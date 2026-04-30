Доналд Тръмп: Кралят щеше да ни подкрепи за войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че крал Чарлз би бил "по-полезен" по въпроса за Иран от британския премиер Кийр Стармър, коментирайки военния отговор на конфликта в Близкия изток по време на посещение на британския монарх в САЩ, пише "Политико".

Изказването, направено пред репортери в сряда, поставя Чарлз в деликатна позиция, тъй като като държавен глава той трябва да стои над партийната политика. То също така подсказва, че срещата не е изгладила напрежението между Тръмп и Стармър след сериозните им разногласия относно войната в Иран.

Попитан дали еднодневното посещение е подобрило отношенията му с британския премиер, Тръмп определи краля като "фантастичен" и "голям мой приятел". В същото време той подчерта: "Мисля, че ако той правеше това, ако зависеше от него, вероятно щеше да ни помогне с Иран."

Президентът допълни, че Чарлз "щеше да последва предложенията, които направихме по отношение на Украйна, защото имаме някои разногласия по въпроса за Украйна, не толкова свързани с НАТО, колкото с европейските страни."

Тръмп отбеляза и личното си отношение към монарха: "Той е изключителен човек. И да, това помага от гледна точка на това, че когато харесваш толкова много краля на една държава, това вероятно помага на отношенията ти с премиера."

В същото време той разкритикува позицията на Стармър относно военната помощ: "Но знаете ли, в такъв случай, министър-председателят, на когото казах, че искате да изпратите малко помощ? Той каза, не, ще я изпратим, след като спечелите войната. Аз казах, че това не е добре, това не е добре."

Тръмп вече е отправял остри критики към Стармър, заявявайки, че той "не е Уинстън Чърчил" и че специалните отношения между двете страни "не са това, което бяха преди".

От своя страна британският премиер последователно се противопоставя на натиска за намеса в конфликта с Иран, аргументирайки се, че това не е в националния интерес на Обединеното кралство.

В реч пред Конгреса във вторник крал Чарлз подчерта значението на съюза между двете държави, призовавайки за сътрудничество, за да "защити споделените ни ценности" и да "игнорира ясните призиви да се затваряме все повече навътре".