Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Джей Ди Ванс предупреди Иран да не „си играе“ със САЩ

Джей Ди Ванс предупреди Иран да не „си играе" със САЩ

10 Април, 2026 18:11

Предупреждението беше отправено, докато отпътува за Исламабад за преговорите с Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс днес предупреди Техеран да не „си играе“ със САЩ, докато отпътува за Исламабад за преговори, целящи да сложат край на войната с Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Президентът Доналд Тръмп възложи на Ванс, който е от неговия близък кръг и беше смятан за най-нежелаещия защитник на конфликта с Иран, да намери решение на войната, започнала преди шест седмици, и да спре собствената му шокиращата заплаха да унищожи „цялата му цивилизация“.

Ванс, който отдавна е скептичен към чуждестранните военни интервенции и открито изразява мнението си относно перспективата за изпращане на войски в конфликти с неопределен край, замина днес, за да води посреднически преговори с Иран в пакистанската столица Исламабад.

Качвайки се на борда на „Еър Форс Ту“ по пътя си към Пакистан, вицепрезидентът заяви: „Очакваме с нетърпение преговорите. Мисля, че ще бъдат положителни. Разбира се, ще видим.“

Той цитира Тръмп, като каза: „ Ако иранците са склонни да водят преговори на добра воля, ние със сигурност сме готови да им подадем ръка.“. Ванс още добави: „Ако се опитат да ни манипулират, ще открият, че преговорният екип не е толкова отзивчив.“

Вицепрезидентът също така заяви, че Тръмп „ни е дал доста ясни насоки“ за това как трябва да протичат преговорите, но Ванс не даде подробности. Той също не отговори на въпроси от репортерите, пътуващи с него.

Пътуването му се случва на фона на крехкото, временно примирие, което изглежда като да е на път да се срине. Пропастта между публично заявените искания на Иран и тези на САЩ и съюзникът им Израел също изглежда непреодолима.

Освен това в САЩ, където след две години Ванс може да помоли избирателите да го направят следващия президент, нараства политическият и икономическият натиск за приключване на конфликта в Близкия изток.

Към Ванс се присъединяват специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, които участваха в три кръга непреки преговори с иранските преговарящи, целящи да уредят опасенията на САЩ относно ядрената и балистичната програма на Техеран и подкрепата му за въоръжени групи в Близкия изток, преди Тръмп и Израел да започнат войната срещу Иран на 28 февруари, припомня агенцията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хи хи хи

    34 7 Отговор
    Играе не трябва да е н кавички
    Станахте за смях

    18:14 10.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    47 11 Отговор
    Ванси, цял свят видя колко струвате, Русия ви попиля барабар с цялото натю, а Иран ви довърши, бабаитлъка ти не може дори гаргите да уплаши вече.

    Коментиран от #6, #17, #54

    18:14 10.04.2026

  • 3 Haхаhaха

    27 7 Отговор
    Кефиш ме вентилатор! 😀

    18:15 10.04.2026

  • 4 Оксана

    35 7 Отговор
    Ванси щял да убие още 200 ученички, та да уплаши Иран.

    18:15 10.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вацев

    14 25 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Русия пАбеди ли вече?

    18:15 10.04.2026

  • 7 Моджтаба Хаменей

    19 6 Отговор
    Балсъм ви ☝️😄

    18:16 10.04.2026

  • 8 борисов бойко борисов

    21 7 Отговор
    този к@пут отива да преговаря сам със себе си хахаха-хохохо

    18:16 10.04.2026

  • 9 Най - обичам

    14 5 Отговор
    Да си играя с пратката и със сащ

    Коментиран от #11

    18:16 10.04.2026

  • 10 Путин президент Тръмп Президент

    13 16 Отговор
    С такива олигофрени не върви на добре

    Коментиран от #28, #37

    18:16 10.04.2026

  • 11 Патката

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Най - обичам":

    Не пратката

    18:17 10.04.2026

  • 12 САЩ се е....ават с Иран

    24 6 Отговор
    Нормално е и Иран да ги е....ва

    18:17 10.04.2026

  • 13 Ей това да си копейка е Божие наказание

    14 19 Отговор
    Ванс ходи да подкрепя Орбан.

    Коментиран от #32

    18:17 10.04.2026

  • 14 Путин 1.5 милиона черни чувала

    12 18 Отговор
    А вие тук ми се правите на мъже със13 жертви за 1 месец
    Хихихи

    18:17 10.04.2026

  • 15 Горски

    16 11 Отговор
    Ако фашистите от Америчка се разкарат от Европа ше стане много по спокойно. Фашистките окупатори седят в Европа още от 1945 след като сглобиха с евреите ВСВ това беше и целта на Световната война да се настанят трайно в Европа и Азия. Никой не жали за цонстките окупатори от САЩ само петоколонниците шпиони от НПО които се изхранват с предаделство. Много приказни, но е спестена истината, че за американците от сащ всички партньори са парцали - служат за замитане на следите, а когато станат ненужни, биват изхвърлени. Вън на американските терористи от България! Ако САЩ напуснат НАТО: Най-голямата опасност е че ЕвроУрсулите - военолюбци остават. Путин никога не е имал намерение да напада Европа, достатъчно проблеми си навлече с Украйна. Спрете с тази дезинформация и пропаганда! Нали се говори за обща европейска отбрана, ами без САЩ Нато + Украйна ще е това. По-големият проблем са петрола и газа, тъй че наблягайте на АЕЦ !

    18:17 10.04.2026

  • 16 И ТОЗИ НЕ ГО БИВА

    23 6 Отговор
    ПРЕКАЛЯВА С ХОЛИВУДСКИТЕ И ГРЪМКИТЕ ФРАЗИ. КУХИЧЪК Е

    18:18 10.04.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    9 14 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    "...Русия ви попиля барабар с цялото натю.."

    Мед ми мажеш на сърцето ма в Купянск, Владикавказ, Белгород, Брянск и Уст-Луга възгледите ни коренно се различават.

    18:18 10.04.2026

  • 18 Иран

    13 6 Отговор
    Вансо това не е игра . Става въпрос за чалма срещу риж парчем. Това е играта на Израел , която вие приехте.

    18:18 10.04.2026

  • 19 Kaлпазанин

    14 6 Отговор
    Теа много пъти съм го писал ,че бялото им вече е в днк-то на говедата ,имам чувството че тези да некви клоуни под въздействие на наркотици

    18:19 10.04.2026

  • 20 Отряд1

    11 7 Отговор
    Ако Иран играеха по правилата на САЩ, досега Тръмп и маратонките щяха да са при бог...

    18:20 10.04.2026

  • 21 Айде бе

    16 7 Отговор
    Ето го поредния краварски отпадък и психопат.
    В тази пропаднала държава няма нормални хора.

    Кой си ти бе мухльо?!!!
    Никой не ви бръсне повече бе, не го ли разбра!???

    Коментиран от #24

    18:20 10.04.2026

  • 22 Ъъъъ

    7 6 Отговор
    „Очакваме с нетърпение преговорите. Мисля, че ще бъдат положителни. Разбира се, ще видим.“

    Ми то хубу, ма....Май иранците няма да пътуват до Пакистан... Заради Израел.

    18:20 10.04.2026

  • 23 Дзак

    4 5 Отговор
    Ситуацията с нищо не се е променила!

    18:20 10.04.2026

  • 24 Отряд1

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "Айде бе":

    Е... пише го кой е?!

    Проблемът е, че този е вторият човек с концентрирана власт и първи наследник на властта, ако рижавия сдаде бого дух и бог реши да не го възкръсва ...

    Проблемът е , че този знае командите за изстрелване на ядрените ракети.

    Проблемът е, че ... ако не слушаш - те бомбят, а България е послушна!

    Коментиран от #57

    18:22 10.04.2026

  • 25 Горски

    9 8 Отговор
  • 26 Град Козлодуй..

