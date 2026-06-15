Новини
Свят »
Русия »
Руски бомбардировач се разби при опит за кацане в Сибир

Руски бомбардировач се разби при опит за кацане в Сибир

15 Юни, 2026 22:15 1 160 66

  • русия-
  • сибир-
  • бомбардировач-
  • самолет-
  • самолетна катастрофа-
  • байкал

Някои експерти смятат, че Русия все още разполага с около 60 бомбардировача със среден обсег

Руски бомбардировач се разби при опит за кацане в Сибир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бомбардировач със среден обсег на Военновъздушните сили на Русия се е разбил по време на тренировъчен полет в Сибир, предаде ДПА, като се позова на изявление на руското Министерство на отбраната, предаде БТА.

Екипажът на самолета Ту-22М3 е успял да катапултира успешно, съобщи министерството. „Няма опасност за живота на пилотите. Няма щети на земята“, се казва още в изявлението.

Бомбардировачът, който не е пренасял ракети, се е разбил при опит за кацане на летище край селището Каменка в района на Байкал в руската Иркутска област.

Самолетът Ту-22М3 е част от руската стратегическа авиация и може да изстрелва ракети, снабдени с ядрени бойни глави. Москва използва такива бомбардировачи във войната срещу Украйна, за да изстрелва крилати ракети.

Руският бомбардировач може да носи и хиперзвукови ракети „Кинжал“ и е с кодово име „Бекфайър“ (Backfire) според условното наименование на НАТО, отбелязва Ройтерс.

Украйна много пъти се е опитвала да унищожи такъв тип бомбардировачи, като по думите на Киев няколко от опитите са завършили с успех.

Въпреки че няма официално публикувани данни, някои експерти смятат, че Русия все още разполага с около 60 бомбардировача със среден обсег и всяка една загуба се смята за значителна щета за стратегическата ѝ авиация, посочва ДПА.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жълтопаветник

    26 8 Отговор
    Свършила му е нафтата!

    22:19 15.06.2026

  • 2 Само за ЯД на паветниците

    8 13 Отговор
    Аз имам огромен Хор, който може да работи часове, и с такава чудовищна твърдост, че мацетата го сравняват все едно костени гривни са наредени една върху друга!
    Но няма да ви го дам да кацне в паветните ви хангари!
    Няма...
    По добре да го разбия в Сибир!

    Коментиран от #7, #39

    22:20 15.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    23 12 Отговор
    Русофилите тука непрекъснато злобно и настойчиво проповядват че Самолетите ни Ф-16 блок 70 не можели да летят,пък някакси на практика Руските се разбиват Спонтанно и на Воля.Та е казал мъдрият народ за подобни случаи:"Де го чукаш,де се пука"...

    22:23 15.06.2026

  • 5 Шафьоро

    21 12 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #11, #12, #14, #41

    22:23 15.06.2026

  • 6 Жълтопаветник

    18 9 Отговор
    ""Руският бомбардировач може да носи и хиперзвукови ракети „Кинжал“ "" ..Е как ша ги носи кат са а разбил!

    22:24 15.06.2026

  • 7 Цомчю

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Само за ЯД на паветниците":

    Па зи за нШите капеите те обичат това

    22:25 15.06.2026

  • 8 Извратено НПО

    6 15 Отговор
    Снимки защо няма? Как да ви вярваме.

    Коментиран от #15, #17, #21, #27

    22:25 15.06.2026

  • 9 руската мечка

    14 10 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #58

    22:26 15.06.2026

  • 10 Копейки

    15 6 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    22:27 15.06.2026

  • 11 Летеца

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Шафьоро":

    Е па нема бендзин ,до като чаках на опашка да заредя ,свърши и паднах

    22:27 15.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тия монголски

    15 6 Отговор
    Без Аналогови Таралясници са от миналия век! Вече не МОГАТ да ги произвеждат алкашете!
    Те такива са им и ракетите, и Аеропланете, и подводниците... абсолютен Скрап

    Коментиран от #62

    22:29 15.06.2026

  • 14 Абе

    12 5 Отговор

    До коментар #5 от "Шафьоро":

    Вчера пак паднал виш военен ,от прозореца

    Коментиран от #22

    22:29 15.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гойда

    10 6 Отговор
    Твърди се, че точно този самолет е нанесъл удара по катедралата в Киев. Има Бог. И той определено не е с руснаците.

    22:30 15.06.2026

  • 17 хихи

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "Извратено НПО":

    нали вярвате ли на руското министерство на отбраната. те са го потвърдили, защото има и видеа. не успяха да го скрият тоя път 😂 😂 😂

    22:30 15.06.2026

  • 18 Жълтопаветник

    9 3 Отговор
    Сеги летците ша са бръкнат ли да платят фърчилото за некадърност, или ще имаме нови двама герои россии с ордени за смелост?

    Коментиран от #26

    22:30 15.06.2026

  • 19 Тия

    9 5 Отговор
    Напълниха и Сибир с без аналогови железа

    Коментиран от #24, #42

    22:31 15.06.2026

  • 20 ПРЕКРАСНО КЛИПЧЕ

    12 4 Отговор
    ДОБРЕ ПАДА
    РУСКОТО ХВЪРЧИЛО.

    СЪС СИГУРНОСТ НЯКОЙ
    ПИЯНДУРНИК Е ЗАПАЛИЛ ЦИГАРА .

    22:31 15.06.2026

  • 21 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "Извратено НПО":

    Видеата са в нета по западните медии. Факти не са открили видеото. Пада директно надолу.

    22:31 15.06.2026

  • 22 Шафьоро

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    Уж...канарче па не мое а фръкя..

    22:31 15.06.2026

  • 23 оня с коня

    10 6 Отговор

    До коментар #12 от "Кравата Кенет":

    Не знаеш кой е Пиздюхин дето спира нета и бензина?Ами провери в руския Тълковен речник.

    22:32 15.06.2026

  • 24 НЕТЪ ПРОБЛЕМ

    9 5 Отговор

    До коментар #19 от "Тия":

    СИБИР ,
    ДРУГАРЯ СИ

    БЕЗ ТОВА ГО

    ПРЕВЪРНА В КИТАЙСКА ДЪСКОРЕЗНИЦА

    22:32 15.06.2026

  • 25 Браво

    11 7 Отговор
    Само така! Нека се наслаждават на още много разбивания

    22:32 15.06.2026

  • 26 Допълни

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "Жълтопаветник":

    Паднали от 6 етаж

    22:32 15.06.2026

  • 27 ИМА ВИДЕО

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Извратено НПО":

    Не се прави на Алтав.

    Коментиран от #61

    22:34 15.06.2026

  • 28 Жълтопаветник

    8 2 Отговор
    Сеги летците ша са бръкнат ли да платят фърчилото за некадърност, или ще имаме нови двама герои россии с ордени за храброст, паднали от шестио етаж!

    22:34 15.06.2026

  • 29 Така е

    10 3 Отговор
    Като няма бензин ,а на тази заправка а на другата ,и паднал

    22:35 15.06.2026

  • 30 Курти

    11 3 Отговор
    Копейки огащтвайте се и на фронта

    22:35 15.06.2026

  • 31 ....

    9 5 Отговор
    Дългосрочните тенденции във войната се промениха в полза на Украйна благодарение на избора на украинските военни на изкуствения интелект и роботиката. За това пише американското издание Defense One. По време на войната Украйна е разработила дронове и наземни роботи, които могат да удържат територия и дори да я отвоюват. Някои от тях се управляват дистанционно от хора, като например роботи за доставки до предните линии и превозни средства за медицинска евакуация. Но все повече от тях се управляват от изкуствен интелект. Като пример Defense One посочва модула TFL-1, който позволява на еднократно използваемия дрон да функционира автономно, след като човек е избрал целта му. Това намалява уязвимостта му към радиопречки и други средства за отбрана. Производителят му, украинската компания The Fourth Law, твърди, че TFL-1 увеличава четирикратно вероятността дронът да порази целта. Освен това, украинските бойци преди повече от година започнаха да разработват концепции за пехотни операции с широко използване на роботи, като например съвместни атаки на въздушно-десантни и наземни системи. Украинските ударни дронове, повече от всеки друг фактор, са помогнали да се неутрализира ключовото предимство на Русия: голям брой млади мъже, които се намират в затруднено икономическо положение, и тяхната готовност да не се съобразяват с цената на собствения си живот.

    22:36 15.06.2026

  • 32 Лайнoмед

    7 3 Отговор
    Пак ли ще набеждават баби с буркани компот! Некадъpни са си!

    22:38 15.06.2026

  • 33 Секи монгольяк

    12 2 Отговор
    Фира е .. Прекрасна за Човечеството Новина!
    ГОЙДААА и чувальо... монголья
    Ееееедехееее

    Коментиран от #49

    22:41 15.06.2026

  • 34 Васил

    8 3 Отговор
    Разбил се е ама без аналогово сигурно са бързали да заредят бензин с купони.

    22:42 15.06.2026

  • 35 Г-л Ходжис.

    7 3 Отговор
    Останаха им 20 такива. И те са с изчерпан ресурс ,още ще падат.

    22:43 15.06.2026

  • 36 Та викате -...,,все още"...!

    4 7 Отговор
    ,,Русия все още разполага с около 60 бомбардировача със среден обсег..."
    Еми надявайте се да намаляват...!
    Мечтите,поне са безплатни...🤣!

    22:44 15.06.2026

  • 37 Гъзовейник

    8 1 Отговор
    Да продължават с тренировките камикаьзетата!

    22:44 15.06.2026

  • 38 Механик

    7 1 Отговор
    Руска техника.

    22:45 15.06.2026

  • 39 Би ли дал инфо...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Само за ЯД на паветниците":

    Какво е това -...,,Хор"...!?

    Коментиран от #46

    22:46 15.06.2026

  • 40 Опелото

    6 2 Отговор
    Дано се оправат монголите

    22:46 15.06.2026

  • 41 Цъ...

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шафьоро":

    Пусна купони.

    22:47 15.06.2026

  • 42 Град Козлодуй

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Тия":

    Сибир вече е китайска територия.

    22:47 15.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Добре се е получило

    5 1 Отговор
    Много добре.Добрe,добре.

    22:49 15.06.2026

  • 45 Рундьо Фатмак- фръчилото

    6 1 Отговор
    Ного важно, то къде са 438 монголски самальота Фира, там е и оше един

    22:49 15.06.2026

  • 46 хихи

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Би ли дал инфо...?!":

    копейките не знаят на кой свят са. чудят се какво да пишат.😂😂😂

    22:49 15.06.2026

  • 47 А Мала Токмачка?

    8 1 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #50, #56, #60

    22:51 15.06.2026

  • 48 Г-л Ходжис

    3 0 Отговор
    Няма такова нещо "смятат, че Русия все още разполага с около 60 бомбардировача " Не знам кой ги е броил
    Отдавна са канибализирани за части . Около 20 са им оперативни и те са в окаяно състояние. Не ,части не се произвеждат за тях.

    22:51 15.06.2026

  • 49 да питам

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Секи монгольяк":

    Пуся само изглежда като монголец или е истински монголец ?

    Коментиран от #54

    22:51 15.06.2026

  • 50 Ъхъ.....

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "А Мала Токмачка?":

    И Киев!
    Хахахахаха

    22:52 15.06.2026

  • 51 Всяка вечер милиарди хора по света

    5 1 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #64

    22:53 15.06.2026

  • 52 Хич не се опитваше да кацне.

    4 0 Отговор
    Свлече се вертикално от доста високо.

    22:55 15.06.2026

  • 53 Гаджева

    5 0 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #57, #59

    22:55 15.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Надарен

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Извратено НПО":

    Що да няма видео на тренировка бе! Найш ли кат откина ена дъска от оградата, че бегаш и че стъпваш само тук там! Нема а свариш да си дигнеш гaщите!

    22:55 15.06.2026

  • 56 Димата

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "А Мала Токмачка?":

    Падаждии ,завтра ши фъргам атома

    22:57 15.06.2026

  • 57 Бутачо

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Гаджева":

    Заради п ед ерас тия и дюстабан

    Коментиран от #66

    22:57 15.06.2026

  • 58 Аве мишкар

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "руската мечка":

    ти ще играеш казачок в мазето ми,и периодично ще те разкарвам на синджир из маалата да лигавиш черни патки,ще си атракция за малките циганета

    22:57 15.06.2026

  • 59 Евгени Минчев

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Гаджева":

    Нас тогава не ни взимаха войници

    22:58 15.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 хахахахха

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Тия монголски":

    да ама натювците и урсулите пълнят памперсите като видят такъв 🤣🤣🇷🇺💪

    22:59 15.06.2026

  • 63 Па оня компир Лукашенко Глупашенко вика

    1 1 Отговор
    Не!!!Ние с украинците не можем да се бием.Усети посоката на вятъра.

    22:59 15.06.2026

  • 64 Всяка вечер милиарди хора по света

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Всяка вечер милиарди хора по света":

    Заспиват щастливи че бе са се родили евр0гейт@ци или хахли

    23:04 15.06.2026

  • 65 Д-р Хаус

    1 1 Отговор
    И на Малая токмачка ги гнясаха като брашнян чувал тия сакатите. Не знам кой ги е излъгал ,че са някаква военна сила.
    Ей ще дайде морската пехота ,с шамари ще ви потрепе клетници

    23:05 15.06.2026

  • 66 Лайнoмет

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Бутачо":

    Сидеров сподели, дека пиянството в артистичните среди е необходимо и задължително! Те и ватeнките явно са артисти статисти и пиянството им е необходимо и задължително!

    23:07 15.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания