Доналд Тръмп: Канцлерът Мерц да спре да се меси в иранския въпрос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува германския канцлер Фридрих Мерц и посочи, че той трябва да се съсредоточи върху опитите за прекратяване на войната между Русия и Украйна и да хаби „по-малко време в намеса“ в усилията за справяне с „иранската ядрена заплаха“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

През последните дни Тръмп води спор с Мерц за войната в Иран. Във вторник американският президент заяви, че Мерц не знае какво говори, след като германският лидер каза, че иранците унижават САЩ в преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток, която продължава вече два месеца.

„Канцлерът на Германия трябва да отделя повече време за прекратяването на войната между Русия и Украйна (в което досега е напълно неефективен!) и на поправянето на разбитата си страна, особено по отношение на имиграцията и енергетиката, и по-малко време да се меси в делата на тези, които се избавят от иранската ядрена заплаха, правейки по този начин света, включително и Германия, по-безопасно място!“, заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи към телевизия Ей Би Си въпроса кога ще бъде уволнен комикът Джими Кимъл и добави, че е "по-добре това да стане скоро", предаде Ройтерс.

Тръмп повдигна този въпрос в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" няколко дни след като съпругата му Мелания Тръмп призова телевизията да отстрани Кимъл заради скеч, излъчен преди галавечерята на кореспондентите на Белия дом, която въоръжен мъж се опита да щурмува.

В рамките на скеча, който бе посветен на светското събитие, Киъмл казва, че първата дама ще "грее като бъдеща вдовица".

След разигралата се драма на самата вечеря Тръмп обвини Кимъл в подстрекателство към убийство.

"Джими Кимъл… направи наистина шокиращо изявление в шоуто си. Ден по-късно един лунатик се опита да влезе в балната зала на вечерята на кореспондентите на Белия дом, въоръжен с пушка, пистолет и много ножове", написа по-рано тази седмица Тръмп в "Трут Соушъл".

Известният комик определи думите си като добронамерена закачка с възрастовата разлика на двойката и добави, че шегата му "по никакъв начин не може да се определи като призив за убийство".

Американската телевизия Ей Би Си през септември временно спря предаването "Джими Кимъл на живо" заради коментари на популярния комик относно убийството на активиста консерватор Чарли Кърк, който беше съюзник на Тръмп. Свалянето на Кимъл от ефир тогава предизвика критики от обществеността, някои от най-големите звезди на Холивуд и редица политически фигури. Те обвиниха правителството на Тръмп, че ограничава свободата на словото и печата. Вследствие на недоволството Кимъл се завърна в телевизията пет дни след като бе отстранен.