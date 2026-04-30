Аятолахът: Иран ще открие нова глава за Персийския залив и Ормузкия проток

30 Април, 2026 18:10 1 366 21

Моджтаба Хаменей определи Персийския залив като несравнима благословия, дарена от всемогъщия Бог на мюсюлманските народи в региона, особено на благородния народ на ислямски Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Лидерът на Ислямската революция аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че Ислямската република ще въведе нова правна рамка за управление на Ормузкия проток, с което ще се постави началото на „нов етап“ в историята на Персийския залив и стратегическия воден път, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

„Ислямската република, признателна за божията благословия да управлява Ормузкия проток, ще осигури сигурността на Персийския залив и ще сложи край на враждебното използване на този воден път“, заяви аятолах Хаменей днес в свое послание по повод Националния ден на Персийския залив.

„Новата правна рамка и системата за управление на Ормузкия проток ще допринесат за благосъстоянието и развитието на всички държави в региона, а икономическите ѝ ползи ще донесат радост на нацията“, добави лидерът.

Аятолах Хаменей определи Персийския залив като несравнима благословия, дарена от всемогъщия Бог на мюсюлманските народи в региона, особено на благородния народ на ислямски Иран.

По думите му Персийският залив е нещо повече от обикновен воден басейн - той е оформил част от идентичността и цивилизацията на Иран, служейки както като място за среща на народите, така и като жизненоважна и уникална артерия на световната търговия чрез Ормузкия проток и Оманско море.

„Този стратегически ресурс от векове насам предизвиква алчността на множество злонамерени сили. Историята на множеството нашествия от страна на европейци и американци, несигурността, щетите и многобройните заплахи, които те са отправяли и донесли на държавите в региона отразява само част от злонамерените планове на световните потисници срещу народите на Персийския залив“, се казва в посланието.

Най-скорошният пример са заплахите и военните провокации на „Големия сатана“, заяви аятолах Хаменей, визирайки военната агресия и незаконната военноморска блокада на САЩ.

„Иранският народ, който има най-дългата брегова линия по Персийския залив, е направил най-големите жертви за своята независимост и за защитата на региона от чужди нашественици: от прогонването на португалците и освобождаването на Ормузкия проток, което вдъхновило обявяването на 30 април за Национален ден на Персийския залив, до борбите срещу нидерландския колониализъм и героичната съпротива срещу британския империализъм.“

Ислямската революция бележи повратна точка в това многовековно движение за прогонване на надменните сили от Персийския залив, отбеляза лидерът.

Сега, два месеца след най-мащабната военна мобилизация и опит за нахлуване от страна на „световните агресори“, и след унизителния провал на американските планове, „се пише нова страница за Персийския залив и Ормузкия проток“.

Аятолах Хаменей заяви, че през последните шестдесет дни народите от региона на Персийския залив са станали свидетели на смелата решимост, бдителност и борба на иранските военноморски сили от армията и Корпуса на гвардейците на ислямската революция, заедно с куража и доблестта на жители и младежи от южните части на обичания Иран, в отхвърлянето на чуждото господство.

По Божията милост и чрез кръвта на мъчениците от Третата наложена война, особено под мъдрото ръководство на великия лидер на Ислямската революция аятолах Али Хаменей, за света и за държавите от региона е станало ясно, че военното присъствие на САЩ в Персийския залив е основната причина за несигурността в региона, отбеляза той.

„Празните американски бази едва могат да гарантират собствената си сигурност, камо ли тази на своите зависими или проамерикански съюзници в района“, подчерта той.

„По Божията воля бъдещето на Персийския залив ще бъде светло. Това ще е бъдеще без Америка, посветено на напредък, мир и благоденствие за неговите народи. Ние, народите и съседите на Персийския залив и Оманско море, споделяме обща съдба, а чужденците, които алчно се намесват тук от хиляди километри разстояние, нямат място, освен на дъното на неговите води“, заяви аятолах Хаменей.

Днес 90 милиона иранци в страната и в чужбина възприемат националните ресурси, включително идентичността, духовността, човешкия потенциал, научните иновации, индустрията и технологиите от нано- и био- до ядрени и ракетни, като свое общо наследство, добави той.

„Те ще ги пазят така вярно, както пазят сухопътните, въздушните и морските граници на Иран“, завърши аятолахът.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 25 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    18:12 30.04.2026

  • 2 я пак!

