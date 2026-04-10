Русия не е обсъждала предварително с другите страни в преговорите за Украйна обявяването на прекратяване на огъня на 11-12 април по случай православен Великден, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков.
„Не“, отговори той на въпрос дали великденското прекратяване на огъня е свързано с възобновяването на преговорите и дали е било обсъдено предварително със Съединените щати, като посредник, или с Украйна.
Както съобщи пресслужбата на Кремъл, руският президент Владимир Путин обяви Великденско примирие от 16:00 часа на 11 април до края на 12 април. Руските войски бяха инструктирани да прекратят военните действия във всички посоки, но да останат в готовност да противодействат на вражеската агресия.
Русия няма да се изтегли от Западното полукълбо, независимо какво казва Вашингтон, заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков на пресконференция в руското посолство в Хавана.
„Русия няма намерение да се изтегля от Западното полукълбо, независимо какво казва Вашингтон. Те са обсебени от това да изгонят Русия, както и Китай, от региона“, отбеляза дипломатът.
„Нашите отношения с Куба са специални“, подчерта той. „Куба означава много за руския народ, както политически, така и емоционално. За нас кубинците са братя. И не можем просто да предадем Куба - това е напълно изключено; не можем да я оставим на произвола на съдбата ѝ. Това би било коренно противно на това, което е в основата на нашето братство и нашето приятелство“, отбеляза Рябков.
Руският заместник-министър на външните работи участва в руско-кубински консултации в Хавана и се срещна с кубинския президент Мигел Диас-Канел.
Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев заяви, че британският премиер Киър Стармър се опитва да прехвърли отговорността за провалената си енергийна политика върху други.
„Проваляйки се във всичко, Стармър, както винаги, се опитва да прехвърли отговорността за провалената си енергийна политика върху други. Той не е Чърчил“, написа руснакът в блога си.
Дмитриев коментира новината, че британският политик е недоволен от нестабилността на сметките за електроенергия на европейските домакинства.
1 Братска Куба
Коментиран от #5, #7
04:55 10.04.2026
2 ТО СЕ ВИДЯ
05:04 10.04.2026
3 Уса
05:09 10.04.2026
4 Давай Иран
Коментиран от #16
05:11 10.04.2026
5 Гориил
До коментар #1 от "Братска Куба":Но вие подкрепяте братската си Украйна.Не е ли така?
05:15 10.04.2026
6 Нормално 👍
05:22 10.04.2026
7 Морално разбира се
До коментар #1 от "Братска Куба":Неморалните работи са специалност на западните секти, които струват жилищни квартали и задушяеат цели народи.
05:28 10.04.2026
8 Тръмпи
05:34 10.04.2026
9 Владимир Путин, президент
Силно се надявам че няма взриви Кримския мост, баш на 9-ти май пареда бутафорен ?
05:46 10.04.2026
10 Смърть на фашизма, свобода на народите
Пълно русфашистко безумие и лицемерие е да избиваш собствения си и исторически най близък съседен и братски народ с който се говори на един и същ език и да обявяваш далечните и чужди американци в Куба за свой братя и което е било “в основата на нашето братство и нашето приятелство“...!
Коментиран от #15
06:19 10.04.2026
11 Припомням:
07:12 10.04.2026
12 Ксаниба
Коментиран от #14
07:15 10.04.2026
13 Кубинците изтръпнаха.
07:27 10.04.2026
14 а бе..
До коментар #12 от "Ксаниба":
07:59 10.04.2026
15 маке..
До коментар #10 от "Смърть на фашизма, свобода на народите":А пък будала бг-тата клечат и цукат нозете на дъртио джендър урсуль,сякаш легето,алабино и валдхардо са ги асвабодили от станбулците и са им запазили християнството и писмеността,и сега чекат да им докарат барело нефт през босфоро на 110 $,а нефтохимо им им е само на 500 км по море дека барелчето е на половината
08:09 10.04.2026
16 Квадрат13
До коментар #4 от "Давай Иран":Войната в Украйна можеше да бъде избегната. Всичко можеше да приключи почти безкръвно още през 2015 г. За съжаление мнението на народа не е важно. Важно е партньорите и олигарсите да са доволни.
08:34 10.04.2026