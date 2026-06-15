Руски бомбардировач се разби при опит за кацане в Сибир

Бомбардировач със среден обсег на Военновъздушните сили на Русия се е разбил по време на тренировъчен полет в Сибир, предаде ДПА, като се позова на изявление на руското Министерство на отбраната, предаде БТА.
Екипажът на самолета Ту-22М3 е успял да катапултира успешно, съобщи министерството. „Няма опасност за живота на пилотите. Няма щети на земята“, се казва още в изявлението.
Бомбардировачът, който не е пренасял ракети, се е разбил при опит за кацане на летище край селището Каменка в района на Байкал в руската Иркутска област.
Самолетът Ту-22М3 е част от руската стратегическа авиация и може да изстрелва ракети, снабдени с ядрени бойни глави. Москва използва такива бомбардировачи във войната срещу Украйна, за да изстрелва крилати ракети.
Руският бомбардировач може да носи и хиперзвукови ракети „Кинжал“ и е с кодово име „Бекфайър“ (Backfire) според условното наименование на НАТО, отбелязва Ройтерс.
Украйна много пъти се е опитвала да унищожи такъв тип бомбардировачи, като по думите на Киев няколко от опитите са завършили с успех.
Въпреки че няма официално публикувани данни, някои експерти смятат, че Русия все още разполага с около 60 бомбардировача със среден обсег и всяка една загуба се смята за значителна щета за стратегическата ѝ авиация, посочва ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жълтопаветник
22:19 15.06.2026
2 Само за ЯД на паветниците
Но няма да ви го дам да кацне в паветните ви хангари!
Няма...
По добре да го разбия в Сибир!
Коментиран от #7, #39
22:20 15.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
22:23 15.06.2026
5 Шафьоро
Коментиран от #11, #12, #14, #41
22:23 15.06.2026
6 Жълтопаветник
22:24 15.06.2026
7 Цомчю
До коментар #2 от "Само за ЯД на паветниците":Па зи за нШите капеите те обичат това
22:25 15.06.2026
8 Извратено НПО
Коментиран от #15, #17, #21, #27
22:25 15.06.2026
9 руската мечка
Коментиран от #58
22:26 15.06.2026
10 Копейки
22:27 15.06.2026
11 Летеца
До коментар #5 от "Шафьоро":Е па нема бендзин ,до като чаках на опашка да заредя ,свърши и паднах
22:27 15.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тия монголски
Те такива са им и ракетите, и Аеропланете, и подводниците... абсолютен Скрап
Коментиран от #62
22:29 15.06.2026
14 Абе
До коментар #5 от "Шафьоро":Вчера пак паднал виш военен ,от прозореца
Коментиран от #22
22:29 15.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гойда
22:30 15.06.2026
17 хихи
До коментар #8 от "Извратено НПО":нали вярвате ли на руското министерство на отбраната. те са го потвърдили, защото има и видеа. не успяха да го скрият тоя път 😂 😂 😂
22:30 15.06.2026
18 Жълтопаветник
Коментиран от #26
22:30 15.06.2026
19 Тия
Коментиран от #24, #42
22:31 15.06.2026
20 ПРЕКРАСНО КЛИПЧЕ
РУСКОТО ХВЪРЧИЛО.
СЪС СИГУРНОСТ НЯКОЙ
ПИЯНДУРНИК Е ЗАПАЛИЛ ЦИГАРА .
22:31 15.06.2026
21 Хахахаха
До коментар #8 от "Извратено НПО":Видеата са в нета по западните медии. Факти не са открили видеото. Пада директно надолу.
22:31 15.06.2026
22 Шафьоро
До коментар #14 от "Абе":Уж...канарче па не мое а фръкя..
22:31 15.06.2026
23 оня с коня
До коментар #12 от "Кравата Кенет":Не знаеш кой е Пиздюхин дето спира нета и бензина?Ами провери в руския Тълковен речник.
22:32 15.06.2026
24 НЕТЪ ПРОБЛЕМ
До коментар #19 от "Тия":СИБИР ,
ДРУГАРЯ СИ
БЕЗ ТОВА ГО
ПРЕВЪРНА В КИТАЙСКА ДЪСКОРЕЗНИЦА
22:32 15.06.2026
25 Браво
22:32 15.06.2026
26 Допълни
До коментар #18 от "Жълтопаветник":Паднали от 6 етаж
22:32 15.06.2026
27 ИМА ВИДЕО
До коментар #8 от "Извратено НПО":Не се прави на Алтав.
