Лондон: Русия не трябва да печели от незаконна търговия, ще задържаме танкерите й!

11 Април, 2026 07:23, обновена 11 Април, 2026 07:31

Трябва да преосмислим някои от уроците от Студената война, заяви началникът на Щаба на отбраната, главният маршал на авиацията Ричард Найтън

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обединеното кралство възнамерява да повиши обществената осведоменост за външните заплахи, за да подготви гражданите за евентуален военен конфликт, заяви началникът на Щаба на отбраната, главният маршал на авиацията Ричард Найтън.

„Трябва да преосмислим някои от уроците от Студената война. Правим това в съвременен контекст и в модерно общество с модерна инфраструктура“, каза той в интервю за Sky News. Военният ръководител заяви, че британските власти възнамеряват да се върнат към практиката от ерата на Студената война, при която всички членове на обществото – от полицаи до служители на художествени галерии – са получавали инструкции как да действат в случай на голям военен конфликт. Тези програми бяха прекратени през 90-те години на миналия век като ненужни след разпадането на Съветския съюз.

Найтън също така потвърди, че Обединеното кралство възнамерява да задържа танкери, принадлежащи към така наречения руски скрит флот. „Подготвени сме. Но няма да навлизам в подробности за нашето оперативно планиране“, каза той. Военният лидер изрази мнение, че „дори заплахата от качване на кораби оказва влияние върху руската тактика“. „В крайна сметка искаме Русия да спре да печели от незаконна търговия. Виждаме, че те са принудени да ескортират корабите си и да избягват британски води“, заяви той.

На 25 март британският премиер Киър Стармър даде разрешение на британския военен персонал да задържа кораби в британски води, които Лондон счита за част от така наречения сенчест флот. Според кабинета на премиера, след задържане на кораб, неговите собственици, оператори и екипаж могат да бъдат обвинени в наказателни престъпления за нарушаване на британските закони за санкции. Беше подчертано, че властите ще предприемат индивидуален подход към всеки кораб. Общо Обединеното кралство е наложило санкции на 544 кораба, принадлежащи към така наречения сенчест флот, за който се твърди, че е свързан с Русия.

Руското посолство в Лондон по-рано нарече намерението на британските власти да конфискуват руски кораби в британски води "враждебен ход". Дипломатическата мисия заяви, че Русия ще използва всички налични инструменти, включително асиметрични, за да защити интересите си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    9 68 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #11, #29, #30

    07:33 11.04.2026

  • 2 Калпазан

    103 7 Отговор
    А кои сте вие, че да задържате танкерите на Русия ?

    Коментиран от #5, #24, #31

    07:33 11.04.2026

  • 3 Само един Посейдон

    81 8 Отговор
    трябва за нещастния остров и ще е дотам!

    Коментиран от #6, #34

    07:34 11.04.2026

  • 4 хехе

    82 7 Отговор
    ще ги задържите на сън и кое е незаконна търговия..

    07:34 11.04.2026

  • 5 Могат-задържат.

    11 56 Отговор

    До коментар #2 от "Калпазан":

    А ти кой беше?

    Коментиран от #14

    07:35 11.04.2026

  • 6 От Кремъл

    8 50 Отговор

    До коментар #3 от "Само един Посейдон":

    Кретен!Парите или децата ни са там.

    07:36 11.04.2026

  • 7 Краварите ще отнесе те боят

    67 7 Отговор
    Острова да не стане подводен

    Коментиран от #35

    07:37 11.04.2026

  • 8 Kaлпазанин

    63 8 Отговор
    Задържайте ги ,и не ривете по .един Посейдон и сармат ще са ви достатъчни да прекрати нуждите ви от петрол и газ

    07:37 11.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    54 9 Отговор
    Руски фрегати с ракети Калибър прогониха английският флот от протока Ла Манш и прекараха 300 танкера с петрол

    Коментиран от #38

    07:40 11.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Квадрат13

    55 6 Отговор
    Интересен момент! Да видим как ще стане на практика. Ами ако се събуди мечката?

    Коментиран от #16

    07:41 11.04.2026

  • 13 Нека се пробват

    44 5 Отговор
    Лошо няма,тромпета яде малко шамари през кривия фейс,сега е ред на тия охльови.
    Пънат се некой хорица да изедат плесниците..

