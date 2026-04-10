Русия не е обсъждала предварително с другите страни в преговорите за Украйна обявяването на прекратяване на огъня на 11-12 април по случай православен Великден, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

„Не“, отговори той на въпрос дали великденското прекратяване на огъня е свързано с възобновяването на преговорите и дали е било обсъдено предварително със Съединените щати, като посредник, или с Украйна.

Както съобщи пресслужбата на Кремъл, руският президент Владимир Путин обяви Великденско примирие от 16:00 часа на 11 април до края на 12 април. Руските войски бяха инструктирани да прекратят военните действия във всички посоки, но да останат в готовност да противодействат на вражеската агресия.

Русия няма да се изтегли от Западното полукълбо, независимо какво казва Вашингтон, заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков на пресконференция в руското посолство в Хавана.

„Русия няма намерение да се изтегля от Западното полукълбо, независимо какво казва Вашингтон. Те са обсебени от това да изгонят Русия, както и Китай, от региона“, отбеляза дипломатът.

„Нашите отношения с Куба са специални“, подчерта той. „Куба означава много за руския народ, както политически, така и емоционално. За нас кубинците са братя. И не можем просто да предадем Куба - това е напълно изключено; не можем да я оставим на произвола на съдбата ѝ. Това би било коренно противно на това, което е в основата на нашето братство и нашето приятелство“, отбеляза Рябков.

Руският заместник-министър на външните работи участва в руско-кубински консултации в Хавана и се срещна с кубинския президент Мигел Диас-Канел.

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев заяви, че британският премиер Киър Стармър се опитва да прехвърли отговорността за провалената си енергийна политика върху други.

„Проваляйки се във всичко, Стармър, както винаги, се опитва да прехвърли отговорността за провалената си енергийна политика върху други. Той не е Чърчил“, написа руснакът в блога си.

Дмитриев коментира новината, че британският политик е недоволен от нестабилността на сметките за електроенергия на европейските домакинства.