Пет деца от едно семейство загинаха при катастрофа в канадската провинция Онтарио

Пет деца от едно семейство загинаха в тежка катастрофа в селския район на провинция Онтарио, Канада, По данни на Провинциалната полиция на Онтарио инцидентът е станал в петък вечерта около 19:30 ч. местно време на кръстовище в община Мейпълтън (Mapleton Township), разположена северозападно от град Китченър.
Загинали са четири момичета и едно момче на възраст 4, 6, 8, 10 и 12 години. Семейство е от близкия район на градчето Елмайра. В сблъсъка са участвали два автомобила – пътнически ван и високопроходим автомобил (SUV). Общо 10 души са пътували в семейния ван. Освен петте загинали деца, вътре са били двамата родители, бабата и 15-месечно бебе (шестото дете в семейството), както и още един възрастен.
Бебето и четирима възрастни са настанени в болница с тежки наранявания. Майката е в критично състояние в болница в Хамилтън, докато бащата е в стабилно състояние в болница в Листуел.
Шофьорът на SUV-а е пътувал сам. Той също е хоспитализиран с тежки наранявания, включително счупени крака.
Свидетели на инцидента и първите пристигнали екипи са оказали незабавна първа помощ на място. Поради сериозността на ситуацията, най-малко трима от ранените са транспортирани спешно с медицински хеликоптери към регионални травматични центрове.
Разследването от специализирания екип за пътни инциденти на полицията е в ход, за да се установят точните причини за сблъсъка на кръстовището. Местните власти и премиерът на провинция Онтарио, Дъг Форд, изразиха съболезнования за „невъобразимата загуба“, която разтърси цялата общност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Супер
07:01 14.06.2026
2 Механик
Ако тогава сме били под робство, то сега направо не знам под какво сме.
Милите ли че някой го интересуват подобни новини та така обилно ни заливате с тях?
Коментиран от #5, #6
07:02 14.06.2026
3 бързали са
07:33 14.06.2026
4 Това
07:33 14.06.2026
5 Факти
До коментар #2 от "Механик":По съветско време и за Чернобил не писаха и после народът измря от рак. Имало е два пъти повече убийства на сто хиляди души, но в новините нищо. И серийни убийци е имало, ама комунистите криеха. Затова до ден днешен хората живеят с илюзията колко хубаво е било тогава. Това е много опасно, защото можем отново да поискаме диктатура, а такава ако дойде после няма махане. Виж какво става в Русия. Путин си избива народа за нищо и никой не може да го спре. Затова е по-добре да имаме демокрация и свобода на словото. Може да ни заливат с негативни новини, но така има обществена реакция и се взимат мерки за корекция. Пък и ти сам избираш да четеш новинарски сайтове. Никой не те кара насила. Гледай в тубата някой подкаст с д-р Стефан Иванов - историк, който се е ровил с години в архивите от соца. Човекът е написал 500 страници книга за престъпността по комунизма - в пъти повече убийства, изнасилвания и кражби, отколкото днес. Когато живееш в блажено невежество ти ставаш невнимателен и последствията могат да са трагични.
Коментиран от #7
07:52 14.06.2026
6 Пъц
До коментар #2 от "Механик":Как ще пише, колко е било зле в Съюза. В Съюза всичко беше перфектно. Майски демонстрации, весели труженици и никъв алкохолизъм.
Като гръмна Чернобил, дали в Работническо дело - "Гръмна АЕЦ, пийте йод и се молете на Бога"?
А тия статии с катастрофи са идиоти като теб да коментират и други идиоти да викат - виж колко е зле на Запад.
Пък и ти като Механик, колко да си чел. Програмата на телевизията и толкоз.
07:54 14.06.2026
7 Факт от Факти
До коментар #5 от "Факти":Не можеш да разубедиш безмозъчник и да му налееш акъл. Това е факт. Другарят пише често, другарят пише много. Другарят е промит безмозъчник.
07:56 14.06.2026