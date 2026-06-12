Техническа повреда забави отпътуването на папа Лъв Четиринадесети от Канарските острови

Самолетът, с който папа Лъв Четиринадесети трябваше да отпътува от Канарските острови за Рим, е получил техническа повреда, която не може да бъде отстранена незабавно. Поради това испанската авиокомпания „Иберия“ е изпратила друг самолет от Мадрид, който да поеме полета на понтифика и придружаващата го ватиканска делегация, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В официално изявление на авиокомпанията се посочва, че пътниците ще бъдат свалени от повредения самолет и ще се качат на резервната машина, за да може пътуването да бъде осъществено в рамките на деня.
„Самолетът, с който Лъв Четиринадесети и делегацията на Ватикана трябваше да отпътуват за Рим, е получил технически проблем, който не може да бъде отстранен незабавно. Пътниците ще слязат и ще се качат на нов самолет, изпратен от Мадрид, за да извърши пътуването в рамките на деня“, съобщиха от „Иберия“.
От Ватикана уточниха, че папата ще отпътува от Канарските острови в 17:00 часа по Гринуич, или 20:00 часа българско време.
Според информацията самолетът, с който ще бъде осъществен полетът до Рим, е предоставен от краля на Испания. Инцидентът доведе до промяна в графика на завръщането на папата, но не се съобщава за други усложнения, свързани с посещението му в Испания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въх
20:55 12.06.2026
2 Европеец
20:55 12.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:56 12.06.2026
4 Авъхт!
20:56 12.06.2026
5 Един
21:10 12.06.2026
6 Папата
Имам чувството че обикновени скинари могат да го пребият.
Тая простотия с католицизма като цяло куца
21:55 12.06.2026
7 Преследвания заради истината
22:21 12.06.2026
8 очевидец
Говори 7 езика
Бивш професор
Завършил математика и теология
Мисионер в Перу повече от 10 години Поздравления за смирението и интелектуалния му капацитет. Това не е просто папа. Това е един от най-интелигентни мъже на света.
22:45 12.06.2026