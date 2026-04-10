Новини
Свят »
Полша »
САЩ могат да излязат от НАТО, смятат повечето поляци

10 Април, 2026 15:21

  • нато-
  • сащ-
  • напускане-
  • полша-
  • анкета-
  • мнение
САЩ могат да излязат от НАТО, смятат повечето поляци - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 50% от поляците смятат, че САЩ може да напуснат НАТО след изявленията на президента на Белия дом Доналд Тръмп. Това сочат резултатите от проучване, изготвено от изследователския център SW за портала Onet.

Според анкетата 52% от респондентите са на това мнение. 24,8% от анкетираните нямат подобни опасения, а 23,2% не могат да преценят.

Тръмп наскоро остро критикува европейските си съюзници, включително Обединеното кралство, за отказа си да се включат във войната с Иран. Всички страни от ЕС отказаха да участват във военни операции на страната на САЩ срещу Ислямската република. В отговор американският лидер нарече европейските си съюзници страхливци и обеща да „запомни това“. Той също така критикува НАТО, наричайки алианса „хартиен тигър“. В интервю за Ройтерс, публикувано на 1 април, обитателят на Белия дом заяви, че е отвратен от НАТО и обмисля изтеглянето на Съединените щати от алианса.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бум Бум Бум

    25 2 Отговор
    Бум Бум тел афиф

    Коментиран от #14

    15:22 10.04.2026

  • 2 Бум

    29 4 Отговор
    Мисията на Зеленски в Близкия изток се провали.

    „След като Зеленски предложи „помощ“ на страните от Персийския залив, арабските шейхове помолиха украинските „специалисти“ по противовъздушна отбрана да напуснат. Оказа се, че всичките пет обекта, които те защитаваха, са били унищожени“, се казва в доклада .

    В статията се отбелязва, че украински ракети за противовъздушна отбрана са ударили два небостъргача в ОАЕ. Авторът споменава и удар по украински депа за дронове в Емирствата.

    Коментиран от #56

    15:23 10.04.2026

  • 3 Баце ЕООД

    15 1 Отговор
    Но това не е краят на нато, нали уе сороски капацитети??

    Коментиран от #17

    15:26 10.04.2026

  • 4 Лада искра

    11 7 Отговор
    Ха ха, аввееее за гу.бенняяцци.и перчема и д иска не може да изкара сша от нто. Само конгреса може да го направи

    Коментиран от #6

    15:26 10.04.2026

  • 5 Баце ЕООД

    15 1 Отговор
    Гласят война в Сирия между Израел и Турция

    Коментиран от #27

    15:26 10.04.2026

  • 6 Ай нидей

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Лада искра":

    Ги разбира толкоз.. Че нещата очевидно не са ти ясни. Излизат си и то без да ги бърка закони и тям подобн

    Коментиран от #12

    15:27 10.04.2026

  • 7 Да излизат то се видя че

    6 21 Отговор
    Няма от кой да се пазим

    Една Украйна смля Цяла Русия и Китай
    Камо ли някой друг

    15:28 10.04.2026

  • 8 факуса

    9 0 Отговор
    на доброто което могат да направят

    15:28 10.04.2026

  • 9 сополиво coрocне

    22 3 Отговор
    Ужас, колеги, сега кой ще ни варди?! Смелите окраински защитници не овардиха нищо от иранските дронове, а коалицията на лаещите подви опашка пред унищожения ирански воененпотенциал.

    15:29 10.04.2026

  • 10 Тя Русия в близките 150 години

    4 22 Отговор
    Няма и да сънува да заграбва чужда територия

    Коментиран от #40

    15:29 10.04.2026

  • 11 Марк Рюте, шеф на НАТО

    6 22 Отговор
    С.А.Щ и да излезе няма спаси русняците !!!
    НАТО отдавна е влязло в Русия и бомби на поразия ☝️

    15:29 10.04.2026

  • 12 Лада искра

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ай нидей":

    Ха ха, верно ли ? Препоръчвам ти да четеш повече

    15:29 10.04.2026

  • 13 Доказаният Педофил Путин

    3 18 Отговор
    След 3 дена Киев пада и нападам НАТО

    Вервайте ми

    Коментиран от #55, #57

    15:30 10.04.2026

  • 14 Бум Бум

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Бум Бум Бум":

    Ама Техеран

    15:31 10.04.2026

  • 15 Ъъъъъъъ

    6 18 Отговор
    Те Украйна немогът да бутнат
    Европа щели да нападат

    От Руснак тор става войн не!

