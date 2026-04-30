Разнобой в Москва? САЩ не могат да бъдат ефективен посредник в международни конфликти

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Съединените щати трудно могат да бъдат възприемани като ефективен посредник в международни конфликти заради действията им на глобалната сцена, пише "Ройтерс".

Изказването му, направено по време на образователен форум, контрастира с официалната линия на Кремъл, според която Вашингтон играе полезна роля в опитите за намиране на мирно решение на войната между Русия и Украйна.

"Трудно е да се смята, че държава, която отвлича президенти и започва конфликти просто така, може да бъде ефективен посредник във всички ситуации", посочи Медведев.

Той очевидно визира както конфликта с Иран, така и операцията на американски специални части, наредена от президента Доналд Тръмп, за задържането на венецуелския държавен глава Николас Мадуро.

В същото време Медведев призна, че администрацията на Тръмп полага усилия за уреждане на конфликта в Украйна - за разлика от предходното управление на Джо Байдън.

В изказването си той отправи и предупреждение, че Европа преминава през процес на милитаризация, който според него напомня периода преди Втората световна война.

По данни, цитирани от Медведев, през 2025 г. около 450 000 души са подписали договори за служба в руските въоръжени сили, а още 127 000 - от началото на тази година. Москва все повече разчита на професионални военнослужещи след непопулярната мобилизация през 2022 г.

Независими оценки сочат, че броят на потвърдените загинали руски военнослужещи надхвърля 213 000 души, като официални данни от двете страни в конфликта не се публикуват.