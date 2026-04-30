Тежка катастрофа с ТИР и пътнически микробус е станала край село Лютидол

Тежка катастрофа с ТИР и пътнически микробус е станала на международния път Е-79 между Мездра и Ботевград, научи агенция BulNews.

Инцидентът е край село Лютидол, при завоите, познати на шофьорите като "ески".

ТИР с полска регистрация пътувал от Видин към София, когато водачът загубил контрол над управлението и блъснал товарен камион "Форд".

Шофьорът на товарния камион се изплашил и потеглил в посока Ботевград.

Свидетели започнали гонка с беглеца и подали сигнал на спешния телефон 112. Те успели да блокират пътя на ТИР-а и направили граждански арест на водача до пристигането на полицията.

След направена справка униформените установили, че шофьорът на тежката машина е българин.

Вследствие на силния удар са пострадали двама души – мъж и жена. На местопроизшествието пристигнали две линейки от Мездра, които транспортирали ранените до врачанската болница. На този етап няма повече информация за здравословното им състояние.

Заради произшествието в участъка се е образувала огромна тапа и от двете страни и трафикът се регулира от Пътна полиция-Мездра.