Новини
Свят »
Русия »
Забрана на абортите в Русия: неофициално вече е в сила?
  Тема: Украйна

Забрана на абортите в Русия: неофициално вече е в сила?

12 Септември, 2025 16:44 777 34

  • руснаци-
  • русия-
  • война-
  • аборт-
  • аборти-
  • раждаемост

На фона на войната и тежката демографска ситуация в Русия се засилва натискът върху жените

Забрана на абортите в Русия: неофициално вече е в сила? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Властите в Русия фактически продължават да ограничават достъпа на жените до аборти. Под натиска на държавата частните клиники все по-често отказват процедурата за прекъсване на бременността или я забавят. В Мурманска област например важи неофициална забрана на медикаментозните аборти след шестата седмица от бременността, съобщават правозащитници. След този период на жените им остават само по-травматичните методи: вакуумна аспирация или кюретаж.

Това се случва на фона на влошаващата се демографска ситуация в Русия. След май тази година руските власти спряха да публикуват статистически данни за демографията. Малко преди това независимият анализатор и бивш експерт в "Росстат" Алексей Ракша огласи, че през март е бил поставен абсолютен антирекорд на ражданията в Русия, откакто се води такава статистика от края на 18 век.

Още новини от Украйна

Как клиниките затрудняват достъпа до аборт

Антонина (името е променено от редакцията) от Санкт Петербург разказва пред ДВ за трудностите при опита да направи аборт. Жената е разбрала за бременността си през лятото, но е решила да направи аборт поради сложната финансова ситуация: в семейството вече има малко дете, а освен това наскоро Антонина е останала без работа. По думите ѝ процедурата се оказала скъпа, а лекарите в няколко клиники умишлено бавели сроковете. "Намерих информация, че на лекарите се предлагат по 20 000 рубли за всеки "успешен" опит да убедят жената да не прави аборт", казва Антонина.

В редица руски региони, включително в Мурманска и Нижегородска област, властите официално обявиха планове за въвеждане на парично възнаграждение за психолози и лекари, ако убедят жена да не прави аборт. Засега това не е обявено официално в Санкт Петербург, но там се налагат глоби за подбуждане към аборти: до 20 хиляди рубли за физически лица и между 30 хиляди и 50 хиляди рубли за юридически лица.

По думите на Антонина препятствията започват още в етапа на съгласуване на процедурата. "Обърнах се към голяма мрежа частни клиники. Там ме прехвърляха от един специалист на друг, а след това ми съобщиха, че в целия град аборт може да се направи само в едно отделение", разказва тя. По закон клиниките трябва да дадат на жената 48 часа за размисъл, след което Антонина била уведомена, че задължително трябва да бъдат направени редица анализи. И отново продължили с протакането. Така срокът за медикаментозно прекъсване на бременността (шест седмици) изтекъл.

"Заради дългото чакане при мен бяха изминали шест седмици и един ден. Така оставаше само вариантът за вакуумна аспирация", спомня си Антонина и споделя, че накрая ѝ била издадена сметка за много висока сума. В крайна сметка тя успяла да намери клиника, където сроковете били по-гъвкави. "След като преживях всичко това, истински се ужасих. Това е първият ми опит с прекъсване на бременност и не съм вярвала, че някога ще се сблъскам с подобно нещо. Страшно е, че не можеш да контролираш живота си", казва жената.

Глоби за "подбуждане към аборт"

Към септември 2025 година в общо 23 руски региона се налагат глоби за "подтикване към аборт", информира руското издание РБК. Този закон, приет най-напред в Мордовия на местно законодателно ниво, предвижда административна отговорност за подтикване към изкуствено прекъсване на бременността. Под "подтикване" се разбира всяко въздействие върху жената с цел да я подтикне към аборт: уговорки, предложения и пр. В редица региони за такова нарушение на лекаря или на директора на клиниката може да бъде наложена административна глоба до 50 000 рубли, а на самото здравно заведение - до 200 000 рубли. Освен това то може да остане без лиценз за медицинска дейност.

Досега не са регистрирани случаи на налагане на административна отговорност на лекари за "подбуждане към аборт" - ДВ не успя да намери информация за такива санкции. Според експерти обаче самата заплаха от глоба кара медицинските лица да се страхуват от последствията. В Нижни Новгород например има случай, при който е предприет опит жена с медицински противопоказания да бъде разубедена да прекъсне бременността си. А регионалните власти отчетоха рекорден брой откази на частни клиники да извършват аборти: от началото на 2025 година 46 от 55 здравни заведения (84%) доброволно са се отказали от лицензите си за извършване на такива процедури.

Вологодска област също засилва ограниченията за извършване на аборти. В началото на годината губернаторът на региона Георгий Филимонов призова за пълна забрана на процедурите както в държавните, така и в частните клиники. Това вече се усеща: така например през април на местна жителка е бил отказан аборт, като от клиниката се позовали на устна заповед на регионалното здравно министерство - и на "морално-религиозни съображения". В крайна сметка жената направила аборт в съседната Ярославска област и дори се обърнала към съда, който наложил на изпълняващия длъжността главен лекар на родилния дом глоба от 15 000 рубли заради отказа на клиниката да извърши процедурата.

Кой иска пълна забрана на абортите?

В проправителствените структури все по-често се чуват призиви за пълна забрана на абортите в Русия. Един от главните лобисти на тази мярка е Руската православна църква (РПЦ). Още през 2019 година митрополит Иларион заяви, че РПЦ разглежда аборта като "узаконено убийство на нероденото човешко същество", а през 2022 година патриарх Кирил се изказа в подкрепа на забраната им в частните клиники.

Паралелно с това през 2025 година крайнодясната организация "Русская община" организира преследване на лекари от клиники в Калуга. Активистите посещавали болниците, обвинявали специалистите в "убийство на руски деца" и им оказвали публичен натиск в социалните мрежи.

Каква е официалната позиция на Кремъл?

През последните десет години Кремъл значително изостри реториката си по въпроса за абортите. Ако през 2016 говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уверяваше, че властите не участват в никакви дискусии за забрана на абортите, тъй като в обществото съществуват диаметрално противоположни позиции, през миналата година той заговори за тежката демографска ситуация в страната - за проблема с катастрофалния спад на раждаемостта в Русия, който можело да бъде решен само чрез повишаване на средната раждаемост.

Подобна трансформация се наблюдава и в позицията на президента Владимир Путин. През 2017 година той предупреди, че забраната на абортите ще доведе до увеличаване на нелегалните процедури и до пътувания на жени в чужбина с цел прекъсване на бременността; през 2021 година заговори за необходимостта да се създават условия за семействата, а не просто да се разубеждават жените да правят аборт; а сега вече говори за това, че в Русия няма достатъчно жени в репродуктивна възраст и че на фона на огромната територия на страната "може да не успеем да запазим тези параметри, ако демографията ни остане такава".

Автор: Евгений Дюк


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривоверен алкаш

    11 13 Отговор
    Никак няма да се учудя ако Кремъл пусне и осеменители,,,жертвите от войната в Украйна трябва да бъдат минимализирани...

    Коментиран от #20, #28

    16:46 12.09.2025

  • 2 Ако е вярно

    13 7 Отговор
    Слава Богу!
    Абортите са узаконно убийство!

    Коментиран от #22

    16:47 12.09.2025

  • 3 Браво

    13 6 Отговор
    Абортите са убийство.

    16:47 12.09.2025

  • 4 Тео

    17 6 Отговор
    България без война засега е в по-тежка демографска криза и съществува прикрит геноцид за славянското население🐮

    16:47 12.09.2025

  • 5 Тити

    11 16 Отговор
    Кочината се разпада бавно но сигурно

    Коментиран от #12

    16:48 12.09.2025

  • 6 в Полша от много години

    16 1 Отговор
    са забранени абортите. И полякините прескачат до съседни държави да абортират.

    16:48 12.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    14 7 Отговор
    За 30 години демокрация в България -9 000 000 аборта.

    16:50 12.09.2025

  • 8 Пич

    17 1 Отговор
    Не може да направиш една жена , майка насила ! Това е изключително право на всяка жена - тя да решава дали иска да бъде майка. Също така важи и обратното - никой не трябва да я принуждава да прави аборт насила ! Ролята на мъжа е да я подкрепя и да я обича и в двата случая !

    Коментиран от #13, #26

    16:52 12.09.2025

  • 9 малко грешат

    7 4 Отговор
    Трябва да има изключения, не е хубаво разни навалници и юлета да се размножават.

    16:53 12.09.2025

  • 10 Механик

    11 3 Отговор
    Ми в Полша що са забранени абортите, като не са във война???? М???
    Гиди виееееее! Гиди фурнаджийски лопатки!!!!!

    16:54 12.09.2025

  • 11 Чичак

    5 5 Отговор
    За да наторяват Украинския чернозем

    Коментиран от #15

    16:54 12.09.2025

  • 12 ало шизо

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тити":

    Диди, 2026г чука на вратата, а това го повтаряш от 2014! Само отбелязвам...

    16:55 12.09.2025

  • 13 Механик

    5 8 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Като не иска да става майка, що си отваря краката и "пуска посетители"? М?
    Която не иска да става майка, да забрави за "ония работи"! Лесно е, а и няма да има нужда от спорове дали абортите са добро или лошо.

    Коментиран от #17, #18, #21

    16:56 12.09.2025

  • 14 бен Ходжа

    8 3 Отговор
    Абортът е убийство. Трябва да се прилага единствено в случаите, когато жената е била изнасилена или пък има риск за живота на майката/плода е увреден.

    16:56 12.09.2025

  • 15 т-п чичак сopocоиден

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Чичак":

    Няма вече чернозем, изнесоха го за Германистан.

    16:56 12.09.2025

  • 16 Ох отивам да осеменявам писита

    4 0 Отговор
    Сичко вътре ше пръска

    16:57 12.09.2025

  • 17 хъхъ

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    На европейките се казва, че не е хубаво да раждат, трябва да гонят кариера. Раждане след 30 г., а на тази възраст Ферхундето вече е родила седем. Затова исляма ще бие християнството.

    16:57 12.09.2025

  • 18 Хайде да те видя

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Опитай се да убедиш съпруга на жената "да забрви за ония работи".

    17:00 12.09.2025

  • 19 Краснов

    6 7 Отговор
    Освен забрана за абортите ,закона повелява
    мамашките да раждат само момчета.Армията
    "несъкрушима" ги чака. КОЛКО ВОЙНИ ОЩЕ ЩЕ ИМА.

    Коментиран от #23

    17:02 12.09.2025

  • 20 стоян георгиев кореспонденд на дойчвц

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":

    Вече са пуснали осеменители, миналата седмица бях в Мацква да видя новите експонати в Музея на НАТОвската мощ и исках да ми "набият акъл в главата" или нещо друго където може, ама ми отказаха и затова резервирах билет до Анкара....

    17:04 12.09.2025

  • 21 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Я не ми се прави на света вода ненапита !!! Като си толкова принципен защо се вреш между женските крака ? А ако не се вреш , значи се вреш в мъжките! Когато се ожениш девствен и чак тогава направиш дете на жена си , тогава ще ми се правиш !!! Но и това няма да ти даде право да решаваш вместо нея !!! Да не би да си от тези които мислят жените за говеда за разплод ?! Значи си истински низше същество !!!

    Коментиран от #30

    17:04 12.09.2025

  • 22 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ако е вярно":

    Съгласен съм с коментара ти..... Заглавието както винаги анти руско и пропагандно, разбира се статията няма да я чета, още повече видях и автора, който от много време не го чета....

    17:04 12.09.2025

  • 23 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Краснов":

    АМИ ДА ОТИДЕ В ПОЛША
    КО СТАА ВЕ С АБОРТИТЕ В ПОЛША
    ДОЛНИ БО......КЛУЦИ

    17:08 12.09.2025

  • 24 Ей сега

    1 1 Отговор
    ... като нищо, ще се отвъртят на канален секс.

    17:12 12.09.2025

  • 25 Те най-добре

    2 3 Отговор
    въобще да не се чифтосват. и без това матряла е много лош.

    17:14 12.09.2025

  • 26 Антипич

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    И от време на време да я потакова, нали? Ама понякога стават и фалове.

    17:14 12.09.2025

  • 27 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Хубаво е в бели страни да има повече бели деца. За жалост в България са все по-малко и младите хора имат други приоритети. Вече второ поколение след фалшивата демокрация съвсем се отказва от възпроизводство.

    17:15 12.09.2025

  • 28 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":

    Онова нещо дето търчи над раменете ти май яко кънти на кухо бе💩

    17:16 12.09.2025

  • 29 Неподписан

    1 0 Отговор
    Сега вече,мога да им помогна..

    17:18 12.09.2025

  • 30 жените

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    не са говеда но са разплод. Но жена като прави кариерѝ резултатът е говежди.

    Коментиран от #33

    17:23 12.09.2025

  • 31 времето на орките

    1 1 Отговор
    свърши

    17:31 12.09.2025

  • 32 Гост

    1 0 Отговор
    Скотовете пак са на привършване. Тъкмо почнаха леко да се съвземат след Втората световна и да понавакстват на бройка мъжки, жуженцето ги занули. Аз по-отчаяни за брак жени от рускините не мисля, че някога ще видя. Скоро обаче като ги задължат да раздат по график, и по един мъж на 50 да се пада, ще има "вземи го ти", май-май.

    17:31 12.09.2025

  • 33 мюсюлманин

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "жените":

    си изказва мисленето.

    Коментиран от #34

    17:32 12.09.2025

  • 34 Това е и християнска доктрина

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "мюсюлманин":

    Св. Апостол Павел казва “жените да мълчат и ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома “

    17:41 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания