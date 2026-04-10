Украйна заяви, че е поразила две руски нефтени платформи в Каспийско море

Украинската армия заяви днес, че е нанесла удари по две руски нефтени платформи в Каспийско море, предаде Ройтерс.

Платформите, които се намират на почти 1000 километра от фронтовата линия, снабдяват с гориво руската армия, посочи украинският генерален щаб в изявление в Телеграм.

Руските военни не са коментирали ударите. Нефтените платформи се намират в северния край на Каспийско море. Те играят важна роля за снабдяване на руската армия с гориво и смазочни материали.