Москва счита собствеността на регионите Донбас и Новорусия за очевидна и не е предмет на спор, въпреки мнението на Киев в момента. Това заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков пред репортери, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

''Ние вярваме, че нашите региони са очевидни, собствеността им е ясна и не е предмет на никакъв спор. Киевският режим в момента смята обратното'', подчерта говорителят на Кремъл.

127 000 души са подписали договори за военна служба в Русия през 2026 г.. Това обяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предава Ведомости.

Медведев допълни, че още 10 000 души са се явили доброволци.

''Тази година, към днешна дата, 127 000 наши граждани, наши млади мъже и жени, са подписали договори за военна служба. Още 10 000 са подписали договори за служба, но в доброволчески части'', подчерта руският политик.

Според него, 450 000 души са се записали да служат в руската армия през 2025 г.

В края на януари Руската федерация разшири списъка с заболявания, които дисквалифицират службата по договор по време на мобилизация, до 35 точки. Списъкът включва диабет, последици от фрактури и вродени аномалии на кръвоносната система. Съответната заповед е подписана от руския министър на отбраната Андрей Белоусов.