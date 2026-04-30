Ветераните на Левски с отчет за динамична и успешна първа година

30 Април, 2026 19:25 607 2

  • управителния съвет-
  • стефан василев -
  • стефан аладжов-
  • илиян симеонов -
  • станислав ангелов

Нови лица и категорична подкрепа за бъдещето

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ветераните на футболен клуб Левски отбелязаха първата годишнина от създаването на своето сдружение с мащабно отчетно събрание. В залата се събраха емблематични имена от славното минало на „сините“, които единодушно определиха изминалите 12 месеца като изключително успешни и ползотворни за организацията.

През отчетния период ветераните на Левски не само възродиха позабравени традиции, но и вдъхнаха нов живот на левскарския дух из цяла България. Организираните турнета и приятелски срещи върнаха усмивките на феновете и създадоха мост между поколенията. Основната мисия на сдружението – да пази и предава синята идентичност – остава водеща и занапред.

Един от акцентите на събранието бе категоричната подкрепа, която ветераните изразиха към новия собственик на ПФК Левски – Атанас Бостанджиев. С един глас те застанаха зад неговите усилия за стабилност и развитие на клуба, като подчертаха готовността си да съдействат с опит и авторитет. В тази връзка, председателят Манол Иванов получи мандат да организира среща с г-н Бостанджиев, на която ще бъдат обсъдени бъдещи съвместни инициативи и синхронизиране на действията между клуба и сдружението на ветераните.

Събранието не премина и без кадрови промени. След гласуване, от Управителния съвет бяха освободени Стефан Василев и Стефан Аладжов, а на тяхно място бяха избрани Илиян Симеонов и Станислав Ангелов – личности с доказан принос към „синята“ кауза.

Сдружение „Левски-Ветерани“ продължава да бъде неотменна част от обществения живот на клуба, като не крие амбицията си да бъде активен участник в бъдещите успехи на Левски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз само да питам

    2 0 Отговор
    Искренов и за ветераните на цецека ли ще играе? Питам за един приятел, че се интересува?

    19:41 30.04.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Ми къ, за 1000 еврака на месец ще правят ансамбъл на новото Баро! Хе хе хе...
    ПС
    Половината от тия не съм ги и чувал...

    21:20 30.04.2026

