Израел нареди спешна евакуация в Южен Ливан преди нови въздушни удари

Израелската армия издаде спешно предупреждение към жителите на осем населени места в Южен Ливан да напуснат незабавно домовете си заради предстоящи въздушни удари. Става дума за райони извън буферната зона, в която до неотдавна бяха разположени израелски части, предава БТА.
Макар по-рано този месец да беше обявено примирие, сблъсъците между Израел и Хизбула не са напълно прекратени, а напрежението по границата остава изключително високо.
Израелските военни не посочват конкретните цели на операцията, но подобни предупреждения към цивилното население обичайно се отправят непосредствено преди мащабни бомбардировки.
Новата ескалация се развива на фона на по-широкото напрежение в Близкия изток, след като САЩ и Израел започнаха удари по ирански цели. В отговор Хизбула, смятана за един от основните съюзници на Техеран, увеличи нападенията срещу израелски позиции с ракети и дронове.
Израел отговори с удари по инфраструктура и военни обекти на групировката в Ливан, което доведе до нови разрушения в южната част на страната и засили опасенията, че конфликтът може да прерасне в пълномащабна регионална война.
1 Някой
14:01 30.04.2026
2 дядото
14:02 30.04.2026
3 Следователно копейките подкрепят Израел
14:03 30.04.2026
4 С ДВЕ ДУМИ
Коментиран от #5
14:05 30.04.2026
5 Като на запад
До коментар #4 от "С ДВЕ ДУМИ":Евреите казват кой е престъпник, а матряла слуша и повтаря.
14:07 30.04.2026
6 Някой
3 български депутата - 2-3 предателя.
14:08 30.04.2026
7 Факти
Коментиран от #10
14:13 30.04.2026
8 Факт
Коментиран от #9
14:17 30.04.2026
9 Факти
До коментар #8 от "Факт":Израел е там от 3000 години и вече е с ядрено оръжие. Няма никога да изчезне. Ще изчезне измислената Фалестина, която никога не е съществувала като държава. 5 пъти им предлагаха на арабите да си получат измислената Фалестина, а те всеки път казваха - Не, не искаме своя държава, искаме Израел да изчезне, това е най-важно. Еми сега ще си го получат и ще изчезнат те. Израел направи грешка, че не приключи с Фалестина преди ерата на интернет. Тия терористи сега се крият зад жени и деца и заливат пространството с пропаганда. Правят се на жертви. Да, но на Израел най-накрая му писна и ги запука. Полека лека ще ги приключи. Фалестина ще приключи веднъж и завинаги и ще настане мир.
Коментиран от #11
14:35 30.04.2026
10 точно определен "ливански" журналист
До коментар #7 от "Факти":и платен от МОСАД, нали!?
14:37 30.04.2026
11 ТОВА Е ЛЪЖА
До коментар #9 от "Факти":ЛЪЖА
ГОЛЯМА ЛЪЖА
ОГРОМНА ЛЪЖА
израел е държава, създадена ИЗКУСТВЕНО от ЦРУ на 14 май 1948 г..
14:40 30.04.2026