    15:32 10.04.2026

  • 16 Лада искра

    17 5 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #41

    15:33 10.04.2026

  • 17 Споко сабака

    4 13 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    САЩ могат, но НЯМА да напуснат НАТО! Набий си го

    Коментиран от #30

    15:33 10.04.2026

  • 18 отекчен

    12 1 Отговор
    да се махат и да си прибират пенделите и розовите понита също

    15:33 10.04.2026

  • 19 Путин съм

    2 17 Отговор
    Имам още 50 милиона роби
    Ще ги хвърля на фронта пък каквото ще да става

    15:33 10.04.2026

  • 20 Лада искра

    12 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:33 10.04.2026

  • 21 Лада искра

    9 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:33 10.04.2026

  • 22 Лада искра

    11 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:33 10.04.2026

  • 23 Слава Украйна

    3 15 Отговор
    Попиля свинарника

    15:33 10.04.2026

  • 24 Слава Украйна

    3 18 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #32

    15:34 10.04.2026

  • 25 Нищо по-добре

    18 2 Отговор
    от това! Ако САЩ излязат, то трябва да си вземат и всичките бази от Европа! Това днес не е критично, понеже сега в момента нямаме врагове, които биха могли да ни превземат военно. Русия се изтощи с Укра и сега няма намерение да ни напада. А опасността от други войни е свързана с присъствието на САЩ тука, в Европа. Ако те се махнат, изчезват и опасностите от близка война. Не знам, защо европейците толкова се плашат? Да се махат и готово. И без САЩ си можем. Тъкмо Европа ще се отърве от всичките марионетки и ще разберем, кои сме и какво искаме. Ще се спре напредването към цифровият концлагер и всичките глупости на Шваб и олигарсите! Ще сменим всичките послушковци с други, нормални лидери и ще започнем нов икономически растеж... И зелената глупост също ще махнем... Европейците не искат да са васали на никого и не ускат диктатури, тотален контрол, тормоз с огромни инфлации, тормоз с разни измислени от нищото "зарази" и да ни унищожават животните ии пък такива за хората, да ни затварят и мъчат с отровни инжекции и подобни...Искаме нормална система вече!!!

    15:34 10.04.2026

  • 26 Още 5 гидини война

    3 18 Отговор
    И Русия ще се разцепи на 10 джуджета
    Влизат във нато и с тази се свършва

    15:35 10.04.2026

  • 27 Тъй ли

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Баце ЕООД":

    А кой я гласи тая война?

    Коментиран от #31

    15:35 10.04.2026

  • 28 Педофилията вие от Бункера

    1 14 Отговор
    Нещо се случва

    15:35 10.04.2026

  • 29 Хеми значи бензин

    9 2 Отговор
    Тъпака мерц казал че войната му сърувала паро. Кой те брига за жив бе та пак немски умрете всички.

    15:35 10.04.2026

  • 30 Баце ЕООД

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Споко сабака":

    Мне, щи го набия на теб, тъкмо не само да разбереш, ами и усетиш - кой прав и кой е крив.

    Коментиран от #33

    15:36 10.04.2026

  • 31 Баце ЕООД

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тъй ли":

    Ама вие либералчетата верно нищо не знаете, само чакате като новоизлюпени мама да ви нахрани.. Чети бе питко, чети и се развивай..

    15:37 10.04.2026

  • 32 Абе стига с

    18 6 Отговор

    До коментар #24 от "Слава Украйна":

    тези фашисти!
    Били "герои"? Тези "герои" избиха над 14 000 цивилни хора в Източна Укра, между които и много деца. И това преди 2022 г. да ги нападне Русия... А ти им казваш "слава"??? На тези слава, за това ли??? Че са убийци на деца?

    Коментиран от #37

    15:37 10.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бццз

    10 4 Отговор
    Как така САЩ ще напуснат НАТО......не може ..има клаузи...
    Има договори. Или тези правила пробутват на нас българите...от където и да ни се погледне все сме за оплакване ..жалка държава от четвъртия свят

    15:38 10.04.2026

  • 35 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    ДА ВЪРВЯТ НА МА....Й.....НАТА СИ! КЪДЕТО СТЪПЯТ САМО БЕЛИ ПРАВЯТ!

    15:39 10.04.2026

  • 36 Народен съд

    11 2 Отговор
    Бум-бум-бум атомен взрив над ционистката клоака Тел Авив🔥

    15:40 10.04.2026

  • 37 Слава Украйна

    1 14 Отговор

    До коментар #32 от "Абе стига с":

    Изби фашистите
    Кремълският Фашист скоро ще виси на въже

    Коментиран от #39

    15:43 10.04.2026

  • 38 Логика

    10 2 Отговор
    Колкото и да е луд рижко... няма да стане, понеже има доста васали, които да купуват краварските боклуци.

    15:46 10.04.2026

  • 39 Слава!

    10 1 Отговор

    До коментар #37 от "Слава Украйна":

    ТЦК!
    Слава БУСовизацията!
    Слава!

    15:47 10.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Лада искра":

    Да ходиш да мpeш с мильони заради плeшивия дypaк, да си гладен, нямаш интернет, бял ден да не видиш, а децата се крият в мазетата в 22-ри век, това може се случи само в Русия, таваришчи ☝️

    Коментиран от #48

    15:51 10.04.2026

  • 42 борисов бойко борисов

    3 0 Отговор
    с такъв хахо като тръмпщайн...по добре да ги няма

    15:52 10.04.2026

  • 43 Хибрид

    2 1 Отговор
    Само по нашите ширини се разпространяват подобни новини

    15:52 10.04.2026

  • 44 Кривоверен алкаш

    2 3 Отговор
    Да излизат..работата понамирисва като дали Иран ще затвори Ормузкият Проток...Няма нужда от изнудване,сега или до следващият път...Да му мислят САЩ,че не са това което бяха...ЕС си е търговски съюз..няма проблеми с никой...добре е да се запомни....

