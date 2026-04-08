САЩ отложиха ударите по иранската гражданска инфраструктура за две седмици, очакват отваряне на Ормузкия проток

САЩ отлагат евентуални удари по иранската гражданска инфраструктура за две седмици, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Въз основа на разговори с пакистанския премиер Шахбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир и в отговор на тяхната молба да отложим използването на разрушителна сила срещу Иран тази вечер, при готовност на Ислямска република Иран да отвори напълно, незабавно и безопасно Ормузкия проток, се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици“, написа той в Truth Social.
Пакистанският премиер е поискал от президента на САЩ да удължи крайния срок за постигане на споразумение с Иран с още две седмици, отбелязвайки, че дипломатическите усилия за постигане на споразумение „напредват стабилно и имат потенциал да доведат до значителни резултати в близко бъдеще“. Шариф предложил иранските власти да отворят Ормузкия проток за този период „като жест на добра воля“.
Съединените щати и Иран са разрешили почти всички спорни въпроси от миналото и Вашингтон разглежда десетточковото мирно предложение на Техеран като работеща основа за по-нататъшни преговори, заяви Тръмп.
„Получихме десетточково предложение от Иран и вярваме, че то осигурява работеща основа за преговори. Почти всички спорни въпроси от миналото между Съединените щати и Иран са решени. Двуседмичен период обаче ще позволи финализирането и прилагането на споразумение“, написа американският премиер в Truth Social.
„Това ще бъде двустранно прекратяване на огъня“, обясни президентът на САЩ. „Причината за това е, че вече сме изпълнили и надхвърлили всички военни цели и сме постигнали значителен напредък в постигането на конкретни споразумения за дългосрочен мир с Иран и мир в Близкия изток“, заяви той.
Тръмп бе дал ултиматум на Техеран, че ще бъдат нанесени удари по енергийната и гражданската инфраструктура, ако Иран не създаде условия за възобновяване на мащабното корабоплаване в Ормузкия проток до 3:00 ч. българско време на 8 април.
Израел се е съгласил да се присъедини към Съединените щати в преговорите за двуседмично прекратяване на огъня с Иран, съобщи CNN, позовавайки се на неназован висш служител от американската администрация.
Според служителя, израелските власти са се съгласили да прекратят бомбардировките срещу Ислямската република по време на преговорите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Лост
Коментиран от #54
02:44 08.04.2026
12 Европеец
До коментар #2 от "Ужас":Е щом малко, той си е напълно много.... "Големия бизнесмен", големия "миротворец".... Абе да си го кажа направо -големият терорист, големия изнудвач и големия рекетьор....
02:45 08.04.2026
15 Като се загледах, че видях
До коментар #2 от "Ужас":Ами че то, сурата на Тръмп и най- вече в очичките, ами мяза на болен от Даун.
Даун ТръмПИЧката.
02:48 08.04.2026
23 падналия ангел
— Железопътна линия Исфахан
— Железопътна линия Кашан
— Железопътна линия Миане
— Железопътна линия Занджан —
Мост Кум
— Мост Табриз
— Остров Харг
Коментиран от #26, #30
02:54 08.04.2026
27 Кривокрак Калоян
До коментар #25 от "криворк криворкян":Защо да го правим, а пък все пак ние сдържаме Русия и Китай да не се намесят в конфликта...
02:59 08.04.2026
29 Кривокрак Калоян
До коментар #18 от "Край":Ние имаме ли право на ядрено оръжие?
Коментиран от #42
03:03 08.04.2026
30 Европеец
До коментар #23 от "падналия ангел":Е кажи ми как да вярваш на тия "журналисти" и на Дончо луд$я.... Пишат, че ще има затишие две седмици и че срока даден от улавия изтича от два часа след полунощ..... Ще трябва да пусна и да видя в Ал Джазира какво ще кажат....
03:04 08.04.2026
31 Кривокрак Калоян
До коментар #28 от "криворк криворкян":Щото винетките за тях са скъпи
03:04 08.04.2026
38 Кривокрак Калоян
До коментар #36 от "криворк криворкян":За пенсионерите по едно Ферари ще може ли? А по една украинка?
03:27 08.04.2026
41 Иран
Коментиран от #55
03:38 08.04.2026
42 Щом един има
До коментар #29 от "Кривокрак Калоян":значи и ти имаш право
03:40 08.04.2026
45 Мъчат се да примамят Иран
Протокът е най-силният коз на Иран, да не си мислят, че за нищо ще го отворят?
Те ще искат друго нещо и ще го държат затворен докато не го получат, на този не му ли е ясно?
Какво ще направи срещу тях?
Нищо.
Коментиран от #47
03:51 08.04.2026
47 Китай и Русия
До коментар #45 от "Мъчат се да примамят Иран":явно са се намесили и задкулисно и на яве За мое учудване наложиха вето на ООН резолюцията и не оставиха Иран.Това е бил първият сигнал сигурно.
03:56 08.04.2026
54 Булгар
До коментар #9 от "Лост":Много добре, разведри ме
06:14 08.04.2026
55 Ако…
До коментар #41 от "Иран":Ако изказването ти, че Иран бил клекнал, е някаква ирония - доста нелепа е. 😉
06:56 08.04.2026
59 Забелязал съм,
Ето че и в Иран вече е след две седмици.
След две седмици- още две седмици!
10:30 08.04.2026
