responsibility. pic.twitter.com/04yqdNWmYc
Той заяви, че няма страх и че премахването на един човек няма да реши нищо, защото стотици са готови да поемат отговорност.
Президентът Мигел Диас-Канел подкрепи ръководството на Куба и не призна необходимостта от каквито и да било промени в правителството на фона на кампанията за натиск на президента Доналд Тръмп срещу комунистическата страна.
Диас-Канел не се ангажира с освобождаването на политически затворници и отхвърли определянето им като такива, заявявайки, че в Куба има хора, които не подкрепят революцията "и се проявяват ежедневно", но не са в затвора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
Коментиран от #6, #9
18:32 13.04.2026
2 Че Гевара
18:33 13.04.2026
3 Путин
Коментиран от #33
18:33 13.04.2026
4 оня с коня
18:33 13.04.2026
5 Ами
18:33 13.04.2026
6 Тръмп
До коментар #1 от "хмммм":За българите ли говориш?
18:33 13.04.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #14, #34, #37
18:33 13.04.2026
8 Не ако се наложи...
18:34 13.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Слава Украйна
Защитавайте се ние смляхме армиа 20 пъти по голяма
И вие ще оспеете
Успех
18:34 13.04.2026
11 Брей
18:34 13.04.2026
12 Путин ще ви прати помощ
Коментиран от #19
18:35 13.04.2026
13 Ами
18:35 13.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Майна
Днес е време за..смешки
18:35 13.04.2026
16 Дъртата Педофилия ще ви помага
18:36 13.04.2026
17 Хахаха
Коментиран от #23
18:37 13.04.2026
18 Смех с копейки
До коментар #9 от "мишко бедна":Центърът на Хавана е по-зле от Столипиново.
Коментиран от #22
18:39 13.04.2026
19 Хахахаха
До коментар #12 от "Путин ще ви прати помощ":По имейла
18:39 13.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "оня с коня":в ,Ъз. а да ти г о на бия
18:42 13.04.2026
22 Прав си...
До коментар #18 от "Смех с копейки":В ю туб има камера на живо.Столипиново е по-чисто.
Коментиран от #24
18:45 13.04.2026
23 Казал
До коментар #17 от "Хахаха":Петроханецът родил негърче от Козяк
Коментиран от #26
18:51 13.04.2026
24 Ха ХаХа
До коментар #22 от "Прав си...":На жена тишундата е по мръсна от Столипиново
18:53 13.04.2026
25 Кирил
18:53 13.04.2026
26 Хахаха
До коментар #23 от "Казал":Ти ли си бащата?
Коментиран от #29, #35
18:54 13.04.2026
27 Венсеремос, другари!
18:57 13.04.2026
28 По времето на Батиста
Кастро направи от крупиета и проститутки работници, инженери, лекари и непобедими спортисти.
18:57 13.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Черният козяк
19:03 13.04.2026
33 Тръмбона
До коментар #3 от "Путин":Аре ходи виж ,,пералната ,, да не се запалила пак.
Виж там да изпишеш 6 самолета и 4 хеликоптера за спасяването на пилота .
Да се чуди човек ! Армията , ВВС , Ракетни войски , ръководство унищожени в Иран а такива загуби !
Тия американците са се били между Тех си ми се струва.
19:09 13.04.2026
34 Мреме
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":За братчетка ти .
19:10 13.04.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Колкото се бори Мадуро
19:17 13.04.2026
37 Щастливеца
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В България никога не е имало истински комунист, които да е интелигентен, с ренесансов дух, но и визионер, и най-важното, готов да умре за родината си. Всичките комунисти в България са възпитаници на СССР училища и университети и са си чисто и просто мижитурки и подлоги на Съветския съюз. Тука нашите комунисти изпълняваха безпрекословно заповедите на съветските си братя, много често в ущърб на интересите на собствената си родина.
19:19 13.04.2026