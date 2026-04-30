Първият дипломат на ЕС: Телефонните разговори между Тръмп и Путин оставят много въпроси без отговор

30 Април, 2026 17:40 798 64

Анатоли Стайков

Телефонните разговори между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин оставят много въпроси без отговор, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

"Разбира се ние разбираме за тези телефонни разговори и след това, както знаете, винаги възникват много въпроси без отговор, като се има предвид, че Русия открито възхвалява героичната борба, която Иран води срещу Америка", заяви Калас пред журналисти в Естония.

Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков вчера съобщи, че Путин и Тръмп са провели телефонен разговор, в който руският лидер е представил идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма. Освен това Путин е предложил временно спиране на огъня в Украйна за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война. Предишният телефонен разговор между Тръмп и Путин се състоя на 9 март - девет дни след началото на американско-израелските удари срещу Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    13 5 Отговор
    Защо Украйна не може да преговаря сама с Русия за мирът си?
    Украйна автономна ли е, или е васална на САЩ?
    Зеленски президент ли е?

    Коментиран от #8, #10, #20, #30, #44, #53

    17:43 30.04.2026

  • 2 Така де

    6 3 Отговор
    Тръмп да слуша много добре какво му нарежда Путин. После да няма хър-мър!

    Коментиран от #3, #36

    17:43 30.04.2026

  • 3 Така е

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така де":

    Аааа, той Тръмп винаги го е слушал. Дори на червеното килимче го посреща. Това е истински приятел!

    17:44 30.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Доналд

    5 3 Отговор
    Владимир до Унгария за Теб
    другото остава за мен

    Коментиран от #16

    17:47 30.04.2026

  • 6 Смешник

    4 3 Отговор
    Ами разбира се няма да възхвалява за разлика от теб героичната борба на фашистката хунта в Киев

    Коментиран от #11

    17:47 30.04.2026

  • 7 Бъзиктар

    9 2 Отговор
    Ще ми е интересен коментара на Тръмп за Калас,без цензура.Първи дипломат на ЕС?Как се докарахме до тук?

    17:47 30.04.2026

  • 8 Соломон

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Украйна не може да преговаря сама защото Лилипуткин се страхува

    Коментиран от #29

    17:48 30.04.2026

  • 9 Ужас

    5 2 Отговор
    Тези комисарки,още си верват,че ще окупират Русия.Леле,колко ненормални имало.

    17:50 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Смешник":

    Как ботоксовото нищожество живее в мазата 5 години?

    Коментиран от #26

    17:51 30.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор
    А коя е "Каята Калас?
    "Колко дивизии има?"

    Коментиран от #32

    17:52 30.04.2026

  • 16 А ГДЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Доналд":

    Орбан?

    17:53 30.04.2026

  • 17 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    След Първата световна война нацистите жадуваха за отмъщение и затова последваха Хитлер, но войната за Свинския райх не е тяхна, особено след като самите те дадоха зелена светлина за взривяване на газопроводи и конфискуваха фабриките на Роснефт

    17:53 30.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡

    4 1 Отговор
    Денгите свършиха!
    Товарищи патриоти, давайте си парите на Путин за движухата.
    Шефката на руската Централна банка заяви, че спестяванията на руснаците са единственият източник на финансиране за икономиката. 😆

    Коментиран от #27

    17:53 30.04.2026

  • 20 Фон дер

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Той е йеврей.А от тях,дойчовците произвеждаха ароматно мьило.

    17:54 30.04.2026

  • 21 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 3 Отговор
    Ватенките започнаха да нервничат, че Украйна не реагира на предложението им за примирие на 9 май. 😬🤪
    Може пешеходният парад да бъде на прибежки. 😆

    Коментиран от #51

    17:54 30.04.2026

  • 22 Ама ако Иран се сдобие с ЯО какъв курназ

    0 1 Отговор
    "Разбира се ние разбираме за тези телефонни разговори и след това, както знаете, винаги възникват много въпроси без отговор, като се има предвид, че Русия открито възхвалява героичната борба, която Иран води срещу Америка",
    -;-
    Ама ако Иран ако се сдобие с Арено Оръжие, какъв курназ ще стане!!!!!!!!!!!!

    Иран не трябва да има ядрено оръжие!
    Примера с Пакистан и Индия е красноречив

    След Иран започват ОАЕ и т.н. да се въоръжават .
    Толкова е просто.

    17:54 30.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 си дзън

    4 1 Отговор
    То е ясно: Тръмп играе комбина с Путин

    17:54 30.04.2026

  • 25 СМЕЕЕЕХ

    1 2 Отговор
    Тръмпягата и Владимир Пу..тев Дементиев изобщо не си спомнят какво са си говорили вчера😃

    17:55 30.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Движухата е така скъпа на рашистите

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡":

    Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡
    00ОТГОВОР
    Денгите свършиха!
    Товарищи патриоти, давайте си парите на Путин за движухата
    -;
    какви ли пари им струва на путлеристите Усрацията?!?!!?!

    Коментиран от #33, #35

    17:56 30.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ФАКТ

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    Любимото занимание на копейките е да обясняват на нормалните хора как 3-дневната специална операция върви по план.

    17:56 30.04.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Васал на Ес

    Коментиран от #52

    17:57 30.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 едно обаждане на Кая

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И Москва става на вряща лава.

    Коментиран от #39

    17:58 30.04.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Движухата е така скъпа на рашистите":

    Как разбра че парите свършиха? В Москва постоянно откриват нови станции на метрото.А в БГ какво стана с Хемус?

    17:58 30.04.2026

  • 34 Стара манджа

    1 2 Отговор
    Много късно съобщение за разговора Путин -Тръмп. Явно се чака мъдрия коментар, оценки?! и насоки от Кая за да излезе в наши медии някаква информация. Добре че чуждите медии са достъпни та да разберем какво се случва.

    17:58 30.04.2026

  • 35 Колективен руски крепостен

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Движухата е така скъпа на рашистите":

    Затова живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея.

    17:59 30.04.2026

  • 36 Нефта

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Така де":

    Звъннал да предупреди, че цената ще се вдига, да не бърза да продава.

    18:00 30.04.2026

  • 37 Емил

    1 2 Отговор
    Хахаха
    Другарката Кая Калас си мисли, че е фактор и че някой трябва да и се отчита голям смях!!!
    Трябва да си изберем по-нормални хора да ни управляват в ЕС, иначе излагането е голямо!!!

    18:00 30.04.2026

  • 38 Пръдльоо потрупан

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Смешник":

    Президента на Украйна се избира от украинци,не от Путин и руснаци,най малко пък от такива като вас.Дали е легитимен или не,решава украинския народ,а не Путин и рашките!! Аре разкарайте се,ти и руската ти пропаганда!! БЕЗИНТЕРЕСЕН СИ!!!!

    Коментиран от #42

    18:00 30.04.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "едно обаждане на Кая":

    Хахахах,айде ,айде ,чики Жия,хахахах.Нвли искахте " стратегическо поражение на Русия,хахавх.Кво стана,хахахх?

    Коментиран от #49

    18:00 30.04.2026

  • 40 Григор

    2 1 Отговор
    Докато това недоразумение е първи дипломат на Европейския съюз, няма никакви шансове за нормални разговори с Русия, а следователно и за мир в Украйна. Въпросния първи дипломат е злобно и мнително същество!

    18:01 30.04.2026

  • 41 Даа...

    2 1 Отговор
    "Абсолютно ясно е, че СВО е стигнала до задънена улица. Вървим към военно поражение. Това е факт. Нека поне признаем този неприятен факт и изходим от предположението, че заплахата е реална"
    „Противникът планира да спечели войната срещу нас. За съжаление, като цяло той напредва доста сериозно в тази посока“.
    „Противникът нанася удари преди всичко по най-болезнените за нас цели. Най-болезнените за нас цели не са държавни правителствени сгради, а на първо място нашите промишлени обекти“
    23 Април 2026, казва терористът Гиркин-Стрелков.

    Коментиран от #45

    18:01 30.04.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Пръдльоо потрупан":

    Украинския народ сё изнесе в Европа.Това Ако не е гласуване...

    Коментиран от #46

    18:01 30.04.2026

  • 43 Факт

    2 1 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на САЩ и да се моли за примирие за парада на 9 май, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    18:02 30.04.2026

  • 44 Ами да

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Зеленски е президент и млати руските орки като шкембе от дувар.Каймата от руските фашисти е в изобилие.

    18:02 30.04.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Даа...":

    Гиркин ,каква длъжност заема?НИ-Как-Ва!!!!

    18:03 30.04.2026

  • 46 Тихо пико4

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не си компетентен.

    18:03 30.04.2026

  • 47 Ужас

    2 3 Отговор
    Тези комисарки,още си верват,че ще окупират Русия.Леле,колко ненормални имало.

    18:03 30.04.2026

  • 48 точка

    1 2 Отговор
    Ма Кайченченченченце ! Нали чете книжки!! Нищичко ли не проумя. Или си чела детски от рода ,, чело коте книжки как се хващат мишки,, Ма то дори и нея да бе прочела на доста въпроси щеше да имаш отговор.

    18:05 30.04.2026

  • 49 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #56

    18:05 30.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Даа бе

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Васал на ЕС??? Как ли не?!? Как Украйна да води преговори с Русия,след като с терорист и окупатор не се преговаря!!ГОНЯТ СЕ ДО ДУПКА!!

    Коментиран от #58

    18:06 30.04.2026

  • 53 Русия се страхува да преговаря

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    директно с Украйна, защото Путин се страхува от Зеленски. Тръмп искаше да участва в тези преговори, заради егото си, да се прави на велик миротворец. Видя се, че нищо няма да излезе от преговорите, но пък и няма как Тръмп да се оттегли, отново по същите причини :)

    18:06 30.04.2026

  • 54 Венци

    3 0 Отговор
    Залагам 1000€ ,че бай Дончо не помни,че вчера е говорил с бункерният плъх.

    18:06 30.04.2026

  • 55 Накратко

    3 0 Отговор
    Плешивият пудел Кирил Дмитриев направи фалшива оферта на Стив Уиткоф преди 2 месеца ,която представлява колосално икономическо изкушение за деменцията Тръмп и е на стойност над 😅 14 трилиона долара под формата на съвместни проекти за добив на ресурси в Арктика и мащабни инфраструктурни концесии за американски компании. Путлер на практика предлага на Тръмп да замени военната подкрепа за Украйна с „бизнес съюз на века“, който включва връщане на долара в руската енергетика и огромен пазарен дял за САЩ в замяна на вдигане на санкциите и признаване на новите териториални реалности.
    Затова САЩ в момента не помага явно на Украйна.

    18:06 30.04.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Има ли значение бе чики Жия? Руснаците пак ще смачкат....хахахах

    Коментиран от #62, #64

    18:07 30.04.2026

  • 57 Фанко

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ама то парад на позора ще има ли все пак?

    Коментиран от #61

    18:07 30.04.2026

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Даа бе":

    Гонят ама на территорията на украйна ,хохрхрххохох

    Коментиран от #63

    18:08 30.04.2026

  • 59 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Едва ли украинци ще бомбардират Червения площад на 9 май.Много по интелигентни са от рашките!

    18:09 30.04.2026

  • 60 Смях в залата

    1 0 Отговор
    Туарегите с ултиматум към Русия. Русия трябва окончателно да се изтегли от всички територии на Мали, заяви днес говорителят на групировката на туарегските сепаратисти "Фронт за освобождение на Азауад" (ФОА), цитиран от "Франс прес". "Нашата цел е окончателното изтегляне на Русия от Азауад (територия в северната част на Мали) и от всички други територии на Мали", заяви говорителят на ФОА Мохамед Елмаулуд Рамадан в интервю за АФП. "Военната хунта в Бамако рано или късно ще падне. Те нямат друг избор и не могат да се задържат на власт. Не могат да издържат на офанзивата на ФОА за завоюването на Азауад.

    😁

    18:09 30.04.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Фанко":

    Что на позора? Ааааа,на немско фашисткия европозор.Да ще има

    18:10 30.04.2026

  • 62 Без

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще ще ще ще ще ще
    13 години в Донбас 🤣 ще ще ще ще
    Аре беги😃

    18:10 30.04.2026

  • 63 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не ти ли стана ясно че ще има обрат,както и имаше.СПОМНИ СИ КУРСК!!

    18:11 30.04.2026

  • 64 Обрътното е.

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    18:11 30.04.2026

