Техническа повреда забави отпътуването на папа Лъв Четиринадесети от Канарските острови

Самолетът, с който папа Лъв Четиринадесети трябваше да отпътува от Канарските острови за Рим, е получил техническа повреда, която не може да бъде отстранена незабавно. Поради това испанската авиокомпания „Иберия“ е изпратила друг самолет от Мадрид, който да поеме полета на понтифика и придружаващата го ватиканска делегация, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В официално изявление на авиокомпанията се посочва, че пътниците ще бъдат свалени от повредения самолет и ще се качат на резервната машина, за да може пътуването да бъде осъществено в рамките на деня.

„Самолетът, с който Лъв Четиринадесети и делегацията на Ватикана трябваше да отпътуват за Рим, е получил технически проблем, който не може да бъде отстранен незабавно. Пътниците ще слязат и ще се качат на нов самолет, изпратен от Мадрид, за да извърши пътуването в рамките на деня“, съобщиха от „Иберия“.

От Ватикана уточниха, че папата ще отпътува от Канарските острови в 17:00 часа по Гринуич, или 20:00 часа българско време.

Според информацията самолетът, с който ще бъде осъществен полетът до Рим, е предоставен от краля на Испания. Инцидентът доведе до промяна в графика на завръщането на папата, но не се съобщава за други усложнения, свързани с посещението му в Испания.