Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Американски военен дрон е засечен над Ормузкия проток на фона на напрежение в региона

9 Април, 2026 17:35 1 231 25

  • ормузки проток-
  • напрежение-
  • военен дрон-
  • сащ

MQ-4C Triton е наблюдавал Персийския залив и стратегическия морски път при засилени рискове за корабоплаването

Американски военен дрон е засечен над Ормузкия проток на фона на напрежение в региона
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дрон на военноморските сили на САЩ е бил засечен днес, докато е проследявал полета си над Ормузкия проток. Машината Northrop Grumman MQ-4C Triton е излетяла от военновъздушната база Сигонела в Сицилия, където американските военноморски сили поддържат присъствие, съобщава Sky News, цитирана от Фокус.

Безпилотният апарат е способен да лети на височина над 15 000 метра и да остава във въздуха повече от 24 часа, с оперативен обхват от около 7 400 морски мили.

Данни от платформата Flightradar24 показват, че дронът е прекарал над два часа в зоната на Персийския залив и Ормузкия проток.

Междувременно напрежението в региона остава високо, след като Иран временно ограничи корабоплаването в протока в отговор на израелски удари в Ливан.

Иранската морска организация също е публикувала нова схема за преминаване през Ормузкия проток с цел избягване на „възможни сблъсъци с военноморски мини“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъко краварска

    12 6 Отговор
    следят корабите краварите ама скоро ще падне дрона

    17:37 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ха ха

    16 1 Отговор
    Какви са тези изречения дето сглобявате. Дрон проследил полета си. Вие четете ли ги статиите преди да ги публикувате.

    17:40 09.04.2026

  • 4 Пич

    19 11 Отговор
    След Исфаханският провал на САЩ, жив американски пилот не смее да лети около Иран!!!
    Говедарите едвам си укриват жертвите...
    А Тръмп се показа жал кар без никаква етика и уважение към живота на човеците въобще, като се превърне първият лидер на държава в световната история, който открито заплаши с геноцид ( най тежкото военно престъпление без давност )!!!

    Коментиран от #18, #20

    17:40 09.04.2026

  • 5 не ми отговаряй евро педофил отговори на

    17 7 Отговор
    Епщайновия дрон на западната педофилия вече е потънал ахахах

    17:41 09.04.2026

  • 6 Нищо добро

    6 11 Отговор
    не се очаква в Иран. Може и да ги бомбардират.

    17:42 09.04.2026

  • 7 Фейк - либераст

    7 5 Отговор
    Той Тръмп е стабилен като египетска пирамида - ДУМАТА МУ НА ДВЕ НЕ СТАВА! вЕрвате ли му?

    17:45 09.04.2026

  • 8 Американския посланик до троловете

    10 7 Отговор
    Ако хвалите епщайновия режим в САЩ и Европа, ще има трева на корем

    Коментиран от #15

    17:46 09.04.2026

  • 9 Наблюдател

    14 8 Отговор
    Не е засечен а е свален и унищожен, не лъжете!
    Как само ги увъртат тук във факти фактите!?
    Това е най-модерният и скъп дрон - нови 50 милиона долара на боклука.

    Коментиран от #11

    17:48 09.04.2026

  • 10 Мдаа

    8 6 Отговор
    Изтече информация от Пентагона за укрити 750 жертви сред военния състав в близкия Изток и над 3000 ранени, във връзка с нападението срещу Иран.

    Коментиран от #12, #23

    17:51 09.04.2026

  • 11 Дзак

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Пак Провокатор!

    17:52 09.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Минувач

    6 6 Отговор
    Летял, летял, пък май е паднАл. Дали сам или с нечия помощ, никой не казва.

    Коментиран от #19

    17:59 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коста

    10 4 Отговор
    САЩ и Израел са военни престъпници и убийци на деца. И децата в детските градини разбраха.

    18:03 09.04.2026

  • 17 оня с коня

    4 4 Отговор
    Удряйте го и долу на парчета !

    18:04 09.04.2026

  • 18 Коста

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Тчръмп щял да затрие цяла цивилизация. По-голям се оказа от Хитлер. Слава!

    18:05 09.04.2026

  • 19 ои8уйхътгрф

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Минувач":

    Не е баш "паднал" щото дрона си е летял сравнително ниско и е обследвал района като общо взето само някой слепец намиращ се на корабите не го е видял... А свидетелства за физическо падане на дрона няма...
    Дрона "случайно" и някак рязко се е насочил към територията на Иран (с траектория за кацане) излъчвайки 7700- авариен код... Работата е там, че дроновете се управляват физически от наземен оператор и имат заложени координати за прибиране при извънредни ситуации като например загуба на връзка с базата... Силно намирисва на прихваната връзка след което дронът да е насочен за кацане някъде в Иран...

    18:11 09.04.2026

  • 20 Бизнес Инсайдър

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Злите езици говорят ,че американските жертви отдавна са надминали 600 ,но всячески се опитват да ги скрият .Щабът на пети американски флот скатан под прикритие в хотел Палм в Дубай преди десетина дни беше обезглавен при попадение на иранска ракета не знам си в кой точно етаж .

    Коментиран от #21

    18:21 09.04.2026

  • 21 ои8уйхътгрф

    7 6 Отговор

    До коментар #20 от "Бизнес Инсайдър":

    Злите езици явно са проспали сводките в последните 10-на дни щото компостираните крави отдавна прескочиха 1700 бройки и вече силно клонят към 2000 броя...

    18:33 09.04.2026

  • 22 Мдаа

    4 6 Отговор
    Днес нашият скъп приятел другарят Ким е изпитал новите си оръжия играчки в Северна Корея.
    Нова далекобойна балистична ракета и ново електромагнитно оръжие унищожаващо електрониката на противника, включително електронните схеми на невидимите южнокорейски ф35 и есминци със системи Aegis.
    Дали пък не е изпитал и нещо в персийския залив!?

    Мдаа....

    18:59 09.04.2026

  • 23 Тръмпи

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    Да, да, приятелю, и два самолетоносача са на дъното на Персийският залив и две атомни подводници са унищожени, пет разрушителя също, и като се събуди от следобедния сън целия ли беше мокър от блаженните сънища

    19:17 09.04.2026

  • 24 бай Дончю

    3 0 Отговор
    Търсят ли пак пилота

    19:32 09.04.2026

  • 25 Демокрацията е лъжа!

    2 0 Отговор
    Чудо нечувано- дрон проследява полета СИ!? Сигурно е будист и се взира в пъпа си - мноо як дрон, машалла!

    19:50 09.04.2026