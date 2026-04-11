Преговорите между САЩ и Иран зациклиха заради Ормузкия проток. Според Техеран Вашингтон има "прекомерни" искания ВИДЕО

Преговорите между САЩ и Иран зациклиха заради Ормузкия проток. Според Техеран Вашингтон има "прекомерни" искания

11 Април, 2026 20:05, обновена 11 Април, 2026 20:54

Делегациите проведоха два кръга преговори в Исламабад, предстои трети тази вечер

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад стигнаха до задънена улица относно Ормузкия проток, съобщава Financial Times, позовавайки се на преговарящи.

Иранската страна смята, че американската делегация отправя прекомерни искания, съобщи иранската държавна телевизия.

Според медията „САЩ отправят прекомерни искания и в този кръг от преговорите“.

Fox News, позовавайки се на високопоставен служител от Белия дом, предаде, че контактите лице в лице продължават.

Иранската информационна агенция Fars съобщава, че делегациите са разменили писмени документи, очертаващи обсъжданите въпроси след приключването на първата фаза на дипломатическите преговори в Пакистан.

Иранската и американска делегация проведоха два кръга преговори в Исламабад, като третият е насрочен за тази вечер, съобщи иранската държавна телевизия.

Двете страни са приключили разговорите лице в лице на експертно ниво по време на преговорите в Исламабад, съобщи вестник „Farhikhtegan“.

Според изданието, страните вече обменят писмени протоколи по обсъжданите въпроси.

Американската делегация включва вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента, предприемачът Джаред Кушнер.

В американския преговарящ екип са също заместник-помощникът на президента по въпросите на националната сигурност Андрю Бейкър, който е и съветник по националната сигурност на Ванс, и Майкъл Ванс, съветник на вицепрезидента по азиатските въпроси.

Делегацията на Иран се води от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и включва още Абас Арагчи, министър на външните работи, Али Акбар Ахмадиан, секретар на Висшия съвет за национална сигурност, Али Багери Кани, заместник в Националния съвет за сигурност, Абдолнасер Хемати, управител на Централната банка на Иран и др.

Разговорите на експертно ниво между иранската и американската делегация продължиха около три часа, предаде информационната агенция Тасним.

Иранската страна не е изключила възможността за удължаване на преговорите със САЩ в Исламабад с още един ден.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орбан Фицо

    7 24 Отговор
    И

    Костя дъ Простя

    Дружно подкрепят

    Доналд Тръмп за преговорите с Иран.

    Миротвореца е Доналд Тръмп.

    20:17 11.04.2026

  • 2 БЪДЕТЕ СИГУРНИ

    41 6 Отговор
    ЧЕ ОЩЕ ТАЗИ ВЕЧЕР САЩ И ИЗРАЕЛ ЩЕ АТАКУВАТ.ИДЕЯТА БЕ ДА ГИ ПРИСПЯТ.ДОЛНИ И КОВАРНИ СА И ПРЕГОВОРИ С ТЯХ 5 ПАРИ НЕ СТРУВАТ.ВЯРА НА ЕВРЕИН И АНГЛОСАКС НИКОГА И ЗА НИЩО.

    Коментиран от #14

    20:18 11.04.2026

  • 3 Нищо

    9 3 Отговор
    не направено още.Трудното почва отсега нататък.

    20:18 11.04.2026

  • 4 Сатана Z

    16 5 Отговор
    По всичко изглежда ,че Джей Ди ще се позове на 25тата поправка и изпрати колегата си Тръмп на лечение.Явно са се разбрали и по този казус с аятоласите.

    20:18 11.04.2026

  • 5 Икеим

    5 5 Отговор
    Шрибаните боклукци

    20:19 11.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    19 6 Отговор
    Докато Израел не се разоръжи мир няма да има.

    20:21 11.04.2026

  • 7 Пич

    18 3 Отговор
    Много е интересна американската тройка, защото дърпа в различни посоки!!! Ванс ще иска мир, Къшнър е с евреите, а Уиткоф е квото му каже Тръмп, а Тръмп не знае какво да му каже!!! Но самото присъствие на Ванс дава лека надежда, макар че бих я определил като не повече от 20%!!!

    20:21 11.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А50

    19 7 Отговор
    Иран настоява за собственост и кантрол на Ормузкия проток с Оман, Сащ също искат контрол, и не са се разбрали. Как може Сащ да искат контрол като бяха изхвърлени на 2000км навътре в Индийския океан.

