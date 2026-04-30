Доналд Тръмп: Кралят щеше да ни подкрепи за войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че крал Чарлз би бил "по-полезен" по въпроса за Иран от британския премиер Кийр Стармър, коментирайки военния отговор на конфликта в Близкия изток по време на посещение на британския монарх в САЩ, пише "Политико".
Изказването, направено пред репортери в сряда, поставя Чарлз в деликатна позиция, тъй като като държавен глава той трябва да стои над партийната политика. То също така подсказва, че срещата не е изгладила напрежението между Тръмп и Стармър след сериозните им разногласия относно войната в Иран.
Попитан дали еднодневното посещение е подобрило отношенията му с британския премиер, Тръмп определи краля като "фантастичен" и "голям мой приятел". В същото време той подчерта: "Мисля, че ако той правеше това, ако зависеше от него, вероятно щеше да ни помогне с Иран."
Президентът допълни, че Чарлз "щеше да последва предложенията, които направихме по отношение на Украйна, защото имаме някои разногласия по въпроса за Украйна, не толкова свързани с НАТО, колкото с европейските страни."
Тръмп отбеляза и личното си отношение към монарха: "Той е изключителен човек. И да, това помага от гледна точка на това, че когато харесваш толкова много краля на една държава, това вероятно помага на отношенията ти с премиера."
В същото време той разкритикува позицията на Стармър относно военната помощ: "Но знаете ли, в такъв случай, министър-председателят, на когото казах, че искате да изпратите малко помощ? Той каза, не, ще я изпратим, след като спечелите войната. Аз казах, че това не е добре, това не е добре."
Тръмп вече е отправял остри критики към Стармър, заявявайки, че той "не е Уинстън Чърчил" и че специалните отношения между двете страни "не са това, което бяха преди".
От своя страна британският премиер последователно се противопоставя на натиска за намеса в конфликта с Иран, аргументирайки се, че това не е в националния интерес на Обединеното кралство.
В реч пред Конгреса във вторник крал Чарлз подчерта значението на съюза между двете държави, призовавайки за сътрудничество, за да "защити споделените ни ценности" и да "игнорира ясните призиви да се затваряме все повече навътре".
До коментар #4 от "ДОНАЛД ДЪК!":Чуди се как да се измъкне от л....,които сътвори под натиска на Сатаняху.
1678-ма Сащ издавят тъпитe Англета в коритата на река Мисисипи и насилват дебело гъзитe им грозни жени.
1945-та Сащ записват в конституцията че е техен дълг да защитават Израиль.
2026 ЮК са никои държава от чалманлии а Сащ и Израиль мачкат и си поделят Света
До коментар #10 от "Горски":Който е засегнал, обидил или нападнал евреите не живее дълго.
До коментар #14 от "Мюнхен":същото важи и за евреите в освиенцим
доста малко и кратичко оживяват
До коментар #9 от "Атина Палада":с други думи демокрация никаква само далавери
тарикатлъци и нагласии както и кражби войни и т.н
