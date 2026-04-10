САЩ могат да излязат от НАТО, смятат повечето поляци

Над 50% от поляците смятат, че САЩ може да напуснат НАТО след изявленията на президента на Белия дом Доналд Тръмп. Това сочат резултатите от проучване, изготвено от изследователския център SW за портала Onet.

Според анкетата 52% от респондентите са на това мнение. 24,8% от анкетираните нямат подобни опасения, а 23,2% не могат да преценят.

Тръмп наскоро остро критикува европейските си съюзници, включително Обединеното кралство, за отказа си да се включат във войната с Иран. Всички страни от ЕС отказаха да участват във военни операции на страната на САЩ срещу Ислямската република. В отговор американският лидер нарече европейските си съюзници страхливци и обеща да „запомни това“. Той също така критикува НАТО, наричайки алианса „хартиен тигър“. В интервю за Ройтерс, публикувано на 1 април, обитателят на Белия дом заяви, че е отвратен от НАТО и обмисля изтеглянето на Съединените щати от алианса.