Унгарският парламент ограничи максималния мандат на министър-председателя

Унгарският парламент прие 16-тото изменение на Конституцията, което, наред с други разпоредби, ограничава максималния мандат на министър-председателя до 8 години, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Поправката, внесена от депутатите от ТИСА Мартон Мелетей-Барна и Ищван Хантоши, беше приета със 135 гласа „за“, 50 „против“ и 6 „въздържал се“, допълва унгарската агенция.

Това бе едно от предизборните обещания на проевропейския консерватор Петер Мадяр, като по този начин унгарските депутати предотвратяват завръщането на власт на националиста Виктор Орбан, отбелязва Франс прес.

Новата поправка в Конституцията предвижда, че никой не може да бъде избиран за премиер, ако вече е изпълнявал този пост в продължение на 8 години, дори ако се касае за два непоследователни мандата. Осемгодишният период важи за всеки мандат, започнал след 2 май 1990 г.

Освен това изменението в Конституцията включва разпоредба, според която мандатът на министър-председателя трябва да приключи, ако той е заемал поста си в продължение на общо най-малко 8 години.

От основния закон също така се заличава разпоредбата за създаване на така наречената Служба за защита на суверенитета. Заличената разпоредба гласеше, че това е „независим орган за защита на конституционната идентичност“.

Освен бе приет и нов текст в Конституцията, който предвижда че всички държавни активи, поверени на така наречената Фондация за управление на имущество в обществен интерес, остават държавна собственост, ако дадена фондация бъде ликвидирана. Това важи както за самите активи, така и за всички доходи, които те генерират.

Фондацията за управление на имущество в обществен интерес са специфични юридически и икономически структури, създадени по време на управлението на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Понастоящем в Унгария има 34 такива фондации, контролиращи значителни държавни активи, включително 21 университета, елитния колеж „Матяш Корвин“ и Фондацията на нобеловия лауреат Ференц Краус, пояснява „Юроактив“.

Държавата ще поеме и всички права на учредителя, което означава, че може да закрие тези фондации, ако реши, уточнява агенция МТИ.

Подробностите относно начина на функциониране на тези структури, реда за тяхното закриване и обществените задачи, които ще изпълняват, ще бъдат уредени в отделен закон.