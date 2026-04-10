Тръмп обяви загадъчно в Truth Social „най-мощното рестартиране в света!!!“

10 Април, 2026 22:30, обновена 10 Април, 2026 22:39 2 120 55

Постът на американският лидер се появи часове преди преговорите между Вашингтон и Техеран в Исламабад

Тръмп обяви загадъчно в Truth Social „най-мощното рестартиране в света!!!“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви на страницата си в Truth Social голямо глобално рестартиране преди преговорите с Иран в Пакистан.

„Най-мощното рестартиране в света!!!“, написа Тръмп.

Американският лидер обаче не обясни какво точно включва това "рестартиране".

Краткото и загадъчно съобщение: „WORLD'S MOST POWERFUL RESET!!!“ идва в момент на изключително напрежение след шестседмичен военен конфликт и крехко двуседмично примирие.

В интервю за New York Post Тръмп поясни, че под „рестартиране“ има предвид и пълно презареждане на американските военни кораби с най-модерните оръжия, които ще бъдат използвани, ако преговорите се провалят.

Преговорите започват в събота сутринта в Исламабад. Делегацията на САЩ се води от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

САЩ настояват за трайно примирие и гаранции срещу ядрената програма на Иран, докато Техеран изисква освобождаване на блокирани активи и спиране на огъня в Ливан.

Тръмп предупреди, че ако не бъде постигнато споразумение, САЩ са готови да подновят и засилят ударите по ирански енергийни обекти и инфраструктура.

Въпреки заплашителния тон, американската администрация разглежда тези преговори като възможност за дипломатически пробив преди междинните избори в САЩ през ноември


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    19 5 Отговор
    А знаете ли че и този куку си има златни тоалетни ,дори в самолета

    Коментиран от #18

    22:41 10.04.2026

  • 2 Да,бе

    26 5 Отговор
    Светът се рестартира,само Америка не разбра,че остана в старата версия...

    Коментиран от #55

    22:44 10.04.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 3 Отговор
    Рижото КУКУ винаги си е падал по гръмките изказвания...

    22:44 10.04.2026

  • 4 Име

    13 3 Отговор
    Приятни сънища!

    22:46 10.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    14 2 Отговор
    Както съм ви споделял, Тръмп работи за някого!!! Вече има яснота - работи за "Големия Рестарт"!!!
    Това доскоро беше конспирация, но търсете повече в Нета, че е дълго да го преразказвам!!!

    Коментиран от #22

    22:48 10.04.2026

  • 7 Земи

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Орфей":

    Се маани, че дразниш всички!

    22:49 10.04.2026

  • 8 Списвача Милен,

    7 4 Отговор
    още ли не си научил английски? RESET означава нулиране, сиреч изтриване, и го имаш като опция за изтриване на всичко, освен root папката, основен софтуер.

    22:50 10.04.2026

  • 9 А50

    11 2 Отговор
    Най-могъщото рестартиране на тоалетните на самолетоносачите им

    22:50 10.04.2026

  • 10 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН

    15 1 Отговор
    Изгърмя ми бушона,сменям го и рестартирам

    22:50 10.04.2026

  • 11 Пенсионер 69 годишен

    13 2 Отговор
    Бати Дон беше голяма работа, но е време да го отправят на отдих, че годините не прощават и взе да прави бели. Нужно му в спокойствие, разходки на чист въздух, спиране на алкохола, цигарите и пудрата. Иначе може да осъмнем с лоша новина от Вашингтон.

    Коментиран от #35

    22:51 10.04.2026

  • 12 Kaлпазанин

    12 1 Отговор
    И къде изчезна Урсула и Калас със тавана за цената на руския петрол ,излюпиха ли пиленца а кьоравеши там само на заплата ли е ,да мълчи и тя ,с някой за съд да е чувал

    22:51 10.04.2026

  • 13 Орфей

    4 9 Отговор
    Като летиш със самолет на щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна и колела на лека кола от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожава в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко? Отговор: Нафтата! Парата от Нафтата... 15 години Европа плащаше дългове към нафтовите производители - Русия и Арабските държави. Идва Екологията в Америка и в Европа и тя ще победи.

    Коментиран от #15, #21

    22:52 10.04.2026

  • 14 Орфей

    8 4 Отговор
    Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизелови автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина? Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане! А ако разрешат и леките коли да се движат на "Браунов Гас"- произведен от вода, ще настане Златен Век!

    Коментиран от #29

    22:54 10.04.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Орфей":

    Направи си един виб.раттор от коноп

    Коментиран от #28

    22:54 10.04.2026

  • 16 бай Даньо

    9 0 Отговор
    Мда тръмпо спечели войната с Иран . Днес тръмпо е пуснал замразените фондове на Иран 9 милиарда ...мда спечели ... Най интересно че това и спирането на огъня в Ливан са двете условия на Иран за почване на преговори и огъването на американците иска да покаже колко са сериозни иранците ... но ционистите няма да спрат , познай какви преговори ще има !?

    22:54 10.04.2026

  • 17 Кук

    7 0 Отговор
    К л о у н.

