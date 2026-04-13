Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Куба »
Президентът на Куба за заплахите на Доналд Тръмп: Ще се защитаваме и ако се наложи ще умрем

Президентът на Куба за заплахите на Доналд Тръмп: Ще се защитаваме и ако се наложи ще умрем

13 Април, 2026 18:31 985 37

  • куба-
  • сащ-
  • карибско море-
  • мигел диас-канел-
  • хавана-
  • доналд тръмп-
  • марко рубио

Мигел Диас-Канел подкрепи ръководството на Куба и не призна необходимостта от каквито и да било промени в правителството на фона на кампанията за натиск на президента Тръмп срещу Хавана

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В първото си интервю за американски медии, кубинският президент Мигел Диас-Канел говори за нарастващото напрежение между Куба и САЩ след като през март пезидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след Венецуела и Иран - Куба е следващата.

Диас-Канел осъжда възможността за нападение от страна на САЩ, позовавайки се на продължаващите заплахи и подчертавайки необходимостта от подготовка за отбрана на острова, тъй като дипломатическите отношения остават обтегнати, предаде CBS News.

В обширно интервю с модератора на предаването "Meet the Press" по NBC News Кристен Уелкър в Хавана в четвъртък, Диас-Канел заяви, че няма "оправдание Съединените щати да започнат военна агресия срещу Куба".

"Нахлуването в Куба би имало цена. То би засегнало сигурността на Куба, Съединените щати и региона", каза той чрез преводач в първото си американско интервю за телевизия.

"Ако това се случи, ще има боеве, ще има борба и ние ще се защитаваме, а ако се наложи да умрем, ще умрем, защото както се пее в нашия национален химн: "Да умреш за родината е да живееш", каза кубинският президент.

Той заяви, че няма страх и че премахването на един човек няма да реши нищо, защото стотици са готови да поемат отговорност.

Президентът Мигел Диас-Канел подкрепи ръководството на Куба и не призна необходимостта от каквито и да било промени в правителството на фона на кампанията за натиск на президента Доналд Тръмп срещу комунистическата страна.

Диас-Канел не се ангажира с освобождаването на политически затворници и отхвърли определянето им като такива, заявявайки, че в Куба има хора, които не подкрепят революцията "и се проявяват ежедневно", но не са в затвора.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    9 9 Отговор
    Пълни мизерници са, ама се опитва да ги лъже с приказките за външен враг!

    Коментиран от #6, #9

    18:32 13.04.2026

  • 2 Че Гевара

    8 5 Отговор
    Венсеремос!Но пасаран!

    18:33 13.04.2026

  • 3 Путин

    6 5 Отговор
    Аз се защитавам но вече ме бомбят до китай

    Коментиран от #33

    18:33 13.04.2026

  • 4 оня с коня

    11 5 Отговор
    слава на фидел кастро

    18:33 13.04.2026

  • 5 Ами

    6 6 Отговор
    Умрете

    18:33 13.04.2026

  • 6 Тръмп

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    За българите ли говориш?

    18:33 13.04.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 6 Отговор
    е тва е комунист бе!!! не кат вас , копейки , дето щяхте да мрете за лева

    Коментиран от #14, #34, #37

    18:33 13.04.2026

  • 8 Не ако се наложи...

    2 7 Отговор
    Ще умрете на минутата,но по-добре умрели отколкото да живеете в концлагер.

    18:34 13.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Слава Украйна

    6 6 Отговор
    Героем слава

    Защитавайте се ние смляхме армиа 20 пъти по голяма

    И вие ще оспеете

    Успех

    18:34 13.04.2026

  • 11 Брей

    6 3 Отговор
    С какво ще се защитиш, пури ли ще хвърляш по тях?

    18:34 13.04.2026

  • 12 Путин ще ви прати помощ

    6 3 Отговор
    По Имейла

    Коментиран от #19

    18:35 13.04.2026

  • 13 Ами

    2 2 Отговор
    Второто 😀

    18:35 13.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Майна

    4 1 Отговор
    Ха ха ха..
    Днес е време за..смешки

    18:35 13.04.2026

  • 16 Дъртата Педофилия ще ви помага

    6 2 Отговор
    Вереайте му!!!

    18:36 13.04.2026

  • 17 Хахаха

    5 4 Отговор
    Да, има вероятност кубинците да умрат от глад,но по- скоро ще посрещнат американците с хляб и сол

    Коментиран от #23

    18:37 13.04.2026

  • 18 Смех с копейки

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "мишко бедна":

    Центърът на Хавана е по-зле от Столипиново.

    Коментиран от #22

    18:39 13.04.2026

  • 19 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Путин ще ви прати помощ":

    По имейла

    18:39 13.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    в ,Ъз. а да ти г о на бия

    18:42 13.04.2026

  • 22 Прав си...

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Смех с копейки":

    В ю туб има камера на живо.Столипиново е по-чисто.

    Коментиран от #24

    18:45 13.04.2026

  • 23 Казал

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахаха":

    Петроханецът родил негърче от Козяк

    Коментиран от #26

    18:51 13.04.2026

  • 24 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Прав си...":

    На жена тишундата е по мръсна от Столипиново

    18:53 13.04.2026

  • 25 Кирил

    2 3 Отговор
    Даже не се срамувам че хвърли хората е невиждана мизерия.... Комунист

    18:53 13.04.2026

  • 26 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Казал":

    Ти ли си бащата?

    Коментиран от #29, #35

    18:54 13.04.2026

  • 27 Венсеремос, другари!

    1 1 Отговор
    Ще запазим в сърцата си спомена за вас!

    18:57 13.04.2026

  • 28 По времето на Батиста

    2 2 Отговор
    Куба беше кабарето на Щатите.
    Кастро направи от крупиета и проститутки работници, инженери, лекари и непобедими спортисти.

    18:57 13.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Черният козяк

    0 0 Отговор
    Аз съм Чукалоф

    19:03 13.04.2026

  • 33 Тръмбона

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Аре ходи виж ,,пералната ,, да не се запалила пак.
    Виж там да изпишеш 6 самолета и 4 хеликоптера за спасяването на пилота .
    Да се чуди човек ! Армията , ВВС , Ракетни войски , ръководство унищожени в Иран а такива загуби !
    Тия американците са се били между Тех си ми се струва.

    19:09 13.04.2026

  • 34 Мреме

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За братчетка ти .

    19:10 13.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Колкото се бори Мадуро

    1 1 Отговор
    Толкова ще се бори и този.

    19:17 13.04.2026

  • 37 Щастливеца

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В България никога не е имало истински комунист, които да е интелигентен, с ренесансов дух, но и визионер, и най-важното, готов да умре за родината си. Всичките комунисти в България са възпитаници на СССР училища и университети и са си чисто и просто мижитурки и подлоги на Съветския съюз. Тука нашите комунисти изпълняваха безпрекословно заповедите на съветските си братя, много често в ущърб на интересите на собствената си родина.

    19:19 13.04.2026