    15:54 10.04.2026

  • 45 долу сащ

    4 2 Отговор
    я питай те българите какво мисля за Националната Американска Терористична Организация?

    Коментиран от #47

    16:06 10.04.2026

  • 46 без коментар

    3 1 Отговор
    През 2023г. демократите гласуваха закон, с който излизането от НАТО може да стане само с одобрението на Сената.

    16:17 10.04.2026

  • 47 веселяк

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "долу сащ":

    Българите никой за нищо не ги пита!

    Коментиран от #51

    16:18 10.04.2026

  • 48 Лада искра

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Владимир Путин, президент":

    Ко каза ко ?

    Коментиран от #52

    16:19 10.04.2026

  • 49 Д-р Ментал

    1 0 Отговор
    Марш!

    16:28 10.04.2026

  • 50 Нато мато глупости са тва

    3 0 Отговор
    Изхарчени са трилиони ресурси пари и реални ресурси за тоа що духа нато и мато са безмислици

    16:28 10.04.2026

  • 51 Питат ги

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "веселяк":

    Само зо чушкопеците🤣🤣🤣🤣ракията и сланината

    16:29 10.04.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Лада искра":

    Сказал че си дешевая ПЯТЬ-рублевка 😄☝️

    16:29 10.04.2026

  • 53 Асф

    5 0 Отговор
    Нашето Паси плака с сълзи на радост когато влязохме в НАТО. Сега ще плачели с сълзи на отчаяние че НАТО ще ..овдовее..без САЩ са нищо

    16:32 10.04.2026

  • 54 оня с коня

    1 5 Отговор
    Дори и САЩ да напуснат НАТО,България ,Полша,Румъния и т.н. са държави СПЕЧЕЛИЛИ Доверието на Америка и няма проблем да се сключат ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ за "Взаимопомощ" като Наличието на Амер Бази е Гаранция за Амер. Закрила при Нападение от Русия.Междувременно в САЩ се водим като "Надежден партньор" и то не защото сме "Умни и Красиви",а защото ДОКАЗВАМЕ ЛОЯЛНОСТТА СИ чрез покупката както на 16 Броя Ф-16 блок 70,така и на Енергоблокове за Атомната ни Централа.

    16:43 10.04.2026

  • 55 Абе ти

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Доказаният Педофил Путин":

    по-добре ни кажи за коалицията Епщайн

    16:51 10.04.2026

  • 56 истината преди всичко

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бум":

    Тези по бьрзо "стоплиха" за разлика от европейските емирати.

    17:04 10.04.2026

  • 57 Жалко за Готвача

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Доказаният Педофил Путин":

    Дали е педофил не знам но че е бункерен герой и олигарх вече е доказано. Днес Ботокса обяви Великденско премирие (няма лошо ако не беше пиар...) и веднага питам кога това би се случило преэ ВСВ?! Руснаците вече разбраха кой е ботокса но за сьжаление Росгвардия го охранява и не от сьвест а отново за пари.

    17:16 10.04.2026

  • 58 БРАВО

    1 0 Отговор
    И като излязат какво,...ще се възроди европейското производство на оръжие или ще има руски газ и нефт за Европа

    18:07 10.04.2026

  • 59 Шопен

    1 3 Отговор
    Тръмп е прав.Европейските политици са много прости или много страхливи или много подло-хитри: МОЖЕ БИ не знаят или не помнят, че преди ерата на аятоласите Иран бе верен сюэзник на САЩ и запада.Може би не знаят, че Иран се управлява от ислямска секта - шиити, които са враг на сунитите, чийто водач е Саудитска Арабия и която е непрекъснато нападана с ракети и дронове от Иран, чрез нарочно създадените Хути в Йемен.Може би не знаят, че други две терористични организации - Хамас и Хизбула непрекъснато нападат Израел и че втора извърши атентат в Бг, до аерогарата в Бургас.

    18:10 10.04.2026

  • 60 Горски

    2 0 Отговор
    Ако фашистите от Америчка се разкарат от Европа ше стане много по спокойно. Фашистките окупатори седят в Европа още от 1945 след като сглобиха с евреите ВСВ това беше и целта на Световната война да се настанят трайно в Европа и Азия. Никой не жали за цонстките окупатори от САЩ само петоколонниците шпиони от НПО които се изхранват с предаделство. Много приказни, но е спестена истината, че за американците от сащ всички партньори са парцали - служат за замитане на следите, а когато станат ненужни, биват изхвърлени. Вън на американските терористи от България! Ако САЩ напуснат НАТО: Най-голямата опасност е че ЕвроУрсулите - военолюбци остават. Путин никога не е имал намерение да напада Европа, достатъчно проблеми си навлече с Украйна. Спрете с тази дезинформация и пропаганда! Нали се говори за обща европейска отбрана, ами без САЩ Нато + Украйна ще е това. По-големият проблем са петрола и газа, тъй че наблягайте на АЕЦ.!

    18:16 10.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания