Американски военен дрон е засечен над Ормузкия проток на фона на напрежение в региона

Дрон на военноморските сили на САЩ е бил засечен днес, докато е проследявал полета си над Ормузкия проток. Машината Northrop Grumman MQ-4C Triton е излетяла от военновъздушната база Сигонела в Сицилия, където американските военноморски сили поддържат присъствие, съобщава Sky News, цитирана от Фокус.
Безпилотният апарат е способен да лети на височина над 15 000 метра и да остава във въздуха повече от 24 часа, с оперативен обхват от около 7 400 морски мили.
Данни от платформата Flightradar24 показват, че дронът е прекарал над два часа в зоната на Персийския залив и Ормузкия проток.
Междувременно напрежението в региона остава високо, след като Иран временно ограничи корабоплаването в протока в отговор на израелски удари в Ливан.
Иранската морска организация също е публикувала нова схема за преминаване през Ормузкия проток с цел избягване на „възможни сблъсъци с военноморски мини“.
Говедарите едвам си укриват жертвите...
А Тръмп се показа жал кар без никаква етика и уважение към живота на човеците въобще, като се превърне първият лидер на държава в световната история, който открито заплаши с геноцид ( най тежкото военно престъпление без давност )!!!
Как само ги увъртат тук във факти фактите!?
Това е най-модерният и скъп дрон - нови 50 милиона долара на боклука.
19 ои8уйхътгрф
До коментар #14 от "Минувач":Не е баш "паднал" щото дрона си е летял сравнително ниско и е обследвал района като общо взето само някой слепец намиращ се на корабите не го е видял... А свидетелства за физическо падане на дрона няма...
Дрона "случайно" и някак рязко се е насочил към територията на Иран (с траектория за кацане) излъчвайки 7700- авариен код... Работата е там, че дроновете се управляват физически от наземен оператор и имат заложени координати за прибиране при извънредни ситуации като например загуба на връзка с базата... Силно намирисва на прихваната връзка след което дронът да е насочен за кацане някъде в Иран...
Бизнес Инсайдър
До коментар #4 от "Пич":Злите езици говорят ,че американските жертви отдавна са надминали 600 ,но всячески се опитват да ги скрият .Щабът на пети американски флот скатан под прикритие в хотел Палм в Дубай преди десетина дни беше обезглавен при попадение на иранска ракета не знам си в кой точно етаж .
ои8уйхътгрф
До коментар #20 от "Бизнес Инсайдър":Злите езици явно са проспали сводките в последните 10-на дни щото компостираните крави отдавна прескочиха 1700 бройки и вече силно клонят към 2000 броя...
Нова далекобойна балистична ракета и ново електромагнитно оръжие унищожаващо електрониката на противника, включително електронните схеми на невидимите южнокорейски ф35 и есминци със системи Aegis.
Дали пък не е изпитал и нещо в персийския залив!?
