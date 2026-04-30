Медведев обяви нови данни за армията: стотици хиляди руснаци подписват договори за войната

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че през 2025 година около 450 000 души са подписали договори за служба в руските въоръжени сили, а от началото на настоящата година новите контрактници вече са 127 000. Това съобщава агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

По думите му още около 10 000 души са се включили в доброволчески формирования, които макар и формално отделни, изпълняват същите задачи като армейските части.