    9 8 Отговор
    По долно от еврейското племе са тяхната кукла на конци сащ!Като избиват 1 милион жени и деца са най велики! Или да ограбят петрола на някоя държава! В случай Иран!

    18:23 10.04.2026

  • 27 Ъхъ!!!

    7 3 Отговор
    Ванс защо не взе със себе си Орбан? За авторитет! Че е голема работа в очите на родните копейки.

    18:25 10.04.2026

  • 28 Баце ЕООД

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Путин президент Тръмп Президент":

    Бе и аз това ти обяснявам, ама си като херпес

    18:26 10.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЗАЩО ОФИЦИАЛНО СССР НЕ ДАДЕ

    11 7 Отговор
    5 атомни БОМБАКА НА ИРАН И УСА МОМЕНТАЛНО ША СПРЪТ ДА СИ ИГРАЯТ НА ВЕЛИКИ ЗРАЕЛЦИТЕ СЪЩО...

    Коментиран от #36

    18:28 10.04.2026

  • 31 666

    5 6 Отговор
    ФАКТИ? 220 ПЪТИ МЕ ИЗТРИВАЙТЕ ПАК ЩЕ ПИША ИСТИНАТА. ЗАЩОТО ИСТИНАТА БОЛИ.

    18:30 10.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    13 6 Отговор
    Кой си ти че да плашиш Иран бе сервитьор? Иран ще те ликвидира тебе и онзи тъ..пия Тръмп барабар с терориста Нетаняху

    18:32 10.04.2026

  • 35 666

    8 5 Отговор
    ДАНО ИРАН ДА ПУСНЕ МАЛКО БАЛОНИ КЪМ СОФИЯ. МАЛКО ЗА КЕФ. ДА СЕ РАДВА ДЕЦАТА ДЕ.

    18:33 10.04.2026

  • 36 онзи

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "ЗАЩО ОФИЦИАЛНО СССР НЕ ДАДЕ":

    Нямат такава уговорка руснаци и иранци . Имат само за военна взаимопомощ и нищо повече ...Те затова ....

    18:34 10.04.2026

  • 37 Атина Палада

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Путин президент Тръмп Президент":

    Да,за режима в либерастка Европа не върви на добре ..

    18:34 10.04.2026

  • 38 Ами

    3 9 Отговор
    Само не разбирам, защо Тръмп не си тръгва след като Иран го уволниха.
    Джей Ди Ванс ми се струва доста по-подходящ за президент на САЩ.

    18:34 10.04.2026

  • 39 Аааааа нема,нема

    6 9 Отговор

    До коментар #25 от "Горски":

    Краварите са в Европа за да държат червената и zмет по-ниска от тревата.

    Коментиран от #43

    18:35 10.04.2026

  • 40 Мишел

    7 6 Отговор
    Излиза , че за САЩ това е война, за Иран- игра.
    От 1946 САЩ са в кофти серия - нямат спечелена война.

    Коментиран от #44

    18:36 10.04.2026

  • 41 Ум царува ум робува ум патки пасе

    9 7 Отговор
    Агресорите нямат полезен ход и ще трябва да изпълнят условията на Иран! Иран ги държи за топките с Ормуз и няма мърдане!

    Коментиран от #51

    18:38 10.04.2026

  • 42 арбалета 🎯

    3 8 Отговор
    Джей ми е симпатичен , но по принцип не харесвам мъже , които се боядисват . Относно политиката - той е най-подходящ за мястото на изкуфелия вече Тръмп . Мое скромно мнение , разбира се ....

    Коментиран от #45

    18:39 10.04.2026

  • 43 Горски

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Аааааа нема,нема":

    Да, ама не, както казваше Петко Бочаров. Такъв филм няма.

    Коментиран от #46

    18:39 10.04.2026

  • 44 Абе

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    От училище за бавно/развиващи ли те намериха или от Свети Наум?

    18:40 10.04.2026

  • 45 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "арбалета 🎯":

    За Ванс говорят,че е хардлайнер,обаче аз го прочитам като страхлив .За разлика от него Тръмп действа твърдо .

    Коментиран от #48, #64

    18:43 10.04.2026

  • 46 Ало горското

    6 5 Отговор

    До коментар #43 от "Горски":

    Сега и нас пристигат 625 американски военни. Ще е ходил ли да ги изгониш?8 човека ще се съберете ли?😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #49

    18:44 10.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Айде бе

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ало горското":

    Краварите са най-страхливите войници , 600 лαйна ще ги прегазим като валяк!!!! Ще се поизцапаме малко , ще позамирише но ще го преживеем.

    18:49 10.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 8 Отговор

    До коментар #41 от "Ум царува ум робува ум патки пасе":

    Затворения пролив е удар по Иран...откъде ша си изнасят 80% от петрола. Губят милиарди петродолари.

    Коментиран от #55

    18:53 10.04.2026

  • 52 бай Даньо

    4 3 Отговор
    Ако се опитаме да гледаме малко по напред от носа се вижда че ционистите ще саботират примирието за да се разпаднат преговорите. След това идва сценка в която трумпо е разочарован , но тихомълком се изнизва от персийкия залив с "победа" защото повече не може да се направи. Ноември чука на вратата и идват сенат и конгрес на демократите, подкрепата за ционистите става като преди тихомълком и не така арогантно. Ционистите се забатачват в Ливан . Иран започва да проектира сила за която дори той не е подозирал че има и започва да сменя режими на "нашите koпeлета" в Кувейт, Катар, ако се стигне и до Йордания и Сирия им е спукана работата на ционитите защото тоя процес ще върви заедно с упадъка на американската империя ... ха да ни е честит новия свят!

    Коментиран от #56

    18:54 10.04.2026

  • 53 Гаврил Генов

    1 0 Отговор
    Дръж ми мамо ко$пелето, за да се скарам на курв@та.

    18:56 10.04.2026

  • 54 КОПЕЙКИН

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    ПАЧЯМУТА КАРЛИК НЕ Я НА БЕЛИЙ ЛОШАДЬ, СКАКТА НАДА ДЛЯ ПАБЕДИТЕЛЬ, А АПЯТЬ СЯ Я СПРЯТАЛСЯ ГЛУБАКО В БЕНКЕРЕ?

    18:56 10.04.2026

  • 55 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Стига си писал тези нелепости.. Ормузкия проток е затворен само за САЩ и съюзниците им. .Всички останали кораби си минават ..Дори завчера и на Франция пуснаха един кораб след като Франция в ООН гласува с Русия и Китай...

    Коментиран от #58, #61

    18:58 10.04.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 10 Отговор

    До коментар #52 от "бай Даньо":

    САЩ сринаха Иран...примирието е временно...самолетоносачите са там...
    Ако Иран не слушка, Тръмп ги подхваща отново....Вервай ми.

    Коментиран от #59, #67

    18:58 10.04.2026

  • 57 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Отряд1":

    Защо тази земя е населена с толкова ограничени лидер?

    18:59 10.04.2026

  • 58 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Сега преминават .....................15, 20 кораба...
    Преди войната са минавали 120, 130 кораба....
    Загубите за аятоласите са огромни. Отгоре на това Тръмп ги държи на мушка.

    Коментиран от #60, #63, #65

    19:02 10.04.2026

  • 59 Антитрол

    4 3 Отговор

    До коментар #56 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "самолетоносачите са там"

    Къде там - на 3000 км там ли се води. Изгасиха ли пералното което се запали.

    19:02 10.04.2026

  • 60 Запознат

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "Сега преминават .....................15, 20 кораба...
    Преди войната са минавали 120, 130 кораба.."

    Е така ама преди войната не са плащали на Иран пък сега плащат. Най важното е че корабите на господарите ти не минават.

