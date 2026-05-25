Всичките 11 австралийци, участвали във флотилията Сумуд, са се завърнали у дома

Всички австралийски граждани, участвали в международната флотилия Сумуд и по-късно задържани от израелските власти, са се завърнали у дома, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на австралийските организатори на флотилията.

От 430-те участници във флотилията 11 са австралийски граждани. Австралийските активисти, интервюирани от агенцията, се оплакаха от грубо отношение от страна на израелските правоохранителни органи по време на ареста им. Израелските власти отрекоха подобни оплаквания от участници във флотилията от други страни. Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху и външният министър Гидеон Саар разкритикуваха действията на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, който публикува кадри от бруталния арест на активистите.

Вечерта на 19 май израелското външно министерство съобщи, че всички плавателни съдове от последната флотилия Сумуд, насочваща се към бреговете на ивицата Газа, са били прихванати и общо 430 пропалестински активисти са били задържани.

Настоящата операция „Глобална флотилия Сумуд“ започна през април. Участниците заявиха, че целта им е да пробият военноморската блокада на Израел на Газа и да установят постоянен хуманитарен морски коридор. На 18 май израелският информационен канал Ynet съобщи, че Израелските отбранителни сили са започнали да прехващат корабите на флотилията в международни води на стотици километри от израелския бряг.