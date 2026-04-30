Директни критики! Ирански медии отправят необичайно предупреждение заради задълбочаващата се икономическа криза в страната

30 Април, 2026 17:10 1 671 25

В сряда иранският риал отслабна до рекордно ниското ниво от 1,8 милиона за долар

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Задълбочаващата се икономическа криза в Иран предизвиква необичайно директни предупреждения от държавни медии и представители на властта, тъй като войната, инфлацията и недостигът притискат домакинствата, пише базираното в Лондон издание за ирански новини и анализи “Иран Интернешънъл”, цитирано от БТА.

В сряда иранският риал отслабна до рекордно ниското ниво от 1,8 милиона за долар. Същия ден в центъра на Техеран едно пържено яйце струваше един милион риала, а един хамбургер - пет милиона, на фона на минимална месечна заплата малко над 200 милиона.

„Какво се случва в тази страна, г-н Пезешкиан,” попита по-рано тази седмица водещата от държавната телевизия Елмира Шарифи, гледайки директно в камерата, след като съобщи, че много иранци вече не могат да си позволят основни стоки като ориз, захар, олио, плодове, млечни продукти и лекарства.

Ако президентът Масуд Пезешкиан е гледал, вероятно е бил изненадан, отбелязва “Иран Интернешънъл”. Държавната телевизия рядко се обръща толкова директно към управляващите или публично търси отговорност.

Администрацията на Пезешкиан наследи огромен бюджетен дефицит, стремително нарастваща инфлация, висока безработица и недостиг на стоки. Тези проблеми се задълбочиха след встъпването му в длъжност през 2024 г. В края на 2025 г. страната беше обхваната от вълна от протести, започнали сред търговците заради рязкото поевтиняване на риала и влошаващата се икономическа ситуация.

Войната със САЩ и Израел допълнително влоши кризата, като задълбочи недостига, наруши веригите за доставки и даде на властите удобно обяснение за икономика, която вече е в свободно падане.

Усилията на правителството да облекчи тежестта бяха критикувани като твърде бавни и ограничени. Последната му инициатива призовава някои магазини да предлагат стоки на кредит на клиенти, които не могат да платят в брой.

Новинарската агенция “Фарс Нюз”, която е свързана с Революционната гвардия, съобщи във вторник, че правителството е одобрило план, който позволява на домакинствата, получаващи парични субсидии, да купуват стоки на кредит, като при необходимост плащанията ще се удържат от бъдещи помощи. Според медията мярката има за цел да подкрепи препитанието на хората и да компенсира икономическите последици от войната.

Планът обаче има очевидни недостатъци. Той се прилага само за магазини, които доброволно решат да участват, а плащанията трябва да се извършат в рамките на два месеца. Наред с това самата месечна субсидия, която е под седем долара на човек, е твърде недостатъчна.

Иран приложи подобни мерки през 80-те години на миналия век по време на войната с Ирак. Тогава кооперации, свързани с министерства и въоръжените сили, позволяваха на служителите да купуват стоки на кредит и да ги изплащат от заплатите си. Въведени бяха и купонни книжки и талони за основни стоки, продавани на цени под пазарните.

Обявяването на новия план за пазаруване на кредит съвпадна с предупреждение, отправено от “Еттелаат” - един от най-старите вестници в Иран. „Развитието на войната е напълно несигурно и властите трябва да се съсредоточат върху препитанието на хората,” написа изданието и добави, че нарастващите цени на основните стоки, съчетани с безработица, застой на пазара на труда и срив на големи части от производството и веригите за доставки са създали тежка криза.

Съобщения, изпратени през последните дни до “Иран Интернешънъл” информират за масови съкращения, рязко поскъпване на основни стоки, недостиг на лекарства, несигурност по отношение на набавянето на храна. Прекъсването на интернет, което продължава вече трети месец, допълнително увеличава натиска, като лишава милиони иранци от онлайн работа, електронна търговия и доходи от свободна практика.

Продължаващата блокада на иранските пристанища и Ормузкия проток, несигурността около преговорите между Съединените щати и Ислямската република, настояването на Техеран да продължи ядрената и ракетната си програма и подкрепата за регионални посреднически групировки, както и по-широката ситуация „нито война, нито мир“ тласкат иранската икономика към още по-тежка нестабилност, посочва “Иран Интернешънъл”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 8 Отговор
    Иран 50 години е под санкции.Свикнали са

    Коментиран от #11

    17:11 30.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмплин

    26 13 Отговор
    - По три пъти на ден да пишете колко са зле в Иран и в Русия, че да не гледат колко сме зле ние.

    Коментиран от #12, #17, #24

    17:13 30.04.2026

  • 4 Нали

    21 5 Отговор
    Иран вече победиха? Те обявиха че САЩ е поставен на колене и моли за прошка, докато хиляди иранци развяваха знамена и празнуваха победата над САЩ. Значи не им е войната проблема.

    17:14 30.04.2026

  • 5 факуса

    15 3 Отговор
    да се обърне към оо да ги пита докога сащ ще се изявяват кат полицай на света и ще налагат санкции на който не им върви по гайдата

    17:15 30.04.2026

  • 6 Атина Палада

    9 6 Отговор
    Президентът на Иран има само представителни функции,както в България! Така,че едва ли някой се е обърнал към него!

    Коментиран от #14

    17:15 30.04.2026

  • 7 факуса

    5 3 Отговор
    към оон

    17:16 30.04.2026

  • 8 Хм Хм

    13 6 Отговор
    Проблемът ще дойде, когато свършат депата за съхранение на суров петрол. Следва спиране на кладенци, които после трудно се пускат. При Трампи имало и умни хора. Човешки жертви са недопустими.

    17:17 30.04.2026

  • 9 Гресирана ватенка

    9 13 Отговор
    Основно меню в Иран-чорба от камъни 😁
    Основно меню в С.Корея -супа от трева 😁

    17:17 30.04.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 4 Отговор
    лъжа-Иран е от БРИКС-ИМПЕРИЯТА НА СВЕТЛИНАТА

    17:20 30.04.2026

  • 11 Нали уж

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нямало свобода на словото..?

    17:20 30.04.2026

  • 12 ДА И НЕ САМО ТУК..

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмплин":

    Винаги започват колко зле са другите а при нас е повече от добре. Баламосват ни. За 2025 година дефицит не по-малко от 5,5 сега над 7%. А ние народа гледаме как да оцелеем. Е не всички има и управници СЛУЖБАРИ И МНОГО НАГАЖДАЧИ.

    Коментиран от #16

    17:21 30.04.2026

  • 13 Пико4,чети!

    11 2 Отговор
    Огромен бюджетен дефицит
    Стремителна инфлация
    Висока инфлация
    Недостиг на стоки

    17:22 30.04.2026

  • 14 Пико4,чети!

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Огромен бюджетен дефицит
    Стремителна инфлация
    Висока безработица
    Недостиг на стоки

    17:25 30.04.2026

  • 15 Майор Деянов, на всеки километър

    5 6 Отговор
    Русия е Четвъртата икономика в Света !!!

    Коментиран от #19, #20

    17:36 30.04.2026

  • 16 Нали тъй

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "ДА И НЕ САМО ТУК..":

    Сега новото правителство ще ви оправи всичките!

    17:39 30.04.2026

  • 17 Ганьо Балкански

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмплин":

    Българите сме най-щастливи, когато руснака пати ☝️

    17:39 30.04.2026

  • 18 Мишел

    7 4 Отговор
    Тръмп излезе че е истински Миротворец! Занули 5 Про-- Московски режима и то без човешки жертви!
    В сравнение със онези 2 Милиона жертви на Руската федерация,.. изглежда като Ангел!

    Коментиран от #25

    17:39 30.04.2026

  • 19 Айде ве

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не беше ли първата? Кат Русия няма втора ....

    17:41 30.04.2026

  • 20 Така е

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Със ..146 $...минимална е истински Лидер! Дори всяка кооперация разполага на всеки 10 апартамента -- общ дървен КЕН еф със ведро и снимка на Вовка на вратата!
    Пускаш кремля ТВ и...отиваш в друго Измерение!

    17:43 30.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нормално

    4 1 Отговор
    Големите "победи" при Путлеристан и неговите съюзници винаги изглеждат така. Жалко за обикновените хора който трява да страдат заради управяващите ги за които единственото важно е само властта. Такива управляващи са готови на всичко за да си сахранят васта дори и това да обрича страната и населенито и. За тях тояа е без никакво значение те не ценят живота на никого, а само използват хората креики това виначиги зад иделогия и псевдо национализъм

    17:56 30.04.2026

  • 23 1 800 000 000 риала/долар

    0 1 Отговор
    Директни критики! Ирански медии отправят необичайно предупреждение заради задълбочаващата се икономическа криза в страната
    ...
    В сряда иранският риал отслабна до рекордно ниското ниво от 1,8 милиона за долар
    -;-
    Колко ли им струва кафето?!

    17:59 30.04.2026

  • 24 Ама ние знаем че сме зле

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмплин":

    Тръмплин
    2212ОТГОВОР
    - По три пъти на ден да пишете колко са зле в Иран и в Русия, че да не гледат колко сме зле ние.
    -;----
    Ама чакаме червените умници да емигрират в Мамаша си Раша .
    Там било сигурно, щастливо, охолно, богато и спокойно.

    18:01 30.04.2026

  • 25 Кирило Буданов, разведчик

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Всеки който занули, обнули руснак е Миротворец !!!
    В Украйна дори имаме такъв сайт с умиротворени русняци ☝️

    18:11 30.04.2026

