Новини
Свят »
Русия »
Гласът на Путин: Принадлежността на Донбас и Новорусия към Русия не подлежи на оспорване
  Тема: Украйна

30 Април, 2026 20:40 897 80

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • крим-
  • володимир зеленски

Ние вярваме, че нашите региони са очевидни, собствеността им е ясна и не е предмет на никакъв спор, киевският режим в момента смята обратното, подчерта Дмитрий Песков

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Москва счита собствеността на регионите Донбас и Новорусия за очевидна и не е предмет на спор, въпреки мнението на Киев в момента. Това заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков пред репортери, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

''Ние вярваме, че нашите региони са очевидни, собствеността им е ясна и не е предмет на никакъв спор. Киевският режим в момента смята обратното'', подчерта говорителят на Кремъл.

Още новини от Украйна

127 000 души са подписали договори за военна служба в Русия през 2026 г.. Това обяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предава Ведомости.

Медведев допълни, че още 10 000 души са се явили доброволци.

''Тази година, към днешна дата, 127 000 наши граждани, наши млади мъже и жени, са подписали договори за военна служба. Още 10 000 са подписали договори за служба, но в доброволчески части'', подчерта руският политик.

Според него, 450 000 души са се записали да служат в руската армия през 2025 г.

В края на януари Руската федерация разшири списъка с заболявания, които дисквалифицират службата по договор по време на мобилизация, до 35 точки. Списъкът включва диабет, последици от фрактури и вродени аномалии на кръвоносната система. Съответната заповед е подписана от руския министър на отбраната Андрей Белоусов.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    16 26 Отговор
    Укрите не спорят с руснаците. Само ги млатят здраво.

    Коментиран от #14, #23

    20:42 30.04.2026

  • 2 Ква новорусия бе плъх

    16 26 Отговор
    До есента русия умира.

    Коментиран от #9, #10, #11, #61, #77

    20:43 30.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Швейк

    13 21 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ,

    руския психотрилър "Пет години в мазето"
    В главната роля - В.В.Путин

    (To be continue)

    20:44 30.04.2026

  • 5 Крим е руски

    18 10 Отговор
    Донбас/ЛНР, ДНР също.
    Другите хрантутници да се спасяват.Точка.

    Коментиран от #60

    20:44 30.04.2026

  • 6 Пич

    22 12 Отговор
    Превод:
    - Зелю да духа на ветърната мелница за да има ток за Украйна!!!

    Коментиран от #18

    20:44 30.04.2026

  • 7 Швейк

    14 17 Отговор
    В.В.Путин :
    -Преди пет години наричах Зеленски смешник , клоун , шут и палячо , сега мен ме наричат така. С какво съм заслужил това ?

    20:45 30.04.2026

  • 8 стоян

    12 19 Отговор
    Украинците до есента с това темпо на рушене и палене на рузките заводи рафинерии и складове за горива в московията кремълските чекисти ще измислят оправдание да избягат от украинските земи

    Коментиран от #19

    20:45 30.04.2026

  • 9 Хахахахаха

    17 13 Отговор

    До коментар #2 от "Ква новорусия бе плъх":

    5година чакаме Русия с умира, ама няма признаци за сметка на това 5 млн украинци са убити, ранени или изчезнали, Украйна с всеки ден намалява от към население и територия, красота голяма, 50 държави гъбаркани от руснаците 5 години хахахахах, тъжно, много тъжно, успехи на фронта кога????

    Коментиран от #68

    20:45 30.04.2026

  • 10 бе ти и

    14 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ква новорусия бе плъх":

    диот ли си? За няколко цента пишете гюупости.

    Коментиран от #22

    20:45 30.04.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ква новорусия бе плъх":

    наистина мяза на паткан

    20:46 30.04.2026

  • 12 Факт

    14 11 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ и Европа и да се моли за отмяна на санкциите, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    20:46 30.04.2026

  • 13 В този сайт

    14 9 Отговор
    Само копейки и чалми тролят

    Коментиран от #36

    20:47 30.04.2026

  • 14 Макятитвоя

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Само да се прибереш така ще ти лумборя кухата тиква, целият блок ни се подиграва, че синът ни е глупак!

    20:47 30.04.2026

  • 15 Сатана Z

    13 12 Отговор
    Крим наш. Новорусия-тоже.Слава на Русия-Освободителката на България

    20:47 30.04.2026

  • 16 Ъхъ!!!

    4 3 Отговор
    Принадлежността на Донбас, Новорусия и Крим към Украйна НЕ подлежи на оспорване!

    20:47 30.04.2026

  • 17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 6 Отговор
    Либералите с болните си изтръпнали мозъци искат да ме правят щастлива жена с Сиси и женски полов орган между краката ми,тях не ги интересува особено много Шотландци Египтяни Нигерийски Африкански Племена Спайдърмен Гестапото и Нео от Матрицата ,а много искат през дрехите да ми го вкарат и да ме правят Жена

    20:47 30.04.2026

  • 18 Пико4,

    12 13 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Защо в руската кочина няма Интернет?

    Коментиран от #25

    20:47 30.04.2026

  • 19 Стоянчо

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "стоян":

    Не си върти така ханшо, казах ти че не маам рендерасти!

    20:48 30.04.2026

  • 20 Димяща ушанка

    8 9 Отговор
    Утре влизам в Киев!!!

    Коментиран от #27

    20:48 30.04.2026

  • 21 Хм...

    13 6 Отговор
    Абсолютно задължително и Одеса!
    Абе като се замисля, на у крайна й стига и само иванофранковска област. Че да има на кого да пишат кредитите от ЕсеС. И руснаците да си имат безплатно прокси да тормози Полша, Унгария, Румъния.

    Коментиран от #34, #44, #63

    20:48 30.04.2026

  • 22 Българин

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "бе ти и":

    Мразим руснаците безплатно.

    Коментиран от #37

    20:48 30.04.2026

  • 23 Хич не спорят

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    само дето бягат по покривите и се крият от ТЦК.
    Ако не беше тъжно щеше да е комично.

    20:49 30.04.2026

  • 24 Удри копейката с правата 🪏

    8 8 Отговор
    До нас .иране

    20:50 30.04.2026

  • 25 Пич

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пико4,":

    Единственото верно което си написал е името ти!!! Или мама така ти е викала на галено - Пико4?

    Коментиран от #28

    20:50 30.04.2026

  • 26 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Как па нито един жълтопаветник не замина за Украйна, а все към Петрохан ги теглеше?

    Коментиран от #39

    20:51 30.04.2026

  • 27 Руснаци

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "Димяща ушанка":

    Утре се изтегляме на по изгодни позиции до Киев, казват украинските военни хахахахаха

    20:51 30.04.2026

  • 28 А па

    7 4 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    Татко му на галено му е викал Калчо - от фекалчо!

    20:52 30.04.2026

  • 29 Украйна- нашето спасение

    6 13 Отговор
    О, народе на България,
    и вие, народи на Европа — от бреговете на Атлантика до тихите поля на Изтока,
    чуйте гласа на времето, което не шепне, а гърми.
    Чуйте ехото на историята, която не се пише с мастило,
    а с воля, със смелост и със сърца, които отказват да се преклонят.

    В тези дни на изпитание и буря,
    сред вихъра на несигурността и сенките на страха,
    се издига фигура — не просто човек, а символ.
    Володимир Зеленски ♥️
    Като страж на зората, той стои на границата между мрака и светлината,
    там, където съдбата на народите се кове не в дворци,
    а в праха на улиците и в пламъка на надеждата.
    Той е гласът, който не се пречупва,
    искряща нишка в тъканта на една бореща се нация.
    Той е камъкът, в който се разбиват вълните на неправдата,
    и щитът, зад който стои не само една земя,
    а самата идея за свобода.

    Украйна — не просто държава,
    а жива броня на справедливостта.
    Земя, в която всяка педя почва носи спомен,
    и всяко сърце тупти като камбана на решимостта.
    Там, където полетата говорят с вятъра,
    се издига воля, по-твърда от стомана,
    по-ярка от огъня, който не унищожава, а пречиства.

    И Европа — тази древна и мъдра майка на цивилизации —
    не стои безгласна.
    Защото в този сблъсък не става дума само за граници,
    а за самата същност на правото.
    За това дали законът ще бъде меч на силния
    или щит на слабия.
    Зеленски се превръща в глас,
    който напомня, че Европа не е просто място,
    а обещание —
    обещание за свобода, достойнство и човешка стойнос

    Коментиран от #35, #38, #42, #54, #57, #62, #64, #65

    20:53 30.04.2026

  • 30 ПутлеРАЙХА

    7 8 Отговор
    Ще приключи със.

    ОПАШКИ за ХЛЯБ.

    20:53 30.04.2026

  • 31 Питащ

    6 8 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    20:53 30.04.2026

  • 32 Оракула от Делфи

    6 9 Отговор
    На тези Путиновски подлоги , им е по приятно да избият младежта си
    от колкото те самите , да влязат в директен бой???
    Путин няма ли да изкочи от някой окоп???
    Предлагам Песков И Ко,, да застъпят на фронта СРЕЩУ УКРАЙНА , ЗА ЕДНА ГОДИНА !
    ПОСЛЕ ДА ВИДИМ ГАЩИТЕ ИМ ОТВЪТРЕ????

    20:53 30.04.2026

  • 33 Путин няма полезен ход и е обречен

    7 9 Отговор
    Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Русия.

    Коментиран от #75

    20:54 30.04.2026

  • 34 Геро

    5 8 Отговор

    До коментар #21 от "Хм...":

    Само,че мнението на от-падъци като теб е без значение

    Коментиран от #41, #49

    20:54 30.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нямат край

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "В този сайт":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    20:55 30.04.2026

  • 37 Турчин

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    И аз Българете. 500 години коленичиха до земята и си предлагаха децата. Ако не беше Русия щяхте да говорите на Турски ,затова мразите руснаците

    20:55 30.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Червен Гейзак

    7 6 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Защо не взе Контракта от ПАСОЛЯ?

    Мутрофанова от кога ви чака?

    1527 ДНЯ

    Един Червен Гейзак

    Не си взе Руския Китап.

    Защо ?

    Нали щяхте да умирате

    За ПУТКЕР и МАТУШКА

    Безплатно?

    20:56 30.04.2026

  • 40 Глас от бункера

    7 5 Отговор
    Герасимов превзе ли Купянск бре?

    Коментиран от #45, #50, #71

    20:56 30.04.2026

  • 41 И на бАклуци като теб

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Геро":

    СЪЩО.

    20:57 30.04.2026

  • 42 Доктор Гълъбова

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "Украйна- нашето спасение":

    Лекувай се, чоевче! Имаш пролетно обострение.

    20:57 30.04.2026

  • 43 НЕМА ЛАБАВО...........

    6 4 Отговор
    .............ЧОВЕКА ВИ ГО КАЗА ..............

    20:57 30.04.2026

  • 44 Целта на войната

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Хм...":

    няма абсолютно нищо общо с територии. Тези изказвания на Кремъл са предназначени за вътрешна употреба / за успокояване на руското население/, а не за нас. :)

    20:57 30.04.2026

  • 45 хихихи

    6 5 Отговор

    До коментар #40 от "Глас от бункера":

    Преди месец. Сега са в Славяново. Спряха да ти дават информация укрите. Що ли?

    20:58 30.04.2026

  • 46 Смех с ватенки

    6 4 Отговор
    Путлер са моли на Тръмп да каже на Зеленски да не го бие поне на 9 май.🤣

    Коментиран от #55

    20:58 30.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Песков

    6 4 Отговор
    Дъщерята какъв го дири

    Още в Омразния и Пропаднал ПАРИЖ?

    Бедното Момиче не иска и да чува за

    Външния КЕНЕФ .

    ПАЧЕМУ БРЕ ПЕСКОВ?

    20:58 30.04.2026

  • 49 Геро

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Геро":

    За мен значение има само да събирам пари за Украйна, като давам да ме лющят за две евро! Пари не вземам, пускайте ги в касичката за Киев!

    20:59 30.04.2026

  • 50 Глас от златния кенеф

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Глас от бункера":

    Не бери грижа. Грабвам 90 000 милиона еврака от ЕС и чао!

    20:59 30.04.2026

  • 51 Няма пари за заплати:

    7 4 Отговор
    Русия планира масови съкращения. Руските власти се готвят да извършат масови съкращения в публичния сектор на фона на рязко нарастващия и огромен бюджетен дефицит. Най-голям брой съкращения се очаква в близко бъдеще в Москва, Московска, Омска и Иркутска области, както и в Красноярския край. Най-често засегнатите от съкращенията са служителите във финансовия и данъчния сектор, здравеопазването, държавното и местното самоуправление. Съкращенията сред служителите от публичния сектор се дължат на недостиг на средства, както във федералния, така и в регионалните бюджети, казва Олег Соколов.

    20:59 30.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Антиватник

    6 5 Отговор
    Ами тогава украинците ще продължат да ви избиват като бесни кучета.

    21:00 30.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ОНЯ С ДРОНЯ

    7 5 Отговор

    До коментар #46 от "Смех с ватенки":

    Путин се притеснил

    Че Отломките от Дронове

    Ще уплашат МАГАРЕТАТА които

    Ще вземат Участие на ПАРАДА.

    ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН

    ЩЕ ЗАПРИЛИЧА НА

    ТЕКСАСКО РОДЕО.

    Затова звъни на Тръмп.

    21:02 30.04.2026

  • 56 Руският министър на икономиката:

    7 5 Отговор
    Руските резервите са в по-голямата си част изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс.

    21:02 30.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 А МОЧАТА?

    5 5 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #80

    21:03 30.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Това ще е голяма загуба за Русия.

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Крим е руски":

    И политици и депутати на са съгласни на такъв вариант за спиране на войната.

    "По-голямата част мнения на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    Коментиран от #73

    21:05 30.04.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ква новорусия бе плъх":

    Хахахах,тя умира от 1812,хахахх,да не фърлиш топа Ти,хахах

    21:05 30.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бъ Хъ Хъ

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Хм...":

    След ТУАПСЕ

    Идва Ред на НОВОРОСИЙСК.

    И там ще има НЕФТЕН ДЪЖД

    Споко Бре РУБЛО ИДИОТ.

    21:06 30.04.2026

  • 64 КОНСТИ.....

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Украйна- нашето спасение":

    ......ПАЦИЯ МОщНА ИМАШ...!

    21:06 30.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Пора

    5 4 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #76

    21:09 30.04.2026

  • 67 Кривоверен алкаш

    5 4 Отговор
    Барани без мозък,да има парички а че може да ги харчи друг...май...му...То се иска мозък да мислиш...нещо дефицитно при мужиците...

    21:09 30.04.2026

  • 68 Че тя Русия си фалира

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахахаха":

    дори разпродава Държавния си резерв :)

    Коментиран от #78

    21:09 30.04.2026

  • 69 Тоя горе на снимката

    4 4 Отговор
    Сам си не вярва.

    21:10 30.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Глас от бункера":

    А какво стана с границите от 1991?А с Крим? А с границите от2014?
    Или поне от2022?
    Нищо ли?Ееее,....

    21:11 30.04.2026

  • 72 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ

    5 4 Отговор
    УЛЯНОВ и БРОНЩАЙН

    Заличиха ЦАРСКА РУСИЯ


    ЕВРЕЙСКАТА ТРОИЦА

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Ще приключат

    ПутлеРАЙХА

    Коментиран от #74

    21:11 30.04.2026

  • 73 √√√√√

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Това ще е голяма загуба за Русия.":

    Зависи от гледната точка. Ние сме далеч от истината. Това, което коментират по сайтовете е чиста пропаганда. Истината е скрита. Всичко е за преразпределение на световната карта. Събитията на Изток и Глобалния Юг са свързани. Можем само да си чешем езиците.Мога много да пиша ,но е безмислено. Малко хора ще разберат.

    21:12 30.04.2026

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ":

    Ду гу Ду шиш с уста,хахах

    21:13 30.04.2026

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Путин няма полезен ход и е обречен":

    И така вече 25 години,хахахах.
    Малииииий ,кВи сте прздииии

    21:15 30.04.2026

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Пора":

    Да го чустваш от Зад пр3 Дак,хахах

    21:16 30.04.2026

  • 77 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ква новорусия бе плъх":

    Голям оптимист си като мислиш, че Русия ще умре до есента... но истина е че Русия има много проблеми и бъди спокоен тя ще се справи с тях по един или друг начин... Новорусия звучи хубаво и наистина е била руска и вероятно отново ще бъде, но като гледам как се мотат пет години в Донбас, сигурно няма да бъдем живи когато новорусия ще бъде отново в състава на Руската Федерация....

    21:17 30.04.2026

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Че тя Русия си фалира":

    Русия всяка година прави 10 станции на метро то.А вие в БГ Като сте цъфнали Хемус Кога за я направите?На "женски полов орган" Ден,хахахха

    21:19 30.04.2026

  • 79 Нямат край

    1 3 Отговор
    руските ЖЕРТВИ, нямат...

    21:19 30.04.2026

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "А МОЧАТА?":

    Мочата те е ударила в главата,хахахах

    21:21 30.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания