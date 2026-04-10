САЩ може да се оттеглят от преговорите за Украйна през август
10 Април, 2026 15:51 2 184 38

Мнението е на Володимир Зеленски, който смята, че Щатите ще се фокусират повече върху вътрешните си въпроси

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Владимир Зеленски се опасява, че поради подготовката за междинните избори за Камарата на представителите в САЩ през септември, Вашингтон ще се съсредоточи повече върху вътрешните въпроси и ще се оттегли от преговорите за Украйна през август, ако няма резултати.

„Според мен американците няма да дадат на никого повече време за този диалог. С началото на лятото САЩ ще се съсредоточат още повече върху вътрешните процеси – изборите. И мисля, че те имат един вид вътрешнополитически краен срок – приблизително август“, цитира Зеленски украинското издание „Obshchestvennoye“.

По-рано Киев призна, че американската страна в момента е „много заета с Иран“. Поради тази причина посещението в Киев на представителите на президента на САЩ Доналд Тръмп – специалния пратеник Стив Уиткоф и предприемача Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ – все още не е потвърдено, въпреки надеждите на украинските власти. Зеленски заяви вчера, че датата на подобно пътуване може да бъде обявена след 12 април.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малей

    53 6 Отговор
    Какъв грозник.
    Дрогата какво ли не прави с хората.Свине.

    Коментиран от #3, #23

    15:54 10.04.2026

  • 2 Баце ЕООД

    36 4 Отговор
    Не бе, не съвпада с изхода на САЩ от нато, няма да търсят нов конфликт в Сирия с Израел срещу Турция.. (сарказъм)

    Коментиран от #4

    15:54 10.04.2026

  • 3 Българин

    6 55 Отговор

    До коментар #1 от "Малей":

    Злобата и пpocтотията правят хората грозни. Виж Костадинов, Слави, Руди или който и да е русофилски боклук.

    Коментиран от #8, #14

    15:56 10.04.2026

  • 4 Мхмхнх

    49 3 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Турция, Китай, Русия, Иран и Пакистан застанаха твърдо против Израел. САЩ и той се отдръпва бавно от Израел.

    Коментиран от #16

    15:56 10.04.2026

  • 5 зеленчук

    37 3 Отговор
    И , кво ша прайм сега ? Май ша тряа да са сдаваме !

    15:56 10.04.2026

  • 6 Володимир Зеленски, президент

    4 34 Отговор
    Бaлсъм ги...
    И така размазваме татаро-манголите ☝️

    15:58 10.04.2026

  • 7 звездите ми говорят

    5 25 Отговор
    Тръмп настоява да се приемат руските условия, като спре и доставките на оръжие ще стане ясно, че всеки трябва да разчита на себе си.
    Ако извади САЩ от НАТО, то Путин ще бъде положен в мавзолея вместо Ленин.

    15:58 10.04.2026

  • 8 Грозници

    48 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Гледам, бря- Урсулина, Кая, Надето Грозното, Ленче Кремче, Сталунка Георгиева, Санду.Мерц, Стармър , Зелю.

    15:59 10.04.2026

  • 9 Гончар Романенко

    35 3 Отговор
    Ти глей не да се оттеглят,
    ами да не ти го натеглят,за което е крайно време!

    16:00 10.04.2026

  • 10 Артиста

    40 1 Отговор
    комедиант,като се оттегли Америка от преговори и подръжка за режима му ще е "чао".Дано наистина се стигне до това,защото ни втръсна нахалството и просията му за пари и оръжия.Американците сега имат друг по-голям дерт и не им е до номерата му!

    16:02 10.04.2026

  • 11 Тиква

    19 2 Отговор
    Окрабандерите ще останат Х и е ни на света.

    16:06 10.04.2026

  • 12 Боби

    4 19 Отговор
    Ами айде да се отреглят вече, ще се оправим само с руската паплач, и без тва само бъркат работата и са на стараната на Путин, реално.

    16:09 10.04.2026

  • 13 Съдията

    27 3 Отговор
    Как не ви омръзва всеки ден да публикувате фейк-новините на зеленото? Защо никой не си направи да направи един факт-чек на полюциите му от последните две седмици? Доста интересни психично-психологически изводи ще се наложат след това.😂

    Коментиран от #22

    16:10 10.04.2026

  • 14 БОТЕВ

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Приятелю, този страшен външен вид е от дрогата, не от злобата. Ако не ми вярваш, виж снимки на Зеленски от 15.12.2025, където гледа като марсианец. Сега, не съм експерт, не знам дали е от наркотици или е от алкохол. Но гледката е стряскаща! Сравни със снимката в Уикипедия!

    Коментиран от #15

    16:12 10.04.2026

  • 15 не си напълно прав

    26 2 Отговор

    До коментар #14 от "БОТЕВ":

    Злобата и негативизма също оставят своя отпечатък. Виж всеки един изроден русофоб като е. Дайнов, и. Mинджев, зеления наркоман, кая калас и още безброй злобни същества, болни от всякакви фобиии. Хубавото е, че злобата им скъсява жалкия живот.

    Коментиран от #25

    16:16 10.04.2026

  • 16 Баце ЕООД

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мхмхнх":

    Абе, а дано, ама надали.. Би било много я стилът на САЩ, но Израел има огромно лоби в сенатът.

    16:17 10.04.2026

  • 17 прав

    6 9 Отговор
    Прав им път. Те за нищо не стават. Видяхме ги в Ирак. Украйна си намери пазар за дроновете в арабските държави и то доста богати. Мислете му вие. Гола вода сте и кал по гърба.

    16:18 10.04.2026

  • 18 Лада искра

    18 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    16:19 10.04.2026

  • 19 Лада искра

    13 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:19 10.04.2026

  • 20 Лада искра

    14 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #24

    16:20 10.04.2026

  • 21 Лада искра

    14 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:20 10.04.2026

  • 22 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "Съдията":

    Давайте историите

    На Евреина Соловьов.

    Там е Истината

    Червени ГЕЙЗАЦИ.

    16:20 10.04.2026

  • 23 Ходи целувай

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Малей":

    Вова Епилирания

    Какъв Красавец само .

    16:21 10.04.2026

  • 24 Капитан Максим Климов

    1 10 Отговор

    До коментар #20 от "Лада искра":

    Губят се по 400 хиляди Солдати
    За Година .

    Хахахаха

    16:23 10.04.2026

  • 25 БОТЕВ

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "не си напълно прав":

    Братле, Дайнов изглежда доста добре за възрастта си. При Зеленски много се чудих дали е алкохол или дрога, но аз пия доста и никога очите не са ми били кърваво червени както на Зеленски. Затова предполагам че е от дрога, ако има компетентно медицинско лице, нека ме обори! Пак казвам, за доказателство вижте снимките на Зеленски от срещата в Берлин на 15-ти декември 2025 година!

    16:24 10.04.2026

  • 26 Хи хи

    19 1 Отговор
    Никой не трябва да се занимава с урките, да си се бият с Русия колкото си искат, но никой не им е длъжен с нищо !! И едно евро не трябва да им се дава, а каквото им е дадено досега нищо няма да върнат мизерниците !

    16:26 10.04.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    2 15 Отговор
    Да ходиш мpeш с мильони заради плeшивия дypaк, да си гладен, нямаш интернет, бял ден да не видиш, а децата се крият в мазетата в 22-ри век, това може се случи само в Русия, таваришчи ☝️

    Коментиран от #30, #31, #32

    16:30 10.04.2026

  • 28 На всички

    12 1 Отговор
    Им омръзна този противен и нагъл досадник зелен ски. Всеки ден ни съобщават къде е отишъл , кой го е приел , какво е поискал , какво са му дали или какво е казало малкото нагло зелено човече. Непрекъснато ходи по света и изнудва помощи , сякаш всички са му длъжни???.

    16:35 10.04.2026

  • 29 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    13 0 Отговор
    Абе великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    16:40 10.04.2026

  • 31 Хи хи

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    Да ходиш мpeш с мильони заради зeлeния дypaк, да си гладен, нямаш интернет, бял ден да не видиш, а децата се крият в мазетата в 22-ри век, това може се случи само в страната на ypките, таваришчи ☝️

    16:43 10.04.2026

  • 32 Мдаааа

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    И в Израел....

    16:53 10.04.2026

  • 33 смотань бандерець..

    8 0 Отговор
    Те заради това зелено чучело,дека присламча млрди на урсулците..четвърта годин не моо да си върнеме поне един блок от запорожкио аец,оти зимъска измразнаме заради него и останахме без краиници,хайр да не види дано..он и женскатаму да мухлясат

    17:21 10.04.2026

  • 34 Горски

    7 1 Отговор
    Поредният жалък хленч.Като някое разглезено дете е. Но,той стана такъв "благодарение" на идиотската политика на Париж,Берлин,Варшава,Лондон и другите евролибералнацисти.Вече четири години,като заплаче,и всички се втурват да го успокояват и да му наливат в гушката.А,той и тия около него,крадат ли,крадат. Нашити гламурни и вечно съгласни управници не остават назад в това.Независимо,че сме най-бедната държава в Европа,и ние даряваме ли,даряваме с пълни шепи.
    В Съединените щати се интересуват с какво Русия може да им помогне в разследване за украинската корупция? Интересуват се разбира се за своите пари и по-точно от Зеленски и Байдън. Синът на Тръмп твърди, че от огромните пари, които САЩ са наливали в Украйна, Зеленски е трябвало да върне 80% на Байдън, за предизборната му програма. Всички ТРЯБВА да ПОМОГНАТ?! Кой ти е длъжен бе наркоман? Имаше възможност 22г в Истанбул, после др. възможности за мир. Искаш война, загроби 3 млн славяни

    17:50 10.04.2026

  • 35 ПИТАНКА

    2 1 Отговор
    КОЕ Е ВЯРНОТО....преди няколко часа, сайт говореше, че е подписано споразумение РУСИЯ- окраина...
    Тук говорите за обратното,еее кое е вярното или непроверени данни дело на изкуственият интелект

    18:02 10.04.2026

  • 36 Йордан

    5 1 Отговор
    Нали цялата русофобска армия ,в интернет пространството, славеше украинската армия ,като много силна и велика .Да ги видим колко чинят сами.

    18:06 10.04.2026

  • 37 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 5 Отговор
    Просия и късия ботокс са предложили на България ако изберат нейния кандитат Мунчо Боташа ня изборите,ще отворят най-голевия блатен завод за гумени цървули на балканите ,много работни места за верни блатни подлоги, ще отворят и фабрика за телевизори Юнус които били без аналог в мирето

    18:24 10.04.2026

  • 38 Д-р Ментал

    4 0 Отговор
    САЩ дали преговарят или не- резултатът е нулев. Да се махат- все тая

    18:42 10.04.2026

