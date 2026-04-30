Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Кралят щеше да ни подкрепи за войната с Иран

30 Април, 2026 18:40 903 20

  • доналд тръмп-
  • великобритания-
  • киър стармър-
  • иран-
  • крал чарлз трети-
  • ормузки проток

Доналд Тръмп: Кралят щеше да ни подкрепи за войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че крал Чарлз би бил "по-полезен" по въпроса за Иран от британския премиер Кийр Стармър, коментирайки военния отговор на конфликта в Близкия изток по време на посещение на британския монарх в САЩ, пише "Политико".

Изказването, направено пред репортери в сряда, поставя Чарлз в деликатна позиция, тъй като като държавен глава той трябва да стои над партийната политика. То също така подсказва, че срещата не е изгладила напрежението между Тръмп и Стармър след сериозните им разногласия относно войната в Иран.

Попитан дали еднодневното посещение е подобрило отношенията му с британския премиер, Тръмп определи краля като "фантастичен" и "голям мой приятел". В същото време той подчерта: "Мисля, че ако той правеше това, ако зависеше от него, вероятно щеше да ни помогне с Иран."

Президентът допълни, че Чарлз "щеше да последва предложенията, които направихме по отношение на Украйна, защото имаме някои разногласия по въпроса за Украйна, не толкова свързани с НАТО, колкото с европейските страни."

Тръмп отбеляза и личното си отношение към монарха: "Той е изключителен човек. И да, това помага от гледна точка на това, че когато харесваш толкова много краля на една държава, това вероятно помага на отношенията ти с премиера."

В същото време той разкритикува позицията на Стармър относно военната помощ: "Но знаете ли, в такъв случай, министър-председателят, на когото казах, че искате да изпратите малко помощ? Той каза, не, ще я изпратим, след като спечелите войната. Аз казах, че това не е добре, това не е добре."

Тръмп вече е отправял остри критики към Стармър, заявявайки, че той "не е Уинстън Чърчил" и че специалните отношения между двете страни "не са това, което бяха преди".

От своя страна британският премиер последователно се противопоставя на натиска за намеса в конфликта с Иран, аргументирайки се, че това не е в националния интерес на Обединеното кралство.

В реч пред Конгреса във вторник крал Чарлз подчерта значението на съюза между двете държави, призовавайки за сътрудничество, за да "защити споделените ни ценности" и да "игнорира ясните призиви да се затваряме все повече навътре".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд

    11 1 Отговор
    Аз съм мърша и искам снайперист ...!

    18:41 30.04.2026

  • 2 Сталин

    12 0 Отговор
    Оранжевото магаре от белия дом и Сатаняху трябва да се довлекат в Хага и съдени за геноцид и престъпления срещу човечеството

    18:43 30.04.2026

  • 3 Все повече

    9 1 Отговор
    медии съобщават за края на петролодолара. ОАЕ излезе от ОПЕК+ , но остава в БРИКС. И искат да търгуват с юани, не с долари.

    18:45 30.04.2026

  • 4 ДОНАЛД ДЪК!

    11 0 Отговор
    Ама що ти е да те подкрепят бре доналд /с малка буква/?! НАли си спечелил войната…каза го 1000 пъти на всички възможни места. КАто си спечелил, нужда от подкрепа нямаш!!!

    Коментиран от #6

    18:45 30.04.2026

  • 5 Камила

    3 1 Отговор
    Аз не давам

    18:46 30.04.2026

  • 6 Уфффф

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДОНАЛД ДЪК!":

    Чуди се как да се измъкне от л....,които сътвори под натиска на Сатаняху.

    18:47 30.04.2026

  • 7 Давид

    6 1 Отговор
    Цирковете на западният свят . Те са в единна позиция в ограбването и убийствата . Не случайно са представители на черната ложа . Това е така заради невежеството , което цари в средите контролирани от бялата такава . Винаги ще върлува анархия , както на изток , така и на запад докато няма синархия ;) нали пичове от ДС

    18:47 30.04.2026

  • 8 Ъъъ

    1 1 Отговор
    Ако някой може да обясни за чий беше тази визита на Кинг Чарлз при Кинг Дончо!?