    20:21 11.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатанас Единотнас

    7 19 Отговор
    Един е оранжевия бог и биби е неговия пророк. Слава на американските великани и затриване на чаршафената чума иран. Велик е Тръмп.

    20:24 11.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Скоро и теб

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Удряй добро камионче":

    Ще те прегазят Изедник

    20:28 11.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нико

    14 6 Отговор
    Ако искате да спре нечовешкото клане на жени и деца от страна на ционистите, спрете да купувате продукти и услуги произвеждани от тях и близки до тях фирми,компании и корпорации,вливащи огромни финанси в държавата Израел,Мосад и АЙ ДИ ЕФ.
    През последните(най вече) три години те показаха,че за тях воденето на война е без никакви правила(справка Газа) ,не се спират пред нищо,в провеждането на Геноцид и влияние както в близкият изток, така и по целия свят.
    Съществуват множество сайтове и приложения ,които изброяват тези производители.
    Едно от тези приложения е НО ТЕНКС(изписвай на английски).Зелен кръг с изписан черен шрифт НО.
    Сканирайте баркода на продукта ,чрез приложението.

    20:30 11.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А ПРЕГОВОРИТЕ

    4 9 Отговор
    В МУСКАЛАБАД?

    Кога ПУТИН ще целува КУРАнът
    И кога ще му бъде КУРБАНЪТ?

    20:42 11.04.2026

  • 21 Пустиня(к)

    7 3 Отговор
    Начи бомбенето почва призори. Ясно.

    Коментиран от #28

    20:44 11.04.2026

  • 22 ВЕРНО Е !!!!

    11 3 Отговор
    Всички евреи заминават във Гренландия , там има много място и не им трябва да воюват със никои за територия !!!!!! 11 ТОЧКА ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО !

    20:44 11.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Резултат:

    4 2 Отговор
    Значителен туи за САЩ.

    20:49 11.04.2026

  • 25 Ти да видиш

    10 3 Отговор
    Какви преговори с кравари и евреи бе!?

    Основният закон на галактика гласи:

    НА ЕВРЕИН НИКОГА НЕ ВЯРВАЙ !!!!!
    Или ще те ограби или ще те убие !

    Коментиран от #36

    20:50 11.04.2026

  • 26 Сзо

    10 3 Отговор
    Няма такава идиотия....единия е вицепрезидент, другия е специалния пратеник , а третия......ЗЕТЯ НА ТРЪМП! Това явно е някаква нова държавна длъжност.

    20:51 11.04.2026

  • 27 Българин

    1 8 Отговор
    Един ограничен ядрен удар тая вечер ще донесе положителна динамика в преговорите! Америка има 6000 заряда, ако шибнат 5-600, никой няма да забележи, освен аятоласите да вязат малко в кондиция!

    Коментиран от #34

    20:52 11.04.2026

  • 28 Ясно е като две и две

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Пустиня(к)":

    много активи на сащ ще пострадат.

    20:52 11.04.2026

  • 29 Калин

    5 3 Отговор
    Отпадъкът Борисов няма ли да прати и той своя зет да помогне !? Може да им прехвърли малко платноходки от Черно море!

    20:53 11.04.2026

  • 30 Дизел е марка джинси

    1 4 Отговор
    Вкарвайте повече Тесли доде не е станало късно Те Де И умре.

    20:56 11.04.2026

  • 31 Гробар

    4 1 Отговор
    Сащ са агресор и нямат право на искания. Имат само правото и задължението да плащат репарации и обезщетения.

    21:00 11.04.2026

  • 32 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Току що иранската делегация бе арестувана и задържана под охрана в резиденцията Ал Махали според водещи медии! В момента се води спешен разговор между Тръмп, Нетаняху и Путин!

    Коментиран от #35

    21:02 11.04.2026

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор
    Този проход ,според преговарящите ,не се намира близо до Персия ,а местонахождението му е различно.Следователно машинистът, който кара локомотива и влака ,знае посоката.Верваме ви ,ще се случи неочакваното.

    21:06 11.04.2026

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Кой за какво си мисли!

    21:06 11.04.2026

  • 35 И ние селяните искаме да си поживеем

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    И Ким се е включил в телеконференцията.

    21:07 11.04.2026

  • 36 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ти да видиш":

    Познаваме различни хора!

    21:08 11.04.2026

  • 37 Ами

    0 0 Отговор
    Иран имаха сделка със САЩ и Тръмп я разтрогна.
    Русия имаше сделка със САЩ и Тръмп я разтрогна.
    Историята е доказала, че договорите със запада
    не струват хартията на която са написани.

    21:09 11.04.2026