САЩ отложиха ударите по иранската гражданска инфраструктура за две седмици, очакват отваряне на Ормузкия проток

САЩ отлагат евентуални удари по иранската гражданска инфраструктура за две седмици, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Въз основа на разговори с пакистанския премиер Шахбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир и в отговор на тяхната молба да отложим използването на разрушителна сила срещу Иран тази вечер, при готовност на Ислямска република Иран да отвори напълно, незабавно и безопасно Ормузкия проток, се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици“, написа той в Truth Social.

Пакистанският премиер е поискал от президента на САЩ да удължи крайния срок за постигане на споразумение с Иран с още две седмици, отбелязвайки, че дипломатическите усилия за постигане на споразумение „напредват стабилно и имат потенциал да доведат до значителни резултати в близко бъдеще“. Шариф предложил иранските власти да отворят Ормузкия проток за този период „като жест на добра воля“.

Съединените щати и Иран са разрешили почти всички спорни въпроси от миналото и Вашингтон разглежда десетточковото мирно предложение на Техеран като работеща основа за по-нататъшни преговори, заяви Тръмп.

„Получихме десетточково предложение от Иран и вярваме, че то осигурява работеща основа за преговори. Почти всички спорни въпроси от миналото между Съединените щати и Иран са решени. Двуседмичен период обаче ще позволи финализирането и прилагането на споразумение“, написа американският премиер в Truth Social.

„Това ще бъде двустранно прекратяване на огъня“, обясни президентът на САЩ. „Причината за това е, че вече сме изпълнили и надхвърлили всички военни цели и сме постигнали значителен напредък в постигането на конкретни споразумения за дългосрочен мир с Иран и мир в Близкия изток“, заяви той.

Тръмп бе дал ултиматум на Техеран, че ще бъдат нанесени удари по енергийната и гражданската инфраструктура, ако Иран не създаде условия за възобновяване на мащабното корабоплаване в Ормузкия проток до 3:00 ч. българско време на 8 април.

Израел се е съгласил да се присъедини към Съединените щати в преговорите за двуседмично прекратяване на огъня с Иран, съобщи CNN, позовавайки се на неназован висш служител от американската администрация.

Според служителя, израелските власти са се съгласили да прекратят бомбардировките срещу Ислямската република по време на преговорите.