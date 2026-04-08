Mehr: Техеран ликува след „поражението на САЩ и Израел" ВИДЕО

8 Април, 2026 04:03, обновена 8 Април, 2026 04:33

Преминаването през Ормузкия проток ще бъде свободно в рамките на две седмици след договорката за прекратяването на огъня, заяви Абас Арагчи

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранците ликуват, празнувайки „поражението на САЩ“ и Израел, съобщи иранската информационна агенция Mehr, която публикува кадри от улиците на Техеран.

Видео, заснето на улица Vali-Asr, най-дългата улица в иранската столица, показва хора, развяващи ирански знамена на фона на силна музика. По пътното платно се вижда интензивен трафик от автомобили и двуколесни превозни средства с национални знамена.

По-рано, както съобщи Press TV, Върховният съвет за национална сигурност на Иран обяви победа за Техеран и „смазващо поражение“ за САЩ и Израел.

Според информационната агенция Tasnim ще бъде установено двуседмично условно прекратяване на огъня между Иран, САЩ и Израел.

„Установено е двуседмично условно прекратяване на огъня между Иран и неговите американско-израелски противници“, отбеляза агенцията. Президентът на САЩ също обяви това, като заяви, че този двуседмичен период ще позволи финализирането и усъвършенстването на споразумението.

Повече подробности, съобщава Tasnim, ще бъдат обявени скоро от Иран.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран обяви победа и „историческо и съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, цитиран от иранския телевизионен канал Press TV.

„Иран и съпротивата почти напълно унищожиха американската военна машина в региона“, цитира каналът откъс от изявлението. „Те нанесоха опустошителни и дълбоки удари на обширната инфраструктура и възможности, които врагът изгражда и разполага в продължение на много години в региона за войната срещу Иран“, се казва в изявлението.

Преминаването през Ормузкия проток ще бъде свободно в рамките на две седмици след договорката за прекратяването на огъня между Иран и неговите противници, обяви иранският външен министър Абас Арагчи.

„Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в рамките на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения“, написа той в Х.

Той добави, че „ако атаките срещу Иран престанат, въоръжените сили на Ислямската република също ще прекратят отбранителните си атаки“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там армията на САЩ беше победена.

    Коментиран от #7

    04:40 08.04.2026

  • 7 Джон Рамбо

    Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Чaлмите са в будна кома. Американците влязоха като рамбовци в Иран и си спасиха втория пилот без никакви проблеми ,а тия лешпери реват ,че били победили😂...

    Коментиран от #9, #13, #14, #20

    04:52 08.04.2026

  • 8 Ами да си лягсме

    Отговор
    Цяла нощ стоя буден и чакам заличаването на Иран и накрая голямата мощна американска армия изяде дедовия! Вече и децата се смеят на хамериканците. Сега омитане от Персийския залив и петроюан! Резил!

    Коментиран от #16

    05:32 08.04.2026

  • 9 Радка Пиратка

    Отговор

    До коментар #7 от "Джон Рамбо":

    След ирано-ирякската война. Саддам обяви велика победа и.построи паметници и аятолаха обяви голяма победа и построи паметници.

    05:32 08.04.2026

  • 11 Пешо

    Отговор
    Сега кубинците ше натрошат тъпата кратуна дони, и света ще се успокий

    07:12 08.04.2026

  • 12 Някой

    Отговор
    Терористите Трамп и Сатаняху на международен съд за престъпления срещу човечеството. За геноцид. За заграбване на територия. Връщане на Израел в начални граници или още по-добре преместването му на територията на САЩ. Да освободят Палестина върху която са създадени с втора държава (къде е) и зони към никоя от двете.

    07:35 08.04.2026

  • 13 В будна кома си ти.

    Отговор

    До коментар #7 от "Джон Рамбо":

    Не виждаме нито юдите ,нито янките да празнуват победа, по улиците!

    07:42 08.04.2026

  • 14 Ццц

    Отговор

    До коментар #7 от "Джон Рамбо":

    Как така без проблеми бе Рамбо, Първи глъф? Нали се наложи местните пастири да спасят спасителите, че един точен камък с прашка съсипа геймчейнджъра им!

    07:59 08.04.2026

  • 16 Хубаво че не чакаш

    Отговор

    До коментар #8 от "Ами да си лягсме":

    Да се лягаш да видиш Путин в Киев Защото някоя новородено дете ще стане президент на Русия

    08:24 08.04.2026

  • 17 Опитайте без страст ,а истината

    Отговор
    хахахаха!гоуяма победа....

    08:55 08.04.2026

  • 18 Васил

    Отговор
    След две седмици друга песен ще запеят Иранците като почнат Израел и Сащ да ги обстрелват.

    09:01 08.04.2026

  • 19 Мишел

    Отговор
    Тръмп/ САЩ се удавиха в Ормузкия проток.

    09:01 08.04.2026

  • 20 Мишел

    Отговор

    До коментар #7 от "Джон Рамбо":

    Без проблеми,ако не се броят 2 броя трянспортни С130 и 2 вертолета.
    Всъщност САЩ опитаха неуспешно да намерят и вземат обогатения уран на Иран.

    09:07 08.04.2026

  • 21 Разбирач

    Отговор
    Поне родните ни инстаграмки отново ще хукнат към Дубай

    09:19 08.04.2026

