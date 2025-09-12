Забрана на абортите в Русия: неофициално вече е в сила?

Властите в Русия фактически продължават да ограничават достъпа на жените до аборти. Под натиска на държавата частните клиники все по-често отказват процедурата за прекъсване на бременността или я забавят. В Мурманска област например важи неофициална забрана на медикаментозните аборти след шестата седмица от бременността, съобщават правозащитници. След този период на жените им остават само по-травматичните методи: вакуумна аспирация или кюретаж.

Това се случва на фона на влошаващата се демографска ситуация в Русия. След май тази година руските власти спряха да публикуват статистически данни за демографията. Малко преди това независимият анализатор и бивш експерт в "Росстат" Алексей Ракша огласи, че през март е бил поставен абсолютен антирекорд на ражданията в Русия, откакто се води такава статистика от края на 18 век.

Как клиниките затрудняват достъпа до аборт

Антонина (името е променено от редакцията) от Санкт Петербург разказва пред ДВ за трудностите при опита да направи аборт. Жената е разбрала за бременността си през лятото, но е решила да направи аборт поради сложната финансова ситуация: в семейството вече има малко дете, а освен това наскоро Антонина е останала без работа. По думите ѝ процедурата се оказала скъпа, а лекарите в няколко клиники умишлено бавели сроковете. "Намерих информация, че на лекарите се предлагат по 20 000 рубли за всеки "успешен" опит да убедят жената да не прави аборт", казва Антонина.

В редица руски региони, включително в Мурманска и Нижегородска област, властите официално обявиха планове за въвеждане на парично възнаграждение за психолози и лекари, ако убедят жена да не прави аборт. Засега това не е обявено официално в Санкт Петербург, но там се налагат глоби за подбуждане към аборти: до 20 хиляди рубли за физически лица и между 30 хиляди и 50 хиляди рубли за юридически лица.

По думите на Антонина препятствията започват още в етапа на съгласуване на процедурата. "Обърнах се към голяма мрежа частни клиники. Там ме прехвърляха от един специалист на друг, а след това ми съобщиха, че в целия град аборт може да се направи само в едно отделение", разказва тя. По закон клиниките трябва да дадат на жената 48 часа за размисъл, след което Антонина била уведомена, че задължително трябва да бъдат направени редица анализи. И отново продължили с протакането. Така срокът за медикаментозно прекъсване на бременността (шест седмици) изтекъл.

"Заради дългото чакане при мен бяха изминали шест седмици и един ден. Така оставаше само вариантът за вакуумна аспирация", спомня си Антонина и споделя, че накрая ѝ била издадена сметка за много висока сума. В крайна сметка тя успяла да намери клиника, където сроковете били по-гъвкави. "След като преживях всичко това, истински се ужасих. Това е първият ми опит с прекъсване на бременност и не съм вярвала, че някога ще се сблъскам с подобно нещо. Страшно е, че не можеш да контролираш живота си", казва жената.

Глоби за "подбуждане към аборт"

Към септември 2025 година в общо 23 руски региона се налагат глоби за "подтикване към аборт", информира руското издание РБК. Този закон, приет най-напред в Мордовия на местно законодателно ниво, предвижда административна отговорност за подтикване към изкуствено прекъсване на бременността. Под "подтикване" се разбира всяко въздействие върху жената с цел да я подтикне към аборт: уговорки, предложения и пр. В редица региони за такова нарушение на лекаря или на директора на клиниката може да бъде наложена административна глоба до 50 000 рубли, а на самото здравно заведение - до 200 000 рубли. Освен това то може да остане без лиценз за медицинска дейност.

Досега не са регистрирани случаи на налагане на административна отговорност на лекари за "подбуждане към аборт" - ДВ не успя да намери информация за такива санкции. Според експерти обаче самата заплаха от глоба кара медицинските лица да се страхуват от последствията. В Нижни Новгород например има случай, при който е предприет опит жена с медицински противопоказания да бъде разубедена да прекъсне бременността си. А регионалните власти отчетоха рекорден брой откази на частни клиники да извършват аборти: от началото на 2025 година 46 от 55 здравни заведения (84%) доброволно са се отказали от лицензите си за извършване на такива процедури.

Вологодска област също засилва ограниченията за извършване на аборти. В началото на годината губернаторът на региона Георгий Филимонов призова за пълна забрана на процедурите както в държавните, така и в частните клиники. Това вече се усеща: така например през април на местна жителка е бил отказан аборт, като от клиниката се позовали на устна заповед на регионалното здравно министерство - и на "морално-религиозни съображения". В крайна сметка жената направила аборт в съседната Ярославска област и дори се обърнала към съда, който наложил на изпълняващия длъжността главен лекар на родилния дом глоба от 15 000 рубли заради отказа на клиниката да извърши процедурата.

Кой иска пълна забрана на абортите?

В проправителствените структури все по-често се чуват призиви за пълна забрана на абортите в Русия. Един от главните лобисти на тази мярка е Руската православна църква (РПЦ). Още през 2019 година митрополит Иларион заяви, че РПЦ разглежда аборта като "узаконено убийство на нероденото човешко същество", а през 2022 година патриарх Кирил се изказа в подкрепа на забраната им в частните клиники.

Паралелно с това през 2025 година крайнодясната организация "Русская община" организира преследване на лекари от клиники в Калуга. Активистите посещавали болниците, обвинявали специалистите в "убийство на руски деца" и им оказвали публичен натиск в социалните мрежи.

Каква е официалната позиция на Кремъл?

През последните десет години Кремъл значително изостри реториката си по въпроса за абортите. Ако през 2016 говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уверяваше, че властите не участват в никакви дискусии за забрана на абортите, тъй като в обществото съществуват диаметрално противоположни позиции, през миналата година той заговори за тежката демографска ситуация в страната - за проблема с катастрофалния спад на раждаемостта в Русия, който можело да бъде решен само чрез повишаване на средната раждаемост.

Подобна трансформация се наблюдава и в позицията на президента Владимир Путин. През 2017 година той предупреди, че забраната на абортите ще доведе до увеличаване на нелегалните процедури и до пътувания на жени в чужбина с цел прекъсване на бременността; през 2021 година заговори за необходимостта да се създават условия за семействата, а не просто да се разубеждават жените да правят аборт; а сега вече говори за това, че в Русия няма достатъчно жени в репродуктивна възраст и че на фона на огромната територия на страната "може да не успеем да запазим тези параметри, ако демографията ни остане такава".

Автор: Евгений Дюк