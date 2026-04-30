Аятолахът: Иран ще открие нова глава за Персийския залив и Ормузкия проток

Лидерът на Ислямската революция аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че Ислямската република ще въведе нова правна рамка за управление на Ормузкия проток, с което ще се постави началото на „нов етап“ в историята на Персийския залив и стратегическия воден път, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
„Ислямската република, признателна за божията благословия да управлява Ормузкия проток, ще осигури сигурността на Персийския залив и ще сложи край на враждебното използване на този воден път“, заяви аятолах Хаменей днес в свое послание по повод Националния ден на Персийския залив.
„Новата правна рамка и системата за управление на Ормузкия проток ще допринесат за благосъстоянието и развитието на всички държави в региона, а икономическите ѝ ползи ще донесат радост на нацията“, добави лидерът.
Аятолах Хаменей определи Персийския залив като несравнима благословия, дарена от всемогъщия Бог на мюсюлманските народи в региона, особено на благородния народ на ислямски Иран.
По думите му Персийският залив е нещо повече от обикновен воден басейн - той е оформил част от идентичността и цивилизацията на Иран, служейки както като място за среща на народите, така и като жизненоважна и уникална артерия на световната търговия чрез Ормузкия проток и Оманско море.
„Този стратегически ресурс от векове насам предизвиква алчността на множество злонамерени сили. Историята на множеството нашествия от страна на европейци и американци, несигурността, щетите и многобройните заплахи, които те са отправяли и донесли на държавите в региона отразява само част от злонамерените планове на световните потисници срещу народите на Персийския залив“, се казва в посланието.
Най-скорошният пример са заплахите и военните провокации на „Големия сатана“, заяви аятолах Хаменей, визирайки военната агресия и незаконната военноморска блокада на САЩ.
„Иранският народ, който има най-дългата брегова линия по Персийския залив, е направил най-големите жертви за своята независимост и за защитата на региона от чужди нашественици: от прогонването на португалците и освобождаването на Ормузкия проток, което вдъхновило обявяването на 30 април за Национален ден на Персийския залив, до борбите срещу нидерландския колониализъм и героичната съпротива срещу британския империализъм.“
Ислямската революция бележи повратна точка в това многовековно движение за прогонване на надменните сили от Персийския залив, отбеляза лидерът.
Сега, два месеца след най-мащабната военна мобилизация и опит за нахлуване от страна на „световните агресори“, и след унизителния провал на американските планове, „се пише нова страница за Персийския залив и Ормузкия проток“.
Аятолах Хаменей заяви, че през последните шестдесет дни народите от региона на Персийския залив са станали свидетели на смелата решимост, бдителност и борба на иранските военноморски сили от армията и Корпуса на гвардейците на ислямската революция, заедно с куража и доблестта на жители и младежи от южните части на обичания Иран, в отхвърлянето на чуждото господство.
По Божията милост и чрез кръвта на мъчениците от Третата наложена война, особено под мъдрото ръководство на великия лидер на Ислямската революция аятолах Али Хаменей, за света и за държавите от региона е станало ясно, че военното присъствие на САЩ в Персийския залив е основната причина за несигурността в региона, отбеляза той.
„Празните американски бази едва могат да гарантират собствената си сигурност, камо ли тази на своите зависими или проамерикански съюзници в района“, подчерта той.
„По Божията воля бъдещето на Персийския залив ще бъде светло. Това ще е бъдеще без Америка, посветено на напредък, мир и благоденствие за неговите народи. Ние, народите и съседите на Персийския залив и Оманско море, споделяме обща съдба, а чужденците, които алчно се намесват тук от хиляди километри разстояние, нямат място, освен на дъното на неговите води“, заяви аятолах Хаменей.
Днес 90 милиона иранци в страната и в чужбина възприемат националните ресурси, включително идентичността, духовността, човешкия потенциал, научните иновации, индустрията и технологиите от нано- и био- до ядрени и ракетни, като свое общо наследство, добави той.
„Те ще ги пазят така вярно, както пазят сухопътните, въздушните и морските граници на Иран“, завърши аятолахът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:12 30.04.2026
2 я пак!
А откога Персийския залив и Ормузкия проток станаха лична собственост на Иран, че еднолично ще определят правилата?
18:13 30.04.2026
4 си дзън
Браво на дедо Дончо.
18:15 30.04.2026
9 Данко
Мии - дойдоха и го взеха.
Засега износът на Иран е спрян - да нови правила са.
18:39 30.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #2 от "я пак!":От както терористичния режим на Израел започна убийствата на ирански деца и ученици!
18:50 30.04.2026
14 Истинско обещание 🇮🇷
Терористите от САЩ И ИЗРАЕЛ да го Д....у.....Х..А....т
СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА
ДА ЖИВЕЕ ИРАН 🇮🇷
18:52 30.04.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #13 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Путин изби над два милиона славяни....ама айде.
18:57 30.04.2026
19 РУСОФИЛКИТЕ
НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.
И с КУРАнът в ръка
Изглеждат Прекрасно.
19:11 30.04.2026
21 Шопо
До коментар #2 от "я пак!":САЩ победиха, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха протока.
Браво !
19:29 30.04.2026