Новини
Свят »
Русия »
Терминалът в руското пристанище Туапсе гори след украинска атака
  Тема: Украйна

Терминалът в руското пристанище Туапсе гори след украинска атака

1 Май, 2026 03:26, обновена 1 Май, 2026 03:35 850 27

  • туапсе-
  • пожар-
  • пристанище-
  • терминал-
  • русия-
  • дронову-
  • крайва

На място работят аварийни служби

Терминалът в руското пристанище Туапсе гори след украинска атака - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна на морския терминал в руското пристанище Туапсе след атака от дронове на украинските въоръжени сили, съобщи оперативната група на Краснодарския край в канала си в "Макс".

Те потвърдиха, че няма пострадали, а на мястото на инцидента работят аварийни служби.

Още новини от Украйна

Общо 128 души персонал и 41 единици техника, включително от руското Министерство на извънредните ситуации, са били включени в потушаването на пожара.

Това е четвъртото подобно нападение в рамките на кратък период, което сериозно засяга ключовата инфраструктура за износ на руски петролни продукти.

Местните власти и руски канали в Telegram съобщават, че са били задействани системи за противовъздушна отбрана, като са свалени най-малко 10 дрона.Ситуация в града:

Предупреждението за опасност от дронове е обявено още в вечерта на 30 април и е останало в сила през цялата нощ.

Въпреки съобщенията за свалени апарати, жителите съобщават за силни експлозии в района на пристанището и рафинерията.

Атаката идва на фона на вече обявено извънредно положение в Туапсе след предходните удари от края на април.

Предишните атаки доведоха до масивни петролни разливи в Черно море и превишаване на нивата на канцерогенния бензен във въздуха.

Властите отмениха тържествата за 1 май и препоръчаха на жителите да не използват чешмяна вода и да не излизат на открито поради токсичните последици от пожарите в рафинерията.

Рафинерията на „Роснефт“ в града на практика спря работа още след ударите на 28 април поради сериозни щети по резервоарния парк и производствените мощности.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честит 1 май

    2 9 Отговор
    Ден на труда!

    Коментиран от #6

    03:43 01.05.2026

  • 2 Милене

    8 5 Отговор
    И 9-ти ще отменят.

    03:45 01.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ганев

    2 10 Отговор
    Войната идва към България и ще гори като Туапсе.Няма да ви се размине

    Коментиран от #8, #14, #15

    03:54 01.05.2026

  • 6 Шланга

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Честит 1 май":

    Там е ден на пожарникаря🤣

    Коментиран от #9

    03:55 01.05.2026

  • 7 Клиоп

    6 10 Отговор
    Само изчакайте, да минат празниците и на укроингилизите им се стъжнява живота. Още само седмица. Мисля, че и Иран изчаква толкова. Мазалото тепърва започва. Този път без прошка.

    Коментиран от #13

    03:55 01.05.2026

  • 8 Хахххххх

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ганев":

    Бягай да гасиш.

    Коментиран от #11, #12

    03:56 01.05.2026

  • 9 Макара

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Шланга":

    Да не го празнуваш и в твоята къща скоро, а?

    03:56 01.05.2026

  • 10 Пироман

    8 3 Отговор
    Запалиха Кочистан.

    04:00 01.05.2026

  • 11 Да се гаси е достойно

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хахххххх":

    за разлика от глупак да троли!

    Коментиран от #18

    04:00 01.05.2026

  • 12 Глей да не почиваш в Орландовци

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хахххххх":

    заедно със семейството си

    04:00 01.05.2026

  • 13 Да да вече чекаме 5 години

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "Клиоп":

    Жужето е най слабия сатрап упровлавял матушката такъв резил няма в цял свят

    Коментиран от #21

    04:02 01.05.2026

  • 14 ОбъркАл си посоките

    11 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ганев":

    Войната отива към Русия.У дома един вид.

    04:03 01.05.2026

  • 15 Па дано изгори и бегето

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ганев":

    И тоа калпав ген също да и изгори

    04:04 01.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дреме ми на юйу

    1 5 Отговор
    Турците пак ще тъпчат българките като наденица!

    04:08 01.05.2026

  • 18 Всяка копейка-пожарникар

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Да се гаси е достойно":

    Отивай да гасиш с достойно!Да не си ме хванал за че,па?

    Коментиран от #19

    04:11 01.05.2026

  • 19 Да се гаси е достойно

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Всяка копейка-пожарникар":

    а разлика от глупак да троли!

    04:17 01.05.2026

  • 20 Емил

    1 1 Отговор
    Били сте в Туапсе
    ?Крендели?

    04:18 01.05.2026

  • 21 В кои чакаш

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да да вече чекаме 5 години":

    Аз 5 години гледам как глупака троли и му е тъпо, че запада е станал циганско гето, а той парцал по форумите.

    04:19 01.05.2026

  • 22 Емил

    2 1 Отговор
    Жалко-хубав град,много спомени...

    04:22 01.05.2026

  • 23 Справедлив

    4 4 Отговор
    Легитимна военна цел.

    Коментиран от #24

    04:23 01.05.2026

  • 24 Емил

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Справедлив":

    Две кейови места, едно танкерно и пет пазара?

    04:31 01.05.2026

  • 25 Ами

    1 1 Отговор
    Това са отломки беееееееееее....

    Коментиран от #27

    04:54 01.05.2026

  • 26 Атакуват ууукрите

    1 1 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    04:59 01.05.2026

  • 27 Не беееее

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    От незагасена цигара.

    05:05 01.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания