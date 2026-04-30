  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа с ТИР и пътнически микробус е станала край село Лютидол

30 Април, 2026 19:28 1 503 9

Шофьорът на товарния камион се изплашил и потеглил в посока Ботевград

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа с ТИР и пътнически микробус е станала на международния път Е-79 между Мездра и Ботевград, научи агенция BulNews.

Инцидентът е край село Лютидол, при завоите, познати на шофьорите като "ески".
ТИР с полска регистрация пътувал от Видин към София, когато водачът загубил контрол над управлението и блъснал товарен камион "Форд".

Шофьорът на товарния камион се изплашил и потеглил в посока Ботевград.
Свидетели започнали гонка с беглеца и подали сигнал на спешния телефон 112. Те успели да блокират пътя на ТИР-а и направили граждански арест на водача до пристигането на полицията.

След направена справка униформените установили, че шофьорът на тежката машина е българин.

Вследствие на силния удар са пострадали двама души – мъж и жена. На местопроизшествието пристигнали две линейки от Мездра, които транспортирали ранените до врачанската болница. На този етап няма повече информация за здравословното им състояние.

Заради произшествието в участъка се е образувала огромна тапа и от двете страни и трафикът се регулира от Пътна полиция-Мездра.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никси

    25 1 Отговор
    МАРО ,това със синия бризент на пътнически бус ли ти прилича , ццццц !!!.

    19:33 30.04.2026

  • 2 Асдф

    17 4 Отговор
    Това е на Бойко магистралата Видин-София.

    19:39 30.04.2026

  • 3 Ъхъ!!!

    17 4 Отговор
    Тоя път е поредната "цицка" на ГЕРБ! Правят го от 2021 година и са доникъде. Ама парите си вървят!

    19:43 30.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 иво

    23 1 Отговор
    Факти, вие четете ли изобщо това, което публикувате?

    Коментиран от #7

    19:46 30.04.2026

  • 6 Радев е виновен

    4 4 Отговор
    Краде краде краде
    Сега ние пиеме чорба

    20:23 30.04.2026

  • 7 Даниел Немитов

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "иво":

    Чукча писател, чукча не читател.

    20:24 30.04.2026

  • 8 1111

    4 0 Отговор
    По-малоумно обяснение не бях чел... Нищо не се разбира...

    Коментиран от #9

    20:53 30.04.2026

  • 9 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "1111":

    Виж аФтора! Още 1 127 323 такива статии и е вече за Пулицър! Или пък за ПОЛЮцър!

    21:15 30.04.2026

