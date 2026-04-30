Доналд Тръмп: Канцлерът Мерц да спре да се меси в иранския въпрос

30 Април, 2026 22:40 575 13

  • доналд тръмп-
  • фридрих мерц-
  • иран-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • германия-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Във вторник американският президент заяви, че Мерц не знае какво говори, след като германският лидер каза, че иранците унижават САЩ в преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува германския канцлер Фридрих Мерц и посочи, че той трябва да се съсредоточи върху опитите за прекратяване на войната между Русия и Украйна и да хаби „по-малко време в намеса“ в усилията за справяне с „иранската ядрена заплаха“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

През последните дни Тръмп води спор с Мерц за войната в Иран. Във вторник американският президент заяви, че Мерц не знае какво говори, след като германският лидер каза, че иранците унижават САЩ в преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток, която продължава вече два месеца.

„Канцлерът на Германия трябва да отделя повече време за прекратяването на войната между Русия и Украйна (в което досега е напълно неефективен!) и на поправянето на разбитата си страна, особено по отношение на имиграцията и енергетиката, и по-малко време да се меси в делата на тези, които се избавят от иранската ядрена заплаха, правейки по този начин света, включително и Германия, по-безопасно място!“, заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи към телевизия Ей Би Си въпроса кога ще бъде уволнен комикът Джими Кимъл и добави, че е "по-добре това да стане скоро", предаде Ройтерс.

Тръмп повдигна този въпрос в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" няколко дни след като съпругата му Мелания Тръмп призова телевизията да отстрани Кимъл заради скеч, излъчен преди галавечерята на кореспондентите на Белия дом, която въоръжен мъж се опита да щурмува.

В рамките на скеча, който бе посветен на светското събитие, Киъмл казва, че първата дама ще "грее като бъдеща вдовица".

След разигралата се драма на самата вечеря Тръмп обвини Кимъл в подстрекателство към убийство.

"Джими Кимъл… направи наистина шокиращо изявление в шоуто си. Ден по-късно един лунатик се опита да влезе в балната зала на вечерята на кореспондентите на Белия дом, въоръжен с пушка, пистолет и много ножове", написа по-рано тази седмица Тръмп в "Трут Соушъл".

Известният комик определи думите си като добронамерена закачка с възрастовата разлика на двойката и добави, че шегата му "по никакъв начин не може да се определи като призив за убийство".

Американската телевизия Ей Би Си през септември временно спря предаването "Джими Кимъл на живо" заради коментари на популярния комик относно убийството на активиста консерватор Чарли Кърк, който беше съюзник на Тръмп. Свалянето на Кимъл от ефир тогава предизвика критики от обществеността, някои от най-големите звезди на Холивуд и редица политически фигури. Те обвиниха правителството на Тръмп, че ограничава свободата на словото и печата. Вследствие на недоволството Кимъл се завърна в телевизията пет дни след като бе отстранен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    2 3 Отговор
    Мерц се оплака, че германците много го обиждали.

    22:42 30.04.2026

  • 2 Фрайд

    2 1 Отговор
    Иначе какво ще стане, оранжев зеленчук?

    22:43 30.04.2026

  • 3 Любо

    4 1 Отговор
    Не ни занимавайте с извратеняци, психопати, фашисти и ционисти.

    Хвани единия удари другия! Нито единия нито другия ви мислят доброто ! На запад няма нито един нормален!

    22:43 30.04.2026

  • 4 Тремп Нобелов Епщайнски

    2 1 Отговор
    Демократа Мерц и републиканеца Дончо що не си спретнат едно ееее интервю?

    22:44 30.04.2026

  • 5 Глуп ака

    2 0 Отговор
    само германец може да постави в шах планетата, учете се американски селяндури

    22:45 30.04.2026

  • 6 Пич

    3 0 Отговор
    Тръмп:
    - Някакви с бели престилки ми биха няколко инжекции преди да ме пуснат по телевизията! Що така?!

    22:45 30.04.2026

  • 7 а тоя

    1 0 Отговор
    Дон да спре да се прави на Латинопартизанин. Кво е стиснал тоя юмрук като някой Сондеро Ломиносо. Мрази Кубинците и Другите Латиноамериканци, подражава на техните Революционери за Свобода и Независимост от Едрите Риби.

    22:47 30.04.2026

  • 8 Гответе се

    1 1 Отговор
    След юни месец, всички търтеи в Германия няма да получават помощи. Това означава че много от нашите команчи и апачи ще се завърнат в България. Ще започне голямото "бране на железу". Тези берачи ще натоварят бюджета на Родината. Граждани пазете се взаимно, защото гениите на мързела се прибират у дома.

    22:48 30.04.2026

  • 9 Яшар

    1 0 Отговор
    Сащ е бебе на 3 м спрямо Германия и Русия по законите на землята , пред Иран/Персия е новородено няма и 3 дена

    22:52 30.04.2026

  • 10 Уурехунд

    0 0 Отговор
    Мерц чучелото е потомствен комунист,дядо му депутат, баща му депутат,той на 30 години 89та депутат в Европарламента,цял живот на държавна ясла

    22:58 30.04.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    САМО БИБИ НЕТАНЯХУ
    ИМА ПРАВО ДА СИ СЛАГА ДУПЕТО
    ВЪРХУ ФЛАГА НА САЩ :)

    22:58 30.04.2026

  • 12 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    То ще е най добре никой да не се меси в иранския въпрос и вие да се прибирате в обора ,

    22:58 30.04.2026

  • 13 Хер Ото Флик

    0 0 Отговор
    Дрътльо кфо се пени? Света го вижда че е въздух под налягане.

    22:59 30.04.2026