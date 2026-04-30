Владимир Путин иска примирие за 9 май! Украйна все още се колебае

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е инструктирал представители на Киев да се свържат с екипа на американския президент Доналд Тръмп, за да изяснят предложението на Русия за краткосрочно прекратяване на огъня около 9 май.
"Инструктирах нашите представители да се свържат с екипа на президента на САЩ и да научат подробностите за предложението на Русия за краткосрочно прекратяване на огъня", написа Зеленски Telegram.
Той подчерта, че Киев продължава да се стреми към мир чрез дипломатически усилия за прекратяване на войната. По думите му Украйна настоява за по-дългосрочно решение, което да осигури стабилност.
"Ще разберем за какво точно говорим: за няколко часа охрана на парада в Москва или за нещо повече", заяви Зеленски, като добави, че страната предлага дългосрочно прекратяване на огъня, гарантиращо "надеждна сигурност за хората и траен мир".
Коментарите му идват след телефонен разговор между президентите на САЩ Доналд Тръмп и Русия Владимир Путин, проведен на 29 април. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, Путин е изразил готовност да "обяви прекратяване на огъня за времето на честванията на Деня на победата".
След разговора Тръмп също намекна за възможността за временна пауза в бойните действия. "Предложих малко примирие и мисля, че той може да го направи. Може да обяви нещо, свързано с това", каза той.
Паралелно с това Кремъл обяви, че тазгодишният парад за Деня на победата на 9 май на Червения площад в Москва ще се проведе без военна техника — за първи път от 2007 г. насам. Оттам обясниха решението с "терористична заплаха" от Украйна, както и с факта, че годината не е юбилейна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
