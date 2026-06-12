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САЩ: Няма да бъдат размразявани ирански активи при евентуално споразумение с Техеран

САЩ: Няма да бъдат размразявани ирански активи при евентуално споразумение с Техеран

12 Юни, 2026 19:52 697 15

  • споразумение-
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  • техеран-
  • активи-
  • джей ди ванс

Вашингтон заявява, че бъдещата сделка с Иран няма да носи икономически ползи без изпълнение на условията

САЩ: Няма да бъдат размразявани ирански активи при евентуално споразумение с Техеран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че ирански активи няма да бъдат размразявани при евентуално подписване на мирно споразумение между Вашингтон и Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му подготвяната договореност е структурирана така, че Ислямската република да не получава икономически облаги, ако не изпълнява поетите ангажименти.

„Иранците няма да получават пари само заради това, че са подписали споразумение или са участвали в среща“, заяви Ванс.

Той допълни, че е попадал на множество неверни информации относно потенциалната сделка, включително по теми като отварянето на Ормузкия проток и прекратяването на иранската ядрена програма.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Искайте $ , искахте парите Ви да са на сигурно място в банките.....🤔
    А виждате ли как САшТАНИСТИТЕ прибират парите на държава след държава🤔❓
    Още ли мислите, че няма да дойдат за Вашите пари🤔❗

    Коментиран от #5

    19:56 12.06.2026

  • 2 Нищо ново в света

    15 1 Отговор
    Ами те САЩ само грабят и никога не дават!

    Коментиран от #10

    19:56 12.06.2026

  • 3 Ми то ......

    4 1 Отговор
    Янките са си УУУУУ.........РВИ от едно време ,искат цял свят за тях и европа им яде кочана , ха да ни е честито и на нас , ония си гледат интереса !!!!!!!!!!

    20:05 12.06.2026

  • 4 Механик

    6 1 Отговор
    Абе хайде по-напред да победят Иран още 10-15 пъти, па тогава ще говорим за споразуменията, а?

    20:08 12.06.2026

  • 5 Тръмпясалия пират съм

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз ще напечатам трилиони долари и ще ги осребря като открадна богатствата на други страни ...!!!!!!!!

    20:09 12.06.2026

  • 6 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    КРАДЕЦА СИ ОСТАВА ВИНАГИ .....КРАДЕЦ !

    20:12 12.06.2026

  • 7 Гост

    8 1 Отговор
    "Вашингтон заявява", предвид пълният крах на американския долар, който е по- близо отвсякога, доларът е губещ финансов инструмент, въпреки, че световните борси се управляват, респективно манипулират, от Сащ, няма да помогне особено на американците, Сащ е държава- пирамида, никога не е била богата и никога не е била демократична, а е добре рекламирана евтина конфекция, вече всеки е наясно с това...😁

    20:13 12.06.2026

  • 8 Мишел

    7 1 Отговор
    Значи, че няма да има сделка с Иран за мир.
    САЩ затъват в Иран по виетнамския сценарий и ще свършат като във Виетнам, с бягство.

    Коментиран от #15

    20:14 12.06.2026

  • 9 Гробар

    2 1 Отговор
    Няма по-крадливи роми.

    20:15 12.06.2026

  • 10 Не бе краварите дават АМА

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо ново в света":

    Но ако вземеш от тях ....после ще ревеш със десетилетия наред !

    20:15 12.06.2026

  • 11 Луганск

    1 1 Отговор
    Вижте какви красиви и модерни самолети прави Русия!
    СУ-35, СУ-32-Русия предава тези самолети на армията на Иран!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    20:19 12.06.2026

  • 12 нннн

    3 1 Отговор
    Не мога да разбера, защо някой внася пари в банка, която може да му ги открадне. А ако някога, все пак, ги получи, ще е загубил лихви и пропуснати ползи.

    20:21 12.06.2026

  • 13 Демек

    1 0 Отговор
    Иранците да забравят за активите.

    20:40 12.06.2026

  • 14 Лукашенко

    1 0 Отговор
    Иранските замразени активи са по-големи от руските. Руснаците олекнаха само с 300 милиарда евро.

    20:41 12.06.2026

  • 15 Взеха си поука краварите

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Сега няма да влизат в Иран, а само ще бомбят и ще вземат острова с 90% от залежите на ирански петрол.

    20:43 12.06.2026