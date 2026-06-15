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Трафикът през Ормузкият проток ще бъде постепенно възобновен. Тръмп: Сделката е подписана

Трафикът през Ормузкият проток ще бъде постепенно възобновен. Тръмп: Сделката е подписана

15 Юни, 2026 21:46 1 101 24

  • иран-
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  • ормузки проток

Споразумението с Иран е подписано, трафикът през Ормузкият проток ще бъде постепенно възобновен, заявиха американски представители

Трафикът през Ормузкият проток ще бъде постепенно възобновен. Тръмп: Сделката е подписана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ и Иран подписаха меморандума за разбирателство за уреждане на близо четиримесечната война, заявиха днес високопоставени американски представители, цитирани от Ройтерс, и добавиха, че официалната церемония по сключването на споразумението ще се състои в петък. Трафикът през Ормузкия проток по думите им ще бъде постепенно възобновен, предаде БТА.

Меморандумът за разбирателство е подписан от президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс и от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, добавиха източниците от САЩ.

Пред журналисти американски представител, пожелал анонимност, добави, че официалната церемония по сключването на споразумението ще бъде в петък.

"Ще видите значително увеличение на трафика през Ормузкия проток, което всъщност вече постепенно започна да се случва и с течение на времето ще се увеличи и още”, каза той.

"Вероятно няма да се върнем към нормалността за две седмици, но ще станем свидетели на значително увеличение на трафика през протока”, посочи американският източник.

Той обаче уточни, че изтеглянето на Израел от Ливан не е условие в споразумението между САЩ и Иран, а Израел има право да се защитава от атаките на "Хизбула".

САЩ и Иран съобщиха, че са договорили условията за край на войната и за отварянето на Ормузкия проток – новина, която донесе облекчение на пазарите, въпреки че финалното споразумение може да зависи от прекратяването на "враждебните действия в Ливан" и да забави преговорите по ядрената програма на Техеран.

Въпреки че е все още рамково, вчерашното споразумение е най-големият пробив по пътя към решаването на конфликта, в който бяха убити хиляди хора и който разтърси енергийните пазари. Войната започна през февруари, след като Израел и САЩ нанесоха съвместни удари по Ислямската република.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е подписано и че текстът на споразумението ще бъде публикуван след официалното подписване в петък. Американският лидер добави, че Ормузкият проток също ще бъде напълно отворен, предаде Ройтерс.

Говорейки редом с френския президент Еманюел Макрон преди срещата на Г-7 тази седмица, Тръмп каза, че не знае дали ще присъства на церемонията в петък, която се очаква да се състои в Женева, но че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще бъде там.

„Сделката е подписана. И протокът вече е частично отворен, както знаете“, обяви Тръмп пред журналисти малко след пристигането си в Евиан, Франция.

„В петък той ще бъде напълно отворен“, добави президентът на САЩ.

Меморандумът за разбирателство за уреждане на близо 4-месечната война, подписан от САЩ и Иран, е много важна стъпка и ще позволи отварянето на Ормузкия проток, каза на свой ред френският президент Макрон. „Това е много важна стъпка за мира“, заяви Макрон на пресконференция с американския си колега Тръмп преди срещата на Г-7.

България приветства обявеното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.

От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона. България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    16 5 Отговор
    Бай Дончо клекна.Ще плаща репарации на Иран.И за какво ручА жабЕтата с Биби?

    Коментиран от #2, #9, #24

    21:47 15.06.2026

  • 2 Дон Корлеоне

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Лошо за Хаяско.

    Коментиран от #7

    21:49 15.06.2026

  • 3 еврея

    13 3 Отговор
    няма да допусне мир..... няма по мръсно животно от еврея

    21:50 15.06.2026

  • 4 Сатана Z

    15 4 Отговор
    След като САШТ развяха белия байрак Иран ще има възможност да се съсредоточи за ликвидирането на Еврейска държава,която е екзистенциялна заплаха за ислямската република и мирното Ливанско население и държавност.
    Биби на съд в Хага за военни престъпления срещу човечеството.

    Коментиран от #21

    21:51 15.06.2026

  • 5 Миризлив пор

    11 4 Отговор
    Добра идея, добри преговори и договор. Само ме притеснява Израел да не реши да трепе кой не му хареса и изръси още 20-30 ракети в жилищен район и обяви "ама ние само по терористи" и в отговор пак затворят трафика.

    21:52 15.06.2026

  • 6 Мелания

    5 5 Отговор
    - Бегай бе, дрътлю, четвърта поредна година ме лъжеш, че секса ще бъде възобновен...

    21:52 15.06.2026

  • 7 Сатана Z

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Дон Корлеоне":

    И на Киевският пигмей му идва времето да гушне букета.

    21:53 15.06.2026

  • 8 Пламен

    3 6 Отговор
    Май че Бай Китай им дръпна ушите на всички ,,Калашници" в Пекин.

    21:55 15.06.2026

  • 9 Снап

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Мъглата пада...

    22:06 15.06.2026

  • 10 кой разбрал, разбрал...

    4 2 Отговор
    Тоя Тръмп ще излезе маааалко по умен от Путин или с повече опасения, че ще му сложат ските ако се прави още на юнак.

    22:10 15.06.2026

  • 11 Да, бе

    3 6 Отговор
    Сделка,а!?Ако не беше слушал Биби,нямаше да ядете толкова бой!

    Коментиран от #14

    22:10 15.06.2026

  • 12 Kaлпазанин

    3 3 Отговор
    Ако в мъжкари а не джендъри ,публикувайте го във вашите ционистки медии да го видим м ,персите също и света да си прави изводите

    22:11 15.06.2026

  • 13 Атина Палада

    6 3 Отговор
    Краснов загуби в Иран.

    Коментиран от #22

    22:13 15.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дончо от Тръмплина

    5 2 Отговор
    Подписали сме на баба фърчоплана. Ама шараните кълват и борсите гърмят... за моя джоб!

    22:43 15.06.2026

  • 17 Факт

    2 1 Отговор
    Тоя каже нищо нее договорено Израел нее съгласен мани го

    22:58 15.06.2026

  • 18 Факт

    1 1 Отговор
    ИГРАТА ПРОДЪЛЖАВА ЛУД МОШЕННИК

    22:59 15.06.2026

  • 19 Zахарова

    1 2 Отговор
    Лаша новина за нас!
    Иде и нашия ред!
    Сега ири си сменям пола е уча китайски или емигрирам за Северна Кориея, единствения робовладелски остров. При предстояща промяна ще ме носят нашите барабар с Путин до Хага на ръце.

    22:59 15.06.2026

  • 20 Факт

    2 0 Отговор
    Вчера каза ще се подпише договорът на 19 днес сме 15 еее много каже кат миганин

    23:01 15.06.2026

  • 21 Zахарова

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Очевидно здраво си се объркал гълъбче

    23:01 15.06.2026

  • 22 Патко

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Млъкни ма непонятнице

    23:02 15.06.2026

  • 23 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Ахахаха, вече е частично отворен, а преди войната беше напълно отворен. Победа по американски!

    23:02 15.06.2026

  • 24 Zахарова

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Нещо си се объркал кака,нас ни чакат репарации

    23:04 15.06.2026

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