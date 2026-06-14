Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Канада »
Пет деца от едно семейство загинаха при катастрофа в канадската провинция Онтарио

Пет деца от едно семейство загинаха при катастрофа в канадската провинция Онтарио

14 Юни, 2026 06:46, обновена 14 Юни, 2026 06:56 877 7

  • канада-
  • катастрофа-
  • загинали-
  • деца

Майката на загиналите и шестото й дете - бебе на 15 месеца - са в критично състояние

Пет деца от едно семейство загинаха при катастрофа в канадската провинция Онтарио - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пет деца от едно семейство загинаха в тежка катастрофа в селския район на провинция Онтарио, Канада, По данни на Провинциалната полиция на Онтарио инцидентът е станал в петък вечерта около 19:30 ч. местно време на кръстовище в община Мейпълтън (Mapleton Township), разположена северозападно от град Китченър.

Загинали са четири момичета и едно момче на възраст 4, 6, 8, 10 и 12 години. Семейство е от близкия район на градчето Елмайра. В сблъсъка са участвали два автомобила – пътнически ван и високопроходим автомобил (SUV). Общо 10 души са пътували в семейния ван. Освен петте загинали деца, вътре са били двамата родители, бабата и 15-месечно бебе (шестото дете в семейството), както и още един възрастен.

Бебето и четирима възрастни са настанени в болница с тежки наранявания. Майката е в критично състояние в болница в Хамилтън, докато бащата е в стабилно състояние в болница в Листуел.

Шофьорът на SUV-а е пътувал сам. Той също е хоспитализиран с тежки наранявания, включително счупени крака.

Свидетели на инцидента и първите пристигнали екипи са оказали незабавна първа помощ на място. Поради сериозността на ситуацията, най-малко трима от ранените са транспортирани спешно с медицински хеликоптери към регионални травматични центрове.

Разследването от специализирания екип за пътни инциденти на полицията е в ход, за да се установят точните причини за сблъсъка на кръстовището. Местните власти и премиерът на провинция Онтарио, Дъг Форд, изразиха съболезнования за „невъобразимата загуба“, която разтърси цялата общност.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер

    3 11 Отговор
    Дано да са българи

    07:01 14.06.2026

  • 2 Механик

    10 2 Отговор
    Помня по съветско време какво пишеше по вестниците. Общо-взето пишеше какво ли не, ама за това кой къде катастрофирал в Съюза не съм виждал да пише.
    Ако тогава сме били под робство, то сега направо не знам под какво сме.
    Милите ли че някой го интересуват подобни новини та така обилно ни заливате с тях?

    Коментиран от #5, #6

    07:02 14.06.2026

  • 3 бързали са

    1 0 Отговор
    да гледат мача на канада

    07:33 14.06.2026

  • 4 Това

    2 0 Отговор
    означава, че може и по лошо да е в България, дерзайте да ги стигнем, скоро ще да е.

    07:33 14.06.2026

  • 5 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    По съветско време и за Чернобил не писаха и после народът измря от рак. Имало е два пъти повече убийства на сто хиляди души, но в новините нищо. И серийни убийци е имало, ама комунистите криеха. Затова до ден днешен хората живеят с илюзията колко хубаво е било тогава. Това е много опасно, защото можем отново да поискаме диктатура, а такава ако дойде после няма махане. Виж какво става в Русия. Путин си избива народа за нищо и никой не може да го спре. Затова е по-добре да имаме демокрация и свобода на словото. Може да ни заливат с негативни новини, но така има обществена реакция и се взимат мерки за корекция. Пък и ти сам избираш да четеш новинарски сайтове. Никой не те кара насила. Гледай в тубата някой подкаст с д-р Стефан Иванов - историк, който се е ровил с години в архивите от соца. Човекът е написал 500 страници книга за престъпността по комунизма - в пъти повече убийства, изнасилвания и кражби, отколкото днес. Когато живееш в блажено невежество ти ставаш невнимателен и последствията могат да са трагични.

    Коментиран от #7

    07:52 14.06.2026

  • 6 Пъц

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Как ще пише, колко е било зле в Съюза. В Съюза всичко беше перфектно. Майски демонстрации, весели труженици и никъв алкохолизъм.

    Като гръмна Чернобил, дали в Работническо дело - "Гръмна АЕЦ, пийте йод и се молете на Бога"?


    А тия статии с катастрофи са идиоти като теб да коментират и други идиоти да викат - виж колко е зле на Запад.

    Пък и ти като Механик, колко да си чел. Програмата на телевизията и толкоз.

    07:54 14.06.2026

  • 7 Факт от Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Не можеш да разубедиш безмозъчник и да му налееш акъл. Това е факт. Другарят пише често, другарят пише много. Другарят е промит безмозъчник.

    07:56 14.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания