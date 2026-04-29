Смут в световната търговия с петрол! Русия остава в ОПЕК+ въпреки напускането на ОАЕ

Русия възнамерява да остане част от формата ОПЕК+, въпреки решението на Обединени арабски емирства да напуснат организацията, съобщиха от Кремъл.
Говорителят Дмитрий Песков заяви, че ОПЕК+ остава ключов механизъм за стабилизиране на енергийните пазари в условията на турбуленции, предизвикани от глобалната енергийна криза и конфликта с Иран.
"Този формат помага значително да се ограничат колебанията на пазарите и да се постигне стабилност", подчерта Песков. Той допълни, че Москва уважава решението на ОАЕ, но очаква енергийният диалог между двете страни да продължи.
Напускането на ОПЕК от страна на ОАЕ - четвъртият по големина производител в алианса - се разглежда като удар по организацията, която заедно с партньорите си контролира близо половината от световния добив на петрол. Русия е вторият по големина производител в групата след Саудитска Арабия.
Руският финансов министър Антон Силуанов предупреди, че излизането на ОАЕ може да доведе до разхлабване на координацията между страните производителки. По думите му, ако държавите започнат да увеличават добива без съгласувана политика, това би оказало натиск за понижение на цените на петрола.
На този етап обаче пазарите остават подкрепени от ограниченията в доставките, свързани с блокадата на Ормузкия проток - ключов маршрут за глобалния енергиен трафик. Според Силуанов рискът от свръхпредлагане ще се прояви едва след възстановяване на нормалното корабоплаване в региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
19:45 29.04.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #51
19:45 29.04.2026
3 си дзън
19:46 29.04.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #25
19:48 29.04.2026
5 А....Ко стана сега!!!
Следва БРИКС.
Нещо не виждаме нито ЕС, нито САЩ да се разпадат.
Коментиран от #7, #10, #11
19:49 29.04.2026
6 Минавам само да кажа
19:49 29.04.2026
7 Дон Корлеоне
До коментар #5 от "А....Ко стана сега!!!":Рижият го сложи на Хаяско.
Коментиран от #15, #22, #46
19:51 29.04.2026
8 Пич
19:51 29.04.2026
9 ОАЕ
19:51 29.04.2026
10 си дзън
До коментар #5 от "А....Ко стана сега!!!":Моля, моля. Има ред за разпадането. Първо ОПЕК+, после РФ (русията) и тогава БРИКС.
Коментиран от #14
19:52 29.04.2026
11 Горкото
До коментар #5 от "А....Ко стана сега!!!":Това да си тъп може да не е лесно, но тебе не те мъчи много, щото си и праззз...
Коментиран от #18
19:53 29.04.2026
12 Тимур
Коментиран от #19, #33
19:54 29.04.2026
13 РУСИЯ ПРОДАВА САМО В РУБЛИ И ЙОАНИ
Коментиран от #23
19:55 29.04.2026
14 Дрън дзън
До коментар #10 от "си дзън":Аа, най първо от всичко мозъка ти се е разпаднал! Ама това не мое да умори нито един паветник, щото те функционират безмизъчно!
Коментиран от #20
19:55 29.04.2026
15 Рижият на теб го сложи
До коментар #7 от "Дон Корлеоне":но дори и за това няма нещо на раменете да се сети! Само глупак се е навъдил.
19:55 29.04.2026
16 Демократ
19:55 29.04.2026
17 Факти
19:57 29.04.2026
18 Интересно ми е
До коментар #11 от "Горкото":ти как анализираш новината и средносрочните и дългосрочните последствия?
Сподели си мисловната дейност с нас.
Заблести като слънце над нас, простите!
Коментиран от #21, #32
19:57 29.04.2026
19 Тумор!
До коментар #12 от "Тимур":Пак простееш! Тръмп прецакал Путин, като си такова родителката на петродолара?
19:59 29.04.2026
20 си дзън
До коментар #14 от "Дрън дзън":Хахахахахаха. Май нещо си изнервен. Вземи Кит-кат. Хахахаха
Коментиран от #29
20:00 29.04.2026
21 На вас паветниците
До коментар #18 от "Интересно ми е":Слънцето като ви напече кратуните, разширяването на празното пространство вътре ви почиства ушите автоматично с въздух под налягане.
20:02 29.04.2026
22 Тимур
До коментар #7 от "Дон Корлеоне":Навря му го целия на детекрадеца Путин
Коментиран от #26, #27
20:02 29.04.2026
23 Знаеш ли кво?
До коментар #13 от "РУСИЯ ПРОДАВА САМО В РУБЛИ И ЙОАНИ":бОли ме дедо/вият за Русия.
