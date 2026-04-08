Новини
Свят »
САЩ »
САЩ отложиха ударите по иранската гражданска инфраструктура за две седмици, очакват отваряне на Ормузкия проток

8 Април, 2026 02:25, обновена 8 Април, 2026 03:38 3 269 60

  • сащ-
  • иран-
  • тръмп-
  • преговори-
  • война

Пакистанският премиер поискал от президента Тръмп да удължи крайния срок за постигане на споразумение с Иран

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ отлагат евентуални удари по иранската гражданска инфраструктура за две седмици, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Въз основа на разговори с пакистанския премиер Шахбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир и в отговор на тяхната молба да отложим използването на разрушителна сила срещу Иран тази вечер, при готовност на Ислямска република Иран да отвори напълно, незабавно и безопасно Ормузкия проток, се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици“, написа той в Truth Social.

Пакистанският премиер е поискал от президента на САЩ да удължи крайния срок за постигане на споразумение с Иран с още две седмици, отбелязвайки, че дипломатическите усилия за постигане на споразумение „напредват стабилно и имат потенциал да доведат до значителни резултати в близко бъдеще“. Шариф предложил иранските власти да отворят Ормузкия проток за този период „като жест на добра воля“.

Съединените щати и Иран са разрешили почти всички спорни въпроси от миналото и Вашингтон разглежда десетточковото мирно предложение на Техеран като работеща основа за по-нататъшни преговори, заяви Тръмп.

„Получихме десетточково предложение от Иран и вярваме, че то осигурява работеща основа за преговори. Почти всички спорни въпроси от миналото между Съединените щати и Иран са решени. Двуседмичен период обаче ще позволи финализирането и прилагането на споразумение“, написа американският премиер в Truth Social.

„Това ще бъде двустранно прекратяване на огъня“, обясни президентът на САЩ. „Причината за това е, че вече сме изпълнили и надхвърлили всички военни цели и сме постигнали значителен напредък в постигането на конкретни споразумения за дългосрочен мир с Иран и мир в Близкия изток“, заяви той.

Тръмп бе дал ултиматум на Техеран, че ще бъдат нанесени удари по енергийната и гражданската инфраструктура, ако Иран не създаде условия за възобновяване на мащабното корабоплаване в Ормузкия проток до 3:00 ч. българско време на 8 април.

Израел се е съгласил да се присъедини към Съединените щати в преговорите за двуседмично прекратяване на огъня с Иран, съобщи CNN, позовавайки се на неназован висш служител от американската администрация.

Според служителя, израелските власти са се съгласили да прекратят бомбардировките срещу Ислямската република по време на преговорите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзвер GT40

    27 3 Отговор
    Айде на еФтиния йезин !

    02:36 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Георги

    58 2 Отговор
    за пореден път рижия стана за резил, ама така е когато говориш толкова много

    02:40 08.04.2026

  • 5 Али Хаманей

    54 3 Отговор
    Да този наистина е психически не добре. До онзи ден ръмжеше, че протока не го интересувал, сега искал да го отваря. Ами като не те интересува се изнасяй от там. Побъркан п@п@рдак в края на живота си.

    02:41 08.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Европеец

    45 3 Отговор
    Има грешка в заглавието.... Не САЩ, a луд😆я Дончо ..... Това би било начин Дончо да излезе с малко чест от кашата ,в която се забърка с евреите и им стана пуделче.... Ако има акъл в главата трябва да е много благодарен на пакистанските посредници.... Иначе няма да може да се наслади на световното по футбол, а пък каквото и да стане съм сигурен че ще бъде освиркван подобаващо .... Глупостта с "унищожаване на цивилизацията" му гарантира загуба на първичните избори на трети ноември....

    02:42 08.04.2026

  • 8 666®

    42 3 Отговор
    Тоя ще отлага докато му изтече мандата. Инак как да обясни, че и той е въздух под налягане като армията си? Язък за трилионите похарчени за нея.

    02:43 08.04.2026

  • 9 Лост

    33 1 Отговор
    Чака да минат изборите в България и тогава.

    Коментиран от #54

    02:44 08.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Румбата

    28 1 Отговор
    Не ,че исках нещо лошо да стане ама..хахахаххах смях пълен

    02:45 08.04.2026

  • 12 Европеец

    38 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Е щом малко, той си е напълно много.... "Големия бизнесмен", големия "миротворец".... Абе да си го кажа направо -големият терорист, големия изнудвач и големия рекетьор....

