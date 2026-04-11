Лондон: Русия не трябва да печели от незаконна търговия, ще задържаме танкерите й!

Обединеното кралство възнамерява да повиши обществената осведоменост за външните заплахи, за да подготви гражданите за евентуален военен конфликт, заяви началникът на Щаба на отбраната, главният маршал на авиацията Ричард Найтън.
„Трябва да преосмислим някои от уроците от Студената война. Правим това в съвременен контекст и в модерно общество с модерна инфраструктура“, каза той в интервю за Sky News. Военният ръководител заяви, че британските власти възнамеряват да се върнат към практиката от ерата на Студената война, при която всички членове на обществото – от полицаи до служители на художествени галерии – са получавали инструкции как да действат в случай на голям военен конфликт. Тези програми бяха прекратени през 90-те години на миналия век като ненужни след разпадането на Съветския съюз.
Найтън също така потвърди, че Обединеното кралство възнамерява да задържа танкери, принадлежащи към така наречения руски скрит флот. „Подготвени сме. Но няма да навлизам в подробности за нашето оперативно планиране“, каза той. Военният лидер изрази мнение, че „дори заплахата от качване на кораби оказва влияние върху руската тактика“. „В крайна сметка искаме Русия да спре да печели от незаконна търговия. Виждаме, че те са принудени да ескортират корабите си и да избягват британски води“, заяви той.
На 25 март британският премиер Киър Стармър даде разрешение на британския военен персонал да задържа кораби в британски води, които Лондон счита за част от така наречения сенчест флот. Според кабинета на премиера, след задържане на кораб, неговите собственици, оператори и екипаж могат да бъдат обвинени в наказателни престъпления за нарушаване на британските закони за санкции. Беше подчертано, че властите ще предприемат индивидуален подход към всеки кораб. Общо Обединеното кралство е наложило санкции на 544 кораба, принадлежащи към така наречения сенчест флот, за който се твърди, че е свързан с Русия.
Руското посолство в Лондон по-рано нарече намерението на британските власти да конфискуват руски кораби в британски води "враждебен ход". Дипломатическата мисия заяви, че Русия ще използва всички налични инструменти, включително асиметрични, за да защити интересите си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #11, #29, #30
07:33 11.04.2026
2 Калпазан
Коментиран от #5, #24, #31
07:33 11.04.2026
3 Само един Посейдон
Коментиран от #6, #34
07:34 11.04.2026
4 хехе
07:34 11.04.2026
5 Могат-задържат.
До коментар #2 от "Калпазан":А ти кой беше?
Коментиран от #14
07:35 11.04.2026
6 От Кремъл
До коментар #3 от "Само един Посейдон":Кретен!Парите или децата ни са там.
07:36 11.04.2026
7 Краварите ще отнесе те боят
Коментиран от #35
07:37 11.04.2026
8 Kaлпазанин
07:37 11.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
Коментиран от #38
07:40 11.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Квадрат13
Коментиран от #16
07:41 11.04.2026
13 Нека се пробват
Пънат се некой хорица да изедат плесниците..
07:42 11.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ухльоф
07:44 11.04.2026
16 Ами ако се скорнеее...
До коментар #12 от "Квадрат13":Някой ще свири на върба,ще научат що е то руска флейта и има ли тя почва на остова...
07:45 11.04.2026
17 Васко Делчев
Коментиран от #23, #40
07:45 11.04.2026
18 Факт
Коментиран от #25
07:46 11.04.2026
19 Тома
Коментиран от #22
07:47 11.04.2026
20 Британската империя
07:48 11.04.2026
21 ЗабеляЗЪЛ
Коментиран от #57
07:48 11.04.2026
22 Копейка
До коментар #19 от "Тома":А на нас какъв ни е кяра?
07:49 11.04.2026
23 Ами,жал ги е за тромпета...
До коментар #17 от "Васко Делчев":Ако руснаците обърнат хастара на голите охльови от острова,тромпета ще си посегне сам,нали са си близки.
И без тва е на кантар заради персите.
07:50 11.04.2026
24 Ние сме
До коментар #2 от "Калпазан":Велика Британия и моретата са наши.
Коментиран от #33
07:51 11.04.2026
25 Владимир Путин, президент
До коментар #18 от "Факт":".. Адмирал Григорович...."
Факт е, на мое име нищо няма бъде кръстено, само ме пишат по омазаните стени на руските санитарни възли.
Таваришчь......
07:54 11.04.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
07:55 11.04.2026
27 Пич
07:56 11.04.2026
28 А ПО ЛЕКО
07:58 11.04.2026
29 Факт
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":Лондон казва на Русия кое е незаконно.
07:59 11.04.2026
30 Путин
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":Не можем вееее, ватите трябва да вярват, че побеждаваме ахахаха
07:59 11.04.2026
31 Лондон
До коментар #2 от "Калпазан":Ние сме вашите шефове, Пуслер ни козирува денонощно и е "многоходов"
Коментиран от #39
08:00 11.04.2026
32 АХАХАХА 🙈🙈🙈
08:00 11.04.2026
33 Ваш е самоо..
До коментар #24 от "Ние сме":Дедовия,някой да инациира премахването на "велико"британия (нарочно с малки буквички)съответстващи на международния статос на тия шматки.
08:00 11.04.2026
34 Хаяско с токчетата
До коментар #3 от "Само един Посейдон":Не можем, Сорос ни забрани.
08:01 11.04.2026
35 Лавров от Айфона си
До коментар #7 от "Краварите ще отнесе те боят":Не може, многоходови сме.
08:02 11.04.2026
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЪВЕТСКИЯ ВИЦ ЗА
МИРНИЯ СЪВЕТСКИ ТРАКТОР НА КИТАЙСКАТА ГРАНИЦА
......
УЖ ОКСФОРД , УЖ КЕМБРИДЖ :)
08:02 11.04.2026
37 Последния Софиянец
08:02 11.04.2026
38 Путин от мазата
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Не можем. Сорос ни забрани.
Коментиран от #46
08:03 11.04.2026
39 Капейка
До коментар #31 от "Лондон":Кво да се прави - ти си шефа! Ти решаваш еднолично, дали ще гълташ, или ще плюеш!
08:03 11.04.2026
40 Пуслер
До коментар #17 от "Васко Делчев":Защото сме миш0 ци.
08:03 11.04.2026
41 Хмм
08:05 11.04.2026
42 ВВП
08:05 11.04.2026
43 Калпазанин
08:07 11.04.2026
44 ВВП
Коментиран от #49
08:07 11.04.2026
45 идиоти вън
08:08 11.04.2026
46 Паветник
До коментар #38 от "Путин от мазата":Добре че Сорос не ни забрани да правим цугтромбони! Аз съм примадухач в духовия оркестър на кръжока за модерни мъже от ПП!
08:09 11.04.2026
47 ВВП
08:09 11.04.2026
48 Боко
08:09 11.04.2026
49 Путин от бункера
До коментар #44 от "ВВП":Само ти многоходова копейка не разбра че и ние сме многоходови.
08:12 11.04.2026
50 ФАКТ
Коментиран от #56
08:13 11.04.2026
51 ВВП
08:13 11.04.2026
52 смех
08:14 11.04.2026
53 Дедо ви!
08:14 11.04.2026
54 Англосаксонски излоди
08:16 11.04.2026
55 ВВП
Коментиран от #59
08:16 11.04.2026
56 Дедо ви!
До коментар #50 от "ФАКТ":Путин е неможач, а ти дето не си успял един ник да си измислиш си можач 🤣🤣🤣🤣🤣
08:17 11.04.2026
57 Рубльов
До коментар #21 от "ЗабеляЗЪЛ":Важното е, че сме наясно с цените в рубли, с които ти тепърва ще трябва да свикваш.
08:17 11.04.2026
58 ВВП
Коментиран от #67
08:18 11.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ВВП
08:22 11.04.2026
61 РЕАЛИСТ
Коментиран от #70
08:24 11.04.2026
62 ПИРАТИТЕ СА СЕ РАЗВИХРИЛИ
08:26 11.04.2026
63 Венци
08:27 11.04.2026
64 ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ
08:28 11.04.2026
65 Дон Корлеоне
08:29 11.04.2026
66 ГОГАТО И ДА Е ,ВСЕ ЩЕ Е КЪСНО ЗА ДЪНОТО!
"ЗАКОННО" ПИРАСТВО ЩЕ ПРАВЯТ ДИВАЦИТЕ !! АЙДЕ ДА ВИ ВИДИМ !!! ДАВАЙТЕ ,ДЕРЗАЙТЕ КЪМ ДЪНОТО!!
08:30 11.04.2026
67 Путин многоходовия
До коментар #58 от "ВВП":Сорос ни нареди да сме многоходови и да убием 100х повече руснаци, отколкото в Афганистан и да казваме на многоходовите копейки, че всичко е по план. По плана на Виктория Нюланд. Ахаха
08:30 11.04.2026
68 ВВП
08:31 11.04.2026
69 Вацев
08:32 11.04.2026
70 Ол1гофрен,
До коментар #61 от "РЕАЛИСТ":Къде се писа?
08:33 11.04.2026
71 Според тези обикновени крадци ,
08:34 11.04.2026
72 ВВП
08:35 11.04.2026
73 Пенчо
08:36 11.04.2026
74 точка
08:36 11.04.2026