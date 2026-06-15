Трафикът през Ормузкият проток ще бъде постепенно възобновен. Тръмп: Сделката е подписана

САЩ и Иран подписаха меморандума за разбирателство за уреждане на близо четиримесечната война, заявиха днес високопоставени американски представители, цитирани от Ройтерс, и добавиха, че официалната церемония по сключването на споразумението ще се състои в петък. Трафикът през Ормузкия проток по думите им ще бъде постепенно възобновен, предаде БТА.

Меморандумът за разбирателство е подписан от президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс и от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, добавиха източниците от САЩ.

Пред журналисти американски представител, пожелал анонимност, добави, че официалната церемония по сключването на споразумението ще бъде в петък.

"Ще видите значително увеличение на трафика през Ормузкия проток, което всъщност вече постепенно започна да се случва и с течение на времето ще се увеличи и още”, каза той.

"Вероятно няма да се върнем към нормалността за две седмици, но ще станем свидетели на значително увеличение на трафика през протока”, посочи американският източник.

Той обаче уточни, че изтеглянето на Израел от Ливан не е условие в споразумението между САЩ и Иран, а Израел има право да се защитава от атаките на "Хизбула".

САЩ и Иран съобщиха, че са договорили условията за край на войната и за отварянето на Ормузкия проток – новина, която донесе облекчение на пазарите, въпреки че финалното споразумение може да зависи от прекратяването на "враждебните действия в Ливан" и да забави преговорите по ядрената програма на Техеран.

Въпреки че е все още рамково, вчерашното споразумение е най-големият пробив по пътя към решаването на конфликта, в който бяха убити хиляди хора и който разтърси енергийните пазари. Войната започна през февруари, след като Израел и САЩ нанесоха съвместни удари по Ислямската република.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е подписано и че текстът на споразумението ще бъде публикуван след официалното подписване в петък. Американският лидер добави, че Ормузкият проток също ще бъде напълно отворен, предаде Ройтерс.

Говорейки редом с френския президент Еманюел Макрон преди срещата на Г-7 тази седмица, Тръмп каза, че не знае дали ще присъства на церемонията в петък, която се очаква да се състои в Женева, но че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще бъде там.

„Сделката е подписана. И протокът вече е частично отворен, както знаете“, обяви Тръмп пред журналисти малко след пристигането си в Евиан, Франция.

„В петък той ще бъде напълно отворен“, добави президентът на САЩ.

Меморандумът за разбирателство за уреждане на близо 4-месечната война, подписан от САЩ и Иран, е много важна стъпка и ще позволи отварянето на Ормузкия проток, каза на свой ред френският президент Макрон. „Това е много важна стъпка за мира“, заяви Макрон на пресконференция с американския си колега Тръмп преди срещата на Г-7.

България приветства обявеното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.

От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона. България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.