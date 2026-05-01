Времето днес, прогноза за петък, 1 май: Слаб дъжд на запад и в планините, сняг над 1 500 метра

1 Май, 2026 03:00 433 2

Дневните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието – 11°–13°, в София – около 11°

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

На отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, а над 1500 метра – слаб сняг.

Дневните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието – 11°–13°, в София – около 11°.

В планините на места в западните и централните части на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, над 1500 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър.

През почивните дни на места, главно в Източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, а в източните райони – временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните – между 12° и 17°.

В началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове. Още в понеделник и вторник вятърът ще отслабне, а вероятността за валежи ще бъде малка. Дневните температури ще се повишават, по-съществено максималните.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    2 1 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    03:02 01.05.2026

  • 2 Морски

    1 3 Отговор
    За много български граждани и политически анализатори поведението на депутатите от „Възраждане“ се възприема като проява на политическа простащина, тъй като демонстрира системно неуважение към официалните символи и протокола на институциите, в които те работят.Ето как се аргументира това възприятие в общественото пространство:Нарушаване на етикета и протокола: Сядането по време на химн — независимо дали е национален или на съюз, в който България членува — се счита за акт на лошо възпитание и липса на институционална култура.

    03:10 01.05.2026

