"Правосъдие за всеки" натиска НС за ВСС

Инициатива "Правосъдие за всеки" с основно искане към 52-ото Народно събрание - промяна в Закона за съдебната власт и избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС), пишат от инициативата в писмо, изпратено до медиите. Мандатът на изборните членове на ВСС изтече преди близо четири години и съветът фактически продължава да упражнява пълноценни кадрови правомощия в очевидно противоречие с духа на чл. 130, ал. 4 от Конституцията, обобщи news.bg.

Сегашният ВСС, чийто мандат изтече още през 2022 г., продължава да назначава, преназначава, повишава и понижава магистрати в продължение на цял допълнителен "мандат". Само през последните месеци бяха взети редица решения, които предизвикаха основателни обществени съмнения - включително назначението на градския прокурор на София и упоритият отказ на доскорошния и.ф. главен прокурор да оваканти поста съгласно чл. 173, ал. 15 ЗСВ, в разрез с тълкуването, дадено в Решение № 6 по к.д. № 2/2026 г. на Конституционния съд, според "Правосъдие за всеки".

В навечерието на смяната на състава съществува реален риск отиващият си ВСС да бъде използван за последна вълна спорни кадрови решения, като това следва да бъде предотвратено по нормативен път, а не оставено на самосъзнанието на отделни членове, добавят от гражданското сдружение.

За промените в Закона за съдебната власт, "Правосъдие за всеки" предлага следното:

да се въведе мораториум върху правомощията на ВСС с изтекъл мандат да назначава, преназначава, повишава и понижава в длъжност на магистрати, като в гласуванията по тези въпроси могат да участват само изборни членове, чийто мандат не е изтекъл към датата на предложението или вземане на решението;

да се създаде нормативна основа за така наречената "обществена квота" в рамките на парламентарния избор - чрез специален ред за номинации на поне четирима от единайсетимата членове, избирани от Народното събрание по чл. 130, ал. 3 от Конституцията.

Според гражданското сдружение подреждането на работата на парламента в тази последователност не е процедурен каприз - това е въпрос на елементарна институционална хигиена. Изборът на нов ВСС, направен по непроменени правила и с непроменена политическа логика, рискува да възпроизведе всички дефекти, които и сегашният състав ясно показа. Обратно, кратко и фокусирано изменение на ЗСВ, прието преди избора, ще даде на новия ВСС стартова легитимност, каквато действащият никога не получи, допълват от инициативата.