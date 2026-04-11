Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Мъж рани с нож трима пътници в метрото в Манхатън, полицай го простреля

11 Април, 2026 19:51, обновена 11 Април, 2026 19:58 953 30

  • сащ-
  • манхатън-
  • нападение-
  • метро-
  • пострадали-
  • нож

Няма доказателства за връзка с тероризъм, самоличността на нападателя все още не е разкрита

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж с нож нападна пътници в метрото в Манхатън в Съединените щати, ранявайки трима души.

Полицай е ранил нападателя, съобщават ABC и CBS, позовавайки се на местната полиция.

Инцидентът е станал сутринта на 11 април в метрото. Според ABC мъжът се е държал неспокойно във влака и след това е нападнал пътници на перона на Централна гара.

Заподозреният е отказал полицейските заповеди да пусне оръжието, описано като мачете, след което е бил прострелян. Той е откаран в болница в критично състояние.

CBS съобщава, че ранените са 84-годишен мъж, 70-годишна жена и 65-годишен мъж. Всички пострадали са хоспитализирани в стабилно състояние, съобщи полицията.

Полицията заяви, че няма доказателства за връзка с тероризъм. Самоличността на нападателя все още не е разкрита.

Движението на влаковете на гарата беше отклонено в двете посоки, а зоната около турникетите беше оградена с жълта лента, което предотвратява влизането на пътници, съобщава The New York Times.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 pyzcлямиити

    2 9 Отговор
    дават фирра

    Коментиран от #28

    20:04 11.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мими Кучева🐕

    8 2 Отговор
    Будистче некакво.🕌🕌🕌🤗🤣👍

    20:09 11.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 никой

    8 0 Отговор
    тръмп ще го хване импийчмънт,в щатите протестират милиони,а ние българите ще си останем гербофили по манталитет с корупционна и робска психика!

    20:11 11.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 демокрация сър

    4 1 Отговор
    такава е демокрацията свиквайте с нея

    20:11 11.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    МАЛКО ВИ Е,ОБОР МРЪСЕН!

    20:16 11.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Коле Цолов

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тоя, пък.":

    Не харесваш ли храбрите камиончета?🤗

    20:36 11.04.2026

  • 28 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "pyzcлямиити":

    АБЕ...ти..ОТТДАВНА...СИ ДАЛ ФИРА

    20:39 11.04.2026

  • 29 ганев

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Само така добро камионче":

    ЛЕЛЕЕ...ОТ КАКТО...ТЕ ..РЪГАХА..РОМИТЕ........

    20:42 11.04.2026

  • 30 Репортер

    1 0 Отговор
    Жителите на Каленик са в шок...

    20:54 11.04.2026