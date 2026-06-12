САЩ: Няма да бъдат размразявани ирански активи при евентуално споразумение с Техеран

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че ирански активи няма да бъдат размразявани при евентуално подписване на мирно споразумение между Вашингтон и Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му подготвяната договореност е структурирана така, че Ислямската република да не получава икономически облаги, ако не изпълнява поетите ангажименти.

„Иранците няма да получават пари само заради това, че са подписали споразумение или са участвали в среща“, заяви Ванс.

Той допълни, че е попадал на множество неверни информации относно потенциалната сделка, включително по теми като отварянето на Ормузкия проток и прекратяването на иранската ядрена програма.