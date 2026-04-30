Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Израел нареди спешна евакуация в Южен Ливан преди нови въздушни удари

30 Април, 2026 13:57 658 11

Армията предупреди жители на осем населени места да напуснат домовете си, а напрежението с Хизбула отново опасно ескалира

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелската армия издаде спешно предупреждение към жителите на осем населени места в Южен Ливан да напуснат незабавно домовете си заради предстоящи въздушни удари. Става дума за райони извън буферната зона, в която до неотдавна бяха разположени израелски части, предава БТА.

Макар по-рано този месец да беше обявено примирие, сблъсъците между Израел и Хизбула не са напълно прекратени, а напрежението по границата остава изключително високо.

Израелските военни не посочват конкретните цели на операцията, но подобни предупреждения към цивилното население обичайно се отправят непосредствено преди мащабни бомбардировки.

Новата ескалация се развива на фона на по-широкото напрежение в Близкия изток, след като САЩ и Израел започнаха удари по ирански цели. В отговор Хизбула, смятана за един от основните съюзници на Техеран, увеличи нападенията срещу израелски позиции с ракети и дронове.

Израел отговори с удари по инфраструктура и военни обекти на групировката в Ливан, което доведе до нови разрушения в южната част на страната и засили опасенията, че конфликтът може да прерасне в пълномащабна регионална война.


Израел
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    15 0 Отговор
    Спешна евакуация в Израел, да се преместват на територията на САЩ и да си образуват там столица Ню Йерусалим. И да си окупират от Канада до Мексико - без да пресичат границите. Могат да оставят Ивицата Вашингтон да набутат там сегашното им население. Виждате ли някаква разлика с Палестина върху която са цвъкнати, плюс втора държава и международни територии?

    14:01 30.04.2026

  • 2 дядото

    10 0 Отговор
    йорданова от откриването на 52-то нс.пълна подкрепа за украйна срещу агресията на русия.а подкрепа за иран и ливан срещу агресията на израел и сащ.долни подлоги

    14:02 30.04.2026

  • 3 Следователно копейките подкрепят Израел

    2 11 Отговор
    България е в Еврейския Съюз, а той подкрепя Израел.

    14:03 30.04.2026

  • 4 С ДВЕ ДУМИ

    13 0 Отговор
    Евреите са престъпници

    Коментиран от #5

    14:05 30.04.2026

  • 5 Като на запад

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "С ДВЕ ДУМИ":

    Евреите казват кой е престъпник, а матряла слуша и повтаря.

    14:07 30.04.2026

  • 6 Някой

    9 0 Отговор
    Изменение в българската поговорка, трима българи - чета с предател:
    3 български депутата - 2-3 предателя.

    14:08 30.04.2026

  • 7 Факти

    1 11 Отговор
    Снощи гледах интервю с ливански журналист. Народът на Ливан твърдо подкрепя Израел и се надява да го освободи от Хизбула, които са превзели държавата. Преди Хизбула в Ливан е било мирно и спокойно. Нямало е атаки срещу Израел и той е нямало на какво да отвръща. Иран съсипа Ливан с Хизбула. Ливанския народ е изморен и се надява Израел окончателно да победи за да се върне мира.

    Коментиран от #10

    14:13 30.04.2026

  • 8 Факт

    8 0 Отговор
    Тая юдейска територийка докато не изчезне мир света няма да види

    Коментиран от #9

    14:17 30.04.2026

  • 9 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Израел е там от 3000 години и вече е с ядрено оръжие. Няма никога да изчезне. Ще изчезне измислената Фалестина, която никога не е съществувала като държава. 5 пъти им предлагаха на арабите да си получат измислената Фалестина, а те всеки път казваха - Не, не искаме своя държава, искаме Израел да изчезне, това е най-важно. Еми сега ще си го получат и ще изчезнат те. Израел направи грешка, че не приключи с Фалестина преди ерата на интернет. Тия терористи сега се крият зад жени и деца и заливат пространството с пропаганда. Правят се на жертви. Да, но на Израел най-накрая му писна и ги запука. Полека лека ще ги приключи. Фалестина ще приключи веднъж и завинаги и ще настане мир.

    Коментиран от #11

    14:35 30.04.2026

  • 10 точно определен "ливански" журналист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    и платен от МОСАД, нали!?

    14:37 30.04.2026

  • 11 ТОВА Е ЛЪЖА

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    ЛЪЖА

    ГОЛЯМА ЛЪЖА

    ОГРОМНА ЛЪЖА

    израел е държава, създадена ИЗКУСТВЕНО от ЦРУ на 14 май 1948 г..

    14:40 30.04.2026