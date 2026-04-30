Опасения от стагфлация! Растежът в еврозоната се забавя на фона на войната с Иран

Опасения от стагфлация! Растежът в еврозоната се забавя на фона на войната с Иран

30 Април, 2026 21:10 439 9

Очаква се ЕЦБ да запази политиката си непроменена на текущото заседание, но пазарите прогнозират повишение на лихвите още през юни и допълнителни увеличения до края на годината

Опасения от стагфлация! Растежът в еврозоната се забавя на фона на войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Икономическият растеж в еврозоната се забавя в началото на 2026 г., докато войната с Иран засилва опасенията от стагфлация и подкопава доверието на бизнеса и домакинствата.

По предварителни данни на Евростат, публикувани в четвъртък, брутният вътрешен продукт на региона е нараснал с 0,1% през първото тримесечие, спрямо 0,2% в края на 2025 г. На годишна база растежът достига 0,8%. Резултатът е под очакваните 0,2% и отразява рязко влошаване на нагласите след военните действия на САЩ и Израел срещу Иран в началото на март.

Франция отчита застой спрямо предходното тримесечие, докато Германия надминава очакванията с ръст от 0,3%. Италия и Испания също се представят по-добре от прогнозите, въпреки забавянето.

Ескалацията на конфликта и последвалият скок в цените на петрола променят икономическата перспектива. Германското правителство намали прогнозата си за растеж до 0,5%, а Международният валутен фонд ревизира очакванията за еврозоната до 1,1% за 2026 г. от 1,3%, предупреждавайки за риск от стагфлационна среда.

Инфлацията се ускорява, като общият индекс достига 3,0% през април. Базовата инфлация леко се понижава до 2,1%, но месечният ръст на цените остава значителен - 0,9%.

Проучванията показват допълнително отслабване на икономическата активност. Индексът на мениджърите по поръчките на S&P Global се връща в зона на свиване през април след 15 месеца растеж, а инфлационните очаквания на потребителите се повишават рязко.

Европейската централна банка е изправена пред труден избор - да ограничи инфлацията, без да задълбочи икономическото забавяне. Данни от нейното тримесечно проучване показват, че банките вече затягат условията за кредитиране и повишават лихвите.

Очаква се ЕЦБ да запази политиката си непроменена на текущото заседание, но пазарите прогнозират повишение на лихвите още през юни и допълнителни увеличения до края на годината.

Някои икономисти предупреждават за риск от прекомерна реакция на централната банка спрямо шок в предлагането. "Мисля, че ЕЦБ е на път да направи грешка през 2026 г., за да компенсира грешката, допусната през 2022 г.", заяви Жан-Франсоа Робен от Natixis, подчертавайки, че растежът вече е слаб, а безработицата нараства в основните икономики.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пони, ама розАво

    3 2 Отговор
    Важното е, че санкциите работят и има банани, всякакви банани!
    Сало Уганде, хероинам сало!

    21:14 30.04.2026

  • 2 РИА Новости

    2 1 Отговор
    Председателят на Централната банка на Русия Елвира Набиулина:

    Руските спестявания са се превърнали в практически единствения източник на финансиране за руската икономика, тъй като западните капиталови пазари са затворени за руските компании заради санкциите.

    Руснаците трябва да се подготвят за конфискация на спестяванията си.

    - Роби ли са ?

    Коментиран от #7

    21:14 30.04.2026

  • 3 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Добре,че не живея в евро кочинистан.

    21:15 30.04.2026

  • 4 си дзън

    2 1 Отговор
    Стагфлацията в Европа води до много фелациа в русията.

    21:16 30.04.2026

  • 5 Софиянец

    3 1 Отговор
    Клуба на жълтопаветните тъпанари 😂

    21:16 30.04.2026

  • 6 ...

    0 1 Отговор
    Тръмп е виновен...

    21:17 30.04.2026

  • 7 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "РИА Новости":

    Ами точно така е!
    Украйна е финансирана от цял свят. Наскоро получиха 90 милиарда...
    А Путин за всичко сам си плаща с парите на нещастните руснаци...

    21:21 30.04.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор
    А ,май Ес то ще фалирва ,а не Русия,хахахах

    21:23 30.04.2026

  • 9 Демократ

    0 0 Отговор
    Какъв растеж тия бещастници бе каква немска стока има на пазара лайнарски гол фове и скапани беемвета никой извън ЕС не ги ще. Европа е дъно.

    21:23 30.04.2026