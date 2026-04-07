Испанското правителство одобри предложение за включване на правото на аборт в Конституцията, с цел да се гарантира достъпът до него чрез системата на общественото здравеопазване в цялата страна, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, предаде БТА.

Мярката обаче може да срещне значителни препятствия, тъй като изисква широка парламентарна подкрепа.

Реформата трябва да осигури мнозинство от три пети в двете камари на парламента, което прави подкрепата от основната опозиционна Народна партия от съществено значение. Консервативната партия вече изрази несъгласие с предложението, когато то беше внесено миналата година.

Инициативата, водена от правителството на социалистическия премиер Педро Санчес, се стреми да защити правото на доброволно прекратяване на бременността в рамките на системата на общественото здравеопазване и да гарантира, че то е достъпно при подходящи медицински условия в цялата страна.

Тази стъпка следва примера на Франция, която през март 2024 г. стана първата страна, която изрично включи правото на аборт в своята Конституция.

Министерският съвет на Испания сега одобри законопроекта за изменение на член 43 от Конституцията, след като получи положително становище от Държавния съвет (върховният съвещателен орган на испанското правителство, бел. ред.), който счете предложението за конституционно.

Говорителката на правителството Елма Саис заяви, че реформата допринася за социалното и правно признаване на правото на жените на самоопределение и има за цел да го защити от „регресивна динамика“.

Министърката на равенството Ана Редондо заяви, че макар законните права на жените да не са застрашени, достъпът до тях остава неравномерен в цяла Испания. Тя отбеляза, че 79% от процедурите за аборт се извършват в частни клиники, в сравнение с около 20% в обществените заведения.

Предложеното изменение ще добави клауза, според която публичните органи трябва да гарантират правото на жените на аборт при условия на реално и ефективно равенство, включително предоставянето на всички необходими услуги.