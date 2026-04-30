Новини
Свят »
Норвегия »
Мечтата на Тръмп! Американският президент вероятно е сред 287-те номинирани за Нобеловата награда за мир за 2026 г.

30 Април, 2026 16:40 1 041 59

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • иран-
  • епичен гняв-
  • нобелова награда за мир

Въпреки броя на конфликтите по света, който се увеличава, и натиска върху международното сътрудничество, наградата остава актуална

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

287 са номинираните са Нобеловата награда за мир за 2026 г., заяви днес секретарят на Норвежкия Нобелов комитет. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно е сред номинациите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От номинираните тази година 208 са физически лица и 79 са организации, каза Кристиан Берг Харпвикен, добавяйки, че има много нови номинирани в сравнение с миналата година.

"Тъй като съм нов на поста, едно от нещата, които донякъде ме изненадаха, е колко голямо обновяване има от година на година в списъка", каза Харпвикен в интервю.

Той зае позицията през януари 2025 г. Въпреки броя на конфликтите по света, който се увеличава, и натиска върху международното сътрудничество, наградата остава актуална, добави той.

"Наградата за мир е още по-важна в период като този, в който живеем“, каза Харпвикен.

Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан казаха, че ще номинират Тръмп за тазгодишната награда. Номинациите им, ако действително са направени, би трябвало да са от пролетта и лятото на 2025 г. и следователно да са валидни, като се има предвид, че крайният срок беше 31 януари.

По принцип номинациите остават тайна в продължение на 50 години.

Хиляди хора по целия свят могат да предложат имена. Сред номиниращите са членове на правителства и парламенти; настоящи държавни глави; университетски професори по история, социални науки, право и философия; и бивши лауреати на Нобелова награда за мир, наред с други.

Много имена на номинираните се появяват в сайтове за залози, даващи коефициенти за евентуалните лауреати тази година - от рускинята Юлия Навална, съпруга на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, до папа Лъв XIV и доброволческата група за помощ на Судан.

Сред номинираните са и президентът на Украйна Володимир Зеленски и шведската активистка Грета Тунберг, а също и Международният наказателен съд в Хага, пише Франс прес.

Тазгодишният носител на Нобелова награда за мир ще бъде обявен на 9 октомври, а церемонията по връчване на наградата ще се проведе на 10 декември. Миналогодишният лауреат беше венецуелката Мария Корина Мачадо.

Харпвикен заяви, че Норвежкият Нобелов комитет е дълбоко загрижен за здравето на лауреатката на Нобеловата награда за мир за 2023 г., иранската активистка за човешки права Наргес Мохамади, което се влошава, след като тя претърпя инфаркт в затвора.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе дайте му я бе

    26 0 Отговор
    то и Алфред Нобел изобрети динамита, ми пасват си, кво толкуз

    Коментиран от #9, #46

    16:43 30.04.2026

  • 3 ТОДОР СТОЯНОВ

    27 1 Отговор
    АРЕ ВЕЧЕ ДАЙТЕ МУ Я ТАЯ НАГРАДА ВЕ МАЙНА...ДАЙТЕ МУ Я И ДА ПРИКЛЮЧВА ВСИЧКО!КВО ТОЛКОВА...?!?НАГРАДЕТЕ ГО ЧОВЕЧЕЦА...ДА МУ ДОЙДЕ СЪРЦЕ НА МЯСТО!ТОЙ ГОСПОД ЩЕ СИ СВЪРШИ РАБОТАТА...

    Коментиран от #37

    16:43 30.04.2026

  • 4 Хаген Дас

    27 0 Отговор
    Равносилно на номинацията ма Хитлер! Този разтушка света награда иска, да може да му дадат тяхната Оскар, за най голям актьор, във какъв ли не филм се вкара!

    16:44 30.04.2026

  • 5 Макс

    16 0 Отговор
    Ако това ще ни отърве от неговото политическо присъствие , то нека Му я присъдят предварително .

    16:47 30.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 0 Отговор
    ДРЪЖ се Перукан! пак ги мятаме по борсите / да изкараме още мъничко..и кажи за геноцида/ как ще ги анихилираш

    16:47 30.04.2026

  • 8 Факт

    18 0 Отговор
    Това е гавра с наградата, че и с мирът.

    16:49 30.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЕН БИ СИ

    11 2 Отговор
    Доналд Тръмп: "Украйна е победена държава, независимо от фалшивите новини"

    16:49 30.04.2026

  • 11 Повечето

    12 0 Отговор
    "полит@ици" , активисти , вместо в затвора са кандидати за Нобелова награда. Много под@лиз@урковци в този свят хей:(

    16:50 30.04.2026

  • 12 Факт

    14 0 Отговор
    И Нерон се е мислил за голям актьор. Приближените му са плащали на публиката да му ръкопляска, когато е играл на сцена.

    16:51 30.04.2026

  • 13 Факти

    3 15 Отговор
    Би трябвало да е Зеленски. Той даде на милион руснаци вечен мир.

    Коментиран от #23

    16:51 30.04.2026

  • 14 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    Подгласник-Натаняху

    16:52 30.04.2026

  • 15 Факт

    15 0 Отговор
    Тръмп е политик, и започна война.
    Войната е провалът на политика.
    Каква награда?

    16:53 30.04.2026

  • 16 хахаха

    14 0 Отговор
    Е това ако не е вече ЦИНИЗЪМ здраве му кажи!?

    16:53 30.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аз съм веган

    2 3 Отговор
    И тоя същия като хаяско

    16:54 30.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ...

    3 4 Отговор
    На чичо дони и на путлерката по две им дайте на тия изкуфеляци.

    16:57 30.04.2026

  • 21 страхотен нонсенс

    10 1 Отговор
    да номинират за нобелова награда за мир убиец на деца, нима забравихте колко невинни деца бяха убити в Иран от "заблудена ракета", или в Стокхолм ще мерят с двоен аршин, понеже клоуна рижав бил призидент на САЩ, за него обявяването на войни и реализирането им не важи при номинациите, важното е да е в списъка.

    16:58 30.04.2026

  • 22 Един и същ трол

    9 2 Отговор
    Пише тъпотии против руснаците. Явно е на хранилка при сектантите от ПП-ДБ които скоро ще се запознаят с бай Ставри

    Коментиран от #28

    17:00 30.04.2026

  • 23 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Прав си укри и руснаци общо 3 милиона

    17:01 30.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ачо

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Руснак без крак...":

    Ицка що сее...беш редовно в гаza ,a на другите търсиш кусури ?

    17:03 30.04.2026

  • 26 нннн

    7 0 Отговор
    Да му я дават, че ще прати самолетоносачите и армията в Осло да му я вземат.

    17:03 30.04.2026

  • 27 9689

    7 0 Отговор
    Пълен майтап от подлизурки.Този престъпник пък и зеленото заедно в Сибир на почивка.

    17:03 30.04.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Един и същ трол":

    ".. Пише тъпотии против руснаците..."

    Прав си таваришчь !!!
    Мисля че е Песков или Димата Медведев ☝️

    17:03 30.04.2026

  • 29 ИВАН

    7 0 Отговор
    Що за побъркан свят, изтъкан от чудовищно лицемерие и човешка наглост.

    17:04 30.04.2026

  • 30 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!!!!

    5 0 Отговор
    Най - големия смях ще е да се даде нобелова награда за мир , на най - големия Войнолюбец и пират на света !!!!!!

    17:07 30.04.2026

  • 31 Правилно,

    1 2 Отговор
    трябва да му дадат награта за мир, чийто корен миръ (свет, светлина), има реално значение свети по корен сети, сиреч сечи - секира. Да му дадат наградата секира веднага! Като не щеш миръ, на ти секира, което е едно и също. Друг е въпроса, че май той яде секирата всеки Божий ден (дьнь - тьнь, тьнѫ) - секира, баш от скла-виги(те) - секла биги (секира Богъ)?

    17:07 30.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Иван

    6 0 Отговор
    Айде давайте му тая награда и дано се кротне, макар че луд умора няма

    17:10 30.04.2026

  • 34 Герги

    7 0 Отговор
    Каква Нобелова Награда...добре ли сте...каквото и да е направил а той,,,,,,,,,нищо не е направил освен световни проблеми...самата война с Иран е лъжица с катран в бурето с мед...Изфирясал Тип...

    17:10 30.04.2026

  • 35 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    какъв мир тоя уби 200 деца? Алоуууу света подлудява

    17:12 30.04.2026

  • 36 Руснак със голям патлак

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Руснак без крак...":

    Ша та карам да мижоркаш и да се радваш на живота и да залюбиш Русия както никога до сега !

    Коментиран от #40

    17:12 30.04.2026

  • 37 Значи вече

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    Има нова Нобелова награда - за война. Американците са фаворити

    17:12 30.04.2026

  • 38 ТОЯ И ПРИЗ НАГРАДА

    1 0 Отговор
    За миши акъл не заслужава. Има три четири думи в репертоара и само тях използва. И СЪС СВОЯТА ПОЛИТИКА ВОДИ СВЕТА НАШ КЪМ РАЗРУХА. А ЕВРО ЖЕНКИТЕ МЪЛЧАТ И ПАРИ ДАВАТ НА ЕДИН НАРКО ЗА ДА ПРОИЗВЕЖДА БОМБИ И СДС БОМБАНДИРА НАВЪТРЕ.

    17:13 30.04.2026

  • 39 АААААА -НЕ

    4 0 Отговор
    Докато дедо дончо не нападне Куба , и не завземе Гренландия .......няма да получи Нобелова за Мир !! Тая награда трябва да се заслужи със много жертви и много кръв !!

    17:15 30.04.2026

  • 40 Pyccкий Петушок

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Руснак със голям патлак":

    Люблю Большие и навсякъде !!!
    Това е Аксиома ☝️😁

    17:16 30.04.2026

  • 41 дядото

    3 0 Отговор
    ако му дадат нобела за мир- да дават на всички извършили убийство

    17:19 30.04.2026

  • 42 Побъркан свят

    3 0 Отговор
    Със сищия успех сигурно един от другите номинирани е Натаняху :)

    17:25 30.04.2026

  • 43 Пенкелер

    5 0 Отговор
    Трябва да я присъдят едновременно на Тръмп, Натаняху и Зеленски и който от тримата елиминира другите двама в битка той, ще е най-големия Миротворец!

    17:29 30.04.2026

  • 44 Ното

    3 0 Отговор
    Ако тоя получи тази награда, това ще сложи кръста на подобни инициативи и тяхната истинска идея и същност.

    17:31 30.04.2026

  • 45 Иван Пловдивски

    3 0 Отговор
    Дедовия разказа играта на мира по цееееееееееееелия свят! Малоумници!!!

    17:34 30.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 На мозайка

    0 0 Отговор
    Дано нобеловото изобретение го прати при Нобел, той лично да му връчи наградата!

    17:38 30.04.2026

  • 49 Дудов

    1 0 Отговор
    Ако дадат та Тръмп на Тпъмп, то трябва да връчат такана и на Хитлер, па макар и посмъртно

    17:39 30.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Истината

    1 0 Отговор
    Това ли е демокрацията 50 години да се пазят в тайна номинираните и Хитлер ли е в номинираните щом Видински е номиниран?

    17:44 30.04.2026

  • 52 Ник.А

    2 0 Отговор
    Ако не беше истина,щеше да е смешно,а не плачевно.

    17:45 30.04.2026

  • 53 Истината

    2 0 Отговор
    ......Хитлер ....... Щом зеленски е номиниран?

    17:47 30.04.2026

  • 54 Хи хи

    1 0 Отговор
    Путин трябва да е носител на нобела за мир !

    17:51 30.04.2026

  • 55 Обикн. читател

    3 0 Отговор
    Стотици хиляди майки по света са с черни забрадки през последните две години.Млади мъже,жени и деца,си отидоха от този свят,защото Америка и Европа поддържат с оръжие и милиони долари и евро,един палячо от киевския цирк.Някакви опушени фусти, днес командват Европа от "любимата" ни столица Брюксел.Бог да ни е на помощ!

    17:52 30.04.2026

  • 56 Тръмп

    0 0 Отговор
    Е най великия шут живял някога с него никога не би било скучно жалко само че по рано не се издигна за президент та да се забавляваме повече време!велик

    17:59 30.04.2026

  • 57 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Масов убиец и крадец на хора(Мадуро) с Нобелова награда за мир?Това са новите ценности

    18:01 30.04.2026

  • 58 Баба

    1 0 Отговор
    Тази награда се обезсмисли. Почтените и кадърни хора просто трябва да напуснат този срамен списък.

    18:02 30.04.2026

  • 59 Представям

    0 0 Отговор
    Си как лежи в ковчега,стискайки наградата в ръцете си…

    18:07 30.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания