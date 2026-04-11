Мъж рани с нож трима пътници в метрото в Манхатън, полицай го простреля

Мъж с нож нападна пътници в метрото в Манхатън в Съединените щати, ранявайки трима души.

Полицай е ранил нападателя, съобщават ABC и CBS, позовавайки се на местната полиция.

Инцидентът е станал сутринта на 11 април в метрото. Според ABC мъжът се е държал неспокойно във влака и след това е нападнал пътници на перона на Централна гара.

Заподозреният е отказал полицейските заповеди да пусне оръжието, описано като мачете, след което е бил прострелян. Той е откаран в болница в критично състояние.

CBS съобщава, че ранените са 84-годишен мъж, 70-годишна жена и 65-годишен мъж. Всички пострадали са хоспитализирани в стабилно състояние, съобщи полицията.

Полицията заяви, че няма доказателства за връзка с тероризъм. Самоличността на нападателя все още не е разкрита.

Движението на влаковете на гарата беше отклонено в двете посоки, а зоната около турникетите беше оградена с жълта лента, което предотвратява влизането на пътници, съобщава The New York Times.