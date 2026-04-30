Ветераните на Левски с отчет за динамична и успешна първа година

Ветераните на футболен клуб Левски отбелязаха първата годишнина от създаването на своето сдружение с мащабно отчетно събрание. В залата се събраха емблематични имена от славното минало на „сините“, които единодушно определиха изминалите 12 месеца като изключително успешни и ползотворни за организацията.

През отчетния период ветераните на Левски не само възродиха позабравени традиции, но и вдъхнаха нов живот на левскарския дух из цяла България. Организираните турнета и приятелски срещи върнаха усмивките на феновете и създадоха мост между поколенията. Основната мисия на сдружението – да пази и предава синята идентичност – остава водеща и занапред.

Един от акцентите на събранието бе категоричната подкрепа, която ветераните изразиха към новия собственик на ПФК Левски – Атанас Бостанджиев. С един глас те застанаха зад неговите усилия за стабилност и развитие на клуба, като подчертаха готовността си да съдействат с опит и авторитет. В тази връзка, председателят Манол Иванов получи мандат да организира среща с г-н Бостанджиев, на която ще бъдат обсъдени бъдещи съвместни инициативи и синхронизиране на действията между клуба и сдружението на ветераните.

Събранието не премина и без кадрови промени. След гласуване, от Управителния съвет бяха освободени Стефан Василев и Стефан Аладжов, а на тяхно място бяха избрани Илиян Симеонов и Станислав Ангелов – личности с доказан принос към „синята“ кауза.

Сдружение „Левски-Ветерани“ продължава да бъде неотменна част от обществения живот на клуба, като не крие амбицията си да бъде активен участник в бъдещите успехи на Левски.