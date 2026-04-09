Американски военен дрон е засечен над Ормузкия проток на фона на напрежение в региона

Дрон на военноморските сили на САЩ е бил засечен днес, докато е проследявал полета си над Ормузкия проток. Машината Northrop Grumman MQ-4C Triton е излетяла от военновъздушната база Сигонела в Сицилия, където американските военноморски сили поддържат присъствие, съобщава Sky News, цитирана от Фокус.

Безпилотният апарат е способен да лети на височина над 15 000 метра и да остава във въздуха повече от 24 часа, с оперативен обхват от около 7 400 морски мили.

Данни от платформата Flightradar24 показват, че дронът е прекарал над два часа в зоната на Персийския залив и Ормузкия проток.

Междувременно напрежението в региона остава високо, след като Иран временно ограничи корабоплаването в протока в отговор на израелски удари в Ливан.

Иранската морска организация също е публикувала нова схема за преминаване през Ормузкия проток с цел избягване на „възможни сблъсъци с военноморски мини“.