    18:52 30.04.2026

  • 9 Атина Палада

    4 0 Отговор
    21 век.....а на Запад още са с царе и крале:)))))

    Коментиран от #18

    18:56 30.04.2026

  • 10 Горски

    6 2 Отговор
    САЩ са някъде из океана и ловят ирански рибари. В Протока освен иранци други няма в момента. . Направо Тръмп трябва да го вдигнат с царския стол от овалния кабинет и да го изнесат на моравата пред Белия дом белким сам си тръгне. Проблемите са зарди една дребна но много агресиван пасмина населяваща държавата Израел ,чиято територия те си измислиха че им била дадена от господ преди 4000г. Евреите са под 20 милиона по света но създват 90% от проблемите на света. Китай да влиза в протока и да си съпровожда корабите друг избор няма, ако се повредят и другите самолетоносачи трудно ще им бъде на американците но лесно на света. Всъщност света стана заложник на еди крадци на нефт и газ. В Европа са Украйна а в глобален аспект тези които ограничават със санкции всичките. Не само Китай, а и целия свят страда от мераците на Нетаняху и лобито в САЩ. А Китай, най-малко защото си има Русия за съсед. И пак ще е най-конкурентно способен. Китай никога няма да остави Иран в ръчичките им. А и иранците днес са на посещение в Москва. Ако Израел и САЩ пак опитат и Иран спази обещанието си да занули шейховете, не 1/5, а 1/3 ще изчезне снабдяването с горива, торове, хелий и. т. н.

    Коментиран от #14

    18:56 30.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Историкь

    2 4 Отговор
    Хронологията е добра.
    1678-ма Сащ издавят тъпитe Англета в коритата на река Мисисипи и насилват дебело гъзитe им грозни жени.
    1945-та Сащ записват в конституцията че е техен дълг да защитават Израиль.
    2026 ЮК са никои държава от чалманлии а Сащ и Израиль мачкат и си поделят Света

    18:57 30.04.2026

  • 13 хаха

    2 4 Отговор
    Такова нещо като "щеше" няма бе путлеp-аст! Или те подкрепя ВЪВ войната или не.
    ХАХАХА

    18:58 30.04.2026

  • 14 Мюнхен

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Който е засегнал, обидил или нападнал евреите не живее дълго.

    Коментиран от #16, #17

    19:03 30.04.2026

  • 15 ЕГАТИ ОЛИГОФРЕНА

    4 0 Отговор
    ДРЪНКА ГЛУПОСТИ И ЛЪЖИ.ДЕТЕ НА 5 ГОДИНКИ ИМА ПО АДЕКВАТНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ ТОЗИ ПАЛЯЧО.

    19:08 30.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мюнхен":

    същото важи и за евреите в освиенцим
    доста малко и кратичко оживяват

    19:12 30.04.2026

  • 18 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    с други думи демокрация никаква само далавери
    тарикатлъци и нагласии както и кражби войни и т.н

    19:15 30.04.2026

  • 19 Гост

    3 0 Отговор
    "...военния отговор на конфликта в Близкия изток..."- Тръмп е голям майтапчия🤣, напада държави, за които не знае нищо, Сащ играят заедно с Израел сляпа баба, играеща Монополи, доларът катастрофира и нищо не може да го спаси, Сащ и Израел да слезнат на Земята, защото целият свят е на страната на Иран и Палестина!

    19:18 30.04.2026

  • 20 Оранжевото дърто плашило

    2 0 Отговор
    Колело - ама друг път! Това смешно оранжево магаре колкото пъти се обади, все смях предизвиква....

    19:24 30.04.2026