    22 9 Отговор
    "Иран ще открие нова глава за Персийския залив и Ормузкия проток"

    А откога Персийския залив и Ормузкия проток станаха лична собственост на Иран, че еднолично ще определят правилата?

    Коментиран от #13, #21

    18:13 30.04.2026

  • 3 сащисан кравар

    7 20 Отговор
    С две думи Бай Дончо яко, ще плаща да минава оттам😉

    18:13 30.04.2026

  • 4 си дзън

    17 13 Отговор
    И кво - Иран остава с обогатен уран, но ще въвежда такса за протока.
    Браво на дедо Дончо.

    18:15 30.04.2026

  • 5 Ол1гофрен,

    21 11 Отговор
    Руснаците колко години ще плащат само за убитите деца в Украйна?

    18:20 30.04.2026

  • 6 Тити

    18 7 Отговор
    Иранците си правят сметка без кръчмаря,

    18:26 30.04.2026

  • 7 Мишел

    6 15 Отговор
    С войната срещу Иран, САЩ вместо да си изпишат вежди, си извадиха очите.

    18:27 30.04.2026

  • 8 Сатана Z

    8 10 Отговор
    Напоследък не виждам селфита от Дубай?Къде отидоха силиконовите кифли?

    18:34 30.04.2026

  • 9 Данко

    17 5 Отговор
    То и Мадуро викаше - ела ми, ела ми тук.
    Мии - дойдоха и го взеха.
    Засега износът на Иран е спрян - да нови правила са.

    18:39 30.04.2026

  • 10 Овчар

    3 14 Отговор
    Русия ще освободи България от кърлежите това не само е наложително а вече е неизбежно..!

    18:40 30.04.2026

  • 11 1945

    11 2 Отговор
    показаха ли Мочтаба жив

    18:45 30.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "я пак!":

    От както терористичния режим на Израел започна убийствата на ирански деца и ученици!

    Коментиран от #17

    18:50 30.04.2026

  • 14 Истинско обещание 🇮🇷

    4 10 Отговор
    Браво на Иран
    Терористите от САЩ И ИЗРАЕЛ да го Д....у.....Х..А....т
    СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА
    ДА ЖИВЕЕ ИРАН 🇮🇷

    18:52 30.04.2026

  • 15 Горски

    5 9 Отговор
    САЩ са някъде из океана и ловят ирански рибари. В Протока освен иранци други няма в момента. . Направо Тръмп трябва да го вдигнат с царския стол от овалния кабинет и да го изнесат на моравата пред Белия дом белким сам си тръгне. Проблемите са зарди една дребна но много агресиван пасмина населяваща държавата Израел ,чиято територия те си измислиха че им била дадена от господ преди 4000г. Евреите са под 20 милиона по света но създват 90% от проблемите на света. Китай да влиза в протока и да си съпровожда корабите друг избор няма, ако се повредят и другите самолетоносачи трудно ще им бъде на американците но лесно на света. Всъщност света стана заложник на еди крадци на нефт и газ. В Европа са Украйна а в глобален аспект тези които ограничават със санкции всичките. Не само Китай, а и целия свят страда от мераците на Нетаняху и лобито в САЩ. А Китай, най-малко защото си има Русия за съсед. И пак ще е най-конкурентно способен. Китай никога няма да остави Иран в ръчичките им. А и иранците днес са на посещение в Москва. Ако Израел и САЩ пак опитат и Иран спази обещанието си да занули шейховете, не 1/5, а 1/3 ще изчезне снабдяването с горива, торове, хелий и. т. н.

    18:55 30.04.2026

  • 16 Херман

    10 2 Отговор
    Имам добри ученици!!! Проличава помощта на руските колеги! Браво за статията за вътрешна употреба...

    18:56 30.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Путин изби над два милиона славяни....ама айде.

    18:57 30.04.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 2 Отговор
    Някакъв на ПЛАКАТ ша дава мнения

    18:58 30.04.2026

  • 19 РУСОФИЛКИТЕ

    5 1 Отговор
    СВАЛИХА УШАНКИТЕ и

    НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    И с КУРАнът в ръка

    Изглеждат Прекрасно.

    19:11 30.04.2026

  • 20 Ха-ха

    3 1 Отговор
    Каза виртуалния Аятолах.!

    19:14 30.04.2026

  • 21 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "я пак!":

    САЩ победиха, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха протока.
    Браво !

    19:29 30.04.2026