    Коментиран от #66

    19:04 10.04.2026

  • 61 Бойко

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Кораб,платноход ли?Или Де Гол ?

    Коментиран от #68

    19:07 10.04.2026

  • 62 Симо

    5 0 Отговор
    Тези помияри не са се научили все още да преговарят! Нищо, като изядат още няколко тояги ще се научат. А иранците явно са една голяма тояга, която ще помогне на живеещите на друга планета американци да се върнат в реалността.

    19:08 10.04.2026

  • 63 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Държи Тръмп :))) държи си Тръмп панталоните само :))) дори санкциите на Иран свали...Световните анализатори казват,че руският и ирански петрол спасяват Тръмп от високи цени на петрола..Руският и ирански петрол спасяват световната икономика!
    За САЩ и съюзниците им не минават ...САЩ си имат петрол....Което значи,че Тръмп поставя в петролна изолация т.н съюзници на САЩ..
    А вие вярвайте си,че Тръмп в действителност иска да се отвори Ормузкия проток..

    19:10 10.04.2026

  • 64 Горе долу

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Тръмп е по-скоро леко извратен арогантен и циничен нарцис, свикнал е да бъде шеф и да му се подчиняват и му е трудно да приеме че има случаи в които трябва да свие перките и да си набие шута....... затова се налага да му го набият други, в случая иранците с помощта на Русия и Китай. Ванс не е рисков играч и понеже със сигурност иска някой ден да стане президент ще действа по-умерено и дипломатично. Включването му в тези преговори има за цел да им придаде тежест и легитимност защото изпълнява втората най-висока длъжност в обора. Ще се придържа към това което иска Тръмп, но вероятно няма да е толкова краен и неотстъпчив. В крайна сметка обаче няма да се разберат и това се знае предварително, ако Иран преговаряше само със САЩ можеше да се получи защото кравите отлично разбират че тази война е много голям пасив за тях, обаче евреите и тяхното лоби няма да ги оставят да се измъкнат от войната, поне засега. Чак когато положението им стане много зле тогава ще се откажат но вече ще е прекалено късно и ще са понесли непоправими щети.

    Коментиран от #84

    19:10 10.04.2026

  • 65 Зевзек

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "Загубите за аятоласите са огромни"

    Дай боже всеки такива "загуби" - преди войната иранците продаваха по 1 милион барела дневно на цена 45 долара и имаха санкции сега продават по милион и половина дневно на цена 115 долара и няма санкции. Отделно всеки кораб който минава им плаща по 2 милиона долара. Около 180 милиона долара печелят дневно повече от преди.

    Ама пък трябва яко да се лъже че да има кво да се яде нали?

    Коментиран от #70

    19:11 10.04.2026

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #60 от "Запознат":

    Кой е платил, че нещо не са разбра...
    Ако Ира взима такси за пролива и пристанищата за където е ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ ша взимат от Иран същите такси. Танто за кукуригу. Да не мислиш че света ша позволи на Аятолахчета да изнудват финансово бизнеса...балъците отдавна свършиха....

    Коментиран от #69, #71

    19:12 10.04.2026

  • 67 Симо

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Смешка, и двата самолетоносача ги прибраха поради НЕПРИГОДНОСТ! А, персите още не са изкарали подводниците!!!!

    Коментиран от #73, #77

    19:12 10.04.2026

  • 68 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Бойко":

    Ето какво- Δεξαμενόπλοιο:)

    19:13 10.04.2026

  • 69 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Както от Суецкия канал взимат,така ще се взима и от тук..Свиквайте с новите правила..

    19:15 10.04.2026

  • 70 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Зевзек":

    Към април 2026 г. ситуацията с износа на петрол от Иран е критична поради развиващия се военен конфликт със САЩ. Въпреки военните действия, страната успява да поддържа нива на износ между 2,4 и 2,8 милиона барела дневно. Преди войната Иран изнасяше близо 7 милиона барела дневно.
    И как Иран е увеличил износа на петрол, ДВОЙНО, когато трафика през пролива е намалял почти ДЕСЕТ ПЪТИ., по време на войната.

