Седмици на военен конфликт! Иран някак издържа на блокадата въпреки усилията на Доналд Тръмп

Седмиците на военен конфликт задълбочават тежките икономически проблеми на Иран, като страната е изправена пред риск от сериозна криза след края на бойните действия. Въпреки това Техеран засега успява да издържи на противопоставянето в Персийския залив, въпреки блокадата на Съединени американски щати, която ограничава износа на енергийни ресурси, обобщава "Ройтерс".
След примирието от 8 април активните бойни действия са затихнали, но конфликтът остава в задънена улица между Иран, САЩ и Израел. Преговорите за трайно прекратяване на огъня са блокирани, докато Техеран продължава да държи затворен Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа блокада на иранските пристанища в Залива.
Въпреки нанесените щети върху инфраструктурата и ограничения износ на петрол, Иран разполага със значителни вътрешни ресурси, стабилна търговия със съседни държави и засега няма масови признаци на фискален срив. Анализатори отбелязват, че иранското ръководство разчита на т.нар. "икономика на съпротивата" - стратегия, основана на вътрешно производство и сухопътна търговия.
"Иранските власти вероятно са изчислили, че могат да издържат по-дълго, отколкото западните анализатори очакват", коментира Санам Вакил.
Икономическите щети обаче са значителни. Очаква се двуцифрен спад на брутния вътрешен продукт през тази година. Иранската валута вече загуби около 70% от стойността си през миналата година, а през последните дни отчита ново поевтиняване, макар и да остава близо до нивата отпреди войната.
Данните за износа показват рязък спад - едва около 300 000 барела петрол дневно достигат до международни пазари при над 1 милион барела, натоварени на танкери. Анализатори смятат, че страната може да поддържа текущото ниво още около два месеца, преди да се наложи ограничаване на добива.
Властите в Техеран разчитат и на натрупани резерви, включително значителни количества злато, както и на алтернативни търговски маршрути. Русия например увеличава доставките през Каспийско море, а търговията със съседни държави като Турция, Ирак и Пакистан засега остава стабилна.
Въпреки това икономическото напрежение в страната е силно осезаемо. Бизнесът страда от високи цени, прекъснати вериги на доставки и ограничения достъп до интернет. Продажбите на дребно спадат рязко, а безработицата се увеличава.
На този фон расте и рискът от нови масови протести - особено след тежките сблъсъци през януари, когато властите потушиха демонстрации с хиляди жертви.
Според експерти, за да избегне икономическа катастрофа, Иран ще трябва да постигне споразумение със САЩ, което да включва облекчаване на санкциите и възстановяване на износа на петрол и достъпа до чуждестранни валутни резерви. В противен случай сегашната устойчивост може да се окаже временна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
