Израел нареди спешна евакуация в Южен Ливан преди нови въздушни удари

Израелската армия издаде спешно предупреждение към жителите на осем населени места в Южен Ливан да напуснат незабавно домовете си заради предстоящи въздушни удари. Става дума за райони извън буферната зона, в която до неотдавна бяха разположени израелски части, предава БТА.

Макар по-рано този месец да беше обявено примирие, сблъсъците между Израел и Хизбула не са напълно прекратени, а напрежението по границата остава изключително високо.

Израелските военни не посочват конкретните цели на операцията, но подобни предупреждения към цивилното население обичайно се отправят непосредствено преди мащабни бомбардировки.

Новата ескалация се развива на фона на по-широкото напрежение в Близкия изток, след като САЩ и Израел започнаха удари по ирански цели. В отговор Хизбула, смятана за един от основните съюзници на Техеран, увеличи нападенията срещу израелски позиции с ракети и дронове.

Израел отговори с удари по инфраструктура и военни обекти на групировката в Ливан, което доведе до нови разрушения в южната част на страната и засили опасенията, че конфликтът може да прерасне в пълномащабна регионална война.