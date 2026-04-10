Новини
Свят »
Русия »
Русия не е обсъждала великденското прекратяване на огъня в Украйна със САЩ, нямало "да предаде братска Куба"

10 Април, 2026 04:40, обновена 10 Април, 2026 04:52 1 266 16

  • русия-
  • украйна-
  • кирил дмитриев-
  • дмитрий песков-
  • сергей рябков

Стармър не е Чърчил, отбеляза специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия не е обсъждала предварително с другите страни в преговорите за Украйна обявяването на прекратяване на огъня на 11-12 април по случай православен Великден, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

„Не“, отговори той на въпрос дали великденското прекратяване на огъня е свързано с възобновяването на преговорите и дали е било обсъдено предварително със Съединените щати, като посредник, или с Украйна.

Както съобщи пресслужбата на Кремъл, руският президент Владимир Путин обяви Великденско примирие от 16:00 часа на 11 април до края на 12 април. Руските войски бяха инструктирани да прекратят военните действия във всички посоки, но да останат в готовност да противодействат на вражеската агресия.

Русия няма да се изтегли от Западното полукълбо, независимо какво казва Вашингтон, заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков на пресконференция в руското посолство в Хавана.

„Русия няма намерение да се изтегля от Западното полукълбо, независимо какво казва Вашингтон. Те са обсебени от това да изгонят Русия, както и Китай, от региона“, отбеляза дипломатът.

„Нашите отношения с Куба са специални“, подчерта той. „Куба означава много за руския народ, както политически, така и емоционално. За нас кубинците са братя. И не можем просто да предадем Куба - това е напълно изключено; не можем да я оставим на произвола на съдбата ѝ. Това би било коренно противно на това, което е в основата на нашето братство и нашето приятелство“, отбеляза Рябков.

Руският заместник-министър на външните работи участва в руско-кубински консултации в Хавана и се срещна с кубинския президент Мигел Диас-Канел.

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев заяви, че британският премиер Киър Стармър се опитва да прехвърли отговорността за провалената си енергийна политика върху други.

„Проваляйки се във всичко, Стармър, както винаги, се опитва да прехвърли отговорността за провалената си енергийна политика върху други. Той не е Чърчил“, написа руснакът в блога си.

Дмитриев коментира новината, че британският политик е недоволен от нестабилността на сметките за електроенергия на европейските домакинства.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Братска Куба

    8 14 Отговор
    Морална подкрепа,както за братски Иран

    Коментиран от #5, #7

    04:55 10.04.2026

  • 2 ТО СЕ ВИДЯ

    9 17 Отговор
    Докъде я докараха ,братска Куба Ел Команданте Кастро брадата и оня непрокопсаник Че Гевара,с подкрепата на Мацква и братУЖките......в кереча.....

    05:04 10.04.2026

  • 3 Уса

    14 3 Отговор
    Много правилно...Стармър не е Чърчил а обикновен пдрс,като всички останали,които побъркаха тоя свят и слугуват на богатите педофили.Към края на 20ти век имаше ясни предпоставки,че педофилите са станали много богати и овладели много сектори навсякъде и дърпат лостовете на власта,но никой не смееше да се съмнява,защото веднага биваше уволняван,бизнеса и живота му съсипвани

    05:09 10.04.2026

  • 4 Давай Иран

    12 4 Отговор
    Сащ загубиха войната си в Украйна, а сега бяха напълно унизени и от Ирак в поредната им война. На книжния тигър му остана само зверския нрав!

    Коментиран от #16

    05:11 10.04.2026

  • 5 Гориил

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Братска Куба":

    Но вие подкрепяте братската си Украйна.Не е ли така?

    05:15 10.04.2026

  • 6 Нормално 👍

    2 7 Отговор
    Русия винаги ще ги подкрепя.

    05:22 10.04.2026

  • 7 Морално разбира се

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Братска Куба":

    Неморалните работи са специалност на западните секти, които струват жилищни квартали и задушяеат цели народи.

    05:28 10.04.2026

  • 8 Тръмпи

    2 5 Отговор
    Безсмислено е да подкрепяш нещо, което не се крепи на нищо!

    05:34 10.04.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    3 13 Отговор
    За Щатиге не знаю, но Украйна наложи на Русия да приеме Великденско примирие от завтра  16:00 часа до 24.00 часа на 12-ти. Аз съгласен и дадох съответните разпоредби. Зеленски снова победи товарищи ☝️
    Силно се надявам че няма взриви Кримския мост, баш на 9-ти май пареда бутафорен ?

    05:46 10.04.2026

  • 10 Смърть на фашизма, свобода на народите

    5 12 Отговор
    Русия днес носи всичките характеристики и белези на обезумял ФАШИЗЪМ и е агресивна фашистка държава...!!!

    Пълно русфашистко безумие и лицемерие е да избиваш собствения си и исторически най близък съседен и братски народ с който се говори на един и същ език и да обявяваш далечните и чужди американци в Куба за свой братя и което е било “в основата на нашето братство и нашето приятелство“...!

    Коментиран от #15

    06:19 10.04.2026

  • 11 Припомням:

    1 5 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😂

    07:12 10.04.2026

  • 12 Ксаниба

    3 5 Отговор
    Само хора с психични отклонения могат да нападнат съседа си и да започнат да го избиват и грабят..

    Коментиран от #14

    07:15 10.04.2026

  • 13 Кубинците изтръпнаха.

    3 3 Отговор
    С такъв покровител мизерията му е гарантирана.

    07:27 10.04.2026

  • 14 а бе..

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ксаниба":

    Карлуковетьц,тебе в диспансеро никой не те пита,седи си уweцeтo нaпеефдьскио и кушай на здоровье,и чекай оти за изостаналите бгбандерци на пасхата будеть допълнителную добавку

    07:59 10.04.2026

  • 15 маке..

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Смърть на фашизма, свобода на народите":

    А пък будала бг-тата клечат и цукат нозете на дъртио джендър урсуль,сякаш легето,алабино и валдхардо са ги асвабодили от станбулците и са им запазили християнството и писмеността,и сега чекат да им докарат барело нефт през босфоро на 110 $,а нефтохимо им им е само на 500 км по море дека барелчето е на половината

    08:09 10.04.2026

  • 16 Квадрат13

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Давай Иран":

    Войната в Украйна можеше да бъде избегната. Всичко можеше да приключи почти безкръвно още през 2015 г. За съжаление мнението на народа не е важно. Важно е партньорите и олигарсите да са доволни.

    08:34 10.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания