САЩ: Няма да бъдат размразявани ирански активи при евентуално споразумение с Техеран

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че ирански активи няма да бъдат размразявани при евентуално подписване на мирно споразумение между Вашингтон и Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По думите му подготвяната договореност е структурирана така, че Ислямската република да не получава икономически облаги, ако не изпълнява поетите ангажименти.
„Иранците няма да получават пари само заради това, че са подписали споразумение или са участвали в среща“, заяви Ванс.
Той допълни, че е попадал на множество неверни информации относно потенциалната сделка, включително по теми като отварянето на Ормузкия проток и прекратяването на иранската ядрена програма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А виждате ли как САшТАНИСТИТЕ прибират парите на държава след държава🤔❓
Още ли мислите, че няма да дойдат за Вашите пари🤔❗
Коментиран от #5
19:56 12.06.2026
2 Нищо ново в света
Коментиран от #10
19:56 12.06.2026
3 Ми то ......
20:05 12.06.2026
4 Механик
20:08 12.06.2026
5 Тръмпясалия пират съм
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аз ще напечатам трилиони долари и ще ги осребря като открадна богатствата на други страни ...!!!!!!!!
20:09 12.06.2026
6 Хи хи хи
20:12 12.06.2026
7 Гост
20:13 12.06.2026
8 Мишел
САЩ затъват в Иран по виетнамския сценарий и ще свършат като във Виетнам, с бягство.
Коментиран от #15
20:14 12.06.2026
9 Гробар
20:15 12.06.2026
10 Не бе краварите дават АМА
До коментар #2 от "Нищо ново в света":Но ако вземеш от тях ....после ще ревеш със десетилетия наред !
20:15 12.06.2026
11 Луганск
СУ-35, СУ-32-Русия предава тези самолети на армията на Иран!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
20:19 12.06.2026
12 нннн
20:21 12.06.2026
13 Демек
20:40 12.06.2026
14 Лукашенко
20:41 12.06.2026
15 Взеха си поука краварите
До коментар #8 от "Мишел":Сега няма да влизат в Иран, а само ще бомбят и ще вземат острова с 90% от залежите на ирански петрол.
20:43 12.06.2026