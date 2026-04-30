Мечтата на Тръмп! Американският президент вероятно е сред 287-те номинирани за Нобеловата награда за мир за 2026 г.

287 са номинираните са Нобеловата награда за мир за 2026 г., заяви днес секретарят на Норвежкия Нобелов комитет. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно е сред номинациите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
От номинираните тази година 208 са физически лица и 79 са организации, каза Кристиан Берг Харпвикен, добавяйки, че има много нови номинирани в сравнение с миналата година.
"Тъй като съм нов на поста, едно от нещата, които донякъде ме изненадаха, е колко голямо обновяване има от година на година в списъка", каза Харпвикен в интервю.
Той зае позицията през януари 2025 г. Въпреки броя на конфликтите по света, който се увеличава, и натиска върху международното сътрудничество, наградата остава актуална, добави той.
"Наградата за мир е още по-важна в период като този, в който живеем“, каза Харпвикен.
Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан казаха, че ще номинират Тръмп за тазгодишната награда. Номинациите им, ако действително са направени, би трябвало да са от пролетта и лятото на 2025 г. и следователно да са валидни, като се има предвид, че крайният срок беше 31 януари.
По принцип номинациите остават тайна в продължение на 50 години.
Хиляди хора по целия свят могат да предложат имена. Сред номиниращите са членове на правителства и парламенти; настоящи държавни глави; университетски професори по история, социални науки, право и философия; и бивши лауреати на Нобелова награда за мир, наред с други.
Много имена на номинираните се появяват в сайтове за залози, даващи коефициенти за евентуалните лауреати тази година - от рускинята Юлия Навална, съпруга на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, до папа Лъв XIV и доброволческата група за помощ на Судан.
Сред номинираните са и президентът на Украйна Володимир Зеленски и шведската активистка Грета Тунберг, а също и Международният наказателен съд в Хага, пише Франс прес.
Тазгодишният носител на Нобелова награда за мир ще бъде обявен на 9 октомври, а церемонията по връчване на наградата ще се проведе на 10 декември. Миналогодишният лауреат беше венецуелката Мария Корина Мачадо.
Харпвикен заяви, че Норвежкият Нобелов комитет е дълбоко загрижен за здравето на лауреатката на Нобеловата награда за мир за 2023 г., иранската активистка за човешки права Наргес Мохамади, което се влошава, след като тя претърпя инфаркт в затвора.
2 Абе дайте му я бе
3 ТОДОР СТОЯНОВ
4 Хаген Дас
5 Макс
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
8 Факт
9 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Повечето
12 Факт
13 Факти
14 Хасковски каунь
15 Факт
Войната е провалът на политика.
Каква награда?
16:53 30.04.2026
16 хахаха
18 Аз съм веган
20 ...
21 страхотен нонсенс
22 Един и същ трол
23 Коста
До коментар #13 от "Факти":Прав си укри и руснаци общо 3 милиона
17:01 30.04.2026
25 Ачо
До коментар #19 от "Руснак без крак...":Ицка що сее...беш редовно в гаza ,a на другите търсиш кусури ?
28 Владимир Путин, президент
До коментар #22 от "Един и същ трол":".. Пише тъпотии против руснаците..."
Прав си таваришчь !!!
Мисля че е Песков или Димата Медведев ☝️
30 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!!!!
31 Правилно,
36 Руснак със голям патлак
До коментар #19 от "Руснак без крак...":Ша та карам да мижоркаш и да се радваш на живота и да залюбиш Русия както никога до сега !
37 Значи вече
До коментар #3 от "ТОДОР СТОЯНОВ":Има нова Нобелова награда - за война. Американците са фаворити
40 Pyccкий Петушок
До коментар #36 от "Руснак със голям патлак":Люблю Большие и навсякъде !!!
Това е Аксиома ☝️😁
