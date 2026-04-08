Mehr: Техеран ликува след „поражението на САЩ и Израел" ВИДЕО

Иранците ликуват, празнувайки „поражението на САЩ“ и Израел, съобщи иранската информационна агенция Mehr, която публикува кадри от улиците на Техеран.
Видео, заснето на улица Vali-Asr, най-дългата улица в иранската столица, показва хора, развяващи ирански знамена на фона на силна музика. По пътното платно се вижда интензивен трафик от автомобили и двуколесни превозни средства с национални знамена.
По-рано, както съобщи Press TV, Върховният съвет за национална сигурност на Иран обяви победа за Техеран и „смазващо поражение“ за САЩ и Израел.
Според информационната агенция Tasnim ще бъде установено двуседмично условно прекратяване на огъня между Иран, САЩ и Израел.
„Установено е двуседмично условно прекратяване на огъня между Иран и неговите американско-израелски противници“, отбеляза агенцията. Президентът на САЩ също обяви това, като заяви, че този двуседмичен период ще позволи финализирането и усъвършенстването на споразумението.
Повече подробности, съобщава Tasnim, ще бъдат обявени скоро от Иран.
Върховният съвет за национална сигурност на Иран обяви победа и „историческо и съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, цитиран от иранския телевизионен канал Press TV.
„Иран и съпротивата почти напълно унищожиха американската военна машина в региона“, цитира каналът откъс от изявлението. „Те нанесоха опустошителни и дълбоки удари на обширната инфраструктура и възможности, които врагът изгражда и разполага в продължение на много години в региона за войната срещу Иран“, се казва в изявлението.
Преминаването през Ормузкия проток ще бъде свободно в рамките на две седмици след договорката за прекратяването на огъня между Иран и неговите противници, обяви иранският външен министър Абас Арагчи.
„Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в рамките на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения“, написа той в Х.
Той добави, че „ако атаките срещу Иран престанат, въоръжените сили на Ислямската република също ще прекратят отбранителните си атаки“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #7
04:40 08.04.2026
7 Джон Рамбо
До коментар #1 от "Шопо":Чaлмите са в будна кома. Американците влязоха като рамбовци в Иран и си спасиха втория пилот без никакви проблеми ,а тия лешпери реват ,че били победили😂...
Коментиран от #9, #13, #14, #20
04:52 08.04.2026
8 Ами да си лягсме
Коментиран от #16
05:32 08.04.2026
9 Радка Пиратка
До коментар #7 от "Джон Рамбо":След ирано-ирякската война. Саддам обяви велика победа и.построи паметници и аятолаха обяви голяма победа и построи паметници.
05:32 08.04.2026
11 Пешо
07:12 08.04.2026
12 Някой
07:35 08.04.2026
13 В будна кома си ти.
До коментар #7 от "Джон Рамбо":Не виждаме нито юдите ,нито янките да празнуват победа, по улиците!
07:42 08.04.2026
14 Ццц
До коментар #7 от "Джон Рамбо":Как така без проблеми бе Рамбо, Първи глъф? Нали се наложи местните пастири да спасят спасителите, че един точен камък с прашка съсипа геймчейнджъра им!
07:59 08.04.2026
16 Хубаво че не чакаш
До коментар #8 от "Ами да си лягсме":Да се лягаш да видиш Путин в Киев Защото някоя новородено дете ще стане президент на Русия
08:24 08.04.2026
17 Опитайте без страст ,а истината
08:55 08.04.2026
18 Васил
09:01 08.04.2026
19 Мишел
09:01 08.04.2026
20 Мишел
До коментар #7 от "Джон Рамбо":Без проблеми,ако не се броят 2 броя трянспортни С130 и 2 вертолета.
Всъщност САЩ опитаха неуспешно да намерят и вземат обогатения уран на Иран.
09:07 08.04.2026
21 Разбирач
09:19 08.04.2026