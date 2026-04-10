Джей Ди Ванс предупреди Иран да не „си играе“ със САЩ

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс днес предупреди Техеран да не „си играе“ със САЩ, докато отпътува за Исламабад за преговори, целящи да сложат край на войната с Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Президентът Доналд Тръмп възложи на Ванс, който е от неговия близък кръг и беше смятан за най-нежелаещия защитник на конфликта с Иран, да намери решение на войната, започнала преди шест седмици, и да спре собствената му шокиращата заплаха да унищожи „цялата му цивилизация“.
Ванс, който отдавна е скептичен към чуждестранните военни интервенции и открито изразява мнението си относно перспективата за изпращане на войски в конфликти с неопределен край, замина днес, за да води посреднически преговори с Иран в пакистанската столица Исламабад.
Качвайки се на борда на „Еър Форс Ту“ по пътя си към Пакистан, вицепрезидентът заяви: „Очакваме с нетърпение преговорите. Мисля, че ще бъдат положителни. Разбира се, ще видим.“
Той цитира Тръмп, като каза: „ Ако иранците са склонни да водят преговори на добра воля, ние със сигурност сме готови да им подадем ръка.“. Ванс още добави: „Ако се опитат да ни манипулират, ще открият, че преговорният екип не е толкова отзивчив.“
Вицепрезидентът също така заяви, че Тръмп „ни е дал доста ясни насоки“ за това как трябва да протичат преговорите, но Ванс не даде подробности. Той също не отговори на въпроси от репортерите, пътуващи с него.
Пътуването му се случва на фона на крехкото, временно примирие, което изглежда като да е на път да се срине. Пропастта между публично заявените искания на Иран и тези на САЩ и съюзникът им Израел също изглежда непреодолима.
Освен това в САЩ, където след две години Ванс може да помоли избирателите да го направят следващия президент, нараства политическият и икономическият натиск за приключване на конфликта в Близкия изток.
Към Ванс се присъединяват специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, които участваха в три кръга непреки преговори с иранските преговарящи, целящи да уредят опасенията на САЩ относно ядрената и балистичната програма на Техеран и подкрепата му за въоръжени групи в Близкия изток, преди Тръмп и Израел да започнат войната срещу Иран на 28 февруари, припомня агенцията.
1 Хи хи хи
Станахте за смях
18:14 10.04.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #6, #17, #54
18:14 10.04.2026
3 Haхаhaха
18:15 10.04.2026
4 Оксана
18:15 10.04.2026
6 Вацев
До коментар #2 от "Вашето мнение":Русия пАбеди ли вече?
18:15 10.04.2026
Горски
18:22 10.04.2026
18:16 10.04.2026
8 борисов бойко борисов
18:16 10.04.2026
9 Най - обичам
Коментиран от #11
18:16 10.04.2026
Путин президент Тръмп Президент
18:16 10.04.2026
Коментиран от #28, #37
18:16 10.04.2026
11 Патката
До коментар #9 от "Най - обичам":Не пратката
18:17 10.04.2026
12 САЩ се е....ават с Иран
18:17 10.04.2026
Ей това да си копейка е Божие наказание
18:17 10.04.2026
Коментиран от #32
18:17 10.04.2026
14 Путин 1.5 милиона черни чувала
Хихихи
18:17 10.04.2026
15 Горски
18:17 10.04.2026
16 И ТОЗИ НЕ ГО БИВА
18:18 10.04.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "Вашето мнение":"...Русия ви попиля барабар с цялото натю.."
Мед ми мажеш на сърцето ма в Купянск, Владикавказ, Белгород, Брянск и Уст-Луга възгледите ни коренно се различават.
18:18 10.04.2026
18 Иран
18:18 10.04.2026
19 Kaлпазанин
18:19 10.04.2026
20 Отряд1
18:20 10.04.2026
21 Айде бе
В тази пропаднала държава няма нормални хора.
Кой си ти бе мухльо?!!!
Никой не ви бръсне повече бе, не го ли разбра!???
Коментиран от #24
18:20 10.04.2026
22 Ъъъъ
Ми то хубу, ма....Май иранците няма да пътуват до Пакистан... Заради Израел.
18:20 10.04.2026
23 Дзак
18:20 10.04.2026
24 Отряд1
До коментар #21 от "Айде бе":Е... пише го кой е?!
Проблемът е, че този е вторият човек с концентрирана власт и първи наследник на властта, ако рижавия сдаде бого дух и бог реши да не го възкръсва ...
Проблемът е , че този знае командите за изстрелване на ядрените ракети.
Проблемът е, че ... ако не слушаш - те бомбят, а България е послушна!
Коментиран от #57
18:22 10.04.2026
25 Горски
Коментиран от #33, #39
18:22 10.04.2026
26 Град Козлодуй..
18:23 10.04.2026
27 Ъхъ!!!
18:25 10.04.2026
28 Баце ЕООД
До коментар #10 от "Путин президент Тръмп Президент":Бе и аз това ти обяснявам, ама си като херпес
18:26 10.04.2026
30 ЗАЩО ОФИЦИАЛНО СССР НЕ ДАДЕ
Коментиран от #36
18:28 10.04.2026
31 666
18:30 10.04.2026
34 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
18:32 10.04.2026
35 666
18:33 10.04.2026
36 онзи
До коментар #30 от "ЗАЩО ОФИЦИАЛНО СССР НЕ ДАДЕ":Нямат такава уговорка руснаци и иранци . Имат само за военна взаимопомощ и нищо повече ...Те затова ....
18:34 10.04.2026
37 Атина Палада
До коментар #10 от "Путин президент Тръмп Президент":Да,за режима в либерастка Европа не върви на добре ..
18:34 10.04.2026
38 Ами
Джей Ди Ванс ми се струва доста по-подходящ за президент на САЩ.
18:34 10.04.2026
39 Аааааа нема,нема
До коментар #25 от "Горски":Краварите са в Европа за да държат червената и zмет по-ниска от тревата.
Коментиран от #43
18:35 10.04.2026
40 Мишел
От 1946 САЩ са в кофти серия - нямат спечелена война.
Коментиран от #44
18:36 10.04.2026
41 Ум царува ум робува ум патки пасе
Коментиран от #51
18:38 10.04.2026
42 арбалета 🎯
Коментиран от #45
18:39 10.04.2026
43 Горски
До коментар #39 от "Аааааа нема,нема":Да, ама не, както казваше Петко Бочаров. Такъв филм няма.
Коментиран от #46
18:39 10.04.2026
44 Абе
До коментар #40 от "Мишел":От училище за бавно/развиващи ли те намериха или от Свети Наум?
18:40 10.04.2026
45 Атина Палада
До коментар #42 от "арбалета 🎯":За Ванс говорят,че е хардлайнер,обаче аз го прочитам като страхлив .За разлика от него Тръмп действа твърдо .
Коментиран от #48, #64
18:43 10.04.2026
46 Ало горското
До коментар #43 от "Горски":Сега и нас пристигат 625 американски военни. Ще е ходил ли да ги изгониш?8 човека ще се съберете ли?😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #49
18:44 10.04.2026
49 Айде бе
До коментар #46 от "Ало горското":Краварите са най-страхливите войници , 600 лαйна ще ги прегазим като валяк!!!! Ще се поизцапаме малко , ще позамирише но ще го преживеем.
18:49 10.04.2026
51 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "Ум царува ум робува ум патки пасе":Затворения пролив е удар по Иран...откъде ша си изнасят 80% от петрола. Губят милиарди петродолари.
Коментиран от #55
18:53 10.04.2026
52 бай Даньо
Коментиран от #56
18:54 10.04.2026
53 Гаврил Генов
18:56 10.04.2026
54 КОПЕЙКИН
До коментар #2 от "Вашето мнение":ПАЧЯМУТА КАРЛИК НЕ Я НА БЕЛИЙ ЛОШАДЬ, СКАКТА НАДА ДЛЯ ПАБЕДИТЕЛЬ, А АПЯТЬ СЯ Я СПРЯТАЛСЯ ГЛУБАКО В БЕНКЕРЕ?
18:56 10.04.2026
55 Атина Палада
До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Стига си писал тези нелепости.. Ормузкия проток е затворен само за САЩ и съюзниците им. .Всички останали кораби си минават ..Дори завчера и на Франция пуснаха един кораб след като Франция в ООН гласува с Русия и Китай...
