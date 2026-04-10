Тръмп обяви загадъчно в Truth Social „най-мощното рестартиране в света!!!“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви на страницата си в Truth Social голямо глобално рестартиране преди преговорите с Иран в Пакистан.

„Най-мощното рестартиране в света!!!“, написа Тръмп.

Американският лидер обаче не обясни какво точно включва това "рестартиране".

Краткото и загадъчно съобщение: „WORLD'S MOST POWERFUL RESET!!!“ идва в момент на изключително напрежение след шестседмичен военен конфликт и крехко двуседмично примирие.

В интервю за New York Post Тръмп поясни, че под „рестартиране“ има предвид и пълно презареждане на американските военни кораби с най-модерните оръжия, които ще бъдат използвани, ако преговорите се провалят.

Преговорите започват в събота сутринта в Исламабад. Делегацията на САЩ се води от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

САЩ настояват за трайно примирие и гаранции срещу ядрената програма на Иран, докато Техеран изисква освобождаване на блокирани активи и спиране на огъня в Ливан.

Тръмп предупреди, че ако не бъде постигнато споразумение, САЩ са готови да подновят и засилят ударите по ирански енергийни обекти и инфраструктура.

Въпреки заплашителния тон, американската администрация разглежда тези преговори като възможност за дипломатически пробив преди междинните избори в САЩ през ноември