20:02 29.04.2026
24 Джамбаза
Какви са тези прогнози за спад?
Коментиран от #31
20:04 29.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хихихи
До коментар #22 от "Тимур":ОАЕ изигра Тръмп. Петролодолара замина на кино. Русия се кефи.
Коментиран от #44, #47
20:07 29.04.2026
28 Много гот
Коментиран от #30
20:08 29.04.2026
29 А бе
До коментар #20 от "си дзън":Зеленчук, дай си адреса да минем да те полеем, че тъпотия гледам не ти вреди, но сушата може да те умори!
Коментиран от #38
20:09 29.04.2026
30 Ол1гофрен,
До коментар #28 от "Много гот":Купувай рубли.
Коментиран от #35, #36
20:10 29.04.2026
31 си дзън
До коментар #24 от "Джамбаза":Няма спад. В момента танкерите в Туапсе зареждат безплатно от петрола излян в морето.
Има голям наплив за тази аванта, но има и риск много от тях да бъдат ударени и да си се носят в
морето без посока.
20:11 29.04.2026
32 Копейките освен че са предатели
До коментар #18 от "Интересно ми е":Са и неграмотни.
20:11 29.04.2026
33 Факти
До коментар #12 от "Тимур":Вървят слухове, че Путин няма да го вкарват в килия, а в клетка в зоологическата градина в Киев с отделен вход. Ще счупят парите украинците.
Коментиран от #37, #50
20:11 29.04.2026
34 ОТ РЕСУРСИТЕ НА РУСИЯ
20:12 29.04.2026
35 хахахахха
До коментар #30 от "Ол1гофрен,":имам си достатъчно,по скоро гледам да продам всичкото вмирисано евро щото изчезва като валута
20:12 29.04.2026
36 Епа що?
До коментар #30 от "Ол1гофрен,":Майка ти взема всичко! И с няколко кори яйца съм и плащал.
20:13 29.04.2026
37 хахахахха
До коментар #33 от "Факти":толкова сл@б0умни тролове скоро не бяха се вяскали
Коментиран от #39, #40
20:13 29.04.2026
38 си дзън
До коментар #29 от "А бе":Ама разбира се. Адресът ми е: 5.136.0.0/16. Чакам те.
Коментиран от #41, #42
20:15 29.04.2026
39 Това показва
До коментар #37 от "хахахахха":само колко е отчаян пропадналият запад, вече да плаща на всеки глупак, без значение колко е глупав. Русия яко нарита фашистите, Рева на тролеите е неистов и симфония за ушите!
20:17 29.04.2026
40 Епааа
До коментар #37 от "хахахахха":Тоя не е слабоумен, защо това предполага дека да има баре малко ум, а он нема ич!
20:17 29.04.2026
41 Ти го
До коментар #38 от "си дзън":закла тоя, ама няма да вдене. Хахахаха
20:18 29.04.2026
42 Тури
До коментар #38 от "си дзън":Си компрес до като дойдем, ама не там къде си свикнал да си го завираш, а на челото!
20:19 29.04.2026
43 Хм...
Засега толкоз!
Коментиран от #48
20:19 29.04.2026
44 Факти
До коментар #27 от "хихихи":На какво се кефи Путин? Че ОАЕ ще свали цените, а той не може да вдигне износа? Той 1) е санкциониран и 2) основният му клиент Китай започва да намаля потреблението, защото разкара ДВГ от улиците.
Коментиран от #45
20:22 29.04.2026
45 хахахахаха
До коментар #44 от "Факти":айде пак с евтината дезинформация😆😆
20:24 29.04.2026
46 Тимур
До коментар #7 от "Дон Корлеоне":Много лошо ще го поеми и Кигай, Дони ги прецака
Коментиран от #49
20:25 29.04.2026
47 Тимур
До коментар #27 от "хихихи":Нали знаеш, че сиГлупак. Хайде сега се понапъни и попрочети анализите на големиглте световти издания. И последно, разкарай рублите
20:28 29.04.2026
48 си дзън
До коментар #43 от "Хм...":Така е. Уралсът не можеш го купи и за 350. Просто го няма. Имало го в излишък само в Туапсе.
20:28 29.04.2026
49 Отново
До коментар #46 от "Тимур":Паветни хомусексуални мечти! Откак краставиците станаха десет евро ептем откачихте като немате пари да си купите!
20:29 29.04.2026
50 Тимур
До коментар #33 от "Факти":Путин се овековечи, факт! В класацията на съдисти, психопати и изверги Путин ще е в първите пет!
20:32 29.04.2026
51 Стоенчо
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Иди го хвани!
20:34 29.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.