    22:55 10.04.2026

  • 18 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Знаем, знаем още ,че е луд за връзване и е крайно време да бъде хвърлен в кофата за боклук.....

    22:57 10.04.2026

  • 19 Орфей

    8 3 Отговор
    А знаете ли, че нашите деди са имали знания за всяко нещо, как да се отглежда на полето и са предавали своите знания на младото поколение? Наторявали са полето с оборски тор. Отглеждали са коноп, който наторява земята и след това са засявали следваща култура! Знаете ли, че има листни бактерии, които се хранят с листата на посетите растения и за да ги избият, нашите деди са отглеждали КАЛИНКИ, и са ги изхвърляли по цялото поле, за да изяждат листните бактерии и всичко отгледано по полето е било здравословно? След 1944г. Сталин въведе крепостното право - отне земите на българските селяни и комунистите си направиха ТКЗС. Спряха наторяването с оборски тор. Унищожиха спомена за знанията на нашите деди от хилядолетия, как естествено да се отглеждат по полето. Въведоха пестицидите да тровят населението за да има болни и Медицината да си прави парички.

    22:57 10.04.2026

  • 20 нннн

    5 0 Отговор
    Тръмп презарежда лимките в главата си.

    Коментиран от #27

    22:58 10.04.2026

  • 21 Моля те,

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Орфей":

    извади си двата пръста от контакта. Притесняваме се за теб.

    22:59 10.04.2026

  • 22 Работи

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    за евреите рижия глюпен.

    Коментиран от #31

    22:59 10.04.2026

  • 23 Орфей

    8 2 Отговор
    Знаете ли с какво се хранят калинките? Държали ли сте някога калинка в шепите си, хвърляйки я във въздуха, римувайки: „Калинке-Малинке, литни ми и щастие ми донеси.“? Почти всяко дете по света го е правило, тъй като калинките, наброяващи над 5000 вида, се срещат почти по всички краища на света, въпреки че не всички континенти са техните естествени местообитания. С какво се хранят калинките? Основното блюдо в менюто на калинките са листните и щитовидните въшки, които са сериозен вредител по селскостопанските култури и цветята и могат да ги унищожат напълно, унищожавайки листата им. Червените насекоми са полезни и като щит срещу множество други вредители по растенията благодарение на отблъскващата миризма, която отделят, когато са в опасност.

    22:59 10.04.2026

  • 24 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    Този човек не спи ли ,бре ? Денонощно в изказвания.

    22:59 10.04.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    11 0 Отговор
    Ако някой е имал само теоретична представа за израза: "Маймуна с картечница", то сега може да си го види на практика!

    23:00 10.04.2026

  • 26 Откога RESET,

    10 0 Отговор
    сиреч нулиране (зануляване), стана рестартиране - restart (reboot)? 🤦😂

    23:00 10.04.2026

  • 27 Ти па

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "нннн":

    Ако знаеш Мелания как презарежда?! Муши ги вибраторите като у Гатлингова картечница!

    23:02 10.04.2026

  • 28 Ma наф

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да усуче и два магарешки тръна въху неги, за по голяма чувствителност.

    23:02 10.04.2026

  • 29 Пенсионер 69 годишен

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Орфей":

    Брат ми има конопени кърпи, останали от прабаба ни, които са на около 150 години. Ползва ги. Не си губят свойствата. Няма да разрешат конопа и коприната, защото са много здрави и ще трябва да затворят фабриките за текстил.

    23:02 10.04.2026

  • 30 Готов за бой

    3 6 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #51

    23:03 10.04.2026

  • 31 Пич

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Работи":

    Така е, но и още много повече! Дава ви се да знаете за евреите, за да не знаете за другите!

    23:03 10.04.2026

  • 32 Орфей

    4 5 Отговор
    Ние, децата на Орфей - Българите, избрахме Тръмп за да спаси световния геноцид над Християните!

    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    Коментиран от #37

    23:03 10.04.2026

  • 33 хаха

    7 1 Отговор
    Z-пропагандист, който обвини Запада в русофобия, избяга в Европа и поиска помощ от САЩ.
    Виктор Олевич, „z“ пропагандист и американски гражданин, избяга от Русия поради заплахи от ФСБ. Според съобщенията е получил две заплахи за отказ да сътрудничи и да получи руско гражданство. В момента е в Гърция и търси помощ от Държавния департамент на САЩ.

    Хлебарките се мъчат да бягат... ХАХАХА

    Коментиран от #38

    23:05 10.04.2026

  • 34 С една дума,

    7 2 Отговор
    Изрод!

    23:05 10.04.2026

  • 35 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пенсионер 69 годишен":

    Като гледам колко много каши забърка и колко убийства извърши, новината въобще няма да бъде лоша, много хора ще повярват че има Господ.... Въпреки че е грешно да говоря така предвина предстоящия празник, ама скъпо гориво, цените в магазините полудели, инфлацията и тя спринтира....

    23:05 10.04.2026

  • 36 Аве

    7 2 Отговор
    Почва да става досадно с тая изтpещяла логорея на Дончо cмаxнатия!

    23:07 10.04.2026

  • 37 Че какво общо има Орфей

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Орфей":

    с евреинът Йешуа? Това данайско хрисо (злато), също няма нищо общо с Орфей от българския (пелгарски - пеларгски) род. 😂👈

    23:08 10.04.2026

  • 38 Байчо

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "хаха":

    Арестович, украински пропагандист избяга в Русия и казва, че всичко, което е говорил против Русия е било голяма лъжа.

    Коментиран от #43

    23:08 10.04.2026

  • 39 Пенсионер 69 годишен

    5 4 Отговор
    Ще си купя конопени ризи и панталони за разходки през лятото. На практика са вечни и позволяват на тялото да диша. Конопът и ленът са много полезни, но са забранени, защото са много здрави! Произвеждат се дрехи за един сезон.

    23:08 10.04.2026

  • 40 Орфей

    5 2 Отговор
    От Коноп в момента се градят Къщи които са устойчиви на пожар. Цемент се прави от Коноп. Та то не остана неосечено дърво по горите! Идете в Еленския Балкан и ще видите как нашите дядовци са правели къши едно време. Първият етаж се е правел от камък. Вторият етаж е дървен. Вместо керемиди - каменни плочи. По средата е имало Джамал изграден от каменни блокчета и са палели в него слама, а не дървета и са имали своя земя... Опазвали са природата... Не са я унищожавали. След 1944г иззеха земите на българските селяни и след това Нафтата по Комунистически започна да управлява и ето ни сега що имаме: Селата запустели, Дървета няма. В печките горят дърва. Колите пушат и не можеш да вдишваш чист въздух. Конопа ще спаси света.. То че Конопените листенца са близки до листенцата на Марихуаната, не означава, че Марухуаната е зла. Тютюневата индустрия се бои от Марихуаната, понеже като запалиш една маришка седмично отказваш тютюневите цигари! В момента от Конопа се правят нови 40, хиляди технологии. Идва нова ера! Ерата на старото, работещо от хиляди години!

    23:09 10.04.2026

  • 41 Мишел

    1 5 Отговор
    Интернет недоволство в Русия!Н 12 ще има протести?

    23:10 10.04.2026

  • 42 Бесен - Язовец

    5 1 Отговор
    Ненормална циониска подлога

    23:10 10.04.2026

  • 43 Пенсионер 69 годишен

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Байчо":

    Арестович беше съветник на зеления мухъл и избяга в САЩ. В САЩ избяга и премиерът на бандерия Яйценюк.

    Коментиран от #44

    23:11 10.04.2026

  • 44 Симо

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":

    Арестович избяга в Русия.

    Коментиран от #45, #54

    23:12 10.04.2026

  • 45 Гресирана ватенка

    0 6 Отговор

    До коментар #44 от "Симо":

    И Мадуро избяга в САЩ 😁

    Коментиран от #48

    23:14 10.04.2026

  • 46 Ще.му отиват

    6 0 Отговор
    .... що не си пусне МУСТАЧКИ само под носа!?!?!?!

    23:17 10.04.2026

  • 47 Орфей

    0 1 Отговор
    Имам един въпрос към любителите на нафтови пъpделници, задушаващи дишането на хората на кристално чист въздух: - След години, тия леки коли като се износят и не стават за нищо, къде и на кой бoклук ще ги изхвърлите? Защо купувате леки коли, които замърсяват въздуха и мрете като пилци! Защо не изчакате новите чисти екологични технологии - такива каквито са били преди 1941 година? Напишете в търсачката на youtube: "Ford, Car, Hemp 1941" и вижте как каросерията на леката кола Форд, направена от Конопена пластмаса, я бият със чук и не могат да и счупят прозорците! Освен че леката кола Форд е била направена от Конопена пластмаса, а е и изпозвала и Гориво от Коноп. Идва паричната нафтова индустрия и унищожава всичко! Конопа ще спаси Света!

    23:17 10.04.2026

  • 48 ......

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "Гресирана ватенка":

    Похитен.

    23:18 10.04.2026

  • 49 Нов бисер

    5 0 Отговор
    на кукуто от бялата къща.

    23:19 10.04.2026

  • 50 Тоя сифилистик

    4 0 Отговор
    Яко го бие сачмата

    23:19 10.04.2026

  • 51 00014

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Готов за бой":

    И като се събудиш ще видиш черната базука от Ново село до тебе.

    23:21 10.04.2026

  • 52 Тоя

    3 0 Отговор
    ще стане новият хитлер!

    23:22 10.04.2026

  • 53 ?????

    4 0 Отговор
    Уф.
    Пак ли?

    23:22 10.04.2026

  • 54 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Симо":

    Арестович е в САЩ. Напиши в Гугъл /где живет арестович/. Живее в САЩ. Противник е на Зеленски и бандеровския геноцид. Обърна палачинката.

    23:24 10.04.2026

  • 55 Не, бе

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    не рестартиране на света, а "най-мощното рестартиране В света“. Има предвид ново зареждане с боеприпаси с и започване на нови удари по Иран.

    23:24 10.04.2026