Mehr: Техеран ликува след „поражението на САЩ и Израел" ВИДЕО

Иранците ликуват, празнувайки „поражението на САЩ“ и Израел, съобщи иранската информационна агенция Mehr, която публикува кадри от улиците на Техеран.

Видео, заснето на улица Vali-Asr, най-дългата улица в иранската столица, показва хора, развяващи ирански знамена на фона на силна музика. По пътното платно се вижда интензивен трафик от автомобили и двуколесни превозни средства с национални знамена.

По-рано, както съобщи Press TV, Върховният съвет за национална сигурност на Иран обяви победа за Техеран и „смазващо поражение“ за САЩ и Израел.

Според информационната агенция Tasnim ще бъде установено двуседмично условно прекратяване на огъня между Иран, САЩ и Израел.

„Установено е двуседмично условно прекратяване на огъня между Иран и неговите американско-израелски противници“, отбеляза агенцията. Президентът на САЩ също обяви това, като заяви, че този двуседмичен период ще позволи финализирането и усъвършенстването на споразумението.

Повече подробности, съобщава Tasnim, ще бъдат обявени скоро от Иран.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран обяви победа и „историческо и съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, цитиран от иранския телевизионен канал Press TV.

„Иран и съпротивата почти напълно унищожиха американската военна машина в региона“, цитира каналът откъс от изявлението. „Те нанесоха опустошителни и дълбоки удари на обширната инфраструктура и възможности, които врагът изгражда и разполага в продължение на много години в региона за войната срещу Иран“, се казва в изявлението.

Преминаването през Ормузкия проток ще бъде свободно в рамките на две седмици след договорката за прекратяването на огъня между Иран и неговите противници, обяви иранският външен министър Абас Арагчи.

„Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в рамките на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения“, написа той в Х.

Той добави, че „ако атаките срещу Иран престанат, въоръжените сили на Ислямската република също ще прекратят отбранителните си атаки“.