Al Hadath: Споразумението за прекратяване на огъня между Ливан и Израел може да влезе в сила още на 11 април

10 Април, 2026 22:06, обновена 10 Април, 2026 22:14 901 2

Двустранните преговори са планирани да започнат в Държавния департамент във Вашингтон на 14 април под егидата на САЩ

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Споразумение за прекратяване на огъня между Ливан и Израел може да влезе в сила още на 11 април, съобщи телевизия „Al Hadath“, позовавайки се на дипломатически източници.

Телевизионният канал отбелязва, че обявяването на прекратяване на огъня може да послужи като жест на добра воля преди двустранните преговори за разрешаване на конфликта между Ливан и Израел, планирани да започнат в Държавния департамент Вашингтон на 14 април под егидата на САЩ.

Ситуацията около потенциално споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан остава динамична и противоречива.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на кабинета си да започне директни преговори с Ливан „възможно най-скоро“. Ливански служители потвърдиха, че страната активно се стреми към временно примирие, което да позволи провеждането на по-широки разговори.

Съществува сериозно разминаване относно текущото прекратяване на огъня между САЩ и Иран, обявено на 8 април. Докато Иран и посредникът Пакистан твърдят, че то включва Ливан, Израел категорично заяви, че това споразумение не обхваща операциите му срещу „Хизбула“.

Въпреки дипломатическите усилия, Израел извърши масирани въздушни удари в Ливан на 8 и 9 април, описвани като едни от най-тежките от началото на конфликта, при които загинаха стотици хора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Тити

    По вероятно Ливан да престане да съществува ако Хизбула не се изтеглят.

    22:22 10.04.2026

  • 2 Граф Сен Жермен

    На лъжата краката са къси...

    22:23 10.04.2026