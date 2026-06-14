Пет деца от едно семейство загинаха при катастрофа в канадската провинция Онтарио

Пет деца от едно семейство загинаха в тежка катастрофа в селския район на провинция Онтарио, Канада, По данни на Провинциалната полиция на Онтарио инцидентът е станал в петък вечерта около 19:30 ч. местно време на кръстовище в община Мейпълтън (Mapleton Township), разположена северозападно от град Китченър.

Загинали са четири момичета и едно момче на възраст 4, 6, 8, 10 и 12 години. Семейство е от близкия район на градчето Елмайра. В сблъсъка са участвали два автомобила – пътнически ван и високопроходим автомобил (SUV). Общо 10 души са пътували в семейния ван. Освен петте загинали деца, вътре са били двамата родители, бабата и 15-месечно бебе (шестото дете в семейството), както и още един възрастен.

Бебето и четирима възрастни са настанени в болница с тежки наранявания. Майката е в критично състояние в болница в Хамилтън, докато бащата е в стабилно състояние в болница в Листуел.

Шофьорът на SUV-а е пътувал сам. Той също е хоспитализиран с тежки наранявания, включително счупени крака.

Свидетели на инцидента и първите пристигнали екипи са оказали незабавна първа помощ на място. Поради сериозността на ситуацията, най-малко трима от ранените са транспортирани спешно с медицински хеликоптери към регионални травматични центрове.

Разследването от специализирания екип за пътни инциденти на полицията е в ход, за да се установят точните причини за сблъсъка на кръстовището. Местните власти и премиерът на провинция Онтарио, Дъг Форд, изразиха съболезнования за „невъобразимата загуба“, която разтърси цялата общност.