    Коментиран от #76, #83

    19:19 10.04.2026

  • 71 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "Ако Ира взима такси за пролива и пристанищата за където е ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ ша взимат от Иран същите такси"

    Абе от къде ви копат такива обратното на остри.

    Иран няма танкери - той продава петрол. Който иска отива при него да си купи със собствен танкер - плаща и му товарят петрола. Къде щели да вземат такси на иранския петрол не ми стана ясно.

    Второ Иран контролира протока и пуска само танкери по 3 критерия
    - приятелски - минават без пари.
    - неутрални - минават но си плащат
    - неприятелски - не минават.

    Коментиран от #75

    19:19 10.04.2026

  • 72 Хе хе

    2 0 Отговор
    Не върши работа. И Доналд опита ама не се получи. Айде успех или неуспех.

    19:19 10.04.2026

  • 73 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Симо":

    Откъде ли излитат ЩАТСКИТЕ самолетоносачи да БОМБЯТ Иран.....

    19:21 10.04.2026

  • 74 Иран да

    1 0 Отговор
    Джей Ди Ванс предупреди Иран да не „си играе“ със САЩ - то Иран та ще ви го нахлузи без плюнка че чак ще ви се насълзят очите заради вашата алчност и алчността на евреите света ва намрази и никой не уважава евреите защото сената ви и всичките покрай тръмп сте еврейск напаст

    Коментиран от #86

    19:23 10.04.2026

  • 75 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Запознат":

    Реципрочните ТАКСИ нема да са за танкерите, а за ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ в тях....иначе нема влизане в пристанището, ако Иран не плати..нема да им простят на Аятолахчета, Вервай ми.

    19:24 10.04.2026

  • 76 Ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Изнасяли по 7 милиона барела на ден!???....
    Не се прави на умен и не пиши глупости от които и помен нямаш, защото не изглеждаш умен и предизвикваш наистина само смях.
    Нищо не ти е ясно, защото си трол и пишеш за пари. Айде изчезвай от тук с празнословието си .
    Не си интересен на никой. Всички знаят, че си глупав трол!

    Коментиран от #78

    19:26 10.04.2026

  • 77 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Симо":

    От къде ли излизат щатските изтребители да бомбят Иран.

    Коментиран от #80, #82, #85

    19:26 10.04.2026

  • 78 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Ти да видиш":

    Не се коси бре....истината боли, нали...а заповеди ша даваш вкъщи на жена си.
    .

    19:27 10.04.2026

  • 79 Българин

    0 0 Отговор
    Изключителен!
    Ако има за напред избори в САЩ, Дже ди със сигурност ще ги спечели. Но Тръмп е толкова популярен,че най вероятно ще стане Император!

    19:27 10.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    И тоя се мисли за фактор 🤣🤣🤣
    Всяко малко гущерче мечтае да стане голям крокодил.

    19:28 10.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "трафика през пролива е намалял почти ДЕСЕТ ПЪТИ., по време на войната"

    Трафика на всички кораби е намалял - но от там не минават само кораби които товарят от Иран а също и от персийските монархии.

    Тези цифри които ми цитираш са за общия трафик през протока а не за Иран - ти как мислиш се товарят 7 милиона барела дневно само от Иран - това са 1 100 000 тона.

    абе мислете бе или при вас това е мисия невъзможна.

    19:30 10.04.2026

  • 84 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Горе долу":

    На прима Виста коментара ти е логичен,но аз имам съвсем друга версия за мотива САЩ да са там .
    Главното е да се гледа кой губи икономически от тази война .
    САЩ нямат нито ресурса,нито възможностите да се изправят срещу Иран зад когото седи Китай и Русия! И това "големите мозъци" в САЩ го знаят! Значи,са за нещо друго там....

    19:30 10.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Иран да":

    САЩ бомбим ИРАН..кой на кого ли го нахлузва....

    19:31 10.04.2026

