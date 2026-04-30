Владимир Путин иска примирие за 9 май! Украйна все още се колебае
30 Април, 2026 16:10 683 29

Володимир Зеленски подчерта, че Киев продължава да се стреми към мир чрез дипломатически усилия за прекратяване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е инструктирал представители на Киев да се свържат с екипа на американския президент Доналд Тръмп, за да изяснят предложението на Русия за краткосрочно прекратяване на огъня около 9 май.

"Инструктирах нашите представители да се свържат с екипа на президента на САЩ и да научат подробностите за предложението на Русия за краткосрочно прекратяване на огъня", написа Зеленски Telegram.

Той подчерта, че Киев продължава да се стреми към мир чрез дипломатически усилия за прекратяване на войната. По думите му Украйна настоява за по-дългосрочно решение, което да осигури стабилност.

"Ще разберем за какво точно говорим: за няколко часа охрана на парада в Москва или за нещо повече", заяви Зеленски, като добави, че страната предлага дългосрочно прекратяване на огъня, гарантиращо "надеждна сигурност за хората и траен мир".

Коментарите му идват след телефонен разговор между президентите на САЩ Доналд Тръмп и Русия Владимир Путин, проведен на 29 април. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, Путин е изразил готовност да "обяви прекратяване на огъня за времето на честванията на Деня на победата".

След разговора Тръмп също намекна за възможността за временна пауза в бойните действия. "Предложих малко примирие и мисля, че той може да го направи. Може да обяви нещо, свързано с това", каза той.

Паралелно с това Кремъл обяви, че тазгодишният парад за Деня на победата на 9 май на Червения площад в Москва ще се проведе без военна техника — за първи път от 2007 г. насам. Оттам обясниха решението с "терористична заплаха" от Украйна, както и с факта, че годината не е юбилейна.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 6 Отговор
    що ме мразите бе , копейки мъ р ляв ви? аз съм толкоз ПОЗИТИВЕН и ДОБРОНАМЕРЕН КОТ!

    Коментиран от #10

    16:11 30.04.2026

  • 2 хаха

    17 7 Отговор
    Иска ама няма! Да си седи в бункера и да се обосира скоропостижно!

    16:14 30.04.2026

  • 3 баба Меца

    14 4 Отговор
    Дадохме му още 90 млрд, какво премирие.

    16:15 30.04.2026

  • 4 Сила

    10 6 Отговор
    Украйна иска парад .....

    16:16 30.04.2026

  • 5 Удри копейката с лопатЕто!

    13 7 Отговор
    До насс иране.

    16:16 30.04.2026

  • 6 Иван

    4 11 Отговор
    Шмерц и двете овце все още се колебаят.

    16:16 30.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    2 7 Отговор
    Наркомана е зарадил бункера с бяло и няма повод да празнува, те са в траур по повод падането на нацистка Германия.

    16:19 30.04.2026

  • 9 Гориил

    4 4 Отговор
    Ето как Русия те принуждава да празнуваш победата ѝ.Не е ли затова Бандера се колебае, свива и разширява?

    16:20 30.04.2026

  • 10 Иван

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Позитивен си......когато ти се взима медицинска проба.

    Коментиран от #18

    16:20 30.04.2026

  • 11 И да се знае!

    9 4 Отговор
    ВСВ я печелят САЩ,
    Великобритания и Лендлиза!
    От бившият СССР -пушечното месо.

    Коментиран от #23

    16:20 30.04.2026

  • 12 Адолф

    2 5 Отговор
    Кво празненство, палячото пусна ли тока в Бандеристан или още карат на свещи и огньове?

    16:20 30.04.2026

  • 13 Кирило Буданов, разведчик

    5 2 Отговор
    Няма място за колебания - Примирие ☝️
    И после 🎆☝️😄

    16:21 30.04.2026

  • 14 Изкефи ме заглавието

    4 1 Отговор
    Путин иска примирие…..
    Ахти устните уснаци!!! Фламинго за Путин!

    16:21 30.04.2026

  • 15 Гочо

    4 1 Отговор
    Путин го е шубе за парада, ако на площада им паднат дронове и прочие. Поради това иска спиране на огъня.

    Коментиран от #21

    16:21 30.04.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    4 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    16:21 30.04.2026

  • 17 Щом

    3 2 Отговор
    се колебае, само бой !

    16:22 30.04.2026

  • 18 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    Мое ти го намаам и без проба.

    16:23 30.04.2026

  • 19 Европа

    4 2 Отговор
    Европа не вярва на московлиите ахтунг ахтунг бъдете готови за подлите номера на кремълските комуняги.....

    Коментиран от #22

    16:23 30.04.2026

  • 20 гост

    4 0 Отговор
    Никакво примирие,1000 дрона в чест на Победата да маршируват на Червеният Площад.

    16:24 30.04.2026

  • 21 Кирило Буданов, разведчик

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гочо":

     ".. ако на площада им паднат дронове и прочие.."

    Не подлежи на обсъждане !!!
    Това е Аксиома ☝️

    16:24 30.04.2026

  • 22 Само

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Европа":

    бой по укрите !

    16:25 30.04.2026

  • 23 Гориил

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "И да се знае!":

    СССР плати за Lend-Lease до последния долар. А как Европа плати за жертвата, героизма и подвиг на руския народ? Ако не беше Русия, днес всички щяхте да говорите немски (а Америка щеше да говори френски, тъй като Лондон, Париж и Берлин бяха мълчаливи съюзници).

    16:25 30.04.2026

  • 24 Денят мина

    3 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на руският пролетен наступ?

    16:26 30.04.2026

  • 25 Абе...кво примирие

    2 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ...доде мръдат!
    Илядие дронове и балистика по ...у родите монголья от Москалбад!..Да се заравни... мумията и кремля!
    У...ДРИ...ИИ

    16:26 30.04.2026

  • 26 Ъхъ!!!

    1 0 Отговор
    Иска примирие заради себе си! Защото го е страх, както е по традиция, да се изтъпани на Мавзолея на сифилистика и да приема парада! Току виж, Буданов само това чакал и подготвил цял камион с дронове специално за него!? Както одумка една трета от стратегическата авиация на Русия преди време.

    16:26 30.04.2026

  • 27 Теслатъ

    1 0 Отговор
    "Победитеят" предлага/моли/ за премирие за Парада на 9 Май??? Все едно Сталин да беше "предложил" премирие на Хитлер, за да проведе Парада на 7 Октомври 1941 г., когато ннемците бяха на 30-на километра от Москва!!!! Ситуацията много наподобява на времето преди Февруарската Революция в Царска Русия през 1917 г.

    16:28 30.04.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Не панимаю с кви очи ще правят Парад и маршируват недобитите рушняци, не ги ли е срам ? Парад на Петушари ли ще има ? 😁

    16:28 30.04.2026

  • 29 Блогър от Москал.Крим е Украински

    2 0 Отговор
    Униженията и Издевателствата над старухата Педофил са...НЕ... човешки! Отново... на Ко лене не!!
    У .мрем от Срам!

    16:30 30.04.2026