Коментиран от #58, #61
18:58 10.04.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #52 от "бай Даньо":САЩ сринаха Иран...примирието е временно...самолетоносачите са там...
Ако Иран не слушка, Тръмп ги подхваща отново....Вервай ми.
Коментиран от #59, #67
18:58 10.04.2026
57 Защо
До коментар #24 от "Отряд1":Защо тази земя е населена с толкова ограничени лидер?
18:59 10.04.2026
58 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #55 от "Атина Палада":Сега преминават .....................15, 20 кораба...
Преди войната са минавали 120, 130 кораба....
Загубите за аятоласите са огромни. Отгоре на това Тръмп ги държи на мушка.
Коментиран от #60, #63, #65
19:02 10.04.2026
59 Антитрол
До коментар #56 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"самолетоносачите са там"
Къде там - на 3000 км там ли се води. Изгасиха ли пералното което се запали.
19:02 10.04.2026
60 Запознат
До коментар #58 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"Сега преминават .....................15, 20 кораба...
Преди войната са минавали 120, 130 кораба.."
Е така ама преди войната не са плащали на Иран пък сега плащат. Най важното е че корабите на господарите ти не минават.
Коментиран от #66
19:04 10.04.2026
61 Бойко
До коментар #55 от "Атина Палада":Кораб,платноход ли?Или Де Гол ?
Коментиран от #68
19:07 10.04.2026
62 Симо
19:08 10.04.2026
63 Атина Палада
До коментар #58 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Държи Тръмп :))) държи си Тръмп панталоните само :))) дори санкциите на Иран свали...Световните анализатори казват,че руският и ирански петрол спасяват Тръмп от високи цени на петрола..Руският и ирански петрол спасяват световната икономика!
За САЩ и съюзниците им не минават ...САЩ си имат петрол....Което значи,че Тръмп поставя в петролна изолация т.н съюзници на САЩ..
А вие вярвайте си,че Тръмп в действителност иска да се отвори Ормузкия проток..
19:10 10.04.2026
64 Горе долу
До коментар #45 от "Атина Палада":Тръмп е по-скоро леко извратен арогантен и циничен нарцис, свикнал е да бъде шеф и да му се подчиняват и му е трудно да приеме че има случаи в които трябва да свие перките и да си набие шута....... затова се налага да му го набият други, в случая иранците с помощта на Русия и Китай. Ванс не е рисков играч и понеже със сигурност иска някой ден да стане президент ще действа по-умерено и дипломатично. Включването му в тези преговори има за цел да им придаде тежест и легитимност защото изпълнява втората най-висока длъжност в обора. Ще се придържа към това което иска Тръмп, но вероятно няма да е толкова краен и неотстъпчив. В крайна сметка обаче няма да се разберат и това се знае предварително, ако Иран преговаряше само със САЩ можеше да се получи защото кравите отлично разбират че тази война е много голям пасив за тях, обаче евреите и тяхното лоби няма да ги оставят да се измъкнат от войната, поне засега. Чак когато положението им стане много зле тогава ще се откажат но вече ще е прекалено късно и ще са понесли непоправими щети.
Коментиран от #84
19:10 10.04.2026
65 Зевзек
До коментар #58 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"Загубите за аятоласите са огромни"
Дай боже всеки такива "загуби" - преди войната иранците продаваха по 1 милион барела дневно на цена 45 долара и имаха санкции сега продават по милион и половина дневно на цена 115 долара и няма санкции. Отделно всеки кораб който минава им плаща по 2 милиона долара. Около 180 милиона долара печелят дневно повече от преди.
Ама пък трябва яко да се лъже че да има кво да се яде нали?
Коментиран от #70
19:11 10.04.2026
66 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #60 от "Запознат":Кой е платил, че нещо не са разбра...
Ако Ира взима такси за пролива и пристанищата за където е ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ ша взимат от Иран същите такси. Танто за кукуригу. Да не мислиш че света ша позволи на Аятолахчета да изнудват финансово бизнеса...балъците отдавна свършиха....
Коментиран от #69, #71
19:12 10.04.2026
67 Симо
До коментар #56 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Смешка, и двата самолетоносача ги прибраха поради НЕПРИГОДНОСТ! А, персите още не са изкарали подводниците!!!!
