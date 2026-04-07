Испанското правителство одобри предложение за включване на правото на аборт в конституцията

7 Април, 2026 20:54 1 098 10

Мярката може да срещне значителни препятствия, тъй като изисква широка парламентарна подкрепа

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанското правителство одобри предложение за включване на правото на аборт в Конституцията, с цел да се гарантира достъпът до него чрез системата на общественото здравеопазване в цялата страна, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, предаде БТА.

Мярката обаче може да срещне значителни препятствия, тъй като изисква широка парламентарна подкрепа.

Реформата трябва да осигури мнозинство от три пети в двете камари на парламента, което прави подкрепата от основната опозиционна Народна партия от съществено значение. Консервативната партия вече изрази несъгласие с предложението, когато то беше внесено миналата година.

Инициативата, водена от правителството на социалистическия премиер Педро Санчес, се стреми да защити правото на доброволно прекратяване на бременността в рамките на системата на общественото здравеопазване и да гарантира, че то е достъпно при подходящи медицински условия в цялата страна.

Тази стъпка следва примера на Франция, която през март 2024 г. стана първата страна, която изрично включи правото на аборт в своята Конституция.

Министерският съвет на Испания сега одобри законопроекта за изменение на член 43 от Конституцията, след като получи положително становище от Държавния съвет (върховният съвещателен орган на испанското правителство, бел. ред.), който счете предложението за конституционно.

Говорителката на правителството Елма Саис заяви, че реформата допринася за социалното и правно признаване на правото на жените на самоопределение и има за цел да го защити от „регресивна динамика“.

Министърката на равенството Ана Редондо заяви, че макар законните права на жените да не са застрашени, достъпът до тях остава неравномерен в цяла Испания. Тя отбеляза, че 79% от процедурите за аборт се извършват в частни клиники, в сравнение с около 20% в обществените заведения.

Предложеното изменение ще добави клауза, според която публичните органи трябва да гарантират правото на жените на аборт при условия на реално и ефективно равенство, включително предоставянето на всички необходими услуги.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скитник

    3 1 Отговор
    Тук живи деца ли са

    20:55 07.04.2026

  • 2 Новина

    4 5 Отговор
    Испанското правителство одобри предложение за включване на правото на аборт в конституцията, за да има месо за канибалите!

    21:07 07.04.2026

  • 3 Робот

    4 1 Отговор
    ако продължавате да унищожавате планетата накрая ще ви абортираме всичките с малки изключения...!

    21:07 07.04.2026

  • 4 Хмм

    6 2 Отговор
    абортът е убийство, на собственото дете, има толкова начини за предпазване от забременяване, като не искат децата могат да се откажат от тях при раждането и да ги дадат за осиновяване, не трябва да ги убиват

    Коментиран от #10

    21:08 07.04.2026

  • 5 Тракиец

    8 4 Отговор
    Ужас...дано да забранят абортите в цяла Европа !!!

    Коментиран от #8

    21:09 07.04.2026

  • 6 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 3 Отговор
    В държава в която е позволено асистираното самоубийство що да не очакваш и да се убиват бебета?? Нищо чудно да са легализирали и гей браковете...абе типичната еврогей територия...за радост на ционистите

    21:13 07.04.2026

  • 7 Хахаха Испания

    2 1 Отговор
    С раждаемост 1.3 деца на глава жена при необходими 2.1 за да има леко нарастване на населението - ниво на просто възпроизводство , много добро решение и ние сме я втасали с нашето 1.7

    21:28 07.04.2026

  • 8 пещерен рижав човек размахващ тояга

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тракиец":

    Тия били християни? Верно ли? Еретици!!!

    22:42 07.04.2026

  • 9 после

    2 0 Отговор
    ЛГБТИ в конституцията и т.н...., нещастници !

    23:55 07.04.2026

  • 10 Истината

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Нищо не си разбрал. Правенето на с..., в същото време предпазване от забременяване е също грях. И също убийство. Детето се съдържа в семето. Изхвърляйки напразно течността, ти също убиваш децата си. Трябва да се въздържате от се... отношения. Освен това, всяко такова действие унищожава тестостерона у мъжа. Затова имаме бум на бета самци и сой-бойове.

    02:36 08.04.2026

