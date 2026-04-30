Опасения от стагфлация! Растежът в еврозоната се забавя на фона на войната с Иран

Икономическият растеж в еврозоната се забавя в началото на 2026 г., докато войната с Иран засилва опасенията от стагфлация и подкопава доверието на бизнеса и домакинствата.

По предварителни данни на Евростат, публикувани в четвъртък, брутният вътрешен продукт на региона е нараснал с 0,1% през първото тримесечие, спрямо 0,2% в края на 2025 г. На годишна база растежът достига 0,8%. Резултатът е под очакваните 0,2% и отразява рязко влошаване на нагласите след военните действия на САЩ и Израел срещу Иран в началото на март.

Франция отчита застой спрямо предходното тримесечие, докато Германия надминава очакванията с ръст от 0,3%. Италия и Испания също се представят по-добре от прогнозите, въпреки забавянето.

Ескалацията на конфликта и последвалият скок в цените на петрола променят икономическата перспектива. Германското правителство намали прогнозата си за растеж до 0,5%, а Международният валутен фонд ревизира очакванията за еврозоната до 1,1% за 2026 г. от 1,3%, предупреждавайки за риск от стагфлационна среда.

Инфлацията се ускорява, като общият индекс достига 3,0% през април. Базовата инфлация леко се понижава до 2,1%, но месечният ръст на цените остава значителен - 0,9%.

Проучванията показват допълнително отслабване на икономическата активност. Индексът на мениджърите по поръчките на S&P Global се връща в зона на свиване през април след 15 месеца растеж, а инфлационните очаквания на потребителите се повишават рязко.

Европейската централна банка е изправена пред труден избор - да ограничи инфлацията, без да задълбочи икономическото забавяне. Данни от нейното тримесечно проучване показват, че банките вече затягат условията за кредитиране и повишават лихвите.

Очаква се ЕЦБ да запази политиката си непроменена на текущото заседание, но пазарите прогнозират повишение на лихвите още през юни и допълнителни увеличения до края на годината.

Някои икономисти предупреждават за риск от прекомерна реакция на централната банка спрямо шок в предлагането. "Мисля, че ЕЦБ е на път да направи грешка през 2026 г., за да компенсира грешката, допусната през 2022 г.", заяви Жан-Франсоа Робен от Natixis, подчертавайки, че растежът вече е слаб, а безработицата нараства в основните икономики.