Коментиран от #73, #77
19:12 10.04.2026
68 Атина Палада
До коментар #61 от "Бойко":Ето какво- Δεξαμενόπλοιο:)
19:13 10.04.2026
69 Атина Палада
До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Както от Суецкия канал взимат,така ще се взима и от тук..Свиквайте с новите правила..
19:15 10.04.2026
70 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #65 от "Зевзек":Към април 2026 г. ситуацията с износа на петрол от Иран е критична поради развиващия се военен конфликт със САЩ. Въпреки военните действия, страната успява да поддържа нива на износ между 2,4 и 2,8 милиона барела дневно. Преди войната Иран изнасяше близо 7 милиона барела дневно.
И как Иран е увеличил износа на петрол, ДВОЙНО, когато трафика през пролива е намалял почти ДЕСЕТ ПЪТИ., по време на войната.
Коментиран от #76, #83
19:19 10.04.2026
71 Запознат
До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"Ако Ира взима такси за пролива и пристанищата за където е ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ ша взимат от Иран същите такси"
Абе от къде ви копат такива обратното на остри.
Иран няма танкери - той продава петрол. Който иска отива при него да си купи със собствен танкер - плаща и му товарят петрола. Къде щели да вземат такси на иранския петрол не ми стана ясно.
Второ Иран контролира протока и пуска само танкери по 3 критерия
- приятелски - минават без пари.
- неутрални - минават но си плащат
- неприятелски - не минават.
Коментиран от #75
19:19 10.04.2026
72 Хе хе
19:19 10.04.2026
73 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #67 от "Симо":Откъде ли излитат ЩАТСКИТЕ самолетоносачи да БОМБЯТ Иран.....
19:21 10.04.2026
74 Иран да
Коментиран от #86
19:23 10.04.2026
75 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #71 от "Запознат":Реципрочните ТАКСИ нема да са за танкерите, а за ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ в тях....иначе нема влизане в пристанището, ако Иран не плати..нема да им простят на Аятолахчета, Вервай ми.
19:24 10.04.2026
76 Ти да видиш
До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Изнасяли по 7 милиона барела на ден!???....
Не се прави на умен и не пиши глупости от които и помен нямаш, защото не изглеждаш умен и предизвикваш наистина само смях.
Нищо не ти е ясно, защото си трол и пишеш за пари. Айде изчезвай от тук с празнословието си .
Не си интересен на никой. Всички знаят, че си глупав трол!
Коментиран от #78
19:26 10.04.2026
77 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #67 от "Симо":От къде ли излизат щатските изтребители да бомбят Иран.
Коментиран от #80, #82, #85
19:26 10.04.2026
78 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #76 от "Ти да видиш":Не се коси бре....истината боли, нали...а заповеди ша даваш вкъщи на жена си.
.
19:27 10.04.2026
79 Българин
Ако има за напред избори в САЩ, Дже ди със сигурност ще ги спечели. Но Тръмп е толкова популярен,че най вероятно ще стане Император!
19:27 10.04.2026
81 Я пък тоя
Всяко малко гущерче мечтае да стане голям крокодил.
19:28 10.04.2026
83 Зевзек
До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"трафика през пролива е намалял почти ДЕСЕТ ПЪТИ., по време на войната"
Трафика на всички кораби е намалял - но от там не минават само кораби които товарят от Иран а също и от персийските монархии.
Тези цифри които ми цитираш са за общия трафик през протока а не за Иран - ти как мислиш се товарят 7 милиона барела дневно само от Иран - това са 1 100 000 тона.
абе мислете бе или при вас това е мисия невъзможна.
19:30 10.04.2026
84 Атина Палада
До коментар #64 от "Горе долу":На прима Виста коментара ти е логичен,но аз имам съвсем друга версия за мотива САЩ да са там .
Главното е да се гледа кой губи икономически от тази война .
САЩ нямат нито ресурса,нито възможностите да се изправят срещу Иран зад когото седи Китай и Русия! И това "големите мозъци" в САЩ го знаят! Значи,са за нещо друго там....
19:30 10.04.2026
86 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #74 от "Иран да":САЩ бомбим ИРАН..кой на кого ли го нахлузва....
19:31 10.04.2026