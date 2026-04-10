САЩ може да се оттеглят от преговорите за Украйна през август

Владимир Зеленски се опасява, че поради подготовката за междинните избори за Камарата на представителите в САЩ през септември, Вашингтон ще се съсредоточи повече върху вътрешните въпроси и ще се оттегли от преговорите за Украйна през август, ако няма резултати.

„Според мен американците няма да дадат на никого повече време за този диалог. С началото на лятото САЩ ще се съсредоточат още повече върху вътрешните процеси – изборите. И мисля, че те имат един вид вътрешнополитически краен срок – приблизително август“, цитира Зеленски украинското издание „Obshchestvennoye“.

По-рано Киев призна, че американската страна в момента е „много заета с Иран“. Поради тази причина посещението в Киев на представителите на президента на САЩ Доналд Тръмп – специалния пратеник Стив Уиткоф и предприемача Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ – все още не е потвърдено, въпреки надеждите на украинските власти. Зеленски заяви вчера, че датата на подобно пътуване може да бъде обявена след 12 април.