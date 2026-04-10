Тръмп обяви загадъчно в Truth Social „най-мощното рестартиране в света!!!“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви на страницата си в Truth Social голямо глобално рестартиране преди преговорите с Иран в Пакистан.
„Най-мощното рестартиране в света!!!“, написа Тръмп.
Американският лидер обаче не обясни какво точно включва това "рестартиране".
Краткото и загадъчно съобщение: „WORLD'S MOST POWERFUL RESET!!!“ идва в момент на изключително напрежение след шестседмичен военен конфликт и крехко двуседмично примирие.
В интервю за New York Post Тръмп поясни, че под „рестартиране“ има предвид и пълно презареждане на американските военни кораби с най-модерните оръжия, които ще бъдат използвани, ако преговорите се провалят.
Преговорите започват в събота сутринта в Исламабад. Делегацията на САЩ се води от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
САЩ настояват за трайно примирие и гаранции срещу ядрената програма на Иран, докато Техеран изисква освобождаване на блокирани активи и спиране на огъня в Ливан.
Тръмп предупреди, че ако не бъде постигнато споразумение, САЩ са готови да подновят и засилят ударите по ирански енергийни обекти и инфраструктура.
Въпреки заплашителния тон, американската администрация разглежда тези преговори като възможност за дипломатически пробив преди междинните избори в САЩ през ноември
1 Kaлпазанин
Коментиран от #18
22:41 10.04.2026
2 Да,бе
Коментиран от #55
22:44 10.04.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
22:44 10.04.2026
4 Име
22:46 10.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
Пич
Това доскоро беше конспирация, но търсете повече в Нета, че е дълго да го преразказвам!!!
Коментиран от #22
22:48 10.04.2026
7 Земи
До коментар #5 от "Орфей":Се маани, че дразниш всички!
22:49 10.04.2026
8 Списвача Милен,
22:50 10.04.2026
9 А50
22:50 10.04.2026
10 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН
22:50 10.04.2026
11 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #35
22:51 10.04.2026
12 Kaлпазанин
22:51 10.04.2026
13 Орфей
Коментиран от #15, #21
22:52 10.04.2026
14 Орфей
Коментиран от #29
22:54 10.04.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Орфей":Направи си един виб.раттор от коноп
Коментиран от #28
22:54 10.04.2026
16 бай Даньо
22:54 10.04.2026
17 Кук
22:55 10.04.2026
18 Европеец
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Знаем, знаем още ,че е луд за връзване и е крайно време да бъде хвърлен в кофата за боклук.....
22:57 10.04.2026
19 Орфей
22:57 10.04.2026
20 нннн
Коментиран от #27
22:58 10.04.2026
21 Моля те,
До коментар #13 от "Орфей":извади си двата пръста от контакта. Притесняваме се за теб.
22:59 10.04.2026
22 Работи
До коментар #6 от "Пич":за евреите рижия глюпен.
Коментиран от #31
22:59 10.04.2026
23 Орфей
22:59 10.04.2026
24 Хи хи хи
22:59 10.04.2026
25 Ъхъ!!!
23:00 10.04.2026
26 Откога RESET,
23:00 10.04.2026
27 Ти па
До коментар #20 от "нннн":Ако знаеш Мелания как презарежда?! Муши ги вибраторите като у Гатлингова картечница!
23:02 10.04.2026
28 Ma наф
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да усуче и два магарешки тръна въху неги, за по голяма чувствителност.
23:02 10.04.2026
29 Пенсионер 69 годишен
До коментар #14 от "Орфей":Брат ми има конопени кърпи, останали от прабаба ни, които са на около 150 години. Ползва ги. Не си губят свойствата. Няма да разрешат конопа и коприната, защото са много здрави и ще трябва да затворят фабриките за текстил.
23:02 10.04.2026
30 Готов за бой
Коментиран от #51
23:03 10.04.2026
31 Пич
До коментар #22 от "Работи":Така е, но и още много повече! Дава ви се да знаете за евреите, за да не знаете за другите!
23:03 10.04.2026
32 Орфей
Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти
Коментиран от #37
23:03 10.04.2026
33 хаха
Виктор Олевич, „z“ пропагандист и американски гражданин, избяга от Русия поради заплахи от ФСБ. Според съобщенията е получил две заплахи за отказ да сътрудничи и да получи руско гражданство. В момента е в Гърция и търси помощ от Държавния департамент на САЩ.
Хлебарките се мъчат да бягат... ХАХАХА
Коментиран от #38
23:05 10.04.2026
34 С една дума,
23:05 10.04.2026
35 Европеец
До коментар #11 от "Пенсионер 69 годишен":Като гледам колко много каши забърка и колко убийства извърши, новината въобще няма да бъде лоша, много хора ще повярват че има Господ.... Въпреки че е грешно да говоря така предвина предстоящия празник, ама скъпо гориво, цените в магазините полудели, инфлацията и тя спринтира....
23:05 10.04.2026
36 Аве
23:07 10.04.2026
37 Че какво общо има Орфей
До коментар #32 от "Орфей":с евреинът Йешуа? Това данайско хрисо (злато), също няма нищо общо с Орфей от българския (пелгарски - пеларгски) род. 😂👈
23:08 10.04.2026
38 Байчо
До коментар #33 от "хаха":Арестович, украински пропагандист избяга в Русия и казва, че всичко, което е говорил против Русия е било голяма лъжа.
Коментиран от #43
23:08 10.04.2026
39 Пенсионер 69 годишен
23:08 10.04.2026
40 Орфей
23:09 10.04.2026
41 Мишел
23:10 10.04.2026
42 Бесен - Язовец
23:10 10.04.2026
43 Пенсионер 69 годишен
До коментар #38 от "Байчо":Арестович беше съветник на зеления мухъл и избяга в САЩ. В САЩ избяга и премиерът на бандерия Яйценюк.
Коментиран от #44
23:11 10.04.2026
44 Симо
До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":Арестович избяга в Русия.
Коментиран от #45, #54
23:12 10.04.2026
45 Гресирана ватенка
До коментар #44 от "Симо":И Мадуро избяга в САЩ 😁
Коментиран от #48
23:14 10.04.2026
46 Ще.му отиват
23:17 10.04.2026
47 Орфей
23:17 10.04.2026
48 ......
До коментар #45 от "Гресирана ватенка":Похитен.
23:18 10.04.2026
49 Нов бисер
23:19 10.04.2026
50 Тоя сифилистик
23:19 10.04.2026
51 00014
До коментар #30 от "Готов за бой":И като се събудиш ще видиш черната базука от Ново село до тебе.
23:21 10.04.2026
52 Тоя
23:22 10.04.2026
53 ?????
Пак ли?
23:22 10.04.2026
54 Пенсионер 69 годишен
До коментар #44 от "Симо":Арестович е в САЩ. Напиши в Гугъл /где живет арестович/. Живее в САЩ. Противник е на Зеленски и бандеровския геноцид. Обърна палачинката.
23:24 10.04.2026
55 Не, бе
До коментар #2 от "Да,бе":не рестартиране на света, а "най-мощното рестартиране В света“. Има предвид ново зареждане с боеприпаси с и започване на нови удари по Иран.
23:24 10.04.2026