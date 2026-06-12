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Техническа повреда забави отпътуването на папа Лъв Четиринадесети от Канарските острови

Техническа повреда забави отпътуването на папа Лъв Четиринадесети от Канарските острови

12 Юни, 2026 20:53 793 8

  • канарски острови-
  • лъв четиринадесети-
  • папа-
  • техническа повреда

Испанската авиокомпания „Иберия“ изпрати резервен самолет от Мадрид, за да осигури връщането на понтифика и ватиканската делегация в Рим

Техническа повреда забави отпътуването на папа Лъв Четиринадесети от Канарските острови - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Самолетът, с който папа Лъв Четиринадесети трябваше да отпътува от Канарските острови за Рим, е получил техническа повреда, която не може да бъде отстранена незабавно. Поради това испанската авиокомпания „Иберия“ е изпратила друг самолет от Мадрид, който да поеме полета на понтифика и придружаващата го ватиканска делегация, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В официално изявление на авиокомпанията се посочва, че пътниците ще бъдат свалени от повредения самолет и ще се качат на резервната машина, за да може пътуването да бъде осъществено в рамките на деня.

„Самолетът, с който Лъв Четиринадесети и делегацията на Ватикана трябваше да отпътуват за Рим, е получил технически проблем, който не може да бъде отстранен незабавно. Пътниците ще слязат и ще се качат на нов самолет, изпратен от Мадрид, за да извърши пътуването в рамките на деня“, съобщиха от „Иберия“.

От Ватикана уточниха, че папата ще отпътува от Канарските острови в 17:00 часа по Гринуич, или 20:00 часа българско време.

Според информацията самолетът, с който ще бъде осъществен полетът до Рим, е предоставен от краля на Испания. Инцидентът доведе до промяна в графика на завръщането на папата, но не се съобщава за други усложнения, свързани с посещението му в Испания.


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въх

    1 0 Отговор
    Закъса при офшорките..

    20:55 12.06.2026

  • 2 Европеец

    3 0 Отговор
    И кой го интересува това.....

    20:55 12.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Знак си е, Свише🤔

    20:56 12.06.2026

  • 4 Авъхт!

    2 0 Отговор
    Вай, вай, вай!

    20:56 12.06.2026

  • 5 Един

    0 0 Отговор
    Лъвска му работа.

    21:10 12.06.2026

  • 6 Папата

    1 0 Отговор
    Папата се обезцени.
    Имам чувството че обикновени скинари могат да го пребият.
    Тая простотия с католицизма като цяло куца

    21:55 12.06.2026

  • 7 Преследвания заради истината

    1 1 Отговор
    Кометата 3iAtlas изпраща странен сигнал  на честота 1240Mz 8,13,8,5,13,8, за да ни помогне със следващата 555 група от правия път на Аллах в Корана. Вече е декодирано!!! 228 в Сура 26; 113 в Сура 21; 78 в Сура 25; 5 в Сура 106; 13 в Сура 99; 18 в Сура 86 вечерницата; Сума айети = 555, групата от правия път на Аллах в Корана. Когато хората не говорят за мен - камъните ще проговори за моят прав път. Казва Всемогъщият АллАхАхАх в писанията!!!

    22:21 12.06.2026

  • 8 очевидец

    0 0 Отговор
    Факти за папа Лъв XIV
    Говори 7 езика
    Бивш професор
    Завършил математика и теология
    Мисионер в Перу повече от 10 години Поздравления за смирението и интелектуалния му капацитет. Това не е просто папа. Това е един от най-интелигентни мъже на света.

    22:45 12.06.2026