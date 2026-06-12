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САЩ твърдят, че Иран е приел прекратяване на ядрената програма, Техеран оспорва условията на споразумението

САЩ твърдят, че Иран е приел прекратяване на ядрената програма, Техеран оспорва условията на споразумението

12 Юни, 2026 18:32 879 9

  • иран-
  • сащ-
  • ядрена програма-
  • техеран

Тръмп обвини иранските власти, че представят различна версия на договореностите, докато двете страни дават противоречиви сигнали за съдържанието на проекта за мирно споразумение

САЩ твърдят, че Иран е приел прекратяване на ядрената програма, Техеран оспорва условията на споразумението - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Високопоставен представител на американската администрация заяви, че Иран е приел условия, които предвиждат прекратяване на ядрената му програма и унищожаване на наличните количества обогатен уран. Изявлението идва на фона на нарастващи разногласия между Вашингтон и Техеран относно съдържанието на обсъжданото мирно споразумение, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По думите на американския представител Иран се е съгласил с основните параметри на бъдещото споразумение. Сред тях са унищожаването или извеждането на иранския ядрен материал, прекратяването на ядрената програма, запазването на замразените активи до изпълнение на поетите ангажименти, гарантираното отваряне на Ормузкия проток и прекратяването на финансирането на терористични групировки.

„Те се съгласиха с това“, заяви представителят пред АФП, като обобщи петте основни точки, които според Вашингтон са залегнали в проекта за договореност между двете страни.

По-рано през деня обаче официалната иранска държавна агенция ИРНА представи различна версия на обсъжданите условия. Според информацията на агенцията Техеран не възнамерява да се отказва от контрола върху Ормузкия проток и ще продължи твърдо да защитава правото си да обогатява уран.

Тези твърдения предизвикаха остра реакция от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп. В публикация в социалната мрежа „Трут соушъл“ той заяви, че разпространяваните от Иран коментари за съдържанието на споразумението не съответстват на условията, които реално са били договорени между страните.

Изявленията от Вашингтон и Техеран очертават сериозни разминавания по ключови въпроси от преговорния процес, като засега остава неясно дали двете страни действително са постигнали окончателно съгласие по основните параметри на евентуално мирно споразумение.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Тръмп загуби още една война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    18:41 12.06.2026

  • 2 Мишел

    15 1 Отговор
    Досега нищо от това, което САЩ твърдят, че се е съгласил Иран, не се е оказало вярно.

    Коментиран от #9

    18:42 12.06.2026

  • 3 Тръмпоча ,вече ми дотегна...!

    11 1 Отговор
    Всеки ден същият,гордо заявява,че Иран е клекнал и има споразумение и все е фалшива тревога...!

    18:49 12.06.2026

  • 4 Някой

    7 1 Отговор
    САЩ ли твърдят или бай Дончо? Защото струва ми се това са различни неща

    18:54 12.06.2026

  • 5 Шопо

    7 1 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    19:07 12.06.2026

  • 6 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Абсурдите на рижавия.той твърди че иран се отказва от ядрената си програма докато иран обяснява че ще обогатява уран!тоя е за втори път президент на САЩ.какво се.чудим за румбата ?

    19:31 12.06.2026

  • 7 Мишел

    2 0 Отговор
    Иран затвори Ормузкия проток изцяло.

    20:21 12.06.2026

  • 8 Факт

    1 0 Отговор
    САЩ си вдигат акциите, като лъжат в своя полза.
    Докато стане ясно, че лъжат, борсата ще е натрупала солидни суми от търговията.

    20:24 12.06.2026

  • 9 Тръмпоча

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Краварите се оказаха една голяма надута реклама. Харчат милиарди да внушават на света колко са велики, за да не ги разберат колко са смешни и жалки.
    Иран ги разобличи и показа на света, че царят е гол.
    Чак ме е срам, че съм се връзвал на холивудските реклами за Рамбо и за Командо.

    20:27 12.06.2026

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