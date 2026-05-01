Терминалът в руското пристанище Туапсе гори след украинска атака

Пожар избухна на морския терминал в руското пристанище Туапсе след атака от дронове на украинските въоръжени сили, съобщи оперативната група на Краснодарския край в канала си в "Макс".
Те потвърдиха, че няма пострадали, а на мястото на инцидента работят аварийни служби.
Общо 128 души персонал и 41 единици техника, включително от руското Министерство на извънредните ситуации, са били включени в потушаването на пожара.
Това е четвъртото подобно нападение в рамките на кратък период, което сериозно засяга ключовата инфраструктура за износ на руски петролни продукти.
Местните власти и руски канали в Telegram съобщават, че са били задействани системи за противовъздушна отбрана, като са свалени най-малко 10 дрона.Ситуация в града:
Предупреждението за опасност от дронове е обявено още в вечерта на 30 април и е останало в сила през цялата нощ.
Въпреки съобщенията за свалени апарати, жителите съобщават за силни експлозии в района на пристанището и рафинерията.
Атаката идва на фона на вече обявено извънредно положение в Туапсе след предходните удари от края на април.
Предишните атаки доведоха до масивни петролни разливи в Черно море и превишаване на нивата на канцерогенния бензен във въздуха.
Властите отмениха тържествата за 1 май и препоръчаха на жителите да не използват чешмяна вода и да не излизат на открито поради токсичните последици от пожарите в рафинерията.
Рафинерията на „Роснефт“ в града на практика спря работа още след ударите на 28 април поради сериозни щети по резервоарния парк и производствените мощности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