    02:45 08.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Азз

    24 1 Отговор
    Няма такъв цирк

    02:47 08.04.2026

  • 15 Като се загледах, че видях

    31 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Ами че то, сурата на Тръмп и най- вече в очичките, ами мяза на болен от Даун.
    Даун ТръмПИЧката.

    02:48 08.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хи хи

    18 4 Отговор
    Абе искам да питам, Иран има ли го още на картата ??

    02:50 08.04.2026

  • 18 Край

    23 1 Отговор
    САЩ и Тръмпича с нищо не са по добри от Иран и Аятолаха им - кой е казал че САЩ може да имат ядрено оръжие а Иран? Натаняхо ли?!?

    Коментиран от #29

    02:50 08.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Фют

    0 0 Отговор
    Ей, на панда заприличах от безсъние.
    Събирам дарения за смяна на часовата зона -Хавай, Бахамите, Карибите ...

    02:52 08.04.2026

  • 21 Тръмп унищожи цивилизацията

    17 1 Отговор
    На Алфа Центавър! Хахаха😀🤣😀🤣🇱🇷

    02:52 08.04.2026

  • 22 криворк криворкян

    4 4 Отговор
    само България може да предотврати по нататъшен конфликт между иран и сащ ванга каза .

    02:52 08.04.2026

  • 23 падналия ангел

    5 14 Отговор
    Напротив първата вълна на американо-израелските удари започна в 21:00 часа. Списък с целите:
    — Железопътна линия Исфахан
    — Железопътна линия Кашан
    — Железопътна линия Миане
    — Железопътна линия Занджан —
    Мост Кум
    — Мост Табриз
    — Остров Харг

    Коментиран от #26, #30

    02:54 08.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 криворк криворкян

    12 3 Отговор
    не мога да разбера защо България не предотвратява тагива войни и стои бездейна като се има в предвид че сме световна военна страна по въоражение и численост на армията .в топ 3 сме по въоражение и модерна техника!!

    Коментиран от #27

    02:55 08.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кривокрак Калоян

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "криворк криворкян":

    Защо да го правим, а пък все пак ние сдържаме Русия и Китай да не се намесят в конфликта...

    02:59 08.04.2026

  • 28 криворк криворкян

    4 2 Отговор
    вече 6та година българските дронове са едни от наи упешните и с най дълаг обсег както и се правят на най ниски цени защо не се възпозжаме от това и да пренасяме стока от съседни страни на безценица.сърбите са закупили 10 наши дрона и търгуват с италия маркови дрехи

    Коментиран от #31

    03:03 08.04.2026

  • 29 Кривокрак Калоян

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Край":

    Ние имаме ли право на ядрено оръжие?

    Коментиран от #42

    03:03 08.04.2026

  • 30 Европеец

    14 1 Отговор

    До коментар #23 от "падналия ангел":

    Е кажи ми как да вярваш на тия "журналисти" и на Дончо луд$я.... Пишат, че ще има затишие две седмици и че срока даден от улавия изтича от два часа след полунощ..... Ще трябва да пусна и да видя в Ал Джазира какво ще кажат....

    03:04 08.04.2026

  • 31 Кривокрак Калоян

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "криворк криворкян":

    Щото винетките за тях са скъпи

    03:04 08.04.2026

  • 32 криворк криворкян

    5 2 Отговор
    на България по глава от населението се пада държава с най много ядрени глави и дронове и роми

    03:08 08.04.2026

  • 33 Кривокрак Калоян

    16 0 Отговор
    По еврейската телевизия имаше студио с гости и един голям монитор отброяващ с обратно броене времето оставащо на Иран. Голяма радост беше в студиото.

    03:09 08.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Айде честито

    8 9 Отговор
    Пакистан спаси положението. Иранците трябва да са благодарни.

    03:13 08.04.2026

  • 36 криворк криворкян

    4 1 Отговор
    Искам само да уточня, че вече местото е открито и се знае предстои да се открият 150 тона злато до 2 месеца и с това злато ще се гарантират пенсиите на всички пенсионери до 2080г. срив на имотите мин цена 2000евро за кв.м на всеки безработен ще се изплащат помощи в размер на 700евро. за още новини задавайте въпроси по актуални теми!!!

    Коментиран от #38

    03:17 08.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кривокрак Калоян

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "криворк криворкян":

    За пенсионерите по едно Ферари ще може ли? А по една украинка?

    03:27 08.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Кривокрак Калоян

    15 1 Отговор
    Тръмп иска да направи от остров Харг нов остров за оргии и веселби без край!

    03:34 08.04.2026

  • 41 Иран

    3 16 Отговор
    клекна. Усетиха дебелия и отвориха протока, а преди това се кълняха че никога няма да го направят 🤣

    Коментиран от #55

    03:38 08.04.2026

  • 42 Щом един има

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кривокрак Калоян":

    значи и ти имаш право

    03:40 08.04.2026

  • 43 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Честит празник коментиращи (Международен празник)

    03:40 08.04.2026

  • 44 Иран е Победителя

    9 1 Отговор
    "Получихме десетточково предложение от Иран и вярваме, че то осигурява работеща основа за преговори. Почти всички спорни въпроси от миналото между Съединените щати и Иран са решени. Двуседмичен период обаче ще позволи финализирането и прилагането на споразумение"

    03:50 08.04.2026

  • 45 Мъчат се да примамят Иран

    10 1 Отговор
    дано отвори пророка, ама търсят да ловят маймуни с трици.
    Протокът е най-силният коз на Иран, да не си мислят, че за нищо ще го отворят?
    Те ще искат друго нещо и ще го държат затворен докато не го получат, на този не му ли е ясно?
    Какво ще направи срещу тях?
    Нищо.

    Коментиран от #47

    03:51 08.04.2026

  • 46 Коментар

    2 5 Отговор
    Тръмп лъже нелепо и елементарно като рашистите и русофилите.

    03:54 08.04.2026

  • 47 Китай и Русия

    13 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мъчат се да примамят Иран":

    явно са се намесили и задкулисно и на яве За мое учудване наложиха вето на ООН резолюцията и не оставиха Иран.Това е бил първият сигнал сигурно.

    03:56 08.04.2026

  • 48 Хахаха!🎺🥳😀

    17 1 Отговор
    Американските самолетоносачи и придружаващите ги кораби ИЗБЯГАХА ОТ РЕГИОНА КАТО БИТИ В КЕНЕФА ХОМОСЕКСУАЛИСТИ! Единият иранците го продъниха и американците го завлякоха за ремонт, защото има теч в реактора. Другия избяга чак в Индийския океан. Каква победа? Танкерите ще минават ИРАНСКИ МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ и ще плащат такса на барел. Американските военни бази ще се изтеглят (някои вече се изтеглиха) от региона. Накратко, скъсаха им дънките ОТЗАД!

    04:07 08.04.2026

  • 49 Иван

    8 0 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп ще види Китай през крив макарон.

    04:51 08.04.2026

  • 50 Дай

    3 0 Отговор
    Боже дългосрочен мир ! Как не се научиха ,че със лошото не се живее. И едните и другите .

    05:39 08.04.2026

  • 51 Рамбо

    2 2 Отговор
    😂 Отложили ...друг път...Ще ги замлатят отново когато най-малко очакват.

    05:53 08.04.2026

  • 52 Мишел

    4 0 Отговор
    Иран иска спиране на войната и компенсация на щетите от САЩ и Израел..Ормузкия проток ще бъде отворен за САЩ и Израел, когато се изпълнят исканията на Иран. .

    06:00 08.04.2026

  • 53 Мишел

    6 0 Отговор
    Тръмп/ САЩ се удавиха в Ормузкия проток.

    06:09 08.04.2026

  • 54 Булгар

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лост":

    Много добре, разведри ме

    06:14 08.04.2026

  • 55 Ако…

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Иран":

    Ако изказването ти, че Иран бил клекнал, е някаква ирония - доста нелепа е. 😉

    06:56 08.04.2026

  • 56 Симо

    0 0 Отговор
    Докато станат готови поръчките за изразходваните боеприпаси

    07:19 08.04.2026

  • 57 ГОСТ

    4 0 Отговор
    едно куче което много лае не хапе. лаенето на рижавия е голямо дори използва нецензурни определения .

    08:11 08.04.2026

  • 58 Швейк

    0 0 Отговор
    В Америка си има име за такива като Тръмп - "chicken" !

    10:17 08.04.2026

  • 59 Забелязал съм,

    1 0 Отговор
    че таймерът в кухарата на Тръмп работи само в ДВА режима- ПЪРВИЯТ е за 24 часа- спира войни, разрушава инфраструктури, праща в Ада за 24 часа, ВТОРИЯТ е за две седмици- прилага се най- вече в преговорите за Украйна, там всичко е за след две седмици.
    Ето че и в Иран вече е след две седмици.

    След две седмици- още две седмици!

    10:30 08.04.2026

  • 60 Номерът на Тръмп е следният:

    1 0 Отговор
    първо заплашва, после изнудва и накрая отлага с две седмици!

    10:32 08.04.2026