Новини
Свят »
Русия »
Разнобой в Москва? САЩ не могат да бъдат ефективен посредник в международни конфликти
30 Април, 2026 15:40 1 338 72

  • русия-
  • украйна-
  • иран-
  • дмитрий медведев-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Изказването на Медведев, направено по време на образователен форум, контрастира с официалната линия на Кремъл, според която Вашингтон играе полезна роля в опитите за намиране на мирно решение на войната между Русия и Украйна

Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Съединените щати трудно могат да бъдат възприемани като ефективен посредник в международни конфликти заради действията им на глобалната сцена, пише "Ройтерс".

Изказването му, направено по време на образователен форум, контрастира с официалната линия на Кремъл, според която Вашингтон играе полезна роля в опитите за намиране на мирно решение на войната между Русия и Украйна.

"Трудно е да се смята, че държава, която отвлича президенти и започва конфликти просто така, може да бъде ефективен посредник във всички ситуации", посочи Медведев.

Той очевидно визира както конфликта с Иран, така и операцията на американски специални части, наредена от президента Доналд Тръмп, за задържането на венецуелския държавен глава Николас Мадуро.

В същото време Медведев призна, че администрацията на Тръмп полага усилия за уреждане на конфликта в Украйна - за разлика от предходното управление на Джо Байдън.

В изказването си той отправи и предупреждение, че Европа преминава през процес на милитаризация, който според него напомня периода преди Втората световна война.

По данни, цитирани от Медведев, през 2025 г. около 450 000 души са подписали договори за служба в руските въоръжени сили, а още 127 000 - от началото на тази година. Москва все повече разчита на професионални военнослужещи след непопулярната мобилизация през 2022 г.

Независими оценки сочат, че броят на потвърдените загинали руски военнослужещи надхвърля 213 000 души, като официални данни от двете страни в конфликта не се публикуват.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания