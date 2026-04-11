Лондон: Русия не трябва да печели от незаконна търговия, ще задържаме танкерите й!

Обединеното кралство възнамерява да повиши обществената осведоменост за външните заплахи, за да подготви гражданите за евентуален военен конфликт, заяви началникът на Щаба на отбраната, главният маршал на авиацията Ричард Найтън.

„Трябва да преосмислим някои от уроците от Студената война. Правим това в съвременен контекст и в модерно общество с модерна инфраструктура“, каза той в интервю за Sky News. Военният ръководител заяви, че британските власти възнамеряват да се върнат към практиката от ерата на Студената война, при която всички членове на обществото – от полицаи до служители на художествени галерии – са получавали инструкции как да действат в случай на голям военен конфликт. Тези програми бяха прекратени през 90-те години на миналия век като ненужни след разпадането на Съветския съюз.

Найтън също така потвърди, че Обединеното кралство възнамерява да задържа танкери, принадлежащи към така наречения руски скрит флот. „Подготвени сме. Но няма да навлизам в подробности за нашето оперативно планиране“, каза той. Военният лидер изрази мнение, че „дори заплахата от качване на кораби оказва влияние върху руската тактика“. „В крайна сметка искаме Русия да спре да печели от незаконна търговия. Виждаме, че те са принудени да ескортират корабите си и да избягват британски води“, заяви той.

На 25 март британският премиер Киър Стармър даде разрешение на британския военен персонал да задържа кораби в британски води, които Лондон счита за част от така наречения сенчест флот. Според кабинета на премиера, след задържане на кораб, неговите собственици, оператори и екипаж могат да бъдат обвинени в наказателни престъпления за нарушаване на британските закони за санкции. Беше подчертано, че властите ще предприемат индивидуален подход към всеки кораб. Общо Обединеното кралство е наложило санкции на 544 кораба, принадлежащи към така наречения сенчест флот, за който се твърди, че е свързан с Русия.

Руското посолство в Лондон по-рано нарече намерението на британските власти да конфискуват руски кораби в британски води "враждебен ход". Дипломатическата мисия заяви, че Русия ще използва всички налични инструменти, включително асиметрични, за да защити интересите си.