Коментиран от #61
22:34 15.06.2026
28 Жълтопаветник
22:34 15.06.2026
29 Така е
22:35 15.06.2026
30 Курти
22:35 15.06.2026
31 ....
22:36 15.06.2026
32 Лайнoмед
22:38 15.06.2026
33 Секи монгольяк
ГОЙДААА и чувальо... монголья
Ееееедехееее
Коментиран от #49
22:41 15.06.2026
34 Васил
22:42 15.06.2026
35 Г-л Ходжис.
22:43 15.06.2026
36 Та викате -...,,все още"...!
Еми надявайте се да намаляват...!
Мечтите,поне са безплатни...🤣!
22:44 15.06.2026
37 Гъзовейник
22:44 15.06.2026
38 Механик
22:45 15.06.2026
39 Би ли дал инфо...?!
До коментар #2 от "Само за ЯД на паветниците":Какво е това -...,,Хор"...!?
Коментиран от #46
22:46 15.06.2026
40 Опелото
22:46 15.06.2026
41 Цъ...
До коментар #5 от "Шафьоро":Пусна купони.
22:47 15.06.2026
42 Град Козлодуй
До коментар #19 от "Тия":Сибир вече е китайска територия.
22:47 15.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Добре се е получило
22:49 15.06.2026
45 Рундьо Фатмак- фръчилото
22:49 15.06.2026
46 хихи
До коментар #39 от "Би ли дал инфо...?!":копейките не знаят на кой свят са. чудят се какво да пишат.😂😂😂
22:49 15.06.2026
47 А Мала Токмачка?
Коментиран от #50, #56, #60
22:51 15.06.2026
48 Г-л Ходжис
Отдавна са канибализирани за части . Около 20 са им оперативни и те са в окаяно състояние. Не ,части не се произвеждат за тях.
22:51 15.06.2026
49 да питам
До коментар #33 от "Секи монгольяк":Пуся само изглежда като монголец или е истински монголец ?
Коментиран от #54
22:51 15.06.2026
50 Ъхъ.....
До коментар #47 от "А Мала Токмачка?":И Киев!
Хахахахаха
22:52 15.06.2026
51 Всяка вечер милиарди хора по света
Коментиран от #64
22:53 15.06.2026
52 Хич не се опитваше да кацне.
22:55 15.06.2026
53 Гаджева
Коментиран от #57, #59
22:55 15.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Надарен
До коментар #43 от "Извратено НПО":Що да няма видео на тренировка бе! Найш ли кат откина ена дъска от оградата, че бегаш и че стъпваш само тук там! Нема а свариш да си дигнеш гaщите!
22:55 15.06.2026
56 Димата
До коментар #47 от "А Мала Токмачка?":Падаждии ,завтра ши фъргам атома
22:57 15.06.2026
57 Бутачо
До коментар #53 от "Гаджева":Заради п ед ерас тия и дюстабан
Коментиран от #66
22:57 15.06.2026
58 Аве мишкар
До коментар #9 от "руската мечка":ти ще играеш казачок в мазето ми,и периодично ще те разкарвам на синджир из маалата да лигавиш черни патки,ще си атракция за малките циганета
22:57 15.06.2026
59 Евгени Минчев
До коментар #53 от "Гаджева":Нас тогава не ни взимаха войници
22:58 15.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 хахахахха
До коментар #13 от "Тия монголски":да ама натювците и урсулите пълнят памперсите като видят такъв 🤣🤣🇷🇺💪
22:59 15.06.2026
63 Па оня компир Лукашенко Глупашенко вика
22:59 15.06.2026
64 Всяка вечер милиарди хора по света
До коментар #51 от "Всяка вечер милиарди хора по света":Заспиват щастливи че бе са се родили евр0гейт@ци или хахли
23:04 15.06.2026
65 Д-р Хаус
Ей ще дайде морската пехота ,с шамари ще ви потрепе клетници
23:05 15.06.2026
66 Лайнoмет
До коментар #57 от "Бутачо":Сидеров сподели, дека пиянството в артистичните среди е необходимо и задължително! Те и ватeнките явно са артисти статисти и пиянството им е необходимо и задължително!
23:07 15.06.2026