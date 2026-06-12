САЩ твърдят, че Иран е приел прекратяване на ядрената програма, Техеран оспорва условията на споразумението

Високопоставен представител на американската администрация заяви, че Иран е приел условия, които предвиждат прекратяване на ядрената му програма и унищожаване на наличните количества обогатен уран. Изявлението идва на фона на нарастващи разногласия между Вашингтон и Техеран относно съдържанието на обсъжданото мирно споразумение, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По думите на американския представител Иран се е съгласил с основните параметри на бъдещото споразумение. Сред тях са унищожаването или извеждането на иранския ядрен материал, прекратяването на ядрената програма, запазването на замразените активи до изпълнение на поетите ангажименти, гарантираното отваряне на Ормузкия проток и прекратяването на финансирането на терористични групировки.

„Те се съгласиха с това“, заяви представителят пред АФП, като обобщи петте основни точки, които според Вашингтон са залегнали в проекта за договореност между двете страни.

По-рано през деня обаче официалната иранска държавна агенция ИРНА представи различна версия на обсъжданите условия. Според информацията на агенцията Техеран не възнамерява да се отказва от контрола върху Ормузкия проток и ще продължи твърдо да защитава правото си да обогатява уран.

Тези твърдения предизвикаха остра реакция от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп. В публикация в социалната мрежа „Трут соушъл“ той заяви, че разпространяваните от Иран коментари за съдържанието на споразумението не съответстват на условията, които реално са били договорени между страните.

Изявленията от Вашингтон и Техеран очертават сериозни разминавания по ключови въпроси от преговорния процес, като засега остава неясно дали двете страни действително са постигнали окончателно съгласие по основните параметри на евентуално мирно споразумение.