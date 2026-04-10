Джей Ди Ванс предупреди Иран да не „си играе“ със САЩ

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс днес предупреди Техеран да не „си играе“ със САЩ, докато отпътува за Исламабад за преговори, целящи да сложат край на войната с Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Президентът Доналд Тръмп възложи на Ванс, който е от неговия близък кръг и беше смятан за най-нежелаещия защитник на конфликта с Иран, да намери решение на войната, започнала преди шест седмици, и да спре собствената му шокиращата заплаха да унищожи „цялата му цивилизация“.

Ванс, който отдавна е скептичен към чуждестранните военни интервенции и открито изразява мнението си относно перспективата за изпращане на войски в конфликти с неопределен край, замина днес, за да води посреднически преговори с Иран в пакистанската столица Исламабад.

Качвайки се на борда на „Еър Форс Ту“ по пътя си към Пакистан, вицепрезидентът заяви: „Очакваме с нетърпение преговорите. Мисля, че ще бъдат положителни. Разбира се, ще видим.“

Той цитира Тръмп, като каза: „ Ако иранците са склонни да водят преговори на добра воля, ние със сигурност сме готови да им подадем ръка.“. Ванс още добави: „Ако се опитат да ни манипулират, ще открият, че преговорният екип не е толкова отзивчив.“

Вицепрезидентът също така заяви, че Тръмп „ни е дал доста ясни насоки“ за това как трябва да протичат преговорите, но Ванс не даде подробности. Той също не отговори на въпроси от репортерите, пътуващи с него.

Пътуването му се случва на фона на крехкото, временно примирие, което изглежда като да е на път да се срине. Пропастта между публично заявените искания на Иран и тези на САЩ и съюзникът им Израел също изглежда непреодолима.

Освен това в САЩ, където след две години Ванс може да помоли избирателите да го направят следващия президент, нараства политическият и икономическият натиск за приключване на конфликта в Близкия изток.

Към Ванс се присъединяват специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, които участваха в три кръга непреки преговори с иранските преговарящи, целящи да уредят опасенията на САЩ относно ядрената и балистичната програма на Техеран и подкрепата му за въоръжени групи в Близкия изток, преди Тръмп и Израел да започнат войната срещу Иран на 28 февруари, припомня агенцията.