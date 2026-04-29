Смут в световната търговия с петрол! Русия остава в ОПЕК+ въпреки напускането на ОАЕ

Русия възнамерява да остане част от формата ОПЕК+, въпреки решението на Обединени арабски емирства да напуснат организацията, съобщиха от Кремъл.

Говорителят Дмитрий Песков заяви, че ОПЕК+ остава ключов механизъм за стабилизиране на енергийните пазари в условията на турбуленции, предизвикани от глобалната енергийна криза и конфликта с Иран.

"Този формат помага значително да се ограничат колебанията на пазарите и да се постигне стабилност", подчерта Песков. Той допълни, че Москва уважава решението на ОАЕ, но очаква енергийният диалог между двете страни да продължи.

Напускането на ОПЕК от страна на ОАЕ - четвъртият по големина производител в алианса - се разглежда като удар по организацията, която заедно с партньорите си контролира близо половината от световния добив на петрол. Русия е вторият по големина производител в групата след Саудитска Арабия.

Руският финансов министър Антон Силуанов предупреди, че излизането на ОАЕ може да доведе до разхлабване на координацията между страните производителки. По думите му, ако държавите започнат да увеличават добива без съгласувана политика, това би оказало натиск за понижение на цените на петрола.

На този етап обаче пазарите остават подкрепени от ограниченията в доставките, свързани с блокадата на Ормузкия проток - ключов маршрут за глобалния енергиен трафик. Според Силуанов рискът от свръхпредлагане ще се прояви едва след възстановяване на нормалното корабоплаване в региона.