    07:42 11.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ухльоф

    49 6 Отговор
    Е завчера минаха два "сенчести" танкера през Ла Манша, къде бляхте? Само една фрегата ги съпровождаше-" Адмирал Григорович".

    07:44 11.04.2026

  • 16 Ами ако се скорнеее...

    29 5 Отговор

    До коментар #12 от "Квадрат13":

    Някой ще свири на върба,ще научат що е то руска флейта и има ли тя почва на остова...

    07:45 11.04.2026

  • 17 Васко Делчев

    37 7 Отговор
    Русия защо ги трае тия сатанисти наркотрафиканти, че не им изпари острова...

    Коментиран от #23, #40

    07:45 11.04.2026

  • 18 Факт

    46 6 Отговор
    Руската фрегата ,,Адмирал Григорович"въоръжена с ,,Циркон" екскортира два руски танкера през Ламанша и гордите британци скимтяха страхливо от брега.Така ще е!

    Коментиран от #25

    07:46 11.04.2026

  • 19 Тома

    45 5 Отговор
    Видяхме как два танкера под конвой от руска фрегата минаха без проблем през Ламанша.И англетата хванаха к.ми янко

    Коментиран от #22

    07:47 11.04.2026

  • 20 Британската империя

    43 4 Отговор
    е създадена от незаконна търговия ... но, тия гнусни и нагли колониалисти са позабравили миналото ...

    07:48 11.04.2026

  • 21 ЗабеляЗЪЛ

    7 41 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и затова още ги лъжат в магазините.

    Коментиран от #57

    07:48 11.04.2026

  • 22 Копейка

    4 18 Отговор

    До коментар #19 от "Тома":

    А на нас какъв ни е кяра?

    07:49 11.04.2026

  • 23 Ами,жал ги е за тромпета...

    27 5 Отговор

    До коментар #17 от "Васко Делчев":

    Ако руснаците обърнат хастара на голите охльови от острова,тромпета ще си посегне сам,нали са си близки.
    И без тва е на кантар заради персите.

    07:50 11.04.2026

  • 24 Ние сме

    5 26 Отговор

    До коментар #2 от "Калпазан":

    Велика Британия и моретата са наши.

    Коментиран от #33

    07:51 11.04.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    7 28 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    ".. Адмирал Григорович...."

    Факт е, на мое име нищо няма бъде кръстено, само ме пишат по омазаните стени на руските санитарни възли.
    Таваришчь......

    07:54 11.04.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 3 Отговор
    БРИТАНЦИТЕ СА ИЗМИСЛИЛИ ПИРАТИТЕ ДА СЕ БЕСЯТ :)

    07:55 11.04.2026

  • 27 Пич

    36 6 Отговор
    Глупаците още не са схванали, че вече нито са империя, нито са велика сила!!! Останаха едно островче с генетично увреден от кръвосмешения материал!!!

    07:56 11.04.2026

  • 28 А ПО ЛЕКО

    25 4 Отговор
    МАЛОБРИТАНСКИТЕ ОСТРОВЯНИ СА ПЪЛНИ СМЕШ НИЦИ

    07:58 11.04.2026

  • 29 Факт

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Лондон казва на Русия кое е незаконно.

    07:59 11.04.2026

  • 30 Путин

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Не можем вееее, ватите трябва да вярват, че побеждаваме ахахаха

    07:59 11.04.2026

  • 31 Лондон

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "Калпазан":

    Ние сме вашите шефове, Пуслер ни козирува денонощно и е "многоходов"

    Коментиран от #39

    08:00 11.04.2026

  • 32 АХАХАХА 🙈🙈🙈

    7 11 Отговор
    Винаги така става когато Президентът на Бензиностанцията е многоходов

    08:00 11.04.2026

  • 33 Ваш е самоо..

    16 6 Отговор

    До коментар #24 от "Ние сме":

    Дедовия,някой да инациира премахването на "велико"британия (нарочно с малки буквички)съответстващи на международния статос на тия шматки.

    08:00 11.04.2026

  • 34 Хаяско с токчетата

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Само един Посейдон":

    Не можем, Сорос ни забрани.

    08:01 11.04.2026

  • 35 Лавров от Айфона си

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Краварите ще отнесе те боят":

    Не може, многоходови сме.

    08:02 11.04.2026

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 4 Отговор
    БРИТАНЦИТЕ НИКОГА НЕ СА ЧЕЛИ
    СЪВЕТСКИЯ ВИЦ ЗА
    МИРНИЯ СЪВЕТСКИ ТРАКТОР НА КИТАЙСКАТА ГРАНИЦА
    ......
    УЖ ОКСФОРД , УЖ КЕМБРИДЖ :)

    08:02 11.04.2026

  • 37 Последния Софиянец

    5 9 Отговор
    В блатата отдавна са обявили фалит, ще чакат ножки буша пак, иначе глад, само копейките им завиждат на клошарията.

    08:02 11.04.2026

  • 38 Путин от мазата

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Не можем. Сорос ни забрани.

    Коментиран от #46

    08:03 11.04.2026

  • 39 Капейка

    5 6 Отговор

    До коментар #31 от "Лондон":

    Кво да се прави - ти си шефа! Ти решаваш еднолично, дали ще гълташ, или ще плюеш!

    08:03 11.04.2026

  • 40 Пуслер

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Васко Делчев":

    Защото сме миш0 ци.

    08:03 11.04.2026

  • 41 Хмм

    6 0 Отговор
    Я не сакам мен да е добре, сакам Вуте да е зле!

    08:05 11.04.2026

  • 42 ВВП

    12 4 Отговор
    Нищо от това няма да случи..Британците ги знаят ,но въпреки това се навиват ..Палячовци.Много проста раса .Колония на сащ и на Индия ..Навсякъде ги бият .последно в Донбас..

    08:05 11.04.2026

  • 43 Калпазанин

    4 10 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира ватата и купейките им гладни..

    08:07 11.04.2026

  • 44 ВВП

    17 3 Отговор
    Конфискация на кораб,е повод за СВО..Англия е една много лесна мишена .Ще я ликвидират за броени минути..Тия мамути си приказват глупости ,за да повдигнат пропадналия морал..на Бившата империя..

    Коментиран от #49

    08:07 11.04.2026

  • 45 идиоти вън

    11 2 Отговор
    А кой казва коя търговия е незаконна и законна, ами че то в ниската земя и търговията с наркотици е законна, за оръжията да не говорим!?!?

    08:08 11.04.2026

  • 46 Паветник

    12 2 Отговор

    До коментар #38 от "Путин от мазата":

    Добре че Сорос не ни забрани да правим цугтромбони! Аз съм примадухач в духовия оркестър на кръжока за модерни мъже от ПП!

    08:09 11.04.2026

  • 47 ВВП

    13 3 Отговор
    Нито един ингилиз не вярва на тия изказвания..Това е за една група русофоби да си повдигнат малко Гарда ..Че са моно пропаднали.мухлювци.

    08:09 11.04.2026

  • 48 Боко

    5 3 Отговор
    Да не се оакате💩

    08:09 11.04.2026

  • 49 Путин от бункера

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "ВВП":

    Само ти многоходова копейка не разбра че и ние сме многоходови.

    08:12 11.04.2026

  • 50 ФАКТ

    5 5 Отговор
    Тук е пълно с многоходови неможачи като Пуслер.

    Коментиран от #56

    08:13 11.04.2026

  • 51 ВВП

    4 3 Отговор
    Путин ,и РФ има навсяде верни приятели ..Може да потапят и военни корвети на ингилизите..Без да го обявяват по 5 пъти на ден..Обаче една лъжа повторена 100 пъти ,се превръща в истина,за глупака .Ахаха .Излизам да пребия един ингилиз ..Днес съм в Бургас..Хехехе

    08:13 11.04.2026

  • 52 смех

    6 3 Отговор
    Голям го вадите английски п. е. д. е. р. с. и докато не ви думнат някой от пиратските кораби😂

    08:14 11.04.2026

  • 53 Дедо ви!

    3 3 Отговор
    Незаконни са щото не ги застраховат в грейт помиарията а в други държави. А и видяхме колко сте смели само преди 2 дена 🤣🤣🤣🤣 смешници

    08:14 11.04.2026

  • 54 Англосаксонски излоди

    5 3 Отговор
    Потъването на Острова, ще отърве човечеството от най-голямото зло.

    08:16 11.04.2026

  • 55 ВВП

    3 3 Отговор
    Тия мухювци да разкажат на Британия ,колко офицера и наемници загубиха в Донбас..За бай Съби,знаем ..Отиде да връчи едни БеТеРи ,,и там остана ..

    Коментиран от #59

    08:16 11.04.2026

  • 56 Дедо ви!

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "ФАКТ":

    Путин е неможач, а ти дето не си успял един ник да си измислиш си можач 🤣🤣🤣🤣🤣

    08:17 11.04.2026

  • 57 Рубльов

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "ЗабеляЗЪЛ":

    Важното е, че сме наясно с цените в рубли, с които ти тепърва ще трябва да свикваш.

    08:17 11.04.2026

  • 58 ВВП

    7 1 Отговор
    Като живях в Англия ,само като чуят фамилия Петров ,и бягат смотаните ингилизи .Ахаха .Много глупава държава ,за малоумници от индийски произход..

    Коментиран от #67

    08:18 11.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ВВП

    5 0 Отговор
    Влизам в Англия и ме питат ,,, Петров,,руснак???.Не, Българин,..И малко се отпускат ..Ахахаха ..Властите са много уплашени и изнервени от РФ..Палячовци.

    08:22 11.04.2026

  • 61 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Нали вчера се писа, че министъра на отбраната на Кралството пищи от три руски подводници в близост до Острова. Двете били дълбоководни за прослушване на кабелите по дъното, ама едната била ударна от клас "Акула"

    Коментиран от #70

    08:24 11.04.2026

  • 62 ПИРАТИТЕ СА СЕ РАЗВИХРИЛИ

    5 0 Отговор
    Трябва тоягата да играе.

    08:26 11.04.2026

  • 63 Венци

    2 0 Отговор
    И кой решава кое е законно и кое не? Този който напада всяка държа от която има какво да се вземе ли?

    08:27 11.04.2026

  • 64 ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ

    3 1 Отговор
    Варна повдигат духа на мухльоците от форума.

    08:28 11.04.2026

  • 65 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    08:29 11.04.2026

  • 66 ГОГАТО И ДА Е ,ВСЕ ЩЕ Е КЪСНО ЗА ДЪНОТО!

    1 1 Отговор
    ХА, ХААААА ЛАЙНИОБРИТИТЕ !!! ЧУВАТЕ ЛИ ГИ КАКВИ ГИ ПЛЕЩЯТ ? КАКВО ЩЕЛИ ДА ПРАВЯТ !??!!
    "ЗАКОННО" ПИРАСТВО ЩЕ ПРАВЯТ ДИВАЦИТЕ !! АЙДЕ ДА ВИ ВИДИМ !!! ДАВАЙТЕ ,ДЕРЗАЙТЕ КЪМ ДЪНОТО!!

    08:30 11.04.2026

  • 67 Путин многоходовия

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "ВВП":

    Сорос ни нареди да сме многоходови и да убием 100х повече руснаци, отколкото в Афганистан и да казваме на многоходовите копейки, че всичко е по план. По плана на Виктория Нюланд. Ахаха

    08:30 11.04.2026

  • 68 ВВП

    1 0 Отговор
    Форд и Линколн ,заминаха за Ормуза на сво,и там ги потопиха ,без много шум..без овация и знамена .Доналд и режима не знае на кой свят са .Британия ,този път не пожела да нападне Иран..Странно.е .

    08:31 11.04.2026

  • 69 Вацев

    0 1 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    08:32 11.04.2026

  • 70 Ол1гофрен,

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "РЕАЛИСТ":

    Къде се писа?

    08:33 11.04.2026

  • 71 Според тези обикновени крадци ,

    1 0 Отговор
    Е незаконно една държава да търгува със собствените си суровини , но е законно те да нападнат някоя държава да избият населението и и да откраднат ресурсите и и да ги продават самите крадци

    08:34 11.04.2026

  • 72 ВВП

    1 0 Отговор
    Даааа,опастност дебне Британия ,от все страни...Разположението е кофти..може ,зли сили да спрат ,Гълфстрийма,,Нета ,може да им разпукат ръждясалите корвети В Портсмут..Може да ги назобят с ,Навичок,,.Много работи може да се случат .

    08:35 11.04.2026

  • 73 Пенчо

    0 0 Отговор
    Как си крадяхме навремето от колониите, че и роби си вземахме а сега......дърво!

    08:36 11.04.2026

  • 74 точка

    0 0 Отговор
    Великобритания е единствената държава в света която се самовеличае с предлога ВЕЛИКА. Опасна заблуда в днешни времена. Велика остана само в подлостите си!

    08:36 11.04.2026

