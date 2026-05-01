Времето днес, прогноза за петък, 1 май: Слаб дъжд на запад и в планините, сняг над 1 500 метра

На отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, а над 1500 метра – слаб сняг.

Дневните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието – 11°–13°, в София – около 11°.

В планините на места в западните и централните части на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, над 1500 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър.

През почивните дни на места, главно в Източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, а в източните райони – временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните – между 12° и 17°.

В началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове. Още в понеделник и вторник вятърът ще отслабне, а вероятността за валежи ще бъде малка. Дневните температури ще се повишават, по-съществено максималните.